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Все про:Міноборони (2975) закупівлі (154) Загороднюк (97)

 Загороднюк: Впровадження центральної закупівельної організації дозволить економити на оптових оборонних закупівлях

Не можна прописувати тендер під одного виробника, хоча раніше така практика існувала: ТО конкретного виробника виносилося в тендер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"Така практика не може існувати далі", - підкреслив він.

За словами міністра, можливість конкуренції "абсолютно критична".

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"Питання чи можлива конкуренція має ставитися в 100% випадків", - зазначив Загороднюк, говорячи про реформування системи оборонних закупівель.

Ще одним новим кроком має стати запровадження центральної закупівельної організації (ЦЗО), що дозволить економити на оптових закупівлях.

Також міністр нагадав про те, що велика кількість - як мінімум 50% державного оборонного замовлення - стане відкритою, завдяки внесенню змін до закону "Про державну таємницю".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167412
 
 
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Тєорєтіки. Статтів в Інтернеті начиталися і стали мудрими.
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проблема минулого дебіли не хочуть вчитись.
проблема ********** дебіли усіх вчать.
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Интересно то как! Оказывается раньше можно было так делать! А ребята не знали!!! ОБЛОМ!!!!!
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позволить сэкономить деньги ... ГУ ГШ ВС РФ (бывший ГРУ)
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у нас столько поставщиков танков, самолетов, патронов, катеров, что конечно же не должно быть тендеров с одним поставщиком, конечно же надо расскрыть все количества закупаемой техники, а то как это так враг тратит силы, чтобы узнать и бабки на шпионов. А также конечно надо завести еще одну струтуру-прокладку, через которую воровать бабки и посадить в нее человек 100 персонала на высокие зарплаты, чтобы не воровали Загороднюк: Внедрение центральной закупочной организации позволит экономить на оптовых оборонных закупках - Цензор.НЕТ 8371
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Вот чего подумал. Всё таки прав был самодур петр первый, когда изрек:"... дабы дурь каждого видна была!". Чем больше говорят нынешние (как бы плохи не были прежние), тем больше повода усомниться в их здравомыслии!
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А как его папа выиграл тендер на месторлждение газа...за копейки...этот министр нам поведать не хочет?
И то что фирма папы зарегистрирова на Кипре...
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Знову та сама пісня на новий лад.
Зебіли вони такі зебіли, вважають себе першовідкривачами у схемах розкрадання. Загороднюк: Впровадження центральної закупівельної організації дозволить економити на оптових оборонних закупівлях - Цензор.НЕТ 8191
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НУ - НУ. Грабли теже. Это полный бред, не смогут ВСУ вообще ничего купить, или процесс приобретения акаммулятора на Уазик превратиттся в затяжной квест, и в результате акамулятор обойдется как камазовский, к тому же уазик успеет к этому времени сгнить или быть разобранным на запчасти. Это не борьба с коррупцией, а ее централизация в одних руках.
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