 Майже 7,5 тис. одиниць озброєння і військової техніки поставлено в ЗСУ у 2019 році, - Міноборони

Про це на брифінгу в МО повідомив заступник міністра оборони Анатолій Петренко, передає Цензор.НЕТ.

Серед нових зразків озброєння і військової техніки - "Джавелін", "Айленд", "Вільха", БТР-4Е, "Оболонь", "Нептун", "Козак-2" та інші.

Загалом на озброєння в 2019 році було прийнято 17 зразків військової техніки (у 2018-му - 11), допущено до експлуатації - 38 (минулого року - 32).

Невідкладними заходами 2019 року стали два коригування показників оборонного держзамовлення, було розблоковано проблемний контракт і реалізовано закупівлю і поставку БТР-4Е, недопущено банкрутство ДП "ХКБМ ім. Морозова", організовано поставку протитанкових комплексів "Джавелін" і ракет до них.

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