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Все про:озброєння (1176) Міноборони (2975) Бурлакова Валерія (104) Петренко Анатолій (8)

 Майже 7,5 тис. одиниць озброєння і військової техніки поставлено в ЗСУ у 2019 році, - Міноборони

У 2019 році в війська було поставлено 7434 одиниці озброєння і військової техніки, зокрема близько 700 ракетно-артилерійських комплексів, 900 одиниць бронетанкової та автомобільної техніки, 90 літальних апаратів.

Про це на брифінгу в МО повідомив заступник міністра оборони Анатолій Петренко, передає Цензор.НЕТ.

Серед нових зразків озброєння і військової техніки - "Джавелін", "Айленд", "Вільха", БТР-4Е, "Оболонь", "Нептун", "Козак-2" та інші.

Загалом на озброєння в 2019 році було прийнято 17 зразків військової техніки (у 2018-му - 11), допущено до експлуатації - 38 (минулого року - 32).

Невідкладними заходами 2019 року стали два коригування показників оборонного держзамовлення, було розблоковано проблемний контракт і реалізовано закупівлю і поставку БТР-4Е, недопущено банкрутство ДП "ХКБМ ім. Морозова", організовано поставку протитанкових комплексів "Джавелін" і ракет до них.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167411
 
   
 Топ коментарі
 
Цікаво - скільки одиниць війскової техніки було поставлено завдяки піклуванню нового міністра оборони?
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...ничего, это был крайний раз... Почти 7,5 тыс. единиц вооружения и военной техники поставлены в ВСУ в 2019 году, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1719
Почти 7,5 тыс. единиц вооружения и военной техники поставлены в ВСУ в 2019 году, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9035
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Украине нужна миллионная Армия и нужно ее полностью вооружить! Этого вооружения мало!
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Хто тут з військових розкажіть що таке "Оболонь". Ніде раніше не зустрічав інфа про неї.
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комплекс управления огнём Майже 7,5 тис. одиниць озброєння і військової техніки поставлено в ЗСУ у 2019 році, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9739 а данная оболонька для артиллерии там индекс А Майже 7,5 тис. одиниць озброєння і військової техніки поставлено в ЗСУ у 2019 році, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8794
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А есть данные, сколько при "злочинной" было подписано, а сколько спецотловом?
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Видел в Ютубе военных Украины с пулемётами ДШК и Максим. Надёжные машинки.
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Без відео з сивочолим гетьманом, котрий передає озброєння до війська, не вірю!
Ви всьо врьоті!
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А когда Моника за Джавелины и Айленды договорилась напомни?
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Украине нужна миллионная Армия и нужно ее полностью вооружить! Этого вооружения мало!
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Побачимо, що ЗСУ отримають за 2020 рік.
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Будапештский меморандум нарушен! Украина может создавать ядерное вооружение для защиты от России и США дает добро на это!
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Скажіть краще чого і скільки було недопоставлено, за який термін і хто винний???
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90 летательный аппаратов это Петро Соевый закупил пластмассовых беспилотников чтобы с планшета картинки с воздуха снимать. И в 19-м их наконец-то довезли до военных. Если б это были закупки боевых самолетов, такое не получилось бы утаить.

Из ,,900 единиц бронетанковой и автомобильной техники ,, наверно десяток перекрашенных в новый камуфляж танков с хранения отремонтированных путем собирания из трех одного. Штук 30 бтр, Остальные вечно ламающиеся Кразы и машины от корпорации Богдан

Джавелины спрятанные на складах чтоб не дай бог кто не стрельнул из него по кацапам, ,,но принятые на вооружение,,. Умеют наши рахувать,
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Цікаво - скільки одиниць війскової техніки було поставлено завдяки піклуванню нового міністра оборони?
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