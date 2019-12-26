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 З ГПУ звільнено єдиного прокурора від України в міжнародній слідчій групі у справі МН-17, - Сарган

Керівництво ГПУ хоче "злити" слідство щодо збивання МН-17.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала прессекретарка екс-Генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Маєте чергову порцію ПЦ з коридорів Генпрокуратури. Ой, вже Офісу генпрокурора (Змінили задник для брифінгу) Спочатку трохи історії для нагадування. 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий Літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, що виконував регулярний рейс МН17, унаслідок якої загинули всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб). Міжнародна слідча група встановила, що літак збитий зенітним ракетним комплексом "Бук" російського виробництва. Влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в катастрофі літака. А вже у 2019 були оголошені перші підозри. У березні 2020 у Нідерландах має розпочатися судовий процес над винними у збитті пасажирського літака. А тепер найцікавіше. Прокурорів, що входили в міжнародну слідчу групу, ЗВІЛЬНЕНО! Ще раз: ЗВІЛЬНЕНО керівника слідчої групи по МН-17 від України та єдиного прокурора від України. Цю інформацію я отримала від колег з ...Нідерландів", - розповіла Сарган.

"Фред Вестербеке, голова міжнародної Спільної слідчої групи (JIT), після такої новини особисто прилітав до Києва, але наш генпрокурор не знайшов для нього часу! Знайшов час заступник. Ні про шо. Що ми, врешті, маємо? Маємо відкрите бажання з боку керівництва ГПУ "злити" слідство щодо МН-17. Чому? На це питання я теж шукаю відповіді, як і в інших гучних справах, де є слід Росії та гучні прізвища з минулого на кшталт Януковича і ко. ДУМАЙ.ТЕ", - резюмувала Сарган.

Також читайте: 27-28 прокурорів Генпрокуратури, які займаються "справами Майдану", готові перейти в ДБР, - Рябошапка

З ГПУ звільнено єдиного прокурора від України в міжнародній слідчій групі у справі МН-17, - Сарган 01

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Читайте також: У зв'язку з новими даними про можливу причетність до трагедії МН17 російських офіційних осіб ЄС знову закликає всі країни до співпраці зі слідством, - Косьянчич

Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

8 листопада Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

14 листопада Об'єднана слідча група у зверненні до можливих свідків констатувала, що володіє інформацією, яка вказує на те, що вплив Російської Федерації поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання терористів "ДНР", а їхня інтенсивність підвищилася в першій половині липня 2014 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167409
 
 
 Топ коментарі
 
Потихоньку всплывает то о чем втихаря Зе договаривался с Х..лом в тайне от всех.
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ЗЄвата вже отримала інструкції: прокурор гівно, атестацію не пройшов, подавай нового...
от тільки, нешановане ЗЕлядство, виглядає те все на політичний саботаж справи МН-17!
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Потихоньку всплывает то о чем втихаря Зе договаривался с Х..лом в тайне от всех.
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Зе і представником путіна в Україні якого поставила РФ ! Для цього і була його популяризація через г + г , яка зайняла 4 роки технологій впаювання його "образу"в голови українців по ТВ ! І зараз Мирним Шляхом він зливає всю Україну у той Мордор ! Саме в цьому і полягає його "Мирний План"і "Мирна місія" !! І Зе про нього відкрито говорив і зараз все це втілює в життя !
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Зачем Вы пишите на украинском на русскоязычном ресурсе?! Другие,как я, ведь тоже хотят прочесть!
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Цирк про то что Россия типа сбила Боинг уже давно арссыпался... У Путина ж/б доказательства что в сбитии замешана Украина, просто в его стальном кулаке мягкое теплое вымя завравшихся гааговцев и непосредственно украинских лошков.
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Тейлор новостью раньше дезавуюровал титоньку Сарган.
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Почитай на ЦН откровения Тейлора о Рябошапке ниже.Не поленись.Пианист -многостаночник заставил США уважать Украину.
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Стандартное дипломатическое "бла-бла-бла" ни о чем.
Скоро наши ватники, по примеру более опытных ватников с северо-востока, начнут фиксировать и обсуждать длительность рукопожатий и ширину дежурных улыбок иностранных политиков.
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Татишо! І коли?
Невже тоді, коли дифірамби співав та проЖекти розписував?
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Якщо т ой прокурор хабарник і корупціонер який не пройшов переатестацію,то навіщо там такий прокурор,призначать іншого.
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ЗЄвата вже отримала інструкції: прокурор гівно, атестацію не пройшов, подавай нового...
от тільки, нешановане ЗЕлядство, виглядає те все на політичний саботаж справи МН-17!
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Истинно веруешь в то что написал? Ты из учителей?
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все как и было договарино между бубочкой и хйлом Единственный прокурор от Украины в международной следственной группе по делу МН-17 уволен из ГПУ, - Сарган - Цензор.НЕТ 7020 все по фэншую
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Немного не так: между каламоем и ******. А зелёнка ничего не решает, только торгует рожей и несёт чушь для сми - это его работа.
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если у него к примеру рыло в пуху , славута х5,сарай в пригороде на 500 квадратов ,то почему бы и нет?
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а есть честные прокуроры? или этого убрали именно из -за Х-5 (х-6) Единственный прокурор от Украины в международной следственной группе по делу МН-17 уволен из ГПУ, - Сарган - Цензор.НЕТ 9339
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Как это может повлиять на расследование? Власти Украины будут говорить, что там нет наших людей и мы не признаем результаты?
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правильным путем идут подстилки зедебильные
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Не мешайте работать предателям! Просю пардону - прокулолам! Они же хотят как лучше! Они стараются, правда, но для своего кармана! И не путайте их личные интересы с интересами Державы! Как говаривал киногерой Ф.Мктрчяна: "А ты не путай личную шерсть с государственной!".
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Имеем открытое желание со стороны руководства ГПУ "слить" следствие по МН-17. Почему? На этот вопрос я тоже ищу ответы, как и в других громких делах, где есть след в истории России и громкие фамилии из прошлого вроде Януковича и Ко. ДУМАЙ.ТЕ", - резюмировала Сарган.Источник: https://censor.net.ua/n3167409

Договор нормандский
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ну что вы так расстраиваетесь, на его место возьмут прокурора из россии...
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Ну нормально.
Там же то же есть те кто верит в нашего ппезидента.
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Суддя КС Мельник, призначений туди після Майдану, пішов у відставку.

"Верховна Рада призначила Мельника суддею Конституційного Суду у березні 2014 року. Він є доктором юридичних наук, професором, заслуженим юристом України.
Суддя склав присягу 13 березня 2014 року."

Не хоче бруднитись здачею України?

Або не мириться з тим, що преЗедент витирає ноги об Конституційний суд.

Зеленський підписав закон про ДБР, який КС визнав НЕконституційним.





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Вот те на.
Харант конституции.
Зебилы сделали это разом.
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І знову "зрада", і знову рвуться в порохососів пуканці...

петюнчики - а ви самі собі не огидні?
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ти чи крємлєбот, чи сєпар. Тільки вони радіють цій новині, бо вона на користь *****.
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Зеленский будет работать на Роисю пока это выгодно Коломойскому.

А Коломойскому сейчас это очень выгодно.
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А чего еще можно ожидать от стада тупых зеленых обезьян.
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"Имеем открытое желание со стороны руководства ГПУ "слить" следствие по МН-17. Почему? На этот вопрос я тоже ищу ответы, как и в других громких делах, где есть след в истории России и громкие фамилии из прошлого вроде Януковича и Ко. ДУМАЙ.ТЕ"


Прокуратура сама по себе уже ничего не думает. Рябошапка лает только по сигналу из ОПУ. Так что это желание слить следствие по МН-17 принадлежит хозяину Зеленского, а не шестеркам шестерки.
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Поди почитай Югику КПК лучше.
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И тут волонтёрам и ветеранам надо быть осторожней,бороды сбривать. Неясно на кого шмаркли Боинг повесят.
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СКАЖИТЕ САРГАН ЧТО СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ НИДЕРЛАНСКАЯ СТОРОНА, О ЧЕМ СВЕДИТЕЛЬСТВУЕТ ПРОДЛЕНИЕ НА ГОД МЕМОРАНДУМА С НИДЕРЛАНДАМИ. ОТ ТОГО ЧТО УВОЛИЛИ БЕЗДАРЯ КОТОРЫЙ БУМАЖКИ ПЕРЕКЛАДЫВАЛ НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ, НАЗНАЧАТ ОТ УКРАИНЫ НОВОГО И ТОЧНО ТАК ЖЕ БУДЕТ СПРАВКИ, БУМАЖКИ ПЕРЕДАВАТЬ НИДЕРЛАНДАМ ЕСЛИ ОНИ ПОТРЕБУЮТ.
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То есть,ты считаешь,что по факту уничтожения рейса МН-17 и убийства 298 людей над территорией Украины украинская прокуратура может не вести уголовное производство,а будет просто надеятся на прокуратуру Нидерландов?Жесть!
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Сарганша какашку подбросила,порохоослы вентилятор включили. Вот и вся новость. А если серьезно,дело вело СБУ, и СБУ же в июле 19 года,все материалы дела передало в Нидерланды. Каким боком тут прокурор, х/з. А-аа. Вспомнил. Какашки для соевых.
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Ну ти троль фсбешний--можеш на свій кацапський вентилятор тільки своє лайно кидати.
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Кто-то ещё верит, что власть "узеленского" украинская?
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На всіх посадах клоун призначив ворогів України і підстилок путіна, та фсбешних агентів Іде здача інтересів України по всіх напрямках. А все наслідок того,що президентом,по приколу, та кацапами разом з малоросами вибрали шпанюка-єврея.який є таким-же ворогом і ненависником українського народу.Це ще хуже яника. в той же час економіка падає.державний борг росте. ,підприємствам невиплачується ПДВ, сацвиплати знижуються,пенсія ,замісь обіцяних 74--750 грн повисилась на 7--23 грн. Долар падає,а це зменшення відрахувань в бюджет,бідніють ті .кому ідуть переводи із- за кордону,бо ціни не підіймаються,а ростуть. Управління порушується, починаючи від клоуна іде порушення законодавства і конституції.хабарництво і шахрайство збільшується, постійна брехня і цинізм. Іде наступ на валонтерів і добровольців ЗСУ --знищуються і недофінансуються. НАРОДЕ УКРАЇНИ---- ВИ ЦЬОГО ХОТІЛИ?!
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Клованом и квартальцами управляет не только Коломойский, но и явно проросийская группировка, теневой кабинет
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