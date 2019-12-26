 "Кричуща неповага до суверенітету України": США засуджує запуск залізничного сполучення Керченським мостом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США у Twitter.

"Як і наші українські та інші європейські партнери, ми засуджуємо запуск Росією залізничного сполучення між Росією та Кримом. Цей крок з боку Росії демонструє кричущу неповагу до суверенітету та територіальної цілісності України. Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боротимемося проти інфраструктурних атак агресора, - Криклій про запуск РФ залізничного сполучення через Керченську протоку

Як повідомлялося, 23 грудня президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченською мосту.

Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття повідомлення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за фактом незаконного перетину пасажирським поїздом РФ державного кордону України.