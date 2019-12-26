 "Кричуща неповага до суверенітету України": США засуджує запуск залізничного сполучення Керченським мостом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США у Twitter.
"Як і наші українські та інші європейські партнери, ми засуджуємо запуск Росією залізничного сполучення між Росією та Кримом. Цей крок з боку Росії демонструє кричущу неповагу до суверенітету та територіальної цілісності України. Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 23 грудня президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченською мосту.
Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття повідомлення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.
Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за фактом незаконного перетину пасажирським поїздом РФ державного кордону України.
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І що далі? Може виконаєте Будапештський меморандум?
Вот это поворот!)))
Завтра все,всё забудут.
Мабуть дуже невдоволені відкриттям жд. сполучення з материком...
От этого моста их существование лучше не станет.
Американсие корабли ж заходят в Одессу, время от времени. Я понимаю, если бы они Томагавками по мосту удивились. А так, шо ж... Это вообще никакое не осуждение.
Тому хлопчику треба мовчати.
Впереди паровоза, как обещал журналистам князь Темнейший весной 2014 года, не бежали женщины и дети. Состав поезда состоял всего из одного вагона без логотипа «РЖД» (Российские Железные Дороги) и двух тепловозов - спереди и сзади. Безопасность Императора 1/9 части суши во время прохождения состава по мосту через Керченский пролив осуществляли под водой боевые пловцы Черноморского Флота.
Новостной вечерний выпуск на российском телеканале начинался диктором, естественно, про запуск железнодорожного сообщения между Москвой и Севастополем и сопровождался проклятиями в адрес жителей Украины: «Хохлы! Сдохните от зависти! В Ялту теперь хлынут миллионы туристов».
Крымский мост, это вещественное доказательство аннексии украинского полуострова российскими вооруженными православными силами министра нападения РФ Сергея Кунжутовича Шойгу. Фото этого сооружения уже находится у судей в Гааге.
«Все, кто въезжает в Крым и выезжает из него по незаконно построенному мосту, сразу же подпадают в категорию лиц, совершивших преступление, так как нарушают порядок въезда на территорию суверенной Украины. Украинские спецслужбы могли бы постараться и добыть списки пассажиров первых поездов, которые в эти дни незаконно въедут в Крым. Думаю, что открытая публикация этих списков остановила бы многих россиян от затеи посетить оккупированный Крым», - подытожил Чубаров.
Поскольку все жители святой Руси являются православными из российской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной организации Кирилла Гундяева, то напоминаем, что все кто приедет на отдых в украденный Московией украинский Крым - будут наказаны Вседержителем, и гореть в аду, как нарушители 8-й и 10-й Божьей заповеди.
Россияне, поддерживающие путинскую аннексию украинского Крыма, являются соучастниками военной агрессии России против Украины и находятся под гневом Божьим в ожидании справедливого Суда у Белого Престола.
Православные Великого Улуса ошибаются, думая, что захватывая чужие территории, они в вечности окажутся в раю, как обещал им Путин.
10 заповедь:
«Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего».
За нарушение Божьих Заповедей предусмотрен только один вид наказания - СМЕРТЬ.
Да взыщет Господь с жителей России всю кровь мучеников, пролитую её солдатами и офицерами в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии.
«…Ибо Он взыскивает за кровь; помнит их, не забывает вопля угнетенных» (Псалом 9:13).
ЗЕленая промокашка, постящая обычно прикольные видосики со скростью размножающегося кролика, опять прикинулась мертвым лемингом и молчит... ссыкотно на ***** рот открывать.