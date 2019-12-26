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 Політика України, За кордоном
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Все про:посольство (353) США (5863) Керченський міст (136)

 "Кричуща неповага до суверенітету України": США засуджує запуск залізничного сполучення Керченським мостом

У посольстві США в Україні заявили, що Штати засуджують запуск залізничного сполучення Керченським мостом між РФ і тимчасово окупованим Кримом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США у Twitter.

"Як і наші українські та інші європейські партнери, ми засуджуємо запуск Росією залізничного сполучення між Росією та Кримом. Цей крок з боку Росії демонструє кричущу неповагу до суверенітету та територіальної цілісності України. Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боротимемося проти інфраструктурних атак агресора, - Криклій про запуск РФ залізничного сполучення через Керченську протоку

Як повідомлялося, 23 грудня президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченською мосту.

Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття повідомлення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за фактом незаконного перетину пасажирським поїздом РФ державного кордону України.

Кричуща неповага до суверенітету України: США засуджує запуск залізничного сполучення Керченським мостом 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167408
 
   
 Топ коментарі
 
В посольстве США в Украине заявили, что Штаты осуждают запуск железнодорожного сообщения по Керченскому мосту между РФ и временно оккупированным Крымом. Источник: https://censor.net.ua/n3167408
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І що далі? Може виконаєте Будапештський меморандум?
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А окупація Криму - це вопіющая повага чи гарантія територіальної цілісності згідно меморандумів?
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А Бубочка все таки прореагирует и ШО-ТО заявит или как обычно засунет свой язык Богдану в ж...?
"Кричуща неповага до суверенітету України": США засуджує запуск залізничного сполучення Керченським мостом - Цензор.НЕТ 890
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В посольстве США в Украине заявили, что Штаты осуждают запуск железнодорожного сообщения по Керченскому мосту между РФ и временно оккупированным Крымом. Источник: https://censor.net.ua/n3167408
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І що далі? Може виконаєте Будапештський меморандум?
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Али,но при этом Америка осуждает, а наш писюнист готовится к корпоратвам (как в анекдоте "у меня елки") ии ему некогда по таким "пустякам" реагировать
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Я так понимаю новые санкции против РЖД не за горами))))
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Всі олімпійські боги томляться в очікуванні. "Вопиющее неуважение к суверенитету Украины": США осуждает запуск ж/д сообщения по Керченскому мосту - Цензор.НЕТ 8602
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Там подставная контора рулит. Грандсервис вроде.
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А все что было до этого не было вопиющим?
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А окупація Криму - це вопіющая повага чи гарантія територіальної цілісності згідно меморандумів?
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Осуждения бандитов не останавливают-эта категория понимает только наручники и клетку
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Ну как я и говорил,гневный осуждамс!
Завтра все,всё забудут.
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А шо там на счет озабоченности-обеспокоенности?
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А що кажуть самі кримчани з цього приводу?
Мабуть дуже невдоволені відкриттям жд. сполучення з материком...
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А им ПОХ и НАХ!
От этого моста их существование лучше не станет.
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Головне в такому випадку - щоб не гірше.
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А хуже им и без моста с каждым годом становится больше.
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А Бубочка все таки прореагирует и ШО-ТО заявит или как обычно засунет свой язык Богдану в ж...?

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"Вопиющее неуважение к суверенитету Украины": США осуждает запуск ж/д сообщения по Керченскому мосту"

Американсие корабли ж заходят в Одессу, время от времени. Я понимаю, если бы они Томагавками по мосту удивились. А так, шо ж... Это вообще никакое не осуждение.
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ЗеБеня не може оскаржувати рішення "великого Пу", бо той може образитись, якось нестрьомно буде потім йому в очі дивитись. А так хочеться ще.....
Тому хлопчику треба мовчати.
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Президент Московии, господин Владимир Путин, как и положено ему по статусу «Главвора», 23 декабря 2019 года стал первым пассажиром поезда, который отправился из украденного Россией украинского Крыма по железнодорожной части Крымского моста в украинскую Тамань.
Впереди паровоза, как обещал журналистам князь Темнейший весной 2014 года, не бежали женщины и дети. Состав поезда состоял всего из одного вагона без логотипа «РЖД» (Российские Железные Дороги) и двух тепловозов - спереди и сзади. Безопасность Императора 1/9 части суши во время прохождения состава по мосту через Керченский пролив осуществляли под водой боевые пловцы Черноморского Флота.
Новостной вечерний выпуск на российском телеканале начинался диктором, естественно, про запуск железнодорожного сообщения между Москвой и Севастополем и сопровождался проклятиями в адрес жителей Украины: «Хохлы! Сдохните от зависти! В Ялту теперь хлынут миллионы туристов».

Крымский мост, это вещественное доказательство аннексии украинского полуострова российскими вооруженными православными силами министра нападения РФ Сергея Кунжутовича Шойгу. Фото этого сооружения уже находится у судей в Гааге.
«Все, кто въезжает в Крым и выезжает из него по незаконно построенному мосту, сразу же подпадают в категорию лиц, совершивших преступление, так как нарушают порядок въезда на территорию суверенной Украины. Украинские спецслужбы могли бы постараться и добыть списки пассажиров первых поездов, которые в эти дни незаконно въедут в Крым. Думаю, что открытая публикация этих списков остановила бы многих россиян от затеи посетить оккупированный Крым», - подытожил Чубаров.
Поскольку все жители святой Руси являются православными из российской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной организации Кирилла Гундяева, то напоминаем, что все кто приедет на отдых в украденный Московией украинский Крым - будут наказаны Вседержителем, и гореть в аду, как нарушители 8-й и 10-й Божьей заповеди.
Россияне, поддерживающие путинскую аннексию украинского Крыма, являются соучастниками военной агрессии России против Украины и находятся под гневом Божьим в ожидании справедливого Суда у Белого Престола.
Православные Великого Улуса ошибаются, думая, что захватывая чужие территории, они в вечности окажутся в раю, как обещал им Путин.
10 заповедь:
«Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего».
За нарушение Божьих Заповедей предусмотрен только один вид наказания - СМЕРТЬ.
Да взыщет Господь с жителей России всю кровь мучеников, пролитую её солдатами и офицерами в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии.
«…Ибо Он взыскивает за кровь; помнит их, не забывает вопля угнетенных» (Псалом 9:13).
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Коли бімба впаде- США допоможуть.Але не поросвиням.
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ЕС осудил, ООН осудило, США осудили, страны Балтии и Польша каждая по отдельности осудили...

ЗЕленая промокашка, постящая обычно прикольные видосики со скростью размножающегося кролика, опять прикинулась мертвым лемингом и молчит... ссыкотно на ***** рот открывать.
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