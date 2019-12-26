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 Політика України
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Все про:Путін (4992) Клімкін (1515)

 Путін ніколи не стане захоплювати південь України військовим шляхом, оскільки йому потрібна легітимізація скоєного, - Клімкін

Ексглава МЗС України Павло Клімкін переконаний, що перезавантаження проєкту "Новоросія" важливе для президента РФ Володимира Путіна.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що Путін шукатиме легітимізації того, що буде робити в майбутньому. Причому це буде стосуватися не тільки Донбасу і Криму, а й всієї України. Путін намагатиметься перекроїти реальність навколо Росії – саме таким для нього, я вважаю, є сенс його місії", - вважає Клімкін.

На думку ексміністра, такий сценарій "100% вже готовий".

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"Це є загальний механізм; люди, які над цим працюють, готують перезавантаження Росії в нову реальність, назвемо її так. Я вважаю, що може бути – це другий сценарій – будь-які провокації, які викликатимуть знову-таки сплески емоцій. Ми всі знаємо, що це працює найкраще.

І третє. Я ніколи не казав, що Путін почне з військової операції. Він не почне, оскільки для нього критично потрібна легітимізація того, що він буде робити в майбутньому", - підсумував Клімкін.

Повний текст інтерв'ю з Павлом Клімкіним читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167407
 
 
 Топ коментарі
 
Задурить голови українцям пропагандою.
Вони самі до рашки попросяться.
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спочатку працюватимуть із суспільством, а потім станеться захоплення.
або проштовхнуть в наше законодавство федералізацію та референдуми, потім зомбовані самі наголосують.
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Путин никогда не станет захватывать юг Украины военным путем, поскольку ему нужна легитимизация содеянного, - а це ще велике питання, бо ми бачили окупацію Криму і частини Донбасу.
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спочатку працюватимуть із суспільством, а потім станеться захоплення.
або проштовхнуть в наше законодавство федералізацію та референдуми, потім зомбовані самі наголосують.
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Но он хотел последующей легимизации.
И он прет как танк.
Как только у него получится это будет сигналом к продолжению.
Они делают это разом.
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це так в заголовку, а клямкін сказав, шо ***** не почне з військової операції. Тобто, спочатку пропаганда, потім народні протєсти і "путін ввєді!!!"
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насправді, ***** почне, а вже потім найдуть оправданіє.
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Задурить голови українцям пропагандою.
Вони самі до рашки попросяться.
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попробуйте теперь лугандон и донецк вернуть- народ так задурен, что под танки пойдет, только не в Украину
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А набуй они тут нужны вообще? Украина должна объявить об отказе от лугандона. Посмотреть хотелось бы, что они там петь начнут. ху-лу они ведь и даром не нужны.
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еуропа заставит, взять этих гындонов и навроде конфликт кончится
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во время войны никогда население не возвращали, только территорию. Население должно само дойти им никто не обязан, они виноваты в том что встречали на площади оккупантов размахивали оккупационными тряпками, а своим войскам для защиты границы пройти не давали.
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Та нехай лягають. Ідіотів не шкода. Розумні проросіски громадяни можуть виїхати на рашку і жити там у своє задоволення.
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Задурить. В тому числі через недолуго-імпотентну політику Заходу.
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якщо народ ТУПИЙ, то хто йому лікар ?
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Народ завжди тупий. По крайній мірі 73%. Це по всьому світу так. А плюс до цього ще ворожа внутрішня політика. От і маємо.
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Ну не скажіть..
Поляки попри величезні запитання та претензії вдруге обрали Квасневського, проігнорувавши на виборах темну конячку, яка винирнула бозна звідки, багато обіцяла, мала досить вагомий рейтинг. Але здоровий глузд переміг. Тепре ми їздемо до поляків на роботу.
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Ну ви, друже, згадали коли не займаним були, Квасневський був президентом з 95го по 2005, після нього були ще шість президентів, не вже темні конячки у польській політиці зникли разом з закінченням терміну Квасневського, або ви просто інших президентів Польщі не знаєте...))
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Поляки, які на відміну від українців національно згуртовані...
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"гради" з "ураганами" лікують радикально...
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Задурити голови українцям неможливо,а от не українцям взагалі на раз.
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по поему, лукашенко по захвату крыма сказал, а разве погиб хоть один солдат? никто и не воевал, никто не защищал, то из этого, что никто и не нападал, просто тупо сдали крым
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Таки погиб один точно, кацапа. А кто такой лукашенко? Это что-авторитет какой-то? Ты тоже тут пургу несешь. Ну и что? Все прекрасно знают, что не воевать дала указание обосранная гейропа.
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А тебе гнида мало убитых украинских военных при захвате Крыма прапорщика Сергея Кокурина(снайпер убил) и подло расстрелянного в спину майора Станислава Карачевского??
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Будет большая проверка качества населения , вы население или Украинцы.
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Вот тут и настанет момент истины для всяких диванных полководцев,тонемоявойна и защищателей своих городов.
Можно применить все свои теории на практике.

Во всем есть положительные моменты.
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Населення 73%. Перевірка вже відбулася. Залишилося перевірити решту.Прибирання зеленої цвілі і буде тією перевіркою.
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Зелебобики уже ляжки раздвинули,ждут входа руськаго мира😄
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при потери корыта реторика кардинально противоположная ,путин нападет уже не в тренде соевых опричников , Путин никогда не станет захватывать юг Украины военным путем, поскольку ему нужна легитимизация содеянного, - Климкин - Цензор.НЕТ 9637...... так и до барыга ***** дойти может Путин никогда не станет захватывать юг Украины военным путем, поскольку ему нужна легитимизация содеянного, - Климкин - Цензор.НЕТ 709
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Клімкін, хере вангувати, твою бездарність українці вже оцінили. Вертайся в Курськ на істарічєскую родіну і там кукурікай.
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Та так, я був дуже засмучений, що його Петро поставив на МЗС. Бездарна заміна Дещиці. Міг би Огризка повернути. А Пєтя боявся, щоб його ніхто не затмив.
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Щоб ти совкоманкурте знав, Курщина і Білгородщина, входили до складу України.
(Партбілєт провєріл? На мєстє?)
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зачем хйлу захватывать когда 73%зебилов сделали це разом за свой счет Путін ніколи не стане захоплювати південь України військовим шляхом, оскільки йому потрібна легітимізація скоєного, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1155
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Та 73% хохляцкого жлобья сами прибегут на полусогнутых.Путину и ничего делать не надо.
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КЛИМ-не неси куйню.до 2014 года это самое думали многие об украинском Крыме,о грузинской Осетии,Абхазии и т,д...монеты не пвахнут .но в любой момент рашист нападет и откусит..
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Дивно чути таке від людини, яка п'ять років змагалась з мордером у закордонних судах.
Крім легімітизації ім ще потрібна вода для Криму.
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Пуйло зробить це руками безмозглого Моніки.
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Эксперд... За пять лет сумел сыграть так, шо вроде сам как святой, но внешнюю политику Украины, в тоже время, опустил под самый плинтус.
Это - засланный в Украину кацапнёй козачёк и какой-то там родЫч Бутусову. Потому нам приходится встречаться с его высерами на этом сайте. Больше никто из СМИ на этого эксперда не реагирует.
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Як піднявся і почав філосовствувати після відставки Клімкін.Це просто чудо,яким компетентним він став.
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«Зеленский готовит полную федерализацию Украины, о чем в Кремле могли только мечтать» - политолог Декабрь 26, 2019Без рубрикиКомментарии

Итак, пришло время вскрыть очередную «зраду». А именно - как Зеленский, после саммита в Париже, четко выполняет команду Путина по реализации Минских соглашения до конца 2020 года. В частности - готовится изменить Конституцию в угоду Москве.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Напомню, два ключевых требований Кремля - это закон об особом статусе Донбасса (уже продлен Радой) и внесение в Конституцию особого статуса Донбасса.
Ключевая проблема Зеленского - как пропихнуть в Конституцию особый статус так, чтобы это не вызвало возмущение в украинском обществе. И не повторилась история лета 2015 года, когда Порошенко не удалось пропихнуть принятие Конституции, поскольку там так тупо и вписали упоминание про особый статус Донбасса.
У Зеленского решили сделать хитрее - запихнуть особый статус под видом всеобщей децентрализации.
Как именно?
1) В предложенных изменениях в Конституцию меняют ст.133, где убирают список названий областей. И пишут, что Украина состоит из административно-территориальных единиц.
2) В ст.92 Конституции в п.16, где сейчас написано, что только законами определяются специальные статусы Киева и других городов, заменяют на «административно-территориальньное устройство и правовой статус административно-территориальных единиц».
Что это значит?
Что для любой области страны можно прописать отдельный закон, которым эта область будет управляться.
3) А раз правовой статус адмнистративно-правовой единицы (области) определяется просто законом, то правовой статус Донбасса будет определяться уже принятым законом об особом статусе.
Иными словами, Зеленский не просто создает механизм, который позволяет отдельным законом, без изменений в Конституцию, позволить автономию Донбассу.
В тему:
Тимошенко: Законом о децентрализации Зеленский легализует особый статус Донбасса. Видео
Эта «децентрализация» закладывает еще более страшную «бомбу» - полную федерализацию Украины. Поскольку такой закон о полной самостоятельности можно будет прописать для любой области, не внося изменения в Конституцию.
Так что мы видим?
Зеленский не только выполняет команды Кремля по выполнению Минских соглашений. Зеленский готовит полную федерализацию Украины, о чем в Кремле могли только мечтать…

Знаете, почему в реальности никто на Западе не хочет поддерживать Украину?
Поскольку там прекрасно понимают: все украинские политики при власти - это на самом деле марионетки Кремля.

Да о чем можно говорить, если то же посольство США осудило запуск железнодорожного сообщения в Крым, а Зеленский трусливо об этом даже боится в ФБ написать.
То есть - Украина официально признает, что Крым - это Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18)…
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Корнейчук - юлебот и все оценки его от Тимошенко...
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