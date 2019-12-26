 Путін ніколи не стане захоплювати південь України військовим шляхом, оскільки йому потрібна легітимізація скоєного, - Клімкін

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що Путін шукатиме легітимізації того, що буде робити в майбутньому. Причому це буде стосуватися не тільки Донбасу і Криму, а й всієї України. Путін намагатиметься перекроїти реальність навколо Росії – саме таким для нього, я вважаю, є сенс його місії", - вважає Клімкін.
На думку ексміністра, такий сценарій "100% вже готовий".
"Це є загальний механізм; люди, які над цим працюють, готують перезавантаження Росії в нову реальність, назвемо її так. Я вважаю, що може бути – це другий сценарій – будь-які провокації, які викликатимуть знову-таки сплески емоцій. Ми всі знаємо, що це працює найкраще.
І третє. Я ніколи не казав, що Путін почне з військової операції. Він не почне, оскільки для нього критично потрібна легітимізація того, що він буде робити в майбутньому", - підсумував Клімкін.
Повний текст інтерв'ю з Павлом Клімкіним читайте тут.
або проштовхнуть в наше законодавство федералізацію та референдуми, потім зомбовані самі наголосують.
И он прет как танк.
Как только у него получится это будет сигналом к продолжению.
Они делают это разом.
Вони самі до рашки попросяться.
Поляки попри величезні запитання та претензії вдруге обрали Квасневського, проігнорувавши на виборах темну конячку, яка винирнула бозна звідки, багато обіцяла, мала досить вагомий рейтинг. Але здоровий глузд переміг. Тепре ми їздемо до поляків на роботу.
Можно применить все свои теории на практике.
Во всем есть положительные моменты.
Рукопожатий Офшор™
@iddqd_ua
·29 мин
Здача національних інтересів виглядає отак:
(Партбілєт провєріл? На мєстє?)
Крім легімітизації ім ще потрібна вода для Криму.
Это - засланный в Украину кацапнёй козачёк и какой-то там родЫч Бутусову. Потому нам приходится встречаться с его высерами на этом сайте. Больше никто из СМИ на этого эксперда не реагирует.
Итак, пришло время вскрыть очередную «зраду». А именно - как Зеленский, после саммита в Париже, четко выполняет команду Путина по реализации Минских соглашения до конца 2020 года. В частности - готовится изменить Конституцию в угоду Москве.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Напомню, два ключевых требований Кремля - это закон об особом статусе Донбасса (уже продлен Радой) и внесение в Конституцию особого статуса Донбасса.
Ключевая проблема Зеленского - как пропихнуть в Конституцию особый статус так, чтобы это не вызвало возмущение в украинском обществе. И не повторилась история лета 2015 года, когда Порошенко не удалось пропихнуть принятие Конституции, поскольку там так тупо и вписали упоминание про особый статус Донбасса.
У Зеленского решили сделать хитрее - запихнуть особый статус под видом всеобщей децентрализации.
Как именно?
1) В предложенных изменениях в Конституцию меняют ст.133, где убирают список названий областей. И пишут, что Украина состоит из административно-территориальных единиц.
2) В ст.92 Конституции в п.16, где сейчас написано, что только законами определяются специальные статусы Киева и других городов, заменяют на «административно-территориальньное устройство и правовой статус административно-территориальных единиц».
Что это значит?
Что для любой области страны можно прописать отдельный закон, которым эта область будет управляться.
3) А раз правовой статус адмнистративно-правовой единицы (области) определяется просто законом, то правовой статус Донбасса будет определяться уже принятым законом об особом статусе.
Иными словами, Зеленский не просто создает механизм, который позволяет отдельным законом, без изменений в Конституцию, позволить автономию Донбассу.
В тему:
Тимошенко: Законом о децентрализации Зеленский легализует особый статус Донбасса. Видео
Эта «децентрализация» закладывает еще более страшную «бомбу» - полную федерализацию Украины. Поскольку такой закон о полной самостоятельности можно будет прописать для любой области, не внося изменения в Конституцию.
Так что мы видим?
Зеленский не только выполняет команды Кремля по выполнению Минских соглашений. Зеленский готовит полную федерализацию Украины, о чем в Кремле могли только мечтать…
…
Знаете, почему в реальности никто на Западе не хочет поддерживать Украину?
Поскольку там прекрасно понимают: все украинские политики при власти - это на самом деле марионетки Кремля.
Да о чем можно говорить, если то же посольство США осудило запуск железнодорожного сообщения в Крым, а Зеленский трусливо об этом даже боится в ФБ написать.
То есть - Украина официально признает, что Крым - это Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18)…