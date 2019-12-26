 "Укргазбанк" буде проданий першим, - Рожкова про приватизацію держбанків

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю "Мінфіну".
"Я думаю, що на це буде потрібно більше двох років. Першим, безумовно, буде "Укргазбанк". Вже найближчим часом Міжнародна фінансова корпорація частково увійде в його капітал", - заявила Рожкова.
За її словами, "Укргазбанк" першим з держбанків розчистив свій баланс, він ефективний і прибутковий. Зараз в його капітал увійде МФК, і він продовжить удосконалювати корпоративне управління, управління ризиками.
"Чи варто поспішати з приватизацією держбанків? Наше завдання - зробити їх конкурентними і ефективними. Інакше їх доведеться продавати з дисконтом. Крім того, щоб ми могли вигідно продати держбанки, повинна розвиватися економіка країни, щоб була потреба в кредитах, зростання ВВП. В іншому випадку, банківський бізнес не буде привабливим для покупців", - підкреслила Рожкова.
Нагадаємо, раніше міністерка фінансів України Оксана Маркарова заявила, що "ПриватБанк", а також "Укргазбанк" будуть повністю повернуті на приватний ринок.
И как будто бы с небес - все к тебе толкает бес.
За тебя калым отдам, душу дьяволу продам!
украли шо ?
То чому продаєте саме зараз, адже розвиток економіки країни в мінусах?
Пам'ятаєте хвалену відремонтовану трасу Запоріжжя-Маріуполь ?
Ревіння і фанфари на всю Україну .Дивіться,як треба работать-казали вони. Не сказали тільки,в яку копієчку влетіло. А в чималеньку.https://twitter.com/V_Omelyan/status/1210162763705864192
Приступил менеджер к работе, и за первый месяц увеличил продажи втрое, потом вдесятеро, потом в сто раз, потом вообще все в конторе продал, включая мебель, канцтовары, секретаршу - мужикам в баню, базу данных клиентов - конкурентам, а самого шефа - налоговой.
Потому что это был, *****, очень хороший менеджер по продажам…
...кстати "Укргаз" самый надёжный из всех четырёх, потому и первый