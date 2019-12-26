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 Політика України, Економіка
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Все про:НБУ (494) приватизація (177) Укргазбанк (14) Рожкова Катерина (51)

 "Укргазбанк" буде проданий першим, - Рожкова про приватизацію держбанків

Заступниця глави НБУ Катерина Рожкова заявила, що державні банки продадуть протягом двох або більше років. Першим приватизованим банком буде "Укргазбанк".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю "Мінфіну".

"Я думаю, що на це буде потрібно більше двох років. Першим, безумовно, буде "Укргазбанк". Вже найближчим часом Міжнародна фінансова корпорація частково увійде в його капітал", - заявила Рожкова.

За її словами, "Укргазбанк" першим з держбанків розчистив свій баланс, він ефективний і прибутковий. Зараз в його капітал увійде МФК, і він продовжить удосконалювати корпоративне управління, управління ризиками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Приватбанк" плануємо продати протягом трьох років, - Маркарова

"Чи варто поспішати з приватизацією держбанків? Наше завдання - зробити їх конкурентними і ефективними. Інакше їх доведеться продавати з дисконтом. Крім того, щоб ми могли вигідно продати держбанки, повинна розвиватися економіка країни, щоб була потреба в кредитах, зростання ВВП. В іншому випадку, банківський бізнес не буде привабливим для покупців", - підкреслила Рожкова.

Нагадаємо, раніше міністерка фінансів України Оксана Маркарова заявила, що "ПриватБанк", а також "Укргазбанк" будуть повністю повернуті на приватний ринок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167404
 
 
 Топ коментарі
 
все продадут постепенно вместе с население страны, это дело времени
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чем-то же дыры в бюджете надо латать
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Жил был один менеджер по продажам. Пошел устраиваться на работу. Долго ли коротко ли резюме рассылал, а как-то пришел в одну контору на собеседование с генеральным директором. И шло у них собеседование шесть часов. Уже и директор взмок, и менеджер три раза воды просил. А все никак не могут договориться. Начинали с двухсот баксов в месяц - а уже за два с половиной килобакса спорят, и проценты, и бонусы, и какие-то еще там спортзалы, мобильные связи, обеды, подъемные, страховки, отпуск, командировочные, машину служебную, ноутбук, кучу всякого менеджер себе выбил. Сдался в итоге генеральный директор, все условия выполнил. Все, что менеджер просил - дал.
Приступил менеджер к работе, и за первый месяц увеличил продажи втрое, потом вдесятеро, потом в сто раз, потом вообще все в конторе продал, включая мебель, канцтовары, секретаршу - мужикам в баню, базу данных клиентов - конкурентам, а самого шефа - налоговой.
Потому что это был, сцуко, очень хороший менеджер по продажам…
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За Газбанк калым отдам, душу дьяволу продам!
И как будто бы с небес - все к тебе толкает бес.
За тебя калым отдам, душу дьяволу продам!

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Покрали все, що тільки можна було, а тепер треба закрити.
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столы, стулья, компы и касса с баблом на месте.

украли шо ?
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чтобы мы могли выгодно продать госбанки, должна развиваться экономика страны Источник: https://censor.net.ua/n3167404
То чому продаєте саме зараз, адже розвиток економіки країни в мінусах?
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Я то знаю, а от вона здається ні. "Укргазбанк" будет продан первым, - Рожкова о приватизации госбанков - Цензор.НЕТ 2004 Бо так складно бреше.
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текст хорошо заучила, вот и несет ее )))
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правильно, все продать к такой-то матери - зачем государству имущество в принципе и банки в частности? "Укргазбанк" будет продан первым, - Рожкова о приватизации госбанков - Цензор.НЕТ 1030
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все продадут постепенно вместе с население страны, это дело времени
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его сначала спасали за бюджетные денежки, теперь продают кому надо.
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Ще б пак.Це ж сарана.
Пам'ятаєте хвалену відремонтовану трасу Запоріжжя-Маріуполь ?
Ревіння і фанфари на всю Україну .Дивіться,як треба работать-казали вони. Не сказали тільки,в яку копієчку влетіло. А в чималеньку.https://twitter.com/V_Omelyan/status/1210162763705864192
"Укргазбанк" будет продан первым, - Рожкова о приватизации госбанков - Цензор.НЕТ 5038

"Укргазбанк" будет продан первым, - Рожкова о приватизации госбанков - Цензор.НЕТ 9777
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По ее словам, "Укргазбанк" первым из госбанков расчистил свой баланс, он эффективный и прибыльный...... Зачем тогда продавать ?
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Это напечатать денег и купить себе банк. Потом положить эти деньги себе в банк и перевести их в офшоры.
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Жил был один менеджер по продажам. Пошел устраиваться на работу. Долго ли коротко ли резюме рассылал, а как-то пришел в одну контору на собеседование с генеральным директором. И шло у них собеседование шесть часов. Уже и директор взмок, и менеджер три раза воды просил. А все никак не могут договориться. Начинали с двухсот баксов в месяц - а уже за два с половиной килобакса спорят, и проценты, и бонусы, и какие-то еще там спортзалы, мобильные связи, обеды, подъемные, страховки, отпуск, командировочные, машину служебную, ноутбук, кучу всякого менеджер себе выбил. Сдался в итоге генеральный директор, все условия выполнил. Все, что менеджер просил - дал.
Приступил менеджер к работе, и за первый месяц увеличил продажи втрое, потом вдесятеро, потом в сто раз, потом вообще все в конторе продал, включая мебель, канцтовары, секретаршу - мужикам в баню, базу данных клиентов - конкурентам, а самого шефа - налоговой.
Потому что это был, *****, очень хороший менеджер по продажам…
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Програма приватизації 2019 з відчутним поступленням в бюджет країни провалена повністю.Хто відповідає?
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первый -"Укргаз" , второй "Приват", "Ощад" и "Эксим" - на банку...
...кстати "Укргаз" самый надёжный из всех четырёх, потому и первый
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