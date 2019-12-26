 27-28 прокурорів Генпрокуратури, які займаються "справами Майдану", готові перейти в ДБР, - Рябошапка

Про це він розповів сьогодні, 26 грудня, на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"Я вже говорив про це, це 27-28 осіб", - заявив він.
Рябошапка зазначив, що в ДБР перейдуть прокурори, які займаються розслідуваннями кримінальних проваджень про злочини, вчинені за часів масових протестів у 2013-2014 роках на Майдані Незалежності.
"По-перше, ця група (яка займалася розслідуванням справ Майдану. - Ред.) не розвалилася. Є управління процесуальних керівників, яке є самостійним структурним підрозділом і яке вже зараз проводить невідкладні слідчі дії. Наприклад, було проведено слідчий експеримент. Уже тоді, коли ми втратили повноваження щодо досудового розслідування, справи були в процесі передачі в ДБР. У ДБР створено спеціальний підрозділ, новий закон передбачає ще додаткові штатні одиниці для цього спецпідрозділу. Як тільки закон буде опубліковано, буде призначено керівника або в.о. керівника ДБР, ми завершимо процес, пов'язаний з переходом слідчих або прокурорів, які захочуть перейти в ДБР", - сказав Рябошапка.
За його словами, зараз у прокуратурі "є варіанти, як вирішити цю проблему з тим, щоб люди не були звільнені до того моменту, як вони перейдуть у ДБР".
"Я маю на увазі слідчих і прокурорів, які працювали над "справами Майдану". Ми їх юридично утримаємо, вони звільнені не будуть", - сказав Генпрокурор.
Вы уже можете назвать подозреваемых ?
"...У березні 2020 у Нідерландах має розпочатися судовий процес над винними у збитті пасажирського літака.
А тепер найцікавіше.
Прокурорів, що входили в міжнародну слідчу групу, ЗВІЛЬНЕНО!
Ще раз: ЗВІЛЬНЕНО керівника слідчої групи по МН-17 від України та єдиного прокурора від України. Цю інформацію я отримала від колег з ...Нідерландів.
Фред Вестербеке, голова міжнародної Спільної слідчої групи (JIT), після такої новини особисто прилітав до Києва, але наш генпрокурор не знайшов для нього часу! Знайшов час заступник. Ніпрошо.
Що ми, врешті, маємо?
Маємо відкрите бажання з боку керівництва ГПУ «злити» слідство по МН-17.
Чому?
На це питання я теж шукаю відповіді, як і в інших гучних справах, де є слід Росії та гучні прізвища з минулого накшталт Януковича і ко.
ДУМАЙ.ТЕ"
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Почему уволен единственный прокурор от Украины в международной следственной группе по этому делу?
Почему Рябошапка не стал встречаться с руководителем следственной группы по МН-17?
Потому что Зеленски и Рябошапка - кацапские ублюдки. Соответственно и подбирают они сейчас под себя такие же кадры.
За это ему точно 111-я статья. Вопрос времени.
Они просто пять лет кормились на хорошей зарплате и собираются продолжать это делать. А вы, лошары, им сами корытце под нос подсовываете!
Менять их нада к х....м! И назначать других. Если, канешно, мы хотим там шо-то расследовать, а не просто так патриотически пошиздеть...