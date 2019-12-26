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 Політика України
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Все про:ГПУ (3265) прокурор (394) Євромайдан (563) Рябошапка Руслан (224) ДБР (732)

 27-28 прокурорів Генпрокуратури, які займаються "справами Майдану", готові перейти в ДБР, - Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що 27-28 прокурорів Генеральної прокуратури готові перейти в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Про це він розповів сьогодні, 26 грудня, на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Я вже говорив про це, це 27-28 осіб", - заявив він.

Рябошапка зазначив, що в ДБР перейдуть прокурори, які займаються розслідуваннями кримінальних проваджень про злочини, вчинені за часів масових протестів у 2013-2014 роках на Майдані Незалежності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нічого незаконного не станеться", - Рябошапка про можливу зміну запобіжного заходу ексберкутівцям

"По-перше, ця група (яка займалася розслідуванням справ Майдану. - Ред.) не розвалилася. Є управління процесуальних керівників, яке є самостійним структурним підрозділом і яке вже зараз проводить невідкладні слідчі дії. Наприклад, було проведено слідчий експеримент. Уже тоді, коли ми втратили повноваження щодо досудового розслідування, справи були в процесі передачі в ДБР. У ДБР створено спеціальний підрозділ, новий закон передбачає ще додаткові штатні одиниці для цього спецпідрозділу. Як тільки закон буде опубліковано, буде призначено керівника або в.о. керівника ДБР, ми завершимо процес, пов'язаний з переходом слідчих або прокурорів, які захочуть перейти в ДБР", - сказав Рябошапка.

За його словами, зараз у прокуратурі "є варіанти, як вирішити цю проблему з тим, щоб люди не були звільнені до того моменту, як вони перейдуть у ДБР".

"Я маю на увазі слідчих і прокурорів, які працювали над "справами Майдану". Ми їх юридично утримаємо, вони звільнені не будуть", - сказав Генпрокурор.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167401
 
 
 Топ коментарі
 
Пан Генпрокурор, как у Вас продвигается расследование зверского убийства Романа Беспалого ?
Вы уже можете назвать подозреваемых ?
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Почему Рябошапка сливает международное расследование по МН-17?
Почему уволен единственный прокурор от Украины в международной следственной группе по этому делу?
Почему Рябошапка не стал встречаться с руководителем следственной группы по МН-17?

Потому что Зеленски и Рябошапка - кацапские ублюдки. Соответственно и подбирают они сейчас под себя такие же кадры.
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беркут это засланные кацапами бандиты. Поэтому что бы замести следы срочно нужно их отдать хозяину.
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Щоб встановити отих впоротих наколотим чаєм злочинців, від яких постраждали сміття з "беркута"?
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От і всі зміни - 700 прокурворів перейдуть в інші правоохоронні органи, або в регіональні та місцеві прокуратури. Зате скільки піару рехворматорам.
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А нахрена вообще то ГБР содержать ,если им всеравно Богдан команды дает. Так будет дешевле.
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Пан Генпрокурор, как у Вас продвигается расследование зверского убийства Романа Беспалого ?
Вы уже можете назвать подозреваемых ?
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беркут это засланные кацапами бандиты. Поэтому что бы замести следы срочно нужно их отдать хозяину.
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Для чого нам інформація, що хтось і кудись перейшов? Ви нам про досягнення звітуйте.
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Охрєнітєльна новость.а цього прокурора куди ? :

"...У березні 2020 у Нідерландах має розпочатися судовий процес над винними у збитті пасажирського літака.
А тепер найцікавіше.
Прокурорів, що входили в міжнародну слідчу групу, ЗВІЛЬНЕНО!
Ще раз: ЗВІЛЬНЕНО керівника слідчої групи по МН-17 від України та єдиного прокурора від України. Цю інформацію я отримала від колег з ...Нідерландів.
Фред Вестербеке, голова міжнародної Спільної слідчої групи (JIT), після такої новини особисто прилітав до Києва, але наш генпрокурор не знайшов для нього часу! Знайшов час заступник. Ніпрошо.
Що ми, врешті, маємо?
Маємо відкрите бажання з боку керівництва ГПУ «злити» слідство по МН-17.
Чому?
На це питання я теж шукаю відповіді, як і в інших гучних справах, де є слід Росії та гучні прізвища з минулого накшталт Януковича і ко.
ДУМАЙ.ТЕ"
https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn
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Почему Рябошапка сливает международное расследование по МН-17?
Почему уволен единственный прокурор от Украины в международной следственной группе по этому делу?
Почему Рябошапка не стал встречаться с руководителем следственной группы по МН-17?

Потому что Зеленски и Рябошапка - кацапские ублюдки. Соответственно и подбирают они сейчас под себя такие же кадры.
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>Почему Рябошапка сливает международное расследование по МН-17?


За это ему точно 111-я статья. Вопрос времени.


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Самое интересное: это никак не повлияет на ход дела. Убиты граждане Голландии; потому суд будет расследовать независимо от чьего-либо участия или неучастия.
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Я помню, как поливали Луценко: "У него нет профильного образования" А какое профильное образование у нынешнего? 27-28 прокуроров Генпрокуратуры, занимающихся "делами Майдана", готовы перейти в ГБР, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 645 27-28 прокуроров Генпрокуратуры, занимающихся "делами Майдана", готовы перейти в ГБР, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3882
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Так, как и скоко времени они эти дела Майдана расследуют, я бы им отвесил подсрачник под жопу и отправил на биржу труда. Всех без исключения.
Они просто пять лет кормились на хорошей зарплате и собираются продолжать это делать. А вы, лошары, им сами корытце под нос подсовываете!
Менять их нада к х....м! И назначать других. Если, канешно, мы хотим там шо-то расследовать, а не просто так патриотически пошиздеть...
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