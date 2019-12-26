 Наступного року буде складніша частина роботи, - Тейлор про реформу ГПУ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи на брифінгу генерального прокурора України Руслана Рябошапки в Києві в четвер.

"Як ви зазначили, наступний рік - це складна частина роботи. Йдеться не тільки про наймання багатьох нових прокурорів і проведення тесту, щоб нові прокурори відповідали стандартам, яким відповідають наявні прокурори. Але це також розширення реформи на решту країни на місцевому і регіональному рівні. Тисячі прокурорів пройдуть цей тест і продемонструють народу, що у них є доброчесність", - сказав дипломат.

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За його словами, посольство США дуже раде партнерству з Генпрокуратурою України щодо реалізації реформи.

"Це було честю для нас працювати з вами і вашою командою. Це дуже професійна команда", - додав Тейлор, привітавши Рябошапку з успішною реалізацією реформи Генпрокуратури України.