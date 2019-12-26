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Все про:ГПУ (3265) США (5863) Тейлор (84) реформи (1617) Рябошапка Руслан (224)

 Наступного року буде складніша частина роботи, - Тейлор про реформу ГПУ

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що наступного року має відбутися розширення реформи Генеральної прокуратури України на всю країну на місцевому і регіональному рівні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи на брифінгу генерального прокурора України Руслана Рябошапки в Києві в четвер.

"Як ви зазначили, наступний рік - це складна частина роботи. Йдеться не тільки про наймання багатьох нових прокурорів і проведення тесту, щоб нові прокурори відповідали стандартам, яким відповідають наявні прокурори. Але це також розширення реформи на решту країни на місцевому і регіональному рівні. Тисячі прокурорів пройдуть цей тест і продемонструють народу, що у них є доброчесність", - сказав дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З нового року ГПУ припиняє існування як інститут і починає роботу Офіс генпрокурора, - Рябошапка

За його словами, посольство США дуже раде партнерству з Генпрокуратурою України щодо реалізації реформи.

"Це було честю для нас працювати з вами і вашою командою. Це дуже професійна команда", - додав Тейлор, привітавши Рябошапку з успішною реалізацією реформи Генпрокуратури України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167399
 
 
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Что всем прокурорам на 70% повысить, не только офисным?
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Да,да ,углублять и расширять ...знакомая история ...
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реформи оцінюються за справами, а не за словами! а справ поки що (за винятків цькування добровольців) зірро!
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Уильям Тейлор заявил ...
Тейлор, ти скільки в же в Україні? Мабуть вчора приїхав.
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да хватит уже работать, пора и на пенсию. Бухай уже, хватит разваливать нестроенное.
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