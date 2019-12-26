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 Політика України, Суспільство
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Все про:Беркут (310) ГПУ (3265) майдан (530) обмін (564) Рябошапка Руслан (224) злочини проти Майдану (57)

 "Нічого незаконного не станеться", - Рябошапка про можливу зміну запобіжного заходу ексберкутівцям

Генпрокурор Руслан Рябошапка прокоментував можливу зміну запобіжного заходу фігурантам справ Майдану, колишнім бійцям батальйону спецпризначення "Беркут", які, імовірно, були в списках на обмін утримуваними особами між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Я обмін не коментую, але нічого незаконного там не станеться, нічого поганого там не буде", - відповів він на запитання журналіста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беркутівців, які проходять у справі про розстріл Майдану, готують до обміну, - ЗМІ

Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

24 грудня адвокат колишніх беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167398
 
 
 Топ коментарі
 
"Я обмен не комментирую, но ничего незаконного там не случится, ничего плохого там не будет"...
З точки зору зебобочек, портнова, можливо і не буде. А з точки зору громадян України, цей обмін - дуже погана річ. Проковтнули видачу расії громадянина України Цемаха, проковтнемо і обмін беркутів. Зеперемога!
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А Цемаха ,который мог стать ключевым свидетелем по Боингу ,законно отдали ,а он был рыбой покрупней петухов из беркута ...
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ДЯТЕЛ в роли прокурора,таких ЛЕЧИТЬ надо,а они страной рулят
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А Цемаха ,который мог стать ключевым свидетелем по Боингу ,законно отдали ,а он был рыбой покрупней петухов из беркута ...
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"Я обмен не комментирую, но ничего незаконного там не случится, ничего плохого там не будет"...
З точки зору зебобочек, портнова, можливо і не буде. А з точки зору громадян України, цей обмін - дуже погана річ. Проковтнули видачу расії громадянина України Цемаха, проковтнемо і обмін беркутів. Зеперемога!
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если эти обменные уроды есть гражданами Украины , то нельзя их передавать рефии. Они должны сгнить в тюрьме.
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Пэтруха так не считал, за 5 лет никакого приговора. Это не по христиански.
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Если сейчас зедебил вмешивается в правосудие, это не значит что Петруха вмешивался. Он не судья.Так как судьи не поменялись, поэтому и тормозили и своих не хотели судить. Кто не дает сейчас это сделать?
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Пэтруха Святой, но нет столько водки, что бы я поверил в твои сказки. Прости, обещал не влазить в дебаты. БЕЗПОЛЕЗНО.
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у меня к нему претензии к тому что он не сделал. Святых нет.
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Дійсно, вірю... Ґабсолютно вірю, як самому собі
(ніт)
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По телевизору можно трендеть что угодно, но в суде нужны доказательства, но видимо их нет.
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Ви ще скажіть, що то впороті чаєм з наркотою бандити напали з коктейлями Молотова на безневинних сміття, шкірний з яких був озброєний лише гумовою довбнею - а в ті ж годинники інші злочинці під керуванням Пороха розстрілювали своїх зі снайперських стовбурів, щоб звинуватити "беркут".
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Направление мысли понятно и аллегория тоже ясна, а вот текст? Вы Агент00777, или трудности перевода Гугла?
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Він ще забув написати про бандерівців і корисних ідіотів з російськомовних, які кидалися на беркут щоб заборонити російську мову в школах і на телебаченi, підписати невигідну Україні евроотсоціацію і віддати маскалям Крим.
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Конечно нет, иначе давно бы сидели. Майдонутый Пэтруха давно бы о них позабыл. Но что то пошло не так. Уже, наверное не узнаем.
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выхода два у власти ,отпустить всех так как нет доказательств и признать что люди просто так сидели и тогда придётся искаться настоящих убийц и второй самый козырной вариант обменять ,все на них свалить и дело закрыть
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С точки зрения Ген. прокурора может ничего незаконного и не произойдет, а вот с точки зрения справедливости и неотвратимости наказания... При условии, что собрана достаточная доказательная база.
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канєшна нє праізайдьот!
вот єслі відпустити Кузьменко, чи Антоненко - тада гайки!
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Должно быть СПРАВЕДЛИВО. Этим просто 2 метра земли.
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Конституция Украины. Ст.25. Гражданин Украины не может быть выдворен за пределы Украины либо выдан другому государству.
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"Я обмін не коментую, але нічого незаконного там не станеться, нічого поганого там не буде", - відповів він на запитання журналіста." Вбито більше 100 українців , на думку прокурора нічого поганого в цьому не має. Невинуватих садить в тюрму , винуватих випускає . Капець.
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ничего противозаконного не будет, - просто зелень примет закон по которому включит "беркутню" в обмен... Вы сделали ЭТО вместе, зебилы!
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Ми просто опустимо український прапор і піднімемо над Києвом триколор, але нічого незаконного не відбудеться, ви не хвилюйтесь...
Коли буде наступний Майдан, слід не забути, що судів, правоохоронної системи у нас не має, і усі ці ублюдки залишаться безкарними.
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они их планируют на обмен, все остальное звиздеж ....
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""Ничего незаконного не произойдет", - Рябошапка о возможном изменении меры пресечения экс-беркутовцам" - Рябошапка в законах разбирается, он закончил МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЛОМОНОВ УНИВЕРСИТЕТ.
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Настоящих убийц выпускают на свободу, а садят невиновных
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