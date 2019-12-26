 "Нічого незаконного не станеться", - Рябошапка про можливу зміну запобіжного заходу ексберкутівцям

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Я обмін не коментую, але нічого незаконного там не станеться, нічого поганого там не буде", - відповів він на запитання журналіста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беркутівців, які проходять у справі про розстріл Майдану, готують до обміну, - ЗМІ

Нагадаємо, 23 грудня тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж вечора стало відомо, що українська сторона планує в межах обміну полонених передати бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

24 грудня адвокат колишніх беркутівців Валентин Рибін заявив, що українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.