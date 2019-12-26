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 Політика України, Суспільство
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Все про:Демініціативи (44) Зеленський (3982) опитування (453) Порошенко (8061) соціологія (144) Тимошенко (1231) Центр Разумкова (52) Разумков Дмитро (338)

 Зеленського, Порошенка і Тимошенко вважають політиками року в Україні, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова

Майже половина громадян України вважають політиком року, що минає, президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", такими є результати загальнонаціонального дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова 13-18 грудня, і презентованого в четвер у Києві.

45,9% респондентів вважають Зеленського політиком року. Далі йдуть п'ятий президент України Петро Порошенко (7,5%), лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (3,3%), спікер Верховної Ради Дмитро Разумков (2,8%), лідер партії "ОПЗЖ" Юрій Бойко (2,7%).

Водночас 1,9% опитаних віддали свої голоси голові політради партії "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку, 1,4% - лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку, а у лідера Радикальної партії Олега Ляшка 1,1%.

Так, 6,9% респондентів вважають, що немає українського політичного діяча, якого можна було б назвати політиком 2019 року. 16,7% респондентів не змогли відповісти на запитання.

Дослідження проводилося у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 43% українців вважають, що нинішня влада краща за попередню, - опитування Центру Разумкова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167397
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский-политик года.Звучит,как анекдот.
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как бы он заодно и Украину не похоронил
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до какого шаурмен-писюанист вообще к политике?
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Пятый президент Украины Петр Порошенко, а также ряд нардепов, включая "Слуг народа", поплатились за свою беспечность Как передает Politeka.net, из-за систематических прогулов сессий Верховной Рады в ноябре более чем 80 народных избранников попали под удар, им прекратили возмещать депутатские выплаты. Таким образом, злостные прогульщики сохранили Украине 3 миллиона 600 тысяч гривен. Как стало известно, прекратили возмещать расходы даже топ-политикам, к примеру, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко и председателю партии "Слуга народа", заместителю председателя фракции Александру Корниенко. Зеленського, Порошенка і Тимошенко вважають політиками року в Україні, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 344
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А при чем тут ЗЕ???? Рояль большой или хрен длинный???
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Моника Зеленски - политик гоооодаааа!
Ахахахаххахахахахаха!!! Зеленського, Порошенка і Тимошенко вважають політиками року в Україні, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8651 Зеленського, Порошенка і Тимошенко вважають політиками року в Україні, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9131
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Цій новині не вистачає смайлів:

Зеленский - политик года
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тимошенко 3,3% - это заслужено
то, что она лживое создание понятно всем
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всем, кто пережрал кремле-рыжьих-ющерских манафортовских методичек 2010 года. Ими опылили Украину как дефолиантом. Количество жертв - миллионы душ, эдакий информационный Чернобыль.
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Ну я понимаю еще Зеленский - президент. Там какие-то реформы-шморфы. Но как туда влепили парашенку с тимохой ? )) Чего они нам такое сказали,за что хотя бы вызвали элементарное уважение. - Это же сплошной нафталин и туповато-банальные фразы выговоренные по подготовленным спискам литературных негров ))
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СПЕЦТЕМА: Новый год 2020КУРС ГРИВНЫБюджет 2020
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Зеленського, Порошенка і Тимошенко вважають політиками року в Україні, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 4510

Больше всего счастливых людей живет в западном регионе
Чувствуют себя счастливыми 61% украинцев, а доля оптимистов в стране выросла за год на 10%.
Считают себя очень или преимущественно счастливыми 61% украинце, а доля оптимизма в отношении будущего страны выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в результатах опроса фонда Деминициативы им. И. Кучерива.
Больше всего счастливых людей - в западном регионе - 72%, в центральном - 58%, южном - 65%, восточном - 55%.
Основными чувством людей, когда они думают о будущем Украины, является надежда (56%), оптимизм (38%) и тревога (26%). По сравнению с прошлым 2018 годом несколько уменьшилась тревога (на 7%). Надежда и оптимизм преобладают во всех регионах Украины, оптимизм - особенно на западе (45%), а надежда - на юге (67%).
Опрос проведен 13-18 декабря 2019 года среди 2017 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3 %. Заказчик - посольство Нидерландов.
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