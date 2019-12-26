 Зеленського, Порошенка і Тимошенко вважають політиками року в Україні, - опитування Демініціатив і Центру Разумкова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", такими є результати загальнонаціонального дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова 13-18 грудня, і презентованого в четвер у Києві.
45,9% респондентів вважають Зеленського політиком року. Далі йдуть п'ятий президент України Петро Порошенко (7,5%), лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (3,3%), спікер Верховної Ради Дмитро Разумков (2,8%), лідер партії "ОПЗЖ" Юрій Бойко (2,7%).
Водночас 1,9% опитаних віддали свої голоси голові політради партії "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку, 1,4% - лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку, а у лідера Радикальної партії Олега Ляшка 1,1%.
Так, 6,9% респондентів вважають, що немає українського політичного діяча, якого можна було б назвати політиком 2019 року. 16,7% респондентів не змогли відповісти на запитання.
Дослідження проводилося у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Ахахахаххахахахахаха!!!
Зеленский - политик года
то, что она лживое создание понятно всем
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Больше всего счастливых людей живет в западном регионе
Чувствуют себя счастливыми 61% украинцев, а доля оптимистов в стране выросла за год на 10%.
Считают себя очень или преимущественно счастливыми 61% украинце, а доля оптимизма в отношении будущего страны выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в результатах опроса фонда Деминициативы им. И. Кучерива.
Больше всего счастливых людей - в западном регионе - 72%, в центральном - 58%, южном - 65%, восточном - 55%.
Основными чувством людей, когда они думают о будущем Украины, является надежда (56%), оптимизм (38%) и тревога (26%). По сравнению с прошлым 2018 годом несколько уменьшилась тревога (на 7%). Надежда и оптимизм преобладают во всех регионах Украины, оптимизм - особенно на западе (45%), а надежда - на юге (67%).
Опрос проведен 13-18 декабря 2019 года среди 2017 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3 %. Заказчик - посольство Нидерландов.