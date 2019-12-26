 МВС ініціює посилення покарання водіїв за наїзди на людей і суттєве збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це розповів сьогодні, 26 грудня, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час зустрічі з представниками громадських організацій та велосипедистами.
Відповідні законопроєкти про посилення покарання водіїв за наїзди на людей, які призводять до травмування чи загибелі, незабаром будуть направлені до Верховної Ради.
Геращенко презентував активістам ініціативи МВС України щодо посилення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху. Законопроєктами пропонується внести зміни до: Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Закону України "Про дорожній рух" та Закону України "Про Національну поліцію".
Заступник міністра внутрішніх справ сказав, що МВС ініціює підняти розмір штрафів за деякі правопорушення з високим ступенем суспільної небезпеки.
"Пропонуємо збільшити розміри штрафів за низку адміністративних правопорушень: за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більш ніж на 50 км/год - 3400 грн (наразі 510 грн); за залишення місця ДТП – 3400 грн (наразі 255 грн) та передбачити можливість позбавлення права керування транспортними засобами на строк 6 місяців; за керування авто особою, яка не має на це права, – 10 200 грн (зараз 510 грн)", - розповів заступник міністра внутрішніх справ.
Крім того, важливими ініціативами МВС є зниження порогу перевищення швидкості руху з якого настає адміністративна відповідальність, із 20 км до 10 км, та пропозиція не відносити керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння до кримінальних проступків. Якщо наїзд на людину був вчинений водієм під впливом алкоголю або наркотичних засобів, тоді відповідальність буде ще більшою.
Також Геращенко додав, що у першому кварталі 2020 року, після завершення тестування, планується запуск системи автоматичної фото- і відеофіксації перевищення швидкості.
"Система фото- та відеофіксації перевищення швидкості нараз працює у тестовому режимі в столиці. Функціонують відеокамери на 5 проспектах Києва і вже зафіксували понад 41 тисячу випадків перевищення швидкості. У подальшому камери будуть встановлені у місцях, де скоюється найбільша кількість ДТП і найчастіше спостерігається перевищення швидкісного режиму водіями", - зазначив заступник міністра внутрішніх справ.
У відомстві нагадали, що за 10 місяців 2019 року сталося 129 тис. ДТП, з яких понад 21 тис. - із потерпілими. Травмовано понад 26 тис. осіб. Загинуло 2716 людей. Складено 96 тис. адміністративних матеріалів за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння (ст. 130 КУпАП).
Однак однаковий штраф для пенсіонера з пенсією в 2 тисячі гривень і долярового мільйонера
мають не однаковий виховний момент.
Но , во вторых, твою мусорскую попа-боль понимаю, нарушают тут понимаешь, и кидают 100 грн. как собакам на суповой набор, а у самих доходов, ездят на дорогих машинах ,...
Так что "перевернутое сознание" у тебя. Жизнь ни капли несправедлива, смирись.
Бо эпоха зубожиння залишилась у минулому...
там така срака що коня нада
скоты которые у власти в тч мезавец Геращенко когда занончите умышленно создавать аварийные ситуации
Где ежедневная и еженедельная полицейская статистика по городам и областям? Факт в том что этой статистики просто нет. Она не выгодна, иначе тогда будет трудно врать и манипулировать заявлениями. Аваков понятия не имеет сколько у него нарядов в то или иное время на работе. Сколько вызовов ежедневно обрабатывает один патруль. Какие типы вызовов и их процентное соотношение в общем числе.
Нам так много говорят о полицейских реформах, но до сих пор не могут показать например самые аварийные участки дорог (иначе мы сразу вычислим служебную халатность и бездействие муниципальных служб). У нас одни из самых худших дорог в мире, но наша статистика аварий вообще не указывает плохое состояние дороги как причину ДТП - все валят на водителя (иначе будет виноват муниципалитет и дорожные службы). В Америке например, ошибка врача - 3-я наиболее распостраненная причина смерти. У нас такую статистику вообще не ведут, а подают все под видом болезней (думаю с ужасным качеством нашей медицины - ошибка врача будет у нас 1-ой или 2-ой причиной смерти).
Так что хватит нам лгать. Мы хотим цифры и факты, с публичными источниками данных, которые мы сами можем анализировать. И только тогда мы будем решать нужен нам новый закон или поправка.
Кто ездил по трасе Киев-Одесса видел остовы недостроенных развязок. Таких не достроенных развязок по всей трассе больше 20. Они должны были появится еще в 2004 когда перед самым уходом Кучмы Укравтодор взял 400 млн. долларов кредита под госгарантии (и еще 700 млн. на Укрзализницю). Но деньги были взяты для того чтобы их украл Рыжый Таракан (который потом и прибрал Кирпу как ненужного свидетеля). Деньги на развязки были украдены и потому развороты удешевили разворотами по встречке. Эти развороты - причина 90% смертельных аварий на трассе. Уже тысячи людей погибли на этих разворотах и сегодня еще 8 погибло в угоду безнаказанной коррупции и воровства первых лиц государства.
В Европе и в Америке бокал вина или пива за обедом или ужином приемлемая норма алкоголя для того чтобы сесть за руль. А в Украине нет. Если у нас применить Европейские нормы алкоголя в крови 0,8 промиле (в 4 раза выше чем у нас), то окажеться что 95% "пьяных" за рулем, таковыми не являются. Так с кем же тогда борется Рада принимая такие законы, когда у нас главным убийцей на дороге являются разбитые в хлам дороги? Пусть сначала приведут нормы алкоколя к Западным, а потом борятся с настоящими нарушителями
Запитання Перше -- ЯК КАРАТИМУТЬ ПІШИХ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ У РОЗДІЛІ 4 ДІЮЧИХ ПРАВИЛ?????
Проілюструю.
Їду гололедом, на перехід за 3 метри вибігає студент політехніки і... падає, бо Слизбько ж!!! Гальмую в "свинячий крик", труси мокрі (а у Вас як то було б???)...
На пішоходному переході роверист (див розділ 6 Правил!!!)) КУЛЕЮ вилітає перед капотом...
МЕНЕ ЦІКАВИТЬ ЛИШ ОДНЕ -- КОЛИ СПРАВДІ КАРАТИМУТЬ ПІШИХ І РОВЕРИСТІВ, як таких , щ о Є УЧАСНИКАМИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ?????
Что-то у нас все законотворческие начинания идут не в ту сторону. Вместо того чтобы усиливать отвественность и обязанность государства перед гражданами, делается упор на расширения прав государства. И в то же время вместо расширения прав и свобод граждан, на нас навешивают дополнительные обязанности. Такое впечатление что законодатели вообще не понимают где они живут. У нас не проблема бесправного государства и слишком фривольных граждан. Как раз все наоборот - безотвественное и безнаказаное госуправление, без какого либо контроля и подотчетности, в то время как люди не могут и шага сделать без каких-либо чиновничьих требований, не соотвестующим никаким европейским меркам гражданских прав и свобод. Исходя из этого можно сказать что сегодняшняя рада не работает на народ, она работает на своих хозяев - олигархов, и ее надо менять.