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 МВС ініціює посилення покарання водіїв за наїзди на людей і суттєве збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху. ФОТО

МВС ініціює посилення покарання водіїв за наїзди на людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це розповів сьогодні, 26 грудня, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час зустрічі з представниками громадських організацій та велосипедистами.

Відповідні законопроєкти про посилення покарання водіїв за наїзди на людей, які призводять до травмування чи загибелі, незабаром будуть направлені до Верховної Ради.

МВС ініціює посилення покарання водіїв за наїзди на людей і суттєве збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху 01

Геращенко презентував активістам ініціативи МВС України щодо посилення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху. Законопроєктами пропонується внести зміни до: Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Закону України "Про дорожній рух" та Закону України "Про Національну поліцію".

МВС ініціює посилення покарання водіїв за наїзди на людей і суттєве збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху 02

Заступник міністра внутрішніх справ сказав, що МВС ініціює підняти розмір штрафів за деякі правопорушення з високим ступенем суспільної небезпеки.

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"Пропонуємо збільшити розміри штрафів за низку адміністративних правопорушень: за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більш ніж на 50 км/год - 3400 грн (наразі 510 грн); за залишення місця ДТП – 3400 грн (наразі 255 грн) та передбачити можливість позбавлення права керування транспортними засобами на строк 6 місяців; за керування авто особою, яка не має на це права, – 10 200 грн (зараз 510 грн)", - розповів заступник міністра внутрішніх справ.

МВС ініціює посилення покарання водіїв за наїзди на людей і суттєве збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху 03

Крім того, важливими ініціативами МВС є зниження порогу перевищення швидкості руху з якого настає адміністративна відповідальність, із 20 км до 10 км, та пропозиція не відносити керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння до кримінальних проступків. Якщо наїзд на людину був вчинений водієм під впливом алкоголю або наркотичних засобів, тоді відповідальність буде ще більшою.

МВС ініціює посилення покарання водіїв за наїзди на людей і суттєве збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху 04

Також Геращенко додав, що у першому кварталі 2020 року, після завершення тестування, планується запуск системи автоматичної фото- і відеофіксації перевищення швидкості.

"Система фото- та відеофіксації перевищення швидкості нараз працює у тестовому режимі в столиці. Функціонують відеокамери на 5 проспектах Києва і вже зафіксували понад 41 тисячу випадків перевищення швидкості. У подальшому камери будуть встановлені у місцях, де скоюється найбільша кількість ДТП і найчастіше спостерігається перевищення швидкісного режиму водіями", - зазначив заступник міністра внутрішніх справ.

МВС ініціює посилення покарання водіїв за наїзди на людей і суттєве збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху 05
Фото: сайт МВС

У відомстві нагадали, що за 10 місяців 2019 року сталося 129 тис. ДТП, з яких понад 21 тис. - із потерпілими. Травмовано понад 26 тис. осіб. Загинуло 2716 людей. Складено 96 тис. адміністративних матеріалів за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння (ст. 130 КУпАП).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167396
 
   
 Топ коментарі
 
А за відсутність розмітки чи за встановлення дорожніх знаків з порушеннями не хочуть штрафи підняти?
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Підняти штрафи, податки, акцизи та тарифи. Ось і всі результати монобільшості в турборежимі.
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А наказание за состояние и отсутствие дорог лизоблюд не инициирует?!
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Зєбіли!! Встановіть штрафи як у Швейщарії відповідно до доходів за минулий рік. Гума, чи голосів на це не вистачить?
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Многие из тех , кто ездят на авто на авто "лакшери" класс официальные доходы имеют на уровне минимальная зарплата в среднем в месяц, еще и субсидию на комуналку получают
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Ярозумію. що для тебе швейцарці дебіли, однак в них закони діють і кількість аварій менша.
Однак однаковий штраф для пенсіонера з пенсією в 2 тисячі гривень і долярового мільйонера
мають не однаковий виховний момент.
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Во первых я сильно сомневаюсь, что в Швейцарии сумма штрафа от суммы дохода нарушителя зависит, поскольку один из основных принципов права "равенства всех перед законом" таким образом нарушается.
Но , во вторых, твою мусорскую попа-боль понимаю, нарушают тут понимаешь, и кидают 100 грн. как собакам на суповой набор, а у самих доходов, ездят на дорогих машинах ,...
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У вас постсовкова перевернута свідомість, якщо вважаєте, що порушується, навпаки - справедливість відновлюється - кожного штрафують на однаковий % доходу. Але правда й те, що в наскрізь корумпованій країні це здійснити проблематично.
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"Однаковий % доходу" - это тоже ого как несправедливо. У кого-то доход 5 тыс. грн. и у него 1 тыс. заберут, а у кого-то 100 тыс. и у него 20 тыс. заберут. У первого 4 тыс. остается до "получки", а второй на 80 тыс. будет жить, и в чем здесь будет справедливость?
Так что "перевернутое сознание" у тебя. Жизнь ни капли несправедлива, смирись.
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А что с теми кто не ездит на авто "лакшери" класс? А живёт в селе на 5 тыс в месяц?
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Підняти штрафи, податки, акцизи та тарифи. Ось і всі результати монобільшості в турборежимі.
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Быдло в стойло,только таким образом будет порядок на дорогах,иначе уже безнадёга! Меняйте административку, ужесточайте ответственность за нарушения пдд иначе капец всем нам!
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Снова будут грабить...и к бабуе не ходи))))
Бо эпоха зубожиння залишилась у минулому...
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апочему бы не строить новые дороги развязки ОСВЕЩЕННЫЕ пешеходные переходы как это в ЕС
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на Гера щенка чи шо
там така срака що коня нада
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А за відсутність розмітки чи за встановлення дорожніх знаків з порушеннями не хочуть штрафи підняти?
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МВД инициирует ужесточение наказания водителей за наезды на людей Богатых и влиятельных Просто отпускали. Ужесточение это относится только к простым гражданам или к богатым тоже.
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А про упоротых пешеходов вААЩе не вспоминают?! Даже хотят убрать уголовную ответственность синим за рулем, млять! МВС ініціює посилення покарання водіїв за наїзди на людей і суттєве збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху - Цензор.НЕТ 3431
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Пешеходуны...пяные...упоротые...слепые и глухие...это отдельная анальная боль для водителей))))+ велосипедисты АЛЕНИ!))) Шо едут через зебру не слазя со своей тарахтелки
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в темноте и в снег на неосвещенном переходе пешехода видно только в свете фар на кругу и 25 км ч не спасет
скоты которые у власти в тч мезавец Геращенко когда занончите умышленно создавать аварийные ситуации
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О новом лично раскрытом преступлении Геращенко не отчитался? Я так ждал....
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А наказание за состояние и отсутствие дорог лизоблюд не инициирует?!
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Аваков-фантазер и лживая полицейская статистика

Где ежедневная и еженедельная полицейская статистика по городам и областям? Факт в том что этой статистики просто нет. Она не выгодна, иначе тогда будет трудно врать и манипулировать заявлениями. Аваков понятия не имеет сколько у него нарядов в то или иное время на работе. Сколько вызовов ежедневно обрабатывает один патруль. Какие типы вызовов и их процентное соотношение в общем числе.

Нам так много говорят о полицейских реформах, но до сих пор не могут показать например самые аварийные участки дорог (иначе мы сразу вычислим служебную халатность и бездействие муниципальных служб). У нас одни из самых худших дорог в мире, но наша статистика аварий вообще не указывает плохое состояние дороги как причину ДТП - все валят на водителя (иначе будет виноват муниципалитет и дорожные службы). В Америке например, ошибка врача - 3-я наиболее распостраненная причина смерти. У нас такую статистику вообще не ведут, а подают все под видом болезней (думаю с ужасным качеством нашей медицины - ошибка врача будет у нас 1-ой или 2-ой причиной смерти).

Так что хватит нам лгать. Мы хотим цифры и факты, с публичными источниками данных, которые мы сами можем анализировать. И только тогда мы будем решать нужен нам новый закон или поправка.
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60 км/ч максимум? Водители за рулем начнут засыпать.
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Развороты смерти

Кто ездил по трасе Киев-Одесса видел остовы недостроенных развязок. Таких не достроенных развязок по всей трассе больше 20. Они должны были появится еще в 2004 когда перед самым уходом Кучмы Укравтодор взял 400 млн. долларов кредита под госгарантии (и еще 700 млн. на Укрзализницю). Но деньги были взяты для того чтобы их украл Рыжый Таракан (который потом и прибрал Кирпу как ненужного свидетеля). Деньги на развязки были украдены и потому развороты удешевили разворотами по встречке. Эти развороты - причина 90% смертельных аварий на трассе. Уже тысячи людей погибли на этих разворотах и сегодня еще 8 погибло в угоду безнаказанной коррупции и воровства первых лиц государства.
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"Пьянство" за рулем.

В Европе и в Америке бокал вина или пива за обедом или ужином приемлемая норма алкоголя для того чтобы сесть за руль. А в Украине нет. Если у нас применить Европейские нормы алкоголя в крови 0,8 промиле (в 4 раза выше чем у нас), то окажеться что 95% "пьяных" за рулем, таковыми не являются. Так с кем же тогда борется Рада принимая такие законы, когда у нас главным убийцей на дороге являются разбитые в хлам дороги? Пусть сначала приведут нормы алкоколя к Западным, а потом борятся с настоящими нарушителями
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Ну... у мене декілька запитань... на правах Того, хто 35 років від'їздисв з 6-ма покараннями за весь час (не відкуповувався Жодного разу)...

Запитання Перше -- ЯК КАРАТИМУТЬ ПІШИХ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ У РОЗДІЛІ 4 ДІЮЧИХ ПРАВИЛ?????
Проілюструю.
Їду гололедом, на перехід за 3 метри вибігає студент політехніки і... падає, бо Слизбько ж!!! Гальмую в "свинячий крик", труси мокрі (а у Вас як то було б???)...

На пішоходному переході роверист (див розділ 6 Правил!!!)) КУЛЕЮ вилітає перед капотом...

МЕНЕ ЦІКАВИТЬ ЛИШ ОДНЕ -- КОЛИ СПРАВДІ КАРАТИМУТЬ ПІШИХ І РОВЕРИСТІВ, як таких , щ о Є УЧАСНИКАМИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ?????
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Был случай ********* лет 14 Едет на гироскутере По тротуару По ходу моего движения Второй ************ на самокате едет за ним на электросамокате Моя скорость перед пещеходным переходом с модным у власть предержащих (с бугром ) где то 5 может 8 км в час И тут эти *********** даже не посмотрев на дорогу где движение транспорта Резко сворачивают Один ************ на самокате проскочил а второй оказался на кеапоте Поразило то что ************ начал на меня волать что оно на переходе Я молча взял гироскутер и молча со всего розмаха грохнул об бордюр И поехал Было бы это падло хотя бы совершеннолетнее Я бы ему печень посадил бы а так пусть ************ хоть пару тыс денег выкенет на ремонт
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Обязанности государства и права граждан

Что-то у нас все законотворческие начинания идут не в ту сторону. Вместо того чтобы усиливать отвественность и обязанность государства перед гражданами, делается упор на расширения прав государства. И в то же время вместо расширения прав и свобод граждан, на нас навешивают дополнительные обязанности. Такое впечатление что законодатели вообще не понимают где они живут. У нас не проблема бесправного государства и слишком фривольных граждан. Как раз все наоборот - безотвественное и безнаказаное госуправление, без какого либо контроля и подотчетности, в то время как люди не могут и шага сделать без каких-либо чиновничьих требований, не соотвестующим никаким европейским меркам гражданских прав и свобод. Исходя из этого можно сказать что сегодняшняя рада не работает на народ, она работает на своих хозяев - олигархов, и ее надо менять.
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ця паскудь знатна.... те, що нема розмітки, нема доріг, пішоходи як хочуть так і повзають по дорогам.. те саме велосипедисти.... але це все треба робити... легше всього підняти штрафи.... і робити нічого не треба.... бабки сиди і коси.....сєпари продажні...
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Шота очкастого толстосвина отодвинули от корыта. Вот оно и проснулось с "гениальными" инициативами. А то шо каждое слово в его "презентации" - это ложь, манипуляции и подмена понятий ... та то такое. Убило с какими умными мордами слушают этот словесный понос "представители общественных организаций". Разве шо хвостиками не повиливали ... Противно от всего этого балагана!
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Давно вже це все треба було зробити! І штрафи мають бути ще жорсткішими. Плюс коли вже нарешті у всіх містах запрацюють евакуатори та паркувальні інспектори?
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Нигде и никогда в мире, ужесточение наказания не приводило к снижению преступности (нарушений). Работает только "неотвратимость наказания". Проезжая по любому городу, ты видишь десятки (а то и сотни) нарушений ПДД. Сколько из них заплатят штраф? Правильно - ноль! Так же будет и с "более жестокими штрафами". Разрешенную скорость в городах снизили до 50 км/ч. Знаешь что после этого произошло? Правильно - ничего! Это вообще никак не повлияло на ДТП. И прежде чем "увеличивать кол-во эвакуаторов и парковщиков" надо парковки сделать. Иначе им просто начнуть бить морды. Закон диалектики: сначала создай условия, а потом вводи правила.
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Про мажоров ни слова. Их реформа не касается.
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