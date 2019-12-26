 МВС ініціює посилення покарання водіїв за наїзди на людей і суттєве збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це розповів сьогодні, 26 грудня, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час зустрічі з представниками громадських організацій та велосипедистами.

Відповідні законопроєкти про посилення покарання водіїв за наїзди на людей, які призводять до травмування чи загибелі, незабаром будуть направлені до Верховної Ради.

Геращенко презентував активістам ініціативи МВС України щодо посилення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху. Законопроєктами пропонується внести зміни до: Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Закону України "Про дорожній рух" та Закону України "Про Національну поліцію".

Заступник міністра внутрішніх справ сказав, що МВС ініціює підняти розмір штрафів за деякі правопорушення з високим ступенем суспільної небезпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про безпеку дорожнього руху для осіб, що пересуваються в колісних кріслах

"Пропонуємо збільшити розміри штрафів за низку адміністративних правопорушень: за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більш ніж на 50 км/год - 3400 грн (наразі 510 грн); за залишення місця ДТП – 3400 грн (наразі 255 грн) та передбачити можливість позбавлення права керування транспортними засобами на строк 6 місяців; за керування авто особою, яка не має на це права, – 10 200 грн (зараз 510 грн)", - розповів заступник міністра внутрішніх справ.

Крім того, важливими ініціативами МВС є зниження порогу перевищення швидкості руху з якого настає адміністративна відповідальність, із 20 км до 10 км, та пропозиція не відносити керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння до кримінальних проступків. Якщо наїзд на людину був вчинений водієм під впливом алкоголю або наркотичних засобів, тоді відповідальність буде ще більшою.

Також Геращенко додав, що у першому кварталі 2020 року, після завершення тестування, планується запуск системи автоматичної фото- і відеофіксації перевищення швидкості.

"Система фото- та відеофіксації перевищення швидкості нараз працює у тестовому режимі в столиці. Функціонують відеокамери на 5 проспектах Києва і вже зафіксували понад 41 тисячу випадків перевищення швидкості. У подальшому камери будуть встановлені у місцях, де скоюється найбільша кількість ДТП і найчастіше спостерігається перевищення швидкісного режиму водіями", - зазначив заступник міністра внутрішніх справ.



Фото: сайт МВС

У відомстві нагадали, що за 10 місяців 2019 року сталося 129 тис. ДТП, з яких понад 21 тис. - із потерпілими. Травмовано понад 26 тис. осіб. Загинуло 2716 людей. Складено 96 тис. адміністративних матеріалів за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння (ст. 130 КУпАП).