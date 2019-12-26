 Нацполіція встановила підозрюваного в нападі на представника проросійського блогера Шарія під Апеляційним судом Києва

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.
"24 грудня до правоохоронців звернулися троє журналістів з повідомленнями щодо вчинення стосовно них протиправних дій. Того ж дня слідчі поліції Києва розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.
Провівши першочергові слідчі дії, поліцейські встановили одного із нападників. Ним виявився 29-річний мешканець Київської області. Відомо, що раніше молодик уже мав проблеми із законом: у 2016 році напав із ножем на киянина.
Наразі слідчі підготували проєкт підозри фігуранту та скерували документ для погодження у прокуратуру.
Слідчі дії тривають.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, на засідання суду прибули двоє журналістів видання "Шарий.нет". Біля будівлі суду прихильники Кузьменко оточили одного з них, почали задавати різні питання і звинувачувати в сепаратизмі. Він стверджує, що в натовпі отримав кілька ударів по ногах, але поліція ніяк на це не відреагувала, а лікарі "швидкої допомоги" оглянули його і заявили про відсутність пошкоджень.
Про погрози і образи на свою адресу від прихильників Кузьменко заявила журналіст видання "Страна", що також прибула на засідання суду. Вона стверджує, що змогла вийти з суду тільки за допомогою неназваної "приватної структури" і також звинуватила поліцію у бездіяльності.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Вкатають по повній за напад на особу, що діяла в інтересах привілейованої касти старших мишобратів.
Якщо хтось має таке відео, то покажіть будь-ласка.
ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УЧАСНИКІВ АТО - ООС?
ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСТИЛИ ЯНИЧАРА КОЛОБОРАНТА -СЕПАРА?
А ТОМУ ЩОБИ ВІН ЮДА ДОПОМОГАВ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ ЇМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
Із відповідними покараннями за отакі ексцеси (а також прояви "непоштительности").
А тут ать два и усе.......
Выводы на кого работает правоохранительная система - не утешительные!!!
Як свого вбили - щось роблять, аби нічого не робити.
То чия влада в країні?
Это все что нужно знать про переобувшегося собакяна
ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УЧАСНИКІВ АТО - ООС?
ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСТИЛИ ЯНИЧАРА КОЛОБОРАНТА -СЕПАРА?
А ТОМУ ЩОБИ ВІН ЮДА ДОПОМОГАВ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ ЇМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
Больше чем уверен, что у вас на аватарке шарик, символизирующий дефицит интеллекта владельца аккаунта
https://www.youtube.com/watch?v=T80ZRh65YdI&feature=share&fbclid=IwAR3czraSJOO_bNi4L1vyCc3-77Vh24NVZM9shgwZZXcHU89jQVyN13Us1sM
Не треба було його чіпати.
1. "Он утверждает, что в толпе получил несколько ударов по ногам, но полиция никак на это не отреагировала, а врачи "скорой помощи" осмотрели его и заявили об отсутствии повреждений."Источник: https://censor.net.ua/n3167394
Хто бреше?
2."Помогите!.. Путин - х#йло!.. Крым украинский!.."
Коли бреше?
3. Она утверждает, что смогла выйти из суда только с помощью неназванной "частной структуры" и также обвинила полицию в бездействии.Источник: https://censor.net.ua/n3167394
Кому належить "частная структура"?
4. "следователи Полиции Киева начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины"Источник: https://censor.net.ua/n3167394
Чому саме ця стаття? Адже оте не є українським журналістом.
Они будут провоцировать и писать наклёпы - потому что чувствуют свою полнейшую безнаказанность и поощрение от нынешней быдло-власти, у которой конфликт был начат хунтой из-за РУССКОГО ЯЗЫКА!...
#ЛЯТЬ!!!
знайде те, чого навіть не було