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Все про:ГПУ (3265) Рябошапка Руслан (224)

 З нового року ГПУ припиняє існування як інститут і починає роботу Офіс генпрокурора, - Рябошапка

Інститут генеральної прокуратури України припиняє свою роботу в 2019 році, а з 2 січня 2020 року розпочинає функціонувати Офіс генерального прокурора.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми (Офіс генерального прокурора. - Ред.) розпочинаємо свою роботу з 2 січня, з цього моменту вже не буде існувати Генеральна прокуратура як інститут", - сказав Рябошапка.

За його словами, з 2,5 тис. співробітників Генпрокуратури після проходження атестації та оновлення структури залишаються 1,5 тис. - "тисяча співробітників прокуратури і прокурорів - це ті посади, які було скорочено".

Із 20 січня, як розповів генпрокурор, відбуватиметься додатковий набір на вакантні посади, яких більш ніж 200.

За його словами, процедура добору кадрів буде такою самою, як і під час переатестації.

"До вересня 2020 року буде завершено переатестацію всіх прокуратур в Україні", - сказав Рябошапка, додавши, що у такий спосіб буде повністю завершено оновлення кадрового складу органів прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після атестації в прокуратурі залишилися 610 прокурорів: їм уже запропонували перейти в Офіс Генпрокурора, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167393
 
 
 Топ коментарі
 
Та же мулька что и с "офисом президента", что бы уйти от люстрации и назначить старую рыговскую гвардщию.
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Вывеску на борделе паменяли...
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С нового года ГПУ прекращает существование как институт и начинает работу Офис генпрокурора, - і починаємо красти гроші по-новому?
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эти ребята очень весело живут,ТУПИЦЫ--вы как иначе не садитесь,НО В МУЗЫКАНТЫ НЕ ГОДИТЕСЬ,особенно посмотрев в РЫБЬИ глаза "честному" прокурору
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Зато не Опа, а Ога. Из Опы растет Ога. Жаль одна. Цивилизовано получилось. Сами придумали или кто накрутил?
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Та же мулька что и с "офисом президента", что бы уйти от люстрации и назначить старую рыговскую гвардщию.
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От перестановки слагаемых сумма не меняется
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Але у Трускавці вивчали зовсім іншу математику та отримали дипломи недержавного зразка. Теореми зематематики говорять, що не треба рахувати гроші у конверті, який принесуть після натискання кнопки.
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Це перемога! Впевнена та цілковита перемога над злочинністю та корупцією!
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Потім кемпінг, потім палатка Гепрокурора? Оце такі рехформи?
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І цьому подавай Охвіс. Вистачить з тебе і Кантори. КГП
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"А вьі, друзья, как нє садітєсь - все в музьікантьі нє годітєсь" (с) Крилов.
АПУ вже перейменували в ОПУ, та й міліцію в поліцію... Та хоч назвіться "Рога і копьіта" - більш правди буде в тому
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что бы провести реформу в публичном доме надо менять проституток а не "мамашу" и вывеску
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Це таки перемога! Перейменувать столову в їдальню - ето знаєтє лі вам нє ЕТО! И не ТО!
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