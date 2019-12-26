 Звіробій після допиту в ДБР: "Питали, чи є у мене негативне ставлення до Зеленського"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Gazeta.ua".
Звіробій зазначила, що допит у ДБР відповідав правовим нормам.
"10 січня я знову прийду в гості. Я тут вже всіх знаю, вони мене теж. Мене допитував слідчий, який приходив до мене з обшуком. Зі мною були двоє моїх адвокатів ... Я залишаюся в статусі свідка", - розповіла вона.
"Питали про Федину та Facebook ... Ще питали, чи є у мене негативне ставлення до Зеленського", - сказала Звіробій.
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Маруся Звіробій - волонтерка, ветеран. ДБР підготувало їй підозру в погрозах президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вона разом із нардепом Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167392
Хто виявить недостатню любов та лояльність до кловуна - в трудові табори на перевиховання. Можливий перепродаж штрафного населення за кордон для робіт з освоєння сибірських територій.
https://www.youtube.com/watch?v=4T0NrJqA2cc
Добкин Михаил
@mdobkin
Мочой под зданием суда сегодня облили не журналиста ( Страна.ua ).
Мочой сегодня облили весь Офис президента, генерального прокурора и главу МВД.
А вместе с ними и всех нас, кто голосовал за Зеленского.
Добкин: Порошенко - это человек с неадекватным восприятием действительно...
https://twitter.com/mdobkin/status/1209600232297783297
Харьковская область 86,88 % ЗА Зеленского.
Майте на увазі, що в Україні вже починає наливатися силою путєн2. Ті самі режисери. Та сама доріжка.
Идите до мусоров до-бывыйтесь! Ваши "герои" сказали, что очень надо, чтобы вас 3,14здили, готовы даже оплачивать этот сеанс мазохизма!
Він же тільки приємне робить взрослим дядям !
А що, хіба ми повинні його обожнювати ?
Все населення (окрім привілейованих ВІП-персон) буде кожні півроку проходити "зелену перевірку" на поліграфах (за власний рахунок, звичайно ж).
Хто виявить недостатню любов та лояльність до кловуна - в трудові табори на перевиховання. Можливий перепродаж штрафного населення за кордон для робіт з освоєння російсько-китайських територій Сибіру.
він чванливий самодур.
с утра уже, пока на работу собирался, проникся его твиттами
Він такий дріб'язковий...і до того ж брюзга..