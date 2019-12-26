 Переговори України і Росії щодо газу почалися у Відні

Про це повідомив журналістам представник "Газпрому", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У Відні розпочалися російсько-українські переговори щодо газу відповідно до Протоколу від 20 грудня", - повідомив представник "Газпрому".
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів увечері 24 грудня провів екстрене закрите засідання щодо газових переговорів з Російською Федерацією.
Когда дело касается переговоров они как бы договариваются и как бы получается.
А как дело касается войны,ее прекращения и вывода рашистских воиск вместе с гауляйтерами,восстановление нарушенных прав человека миллинов людей так не идут дела.
Так может ну его нафиг?
Сколько можно делать хорошую мину при плохой игре?
Это сознательный выбор большинства.
Они же выбирали договороспосбного с ****** вот он и договаривается.