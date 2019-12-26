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Все про:обмін (564) полонені (607) Решетилова_Ольга (24) Бутрименко (2)

 Обвинуваченого у смерті 10 українських воїнів Бутрименка звільнили з-під варти і готують до обміну, - Решетилова

Фермер Микола Бутрименко, який звинувачується в тому, що передав терористичній організації "ДНР" інформацію про розташування українських військових, після чого їх розстріляли, звільнений з-під варти для підготовки до обміну.

Про це написала на своїй сторінці в Facebook координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.

"Миколу Бутрименка звільнили з-під варти. Того самого Бутрименка, обвинуваченого в організації розстрілу двох груп 3 полку 29 липня 2014 року", - написала вона.

За словами Решетилової, Бутрименка готують на обмін: "Зараз у різних судах країни тривають термінові судові засідання, змінюються запобіжні заходи, поспіхом виносяться вироки, з колоній вивозять вже засуджених у зв'язку з конфліктом громадян України і РФ".

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Нагадаємо, 23 липня 2014 року в районі села Дмитрівка російський зенітно-ракетний комплекс збив два українські штурмовики Су-25. Була інформація, що пілотам вдалося катапультуватися: першого пілота, який травмував ногу, сховала в себе в будинку місцева жителька одного із сіл, другий льотчик переховувався в лісопосадці.

29 липня 2014 року дві групи Тараса Карпи та Кирила Андреєнка під загальним керівництвом підполковника Лисенка вирушили на пошуки пілота збитого Су-25 Юрія Шевцова. Перебуваючи біля села Степанівка Донецької області, на тимчасово непідконтрольній території, українські воїни вступили в бій з ворогом, який мав чисельну перевагу, а також - в озброєнні й техніці.

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Унаслідок бою загинули десять спецпризначенців: підполковник Сергій Лисенко, капітан Кирило Андреєнко, сержант Анатолій Бузуляк, старшина Андрій Шершень, старший солдат Ярослав Шимчик, старшина Олексій Глобенко, старший солдат Лев Панков, старший солдат Сергій Гришин, старший солдат Роман Рикалов, капітан Тарас Карпа.

П'ятеро спецпризначенців потрапили в полон бойовиків.

3-й Окремий полк спеціального призначення записав спогади воїнів, які вижили в тому бою.

Обвинуваченого у смерті 10 українських воїнів Бутрименка звільнили з-під варти і готують до обміну, - Решетилова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167387
 
   
 Топ коментарі
 
МЛЯТЬ, 10 наших воїнів... Нахєр його взагалі в полон брали.
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Нада подождать!! Дайте им еще 100 дней!
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та, еще забыли включить в списки на обмен бабу лену, торговавную осенью 15-го на рынке мариуполя семками
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За10 підло убієнних і 5 полонених наших героїв могла б бути і особлива дяка від Зєлєпуті.
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та зебилы стадом сейчас будут поддерживать возвращение на свободу (в рашку) этого убийцы.. как только методички из лахти получат, с тезисами..
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т.е по твоему пусть это падло останется в Украине на пж. ,а кто-то из наших не законно-осужденных пусть гниют в кацапии?
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незаконно гниют в кацапии 2 миллиона в Крыму и столько же на Донбассе. Хватит ли у Украины обменного фонда?
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наконец-то!! Нехрен кормить украинцам эту потвору!! пусть ***** объедает!!
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Спасибо Господин Порошенко за вашу судейскую Реформу.
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Нада подождать!! Дайте им еще 100 дней!
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ШОБ ВОНО СДОХЛО ПОД ЙОЛКУ !!!
ХТО ВОНО УМНЫЕ ДА ПОЙМУТ
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Медаль, грошову компенсацію за затримання і попутного вітру в Мокшандію. А Зєля буде махати платочком на прощання.
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МЛЯТЬ, 10 наших воїнів... Нахєр його взагалі в полон брали.
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А какой "скот" тогда "веселился", вынося такой вот ему приговор?
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скот, который топил за Савченко. но есть пороботные дегенераты и порох лично Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи и готовится к обмену, - Решетилова - Цензор.НЕТ 6212
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Дегенерат, нагадаєш в чіїй партії була гадя? Мабуть що у Тимошенко. Чи ти просто зайшов тупістю похизуватись?
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Обвинуваченого у смерті 10 українських воїнів Бутрименка звільнили з-під варти і готують до обміну, - Решетилова - Цензор.НЕТ 679 Дегенерат, нагадаєш кто вручил орден гаде? С чье подачи ее вехдели пиарили, когда все адекватные говорили, что это консерва? А с чьей подачи закон прошел, у кого парламентское большинство?

А почем не отменили закон?
А почему соевые не хотят обмена кацапской падали на украинцских патриотов?
Хрясь еще раз по соевому рылу!
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ничего...
маятник и в другую сторону поедет..
плакать будут...
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ненене, порошнявый, Савченко, которая закон продвинула, Вы продвигали и петюня лично. глотайте плоды ваших усилий. Глотайте, утирайтесьт, вам говорили, что это путинская консерва.
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Харош вже на петюню гнати. Його давно нема. Якщо він робив помилки, то поміняйте закони, хто вам заважає? Зєлєбобіки довбані.
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порохососы довбани. хорошь гнать на Зелика, что он гамно петино разгребает. по соевоей харе хрясь!
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Дым столбом - кипит, дымится зелескот...
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье...
Веселятся и ликуют все зебильі!
И быстрее, шибче воли
Писец мчится в чисто поле.
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порохоскот топил за Саченко. , когда продвинули закон Савченко, порохоскот уткныл рыло в шоколад.
РЯААА!! ЗЕЛЕНЫЕ ВИНОВАТЫ!
Идиоты Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи и готовится к обмену, - Решетилова - Цензор.НЕТ 6612
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Ви зараз за все відповідаєте, зебіли. Тому саме ви - ідіоти.
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коцаб, тебя в мацкве бутылка рамзанская ждет, стараешься плохо.
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Головне, що ви обісралися. В спам, зебіл.
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Ну это кацапский проксеныш,стесняющийся своей тряпки😂
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Тепер мені зрозуміло, чому він постійно бреше.
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Коцаб, у тебя нет аргументов. и никогда ты не мог на мои аргументы достойно ответь.
Хрясь еща раз по соево-кацапсинскому рылу!
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Тобі все відповіли, але з росіянами я не розмовляю. Я раніше не знав, що ти з росії. Тому ти - лайно і агресор.
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Ватнику, ти чув дитячий анекдот про двох песиків, в якому приблудний каже "а я ніхто... я сюди по***ти зайшов". Ти по**ав? Сиди у спамі, генетичне сміття.
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Пускай его трахнет какой нибудь спидозный кива , а потом можно обменять
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Кстати, пять спецназовцев 3 полка так по сей день в плену у орков Домбаса.
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ценный кадр, в рашке таким дают медали и вешают на доску почета, хотя я б так далеко не возила...
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а вообще назрела, мне кажется необходимость создания ну типо моссада, что ли, но чтоб тихо..., например, этот кадр взял и подавился макаронами....
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Краще, щоб він вмер від поганого настрою. Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи и готовится к обмену, - Решетилова - Цензор.НЕТ 1284
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Прежде чем создавать типа Моссад, нужно создать государство типа Израиля...)
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А молодец ладимССаныч! Выпускает таки из тайных тюрем СБУ потихоньку тех 8000 пУтриотов, что посадил борига. Вот очередногл отпускает, да, шмарклявые?
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8.000.000.000 убуцигарнених особисто Порохом
(і це лише у 2014 році!)
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Це вже мля обще....Таких паскуд тре кiнчати при затриманні і тоді не буде вже жодних варiантiв з обмiном - немає людини немає проблема (хоча це і не людина а щур паскудний)
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Да пусть его отдадут. Последует по стопам Цемаха и Плотницкого. Разве там кому-то нужны свидетели участия регулярной армии РФ в войне ? "Нет человека - нет проблемы" (С - Йося Джугашвили)
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За такое пожизненное надо давать, но такие законы, что ему год еще сидеть, пускай лучше меняют, кого-то освободят.
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Перемога переможенька вот она.
Договорился таки отец радной с путеным.
Это вам не проклятый барыга.
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да не он. ну тот самый при котором этот закон приняли.
Хрясь опять по соевому рылу!
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Ти смердючка ********** була в полоні?Твій свинорилий барига тих людей в полон по здавав і палець об палець не вдарив щоб їх звідти витягнути. Тож засунь свою свинну харю у корито і не хрюкай.Хряк вихолощений.
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Ты сволочь зелескотная продажная своих убитых хоронил что бы хайло раскрывать что такое хорошо и что такое плохо?
Убийц своих детей будешь менять.
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суд осудил по законам принятым при порохе и следствию, которое велось при порохе.
Хрясь еще раз по соевому рылу! Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи и готовится к обмену, - Решетилова - Цензор.НЕТ 1911
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Читаю комменты и понять не могу, что допысувачам надо чтобы сепар срок отсидел а наши в тюрьмах гнили?
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А просто соевые дегенераты хотят сакральную жертву. Они готовы пожертвовать патриотами Украины 9вспомните обмен моряков и други-, как вопили, что Зе сдал и продался, что менять не нужно!) . Это животные, такие же как кацапы, которых нужно самих гнать за поребрик.
Совевые - не ХОТЯТ ОБМЕНА НА СВОИХ.
По соевому рылу - еще раз - ХРЯСЬ! Увидите соевого - обосцанным аквафрешем ему в рыло - ХРЯСЬ
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А зачем его в плен брали? Пускай сразу выродок и свою семью и родственников забирает. Пздц. им будет.
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Почему зеконтра так легко предает погибших парней?Потому,что им плевать на погибших,плевать на их семьи,плевать на всех и все.Они,трусы и уклонисты,отсиделись в тылу,спасли свои жопы,когда патриоты сражались.Эти подо...и хотят зарабатывать бабки,им всеравно кто им заплатит.Главное,чтобы сразу и много.Ушлепки!
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Почему соевые твари не хотят обмена кацапской падали на украинских патриотов?
Почему осудили по петиным законам? Они,трусы и уклонисты,отсиделись в тылу,спасли свои жопы,когда патриоты сражались.Эти подо...и хотят зарабатывать бабки,им всеравно кто им заплатит.Главное,чтобы сразу и много.Ушлепки!
Хрясь по соевому рылу опять!
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Когда тебя зелескот война коснется лично.
Лично твоей драгоценной жоппы тогда посмотрю как ты будешь ратовать за освобождение.
И что до минских соглашений.
Освобождение незаконно удерживаемых лиц там написанно.
Тем самым вы признаете что его незаконноудерживали?
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Зеленый люмен коллаборант от реванша ликует, но не долго вам осталось
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всех пидеров отдайте на...уй безвозвратно, только бы всех до единого наших отдали.
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Точно.
Понимаете.
Это же не мы такие это жисть такая.
Вот человек под давлением жесточайших обстоятельств пошел в колаборацию.
А так неплохие же люди я бы сказал.
Готовы балотироваться от СН на местных выборах.
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Як він взагалі дожив до нинішньої дати в СІЗО?
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************, почему все эти твари без приговора, ГОВНО ты ***** офшорное?!
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Тепер раджу таких не брати у полон, а вбивати на місці.
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Израильские спецслужбы с такими поступают просто ...Не прощают смерти своих .
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