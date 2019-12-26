 Обвинуваченого у смерті 10 українських воїнів Бутрименка звільнили з-під варти і готують до обміну, - Решетилова

Про це написала на своїй сторінці в Facebook координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ.
"Миколу Бутрименка звільнили з-під варти. Того самого Бутрименка, обвинуваченого в організації розстрілу двох груп 3 полку 29 липня 2014 року", - написала вона.
За словами Решетилової, Бутрименка готують на обмін: "Зараз у різних судах країни тривають термінові судові засідання, змінюються запобіжні заходи, поспіхом виносяться вироки, з колоній вивозять вже засуджених у зв'язку з конфліктом громадян України і РФ".
Нагадаємо, 23 липня 2014 року в районі села Дмитрівка російський зенітно-ракетний комплекс збив два українські штурмовики Су-25. Була інформація, що пілотам вдалося катапультуватися: першого пілота, який травмував ногу, сховала в себе в будинку місцева жителька одного із сіл, другий льотчик переховувався в лісопосадці.
29 липня 2014 року дві групи Тараса Карпи та Кирила Андреєнка під загальним керівництвом підполковника Лисенка вирушили на пошуки пілота збитого Су-25 Юрія Шевцова. Перебуваючи біля села Степанівка Донецької області, на тимчасово непідконтрольній території, українські воїни вступили в бій з ворогом, який мав чисельну перевагу, а також - в озброєнні й техніці.
Унаслідок бою загинули десять спецпризначенців: підполковник Сергій Лисенко, капітан Кирило Андреєнко, сержант Анатолій Бузуляк, старшина Андрій Шершень, старший солдат Ярослав Шимчик, старшина Олексій Глобенко, старший солдат Лев Панков, старший солдат Сергій Гришин, старший солдат Роман Рикалов, капітан Тарас Карпа.
П'ятеро спецпризначенців потрапили в полон бойовиків.
3-й Окремий полк спеціального призначення записав спогади воїнів, які вижили в тому бою.
ХТО ВОНО УМНЫЕ ДА ПОЙМУТ
А почем не отменили закон?
А почему соевые не хотят обмена кацапской падали на украинцских патриотов?
Хрясь еще раз по соевому рылу!
маятник и в другую сторону поедет..
плакать будут...
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье...
Веселятся и ликуют все зебильі!
И быстрее, шибче воли
Писец мчится в чисто поле.
РЯААА!! ЗЕЛЕНЫЕ ВИНОВАТЫ!
Идиоты
Хрясь еща раз по соево-кацапсинскому рылу!
(і це лише у 2014 році!)
Договорился таки отец радной с путеным.
Это вам не проклятый барыга.
Хрясь опять по соевому рылу!
Убийц своих детей будешь менять.
Хрясь еще раз по соевому рылу!
Совевые - не ХОТЯТ ОБМЕНА НА СВОИХ.
По соевому рылу - еще раз - ХРЯСЬ! Увидите соевого - обосцанным аквафрешем ему в рыло - ХРЯСЬ
Почему осудили по петиным законам? Они,трусы и уклонисты,отсиделись в тылу,спасли свои жопы,когда патриоты сражались.Эти подо...и хотят зарабатывать бабки,им всеравно кто им заплатит.Главное,чтобы сразу и много.Ушлепки!
Хрясь по соевому рылу опять!
Лично твоей драгоценной жоппы тогда посмотрю как ты будешь ратовать за освобождение.
И что до минских соглашений.
Освобождение незаконно удерживаемых лиц там написанно.
Тем самым вы признаете что его незаконноудерживали?
Понимаете.
Это же не мы такие это жисть такая.
Вот человек под давлением жесточайших обстоятельств пошел в колаборацию.
А так неплохие же люди я бы сказал.
Готовы балотироваться от СН на местных выборах.