 Після атестації в прокуратурі залишилися 610 прокурорів: їм уже запропонували перейти в Офіс Генпрокурора, - Рябошапка

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Рябошапка анонсував початок роботи Офісу Генпрокурора з 2 січня 2020 року.

"Починали атестацію з 1339 прокурорів. Після всіх процедур, тесту на знання законодавства, оцінки здібностей, письмових завдань, перевірки на доброчесність у Генеральній прокуратурі залишилися 610 прокурорів. Цим прокурорам вже запропоновано перейти до Офісу Генерального прокурора, нові посади", - розповів Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Генпрокурора запрацює з 2 січня