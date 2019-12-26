 Після атестації в прокуратурі залишилися 610 прокурорів: їм уже запропонували перейти в Офіс Генпрокурора, - Рябошапка

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Рябошапка анонсував початок роботи Офісу Генпрокурора з 2 січня 2020 року.
"Починали атестацію з 1339 прокурорів. Після всіх процедур, тесту на знання законодавства, оцінки здібностей, письмових завдань, перевірки на доброчесність у Генеральній прокуратурі залишилися 610 прокурорів. Цим прокурорам вже запропоновано перейти до Офісу Генерального прокурора, нові посади", - розповів Рябошапка.
скоро увидим, как толпы зебилов будут вытирать ноги об монику и прославлять Яценюка, Пашинского и т.д.))
https://www.youtube.com/watch?v=F_GicuaM1nM
Иначе шо ручному прокурору ЗЕ с ними потом делать.
Олігархи керують країною офісними.