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Все про:ГПУ (3265) Переатестація (76) Рябошапка Руслан (224)

 Після атестації в прокуратурі залишилися 610 прокурорів: їм уже запропонували перейти в Офіс Генпрокурора, - Рябошапка

Генпрокурор Руслан Рябошапка розповів про завершення атестації прокурорів ГПУ.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Рябошапка анонсував початок роботи Офісу Генпрокурора з 2 січня 2020 року.

"Починали атестацію з 1339 прокурорів. Після всіх процедур, тесту на знання законодавства, оцінки здібностей, письмових завдань, перевірки на доброчесність у Генеральній прокуратурі залишилися 610 прокурорів. Цим прокурорам вже запропоновано перейти до Офісу Генерального прокурора, нові посади", - розповів Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Генпрокурора запрацює з 2 січня

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167383
 
 
 Топ коментарі
 
Питання - коли чекати на првернення Януковіча в Україну й на повернення йому межигор'я зі страусами???
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Прокурорів багато, чесних прокурорів - мало. За своє життя бачив лише одного чесного прокурора. На жаль він вже 20 років як пішов в адвокати.
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по причине полных зашкваров моники во ВСЕХ делах - г+г начинает раскручивать ему замену... Сеню Яценюка))
скоро увидим, как толпы зебилов будут вытирать ноги об монику и прославлять Яценюка, Пашинского и т.д.))
https://www.youtube.com/watch?v=F_GicuaM1nM
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Питання - коли чекати на првернення Януковіча в Україну й на повернення йому межигор'я зі страусами???
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100% мой прокурор решил всех прокуроров прибрать поближе к монике, под контроль))
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Прокурорів багато, чесних прокурорів - мало. За своє життя бачив лише одного чесного прокурора. На жаль він вже 20 років як пішов в адвокати.
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Я так понимаю атестация проходила по формуле авакянши, ну тогда атестацию прошли самые волосатые корупционеры
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Небось основным условием аттестации была лояльность к Зекомойскому.

Иначе шо ручному прокурору ЗЕ с ними потом делать.
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Офіси. Офісно - планктонна влада.
Олігархи керують країною офісними.
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судя по развитию дела Шеремета, остались самые лояльные. а ведь это приговор после очередной смены власти...
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Какое довольное лицо у рябошляпки. Что сказать. У него жизнь удалась, удача поцеловала его в темечко. Гордыня аж зашкаливает. В крови и в сердце. Придавил, типа, novый генпрокурор, свой дискомфорт- совесть, и вперед. А как там живется семье во Франции? А, рябошапка? Конечно, там класс вашим. А нам? Здесь? Эх, новый президент...
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