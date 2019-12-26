 Держбюджет-2020 буде переглядатися. Це нормальний процес, - Гончарук

Про це він заявив під час ефіру на одному з телеканалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"В умовах, коли активно змінюються макроекономічні умови, звичайно, бюджет буде переглядатися. Це нормальний процес. Очевидно, що вже в перші місяці ми отримаємо новий макропрогноз. Будемо сідати з фахівцями Національного банку і планувати, яким чином нам реагувати на те, що відбувається ... Заходження у новий бюджетний рік - досить чіткий бюрократичний процес. Я думаю, що ми повернемося до цієї теми як до актуальної ближче до лютого. Поки що говорити про це рано", - сказав Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не сказав би, що зміцнення гривні - це негативне явище, - Гончарук