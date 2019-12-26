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 Політика України
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Все про:держбюджет (259) Гончарук_Олексій (400)

 Держбюджет-2020 буде переглядатися. Це нормальний процес, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук припустив, що в лютому Кабінет міністрів у зв'язку зі зміцненням гривні може переглянути макроекономічний прогноз на 2020-2022 роки та внести зміни до Держбюджету на наступний рік.

Про це він заявив під час ефіру на одному з телеканалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"В умовах, коли активно змінюються макроекономічні умови, звичайно, бюджет буде переглядатися. Це нормальний процес. Очевидно, що вже в перші місяці ми отримаємо новий макропрогноз. Будемо сідати з фахівцями Національного банку і планувати, яким чином нам реагувати на те, що відбувається ... Заходження у новий бюджетний рік - досить чіткий бюрократичний процес. Я думаю, що ми повернемося до цієї теми як до актуальної ближче до лютого. Поки що говорити про це рано", - сказав Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не сказав би, що зміцнення гривні - це негативне явище, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167381
 
 
 Топ коментарі
 
Спад промислового виробництва посилиться, чи фінансова піраміда внутрішніх запозичень накриється мідним тазом? Яких дарунків нам ще чекати?
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У кого то еще остались вопросы? Тогда классику вам в студию!
Госбюджет-2020 будет пересматриваться. Это нормальный процесс, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8129

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Спад промислового виробництва посилиться, чи фінансова піраміда внутрішніх запозичень накриється мідним тазом? Яких дарунків нам ще чекати?
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Дебилоиды,нареформирвались до дырке в бюджете
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коли маячня стає суцільною, коментувати її вже немає сенсу
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про будь які інфраструктурні проекти(в т.ч. дороги) в 2020 можна забути..... накерувалися по пріколу
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Мы еще заплатим и за газ в ОРДЛО, и за восстановление Бамбаза, и за… и за… Кароч, на 50 лет забудьте о словосочетании "рост в украинской экономике". Так, "благодаря" вам, идиотам, помрём и не узнаем, как наша страна будет выходить из этой огромной выгребной зеленой вонючей ямы, в которую вы погрузили нас всех, наших детей/внуков!
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Это то процесс действительно нормальный, ненормально то .что страной управляют недоумкии дебилы.
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Нормальный процесс урод, это когда идет рост экономики, вследствие чего увеличиваются поступления в бюджет, в следствии чего укрепляется национальная валюта... и нету дыры в бюджете..., а вы гении надуваете пузырь...
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У кого то еще остались вопросы? Тогда классику вам в студию!
Госбюджет-2020 будет пересматриваться. Это нормальный процесс, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8129

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правильно. бюджет моста в Киеве был 400 млн а потратили 1 ярд. ...издатый пересмотр
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Ще рік не почався, а вде переглядати зібрався??? Замість самоката буде мопєдік???
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Госбюджет-2020 будет пересматриваться. Это нормальный процесс, - а вище стаття про вимогу підвищити зарплати депутатам. Тобто багато програм розвитку будуть без фінансування, а заплати депутатів будуть по 100 тис. грн. Госбюджет-2020 будет пересматриваться. Это нормальный процесс, - Гончарук - Цензор.НЕТ 814 зебілам за їх вибір.
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усе понятно - предстоит нешуточные самокатизация и заднеприводизация всей страны
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Секте " верните доляр по 8"----бензин по 28.Мечты должны сбываться! Гончарук жги вату напалмом!
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Бюджетний кодекс України передбачає в бюджетному процесі ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ до бюджету. Але також треба вважати це ненормальним. Чому? Тому, що бюджетний період триває із 01 січня до 31 грудня, а ВНЕСЕННЯ змін до ВР, розгляд, затвердження та підписами президента тягнуться довго і не завжди такі зміни можна віднести до позитивних у виконанні. Треба ФАХОВО прогнозувати бюджет і ВІДПОВІДАЛЬНО його виконувати. А так, можна показувати пальцем на результати. Ось бюджет 2019 р. в який ЩОМІСЯЧНО вносили ЗМІНИ і з ПРИЗНАЧЕНЬ у 1026 млрд грн до листопада ЗБІЛЬШУВАЛИ до 1050 млрд, щоб на грудень змінити у 1007 млрд грн. Це державний підхід? Можна навести приклад і з бюджетом на 2020 р., де ще не висохло чорнило від підпису президента, ще НЕ НАСТАВ 2020 р., а вже ВР із подачі КМ вносить зміни у ЗАКОН. Це характеризує ФАХОВІСТЬ розробки і затвердження бюджету? Так, але негативно. Хіба може бути інша оцінка такого підходу до ФІНАНСОВОЇ КОНСТИТУЦІЇ?
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Гончарук проиграл вчера годовой бюджет на бирже. Теперь без пересмотра не обойтись.
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