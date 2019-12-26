 Арахамія про зарплати нардепів: мають отримувати від 70 тис. до 100 тис. грн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Зарплата депутата мусить бути вище, якщо суспільство має більш високі очікування, ніж це було раніше. Називають різні суми - від 70 тис. грн до 100 тис. грн", - заявив він.
Водночас Арахамія назвав депутатську зарплату "дуже делікатним питанням" і сказав, що не може дати однозначну відповідь, "чи має право депутат отримувати високу зарплату, якщо народ живе бідно".
Сам глава фракції назвав себе "небідною людиною" і повідомив, що може собі дозволити не думати про зарплату. За словами Арахамії, він витрачає її на благодійність.
"А що стосується фракції, то ви знаєте: у нас більшість - це дійсно прості хлопці. Є ті, кому важко. Особливо ті, хто переїхав до Києва з регіону і був змушений перевезти родину", - підсумував він.
Учителя могут не беспокоиться, у них и так по 100 000 гр. в месяц зарплата.
Все правильно написал зебилы?
Закати губу или на перевыборы. Личные проблемы депутатов не интересуют.
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Арахамия, Вы в Раду пришли, чтобы заниматься законотворчеством или чтобы рубить бабло?
Кому не нравится нынешняя зарплата - мандаты на стол и обратно домой.
Вас никто силком не заставлял быть депутатом на нынешнюю зарплату!
сколько бы они хотели...и знаете, простой человек (без претензий))) или пенсионер честно скажет, что ему бы хватило и нынешней зарплаты депутата... и на хер бы не нужны были б те субсидии и бесплатный проезд в тролике...
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Я дам вам 10 грн йдіть на х...!
Арахамия пусть сам подумает, хоть ему и не привычно. У них стимула не будет. Только жрать и спать с такой зарплатой. Нужен стимул какой-то. Чем выше минималка - тем выше зарплата у депутата. Прямая зависимость
А на палю?
Тем временем, у нас очередной скандал. Безграмотный законопроект Гончарука-Смолия #2571, который даёт право Нацбанку убивать любые банки, а Фонду гарантирования прощать долги акционерам банков, обокравшим вкладчиков и распродавать активы банков-банкротов за 0.00 гривен - пытаются передать из финансового комитета Рады в правовой.
Кукол из телевертепа,
Фотографа,
Швею,
Бариста,
Таксиста,
Артиста,
Дантиста,
Певца,
Рекетира-подонка,
С большими губами девчонку,
Шоумена,
Спортсмена-кретина,
Далекой страны гражданина,
Бомжа,
Тамаду,
Гитариста,
Известного афериста, Расиста,
Бармена,
Буддиста,
Повара,
Контрабандиста,
Титушку,
Качка-культуриста
И главного сепаратиста
Как жаль, что за время пути
Страна не смогла подрасти
"Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам... меня никогда не интересовала особо Украина... меня интересовал парусной спорт и сальса";
"...я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой... я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать...";
це мiнiстр економiки з Зешобли, панове.
Полгода назад, когда они ещё не накрутили себе 60 тысяч, а получали по 40 тысяч, говорили, что 50 тысяч вполне достаточно.
"Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам... меня никогда не интересовала особо Украина... меня интересовал парусной спорт и сальса";
"...я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой... я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать...";
це мiнiстр економiки з Зешобли, панове, якщо не впiзнали.
ось такi взагалi заслуговують на 1 млн. гривень в мiсяць. не менше!
У нас середня заробітна плата 277 євро, а зарплата депутата 1088 євро, чи 397% від середньої зар. плати в Україні.
Не дивує?
А цей непотріб хоче що захтів зарплату біля 4000 євро, більше ніж у польських депутатів, і 1440% від середньої зар. плати в країні
Зовсім страх втратив.