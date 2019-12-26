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 Політика України
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Все про:ВР (5562) депутат (978) заробітна плата (601) Арахамія (183)

 Арахамія про зарплати нардепів: мають отримувати від 70 тис. до 100 тис. грн

Зарплата депутатів Верховної Ради має становити від 70 до 100 тисяч гривень, якщо суспільство має більш високі очікування від нардепів, ніж було раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Зарплата депутата мусить бути вище, якщо суспільство має більш високі очікування, ніж це було раніше. Називають різні суми - від 70 тис. грн до 100 тис. грн", - заявив він.

Водночас Арахамія назвав депутатську зарплату "дуже делікатним питанням" і сказав, що не може дати однозначну відповідь, "чи має право депутат отримувати високу зарплату, якщо народ живе бідно".

Сам глава фракції назвав себе "небідною людиною" і повідомив, що може собі дозволити не думати про зарплату. За словами Арахамії, він витрачає її на благодійність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила законопроєкт, який регулює зарплату співробітників ДБР

"А що стосується фракції, то ви знаєте: у нас більшість - це дійсно прості хлопці. Є ті, кому важко. Особливо ті, хто переїхав до Києва з регіону і був змушений перевезти родину", - підсумував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167379
 
 
 Топ коментарі
 
А харя у вас не треснет??!! А воинам с тяжёлыми ранениями по 5 тыс??!! Твари!!
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Интересно услышать мнение по этому вопросу ЗеДятлов.
Учителя могут не беспокоиться, у них и так по 100 000 гр. в месяц зарплата. Арахамія про зарплати нардепів: мають отримувати від 70 тис. до 100 тис. грн - Цензор.НЕТ 6528
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все правильно я только за ,вы ведь даже представить не можете какая это тяжелая работа, после мародера страну поднимать.Там и 120тыс маловато будет, а нам не ныть,а сплотится вокруг них и дать им еще время, я верю зеленскому он самый лучший президент.
Все правильно написал зебилы? Арахамія про зарплати нардепів: мають отримувати від 70 тис. до 100 тис. грн - Цензор.НЕТ 3242
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Соовсем зелупные страх потеряли ,от 70 тыс. до 100 тыс. грн должны получать воины на передовой, а бездельники вроде ареехемии шизофрении и все стальные дрочеры киви от 5 до 7 грн и то много
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Разве должны слуги получать больше, чем народ? Может поэтому народ и бедный, что тяжело всех слуг прокормить с их аппетитами. Столько чиновников и каждому дай хорошую зарплату. Тем более смысла в этом нет, хоть миллион плати, все-равно будут лоббировать интересы своих хозяев олигархов.
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остановлюсь на двух родных мне людях. мама и папа на двоих получают 4080грн. одень очки и прочитай это, УРОД!!!!!!!!!!!!!!
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Вообще-то зарплата чинуш в Европе не превышает 10 кратного увеличения средней по стране.
Закати губу или на перевыборы. Личные проблемы депутатов не интересуют.
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а с какого хера я слуге вообще платить что-то должен? вода, макароны и плеть.
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Вони ж люди,на відміну від тебе.Ти й шкіряною РАШЕНкою наїдаєшся.
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...если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем было раньше
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Арахамия, Вы в Раду пришли, чтобы заниматься законотворчеством или чтобы рубить бабло?
Кому не нравится нынешняя зарплата - мандаты на стол и обратно домой.
Вас никто силком не заставлял быть депутатом на нынешнюю зарплату!
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Они в Раду пришли случайно , волей случая . Если бы не сериал " слуга народа" , их бы там небыло и на пушечный выстрел .Никто же из них ( абсолютно большинство ) и не думал и не гадал , что там окажется .. Поэтому их винить сильно не стоит . Арахамія про зарплати нардепів: мають отримувати від 70 тис. до 100 тис. грн - Цензор.НЕТ 9504 .
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А може з пенсіонерів почнемо? А депутуткам і середньої по Украні хватить,без доплат і субсидій,хоча б на півроку!Вже доказано соєвим борцуном і реХВорматором-підвищення зарплат тільки розпалює апетит!
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а морда не треснет ?Может любить Родину будете любить как народу рекомендуют --- за мову ,песни,патриотизм ?
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Так его родина Краснодарский край Параши. тут он бабло на нас зарабатывает.
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а давайте теперь послушаем врача, учителя, инженера, дворника, пенсионера...
сколько бы они хотели...и знаете, простой человек (без претензий))) или пенсионер честно скажет, что ему бы хватило и нынешней зарплаты депутата... и на хер бы не нужны были б те субсидии и бесплатный проезд в тролике...
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шо то маловато будет, видать клнверты хилые напечатали
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Тюууууу! Всього лиш в 12 разів більше за вчителя? Неподобство! Хто такі вчителі, а хто депутати? Пропоную за рахунок скорочення кількості вчителів (можна й лікарів) та їх зарплатні трошки покращити нестабільну фінансову ситуацію народних обранців. А якщо залучити до покращення пенсіонерів...
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чувачок,а харя в тебе,та твоїх дебільних подільників не лусне? Один от недавно пи#донув по тєлєку,що мацковія напала тому,що в нас прийняли мовний закон.Так що,йому за це 100 штук зарплатні тепер дати?
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Скажите, меня одного тошнит от рожи этого абхаза или ещё кого то?
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Да, рожа тошнотворная. Бесят эти брови домиком, мол "я самый честный в мире". Гыдота тошнотворная.
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Это 34 моих пенсии!Не пошли бы в сраку,*слуги народа*!
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Вони не підуть у сраку бо у сраці усі вільні місця вже зайняті нами...
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А представь сколько бы ты приносил домой денег , если бы не шлялся по кабакам , а ходил на работу в Раду как положено , каждый день !!! Арахамія про зарплати нардепів: мають отримувати від 70 тис. до 100 тис. грн - Цензор.НЕТ 9556.
Арахамія про зарплати нардепів: мають отримувати від 70 тис. до 100 тис. грн - Цензор.НЕТ 9015 .
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"Зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов..."
Я дам вам 10 грн йдіть на х...!
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Это какой-то левый аргумент, мол депутаты "слабы на передок" и им надо хорошо платить, чтобы не воровали. Мародеры будут воровать, какая бы зарплата у них не была. Просто, вместо $5000 их хозяева будут платить $10000 за кнопкодавтсво за нужные хозяевам законы. Вот и все. Тут надо вводить не высокие зарплаты этим уродам, а уголовную ответственность за коррупцию с пожизненным сроком и конфискацией всего имущества, а так же контролирующий орган, чтобы исполнять закон и честные суды. Но, этого не будет, т.к. "слуги нарида" не будут пилить сук на котором сидят.
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Общество, конечно, имеет более высокие ожидания от нардепов, тысяч 400, не меньше. И зто только за то, чтобы новых законов не принимали!
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да без базара, только если ихнее количество будет 100 штук и полное лишение неприкосновенности
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Смысл в этом есть- они и сейчас получают, только в конвертах. Если всё будет "прозрачно" спрос с них будет выше, ответственности и обязательств перед обществом тоже, коррумпированность снизится, а если не ходят на работу - лишать мандата. Другое дело,что их слишком много- сократить общее количество дармоедов вдвое...
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А там есть кто получает меньше?????? По 23 помощника и бабло налом на руки?????
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Хоч бийте, хоч вбийте, але я не розумію: якшо фінансово важко самому після переїзду до столиці, то нашо те дибільне тягне за собою свою родину? Це треба десь там звільнитись, а після цього десть тут знайти роботу і влаштуватись. Чи вони вже з таким прицілом, що родина теж до "кормушки" ВР буде допущена? За цей тиждень висловлювань "новьіх ліц" і "професіаналав" в мене складається стійке враження, яке озвучив Шурік: "Когда вьі говорітє, мне кажєтся, что вьі - брєдітє"
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Какие могут бить ожидания от нардепа Киви - разве что передернет лишний раз.
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Так мы от вас ничего не ждем. Поэтому нужно вам отменить зарплату.
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Як добре ці панове знають скільки мають отримувати. І погано знають скільки мають отримувати ті, чиїми слугами вони є. Вони тільки не розуміють, що ніхто їх хотєлки не захоче оплачувати і розбіжаться останні годувальники. До речі, а депутати, коли балотувалися не знали на яку платню йдуть? А кому мало можуть скласти мандат і заробляти більше). Та й то таке, на сорок тисяч жити важко, а на чотири тисячі дуже легко)
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Хитрозроблені зепотвори, їм від 70 до 100 тисяч а народу очікування...
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Должны получать минималка, чтобы был стимул подымать экономику, а не "гуся" давить в штанах.
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верно.
Арахамия пусть сам подумает, хоть ему и не привычно. У них стимула не будет. Только жрать и спать с такой зарплатой. Нужен стимул какой-то. Чем выше минималка - тем выше зарплата у депутата. Прямая зависимость
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Орлам деньги не нужны, тем более дебильным орлам.
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А що, нормально так. Сидиш, однією рукою тиснеш на кнопку, другою ****** замовляєш на смартфоні ... і за це отримуєш 100 тис. гривень.
А на палю?
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Да норм все тоже должны получать минимум 100 тысяч, только что то не так с этой страной))
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Не зрозумів хто слуги а хто господарі!? Господарі на порядок менше отримують чим слуги, не в'яжеться. Ще питання до народу України ворогам України, зрадникам, колоборантам, ухильникам від служби в ЗСУ, сексуальним маніякам, збоченцям, повіям, корупціонерам, хабарникам ви готові платити більше в 15 раз ніж захисникам держави чи ні?
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Александр Дубинский
Тем временем, у нас очередной скандал. Безграмотный законопроект Гончарука-Смолия #2571, который даёт право Нацбанку убивать любые банки, а Фонду гарантирования прощать долги акционерам банков, обокравшим вкладчиков и распродавать активы банков-банкротов за 0.00 гривен - пытаются передать из финансового комитета Рады в правовой.
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А хто тобі недає після основної роботи підробляти - в комунальному,на желізній дорозі і т.д
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Цуки скоро вы замените водителей врачей учитилей строителей которые вынуждены выезжать за бугор чтоб вылезти с глубокого Ануса! Авы цук гандурасы маловато вам70-80-90. ну и конечно Прокурора Луца 200 .Вы свои рожи видели ? Окуеть....Наверно все себя записали в Гагарина герои ...250-человек в день оформляют выезда за гран!
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Страна выбирала в нардепы:
Кукол из телевертепа,
Фотографа,
Швею,
Бариста,
Таксиста,
Артиста,
Дантиста,
Певца,
Рекетира-подонка,
С большими губами девчонку,
Шоумена,
Спортсмена-кретина,
Далекой страны гражданина,
Бомжа,
Тамаду,
Гитариста,
Известного афериста, Расиста,
Бармена,
Буддиста,
Повара,
Контрабандиста,
Титушку,
Качка-культуриста
И главного сепаратиста
Как жаль, что за время пути
Страна не смогла подрасти
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Абсолютно погоджуюсь, але за умови, що відповідна зарплата, тобто від 30 до 50 тис. має бути і у тих, хто кормить депутатів.
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Земiнiстр. проФФЕсiонал, спецiЯлicт!

"Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам... меня никогда не интересовала особо Украина... меня интересовал парусной спорт и сальса";
"...я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой... я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать...";

це мiнiстр економiки з Зешобли, панове.
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Переведём фразу: "Зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов" с русского на русский. Перевод такой: если депутаты получают 60 тысяч гривен в месяц, что меньше, чем 70 тысяч гривен, какие могут быть претензии к качеству работы депутатов.

Полгода назад, когда они ещё не накрутили себе 60 тысяч, а получали по 40 тысяч, говорили, что 50 тысяч вполне достаточно.
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А писок не порепається?! Цю зграю не за рішенням суду до ВР привели. Самі мали бажання. Не подобається, то нехай повертаються до своїх перукарень і фотостудій.
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ПНХ ДЛБ экономические условия создайте для роста зарплат нахрена Вам бездарям такие зарплаты кроме хапка Вы ничего не можете к власти пришли соросята которые разорвут страну своими зарплатами горе от ума Вы козлы
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с каких это пор зарплата должна зависеть от чьих-то ожиданий? есть минималка, ну или средняя зп по стране, пусть от нее и исходят. чем выше будет благосостояние людей, тем будет и выше зп депутата.
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Земiнiстр. проФФЕсiонал, спецiЯлicт!

"Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам... меня никогда не интересовала особо Украина... меня интересовал парусной спорт и сальса";
"...я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой... я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать...";

це мiнiстр економiки з Зешобли, панове, якщо не впiзнали.
ось такi взагалi заслуговують на 1 млн. гривень в мiсяць. не менше!



Арахамія про зарплати нардепів: мають отримувати від 70 тис. до 100 тис. грн - Цензор.НЕТ 3394

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От у Польщі середня заробітна плата 1102 євро, а зарплата депутата 2230 євро, чи 202% від середньої зар. плати в країні.
У нас середня заробітна плата 277 євро, а зарплата депутата 1088 євро, чи 397% від середньої зар. плати в Україні.
Не дивує?
А цей непотріб хоче що захтів зарплату біля 4000 євро, більше ніж у польських депутатів, і 1440% від середньої зар. плати в країні
Зовсім страх втратив.
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