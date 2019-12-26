 "Голос": Вакарчук не агітувати за кандидатів на виборах, а поїхав на корпоратив до Мінська, бо концерт запланували заздалегідь

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Чому Святослав Вакарчук не брав участі в агітації в ОТГ, а поїхав до Мінська? Ми в процесі децентралізації. Якщо вибори в ОТГ виграватимуться шляхом запрошення зірок з Києва чи області, то і відповідальність за результат буде на Києві чи області. Тому я ще раз дякую нашій тернопільській та кіровоградській команді за відповідальність. Результат який вони показали повністю їхній, допомога з Києва надавалася за їхнім зверненням і в тому обсязі, який гарантував невтручання, а тільки допомогу", - написав він.

За словами Юрчишина, "концерт у Мінську був запланований набагато раніше, як і вересневий".

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"Так, у вересні теж був концерт, і теж у Мінську. Чому його не помітили і хайп піднявся тільки зараз? Пояснень може бути багато: боротьба і не голосування "Голосу" за цементування недоторканності, реєстрація Славою законопроекту про заборону сепаратистських переговорів з Москвою, критика Мінських домовленостей ", - додав він.

Нардеп також підкреслив, що партія є чесною з виборцями, оскільки Вакарчук під час передвиборчої кампанії підкреслював, що "закон дозволяє йому займатися творчістю і він надалі нею буде займатися"

"І займається. Контакти з Росією припинилися ще задовго до окупації Криму. Звичайно, легше нападати на виступ на корпоративні в Мінську, ніж пояснити наявність бізнесу інших політичних лідерів у країні-агресора", - зазначив Юрчишин.

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Як повідомлялося 23 грудня, лідер партії "Голос" музикант Святослав Вакарчук виступив у Мінську на корпоративі в IT-компанії.