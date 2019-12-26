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Все про:Вакарчук (153) концерт (132) Юрчишин (29) Мінськ (513) Голос партія (119)

 "Голос": Вакарчук не агітувати за кандидатів на виборах, а поїхав на корпоратив до Мінська, бо концерт запланували заздалегідь

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин розповів, що лідер їхньої партії Святослав Вакарчук не брав участі в агітації на виборах в об'єднаних територіальних громадах, оскільки мав запланований концерт в Мінську.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Чому Святослав Вакарчук не брав участі в агітації в ОТГ, а поїхав до Мінська? Ми в процесі децентралізації. Якщо вибори в ОТГ виграватимуться шляхом запрошення зірок з Києва чи області, то і відповідальність за результат буде на Києві чи області. Тому я ще раз дякую нашій тернопільській та кіровоградській команді за відповідальність. Результат який вони показали повністю їхній, допомога з Києва надавалася за їхнім зверненням і в тому обсязі, який гарантував невтручання, а тільки допомогу", - написав він.

За словами Юрчишина, "концерт у Мінську був запланований набагато раніше, як і вересневий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакарчук виступив на новорічному корпоративі в Мінську

"Так, у вересні теж був концерт, і теж у Мінську. Чому його не помітили і хайп піднявся тільки зараз? Пояснень може бути багато: боротьба і не голосування "Голосу" за цементування недоторканності, реєстрація Славою законопроекту про заборону сепаратистських переговорів з Москвою, критика Мінських домовленостей ", - додав він.

Нардеп також підкреслив, що партія є чесною з виборцями, оскільки Вакарчук під час передвиборчої кампанії підкреслював, що "закон дозволяє йому займатися творчістю і він надалі нею буде займатися"

"І займається. Контакти з Росією припинилися ще задовго до окупації Криму. Звичайно, легше нападати на виступ на корпоративні в Мінську, ніж пояснити наявність бізнесу інших політичних лідерів у країні-агресора", - зазначив Юрчишин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 47% українців вважають Зеленського політиком року, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося 23 грудня, лідер партії "Голос" музикант Святослав Вакарчук виступив у Мінську на корпоративі в IT-компанії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167377
 
 
 Топ коментарі
 
Вакарчук, как многие и догадывались, будет пустым местом в Раде, как был им и в предыдущий раз. А его фракция Садонемощь №2
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Глава парламентской фракции "Голос" Вакарчук полуголым скакал на корпоративе в Белоруси. Клоун - это не профессия - это состояние души.

Дело не в том, что кто-то его осуждает за концерт, а в том, что нужно или крестик снять или трусы одеть.
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Закон він не порушив, але усі розуміють суть тоталітарної Бєларусі.
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Не вижу проблемы.
Во-первых, Беларусь не воюет с Украиной.
А во-вторых, Вакарчук пел на корпоративе в какой-то IT компании, а не в Газпроме.
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Закон він не порушив, але усі розуміють суть тоталітарної Бєларусі.
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а заробіток на стороні то не кримінал?я по своїй малописьменності думав що дерслужбовцям не можна отримувати заробіток крім як на службі. навіщо тоді заставляли пороха віддати свої заводи у траст...
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Взагалі то не кримінал, якщо заробіток не пов'язаний з виконанням державних обов'язків. Викладачем, наприклад, чи співаком.
З порохом інакше. Він не заробляв сам, а керував бізнесом.
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Видається, що Голос це другі СН з дещо більш вираженою проукраїнською позицією. Подивіться, як вони голосують в Раді.
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а я вижу. горизонт планирования выступлений у Вакарчука гораздо больше чем работа по части политической деятельности. это называется - сидеть одной попой на двух стульях. зачем это нужно?
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Не воспрещается.
Закон не нарушает.
Хоть на диване можно сидеть.
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для политиков, это - смерть. политическая.
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А якби й приймав участь в агітації, дуже б це допомогло кандидатам від Голосу. ? На жаль, Голос це друга Самонеміч, досадно.
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сер гей сер геєв..... хто і за що тебе так?
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та і так знаю, що ти руцка свиня.... навіщо ще фото було виставляти?
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Концерт заранее запланирован, а депутатство и госслужбу заранее не запланировали. Смотрите не перепутайте...
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Вакарчук, как многие и догадывались, будет пустым местом в Раде, как был им и в предыдущий раз. А его фракция Садонемощь №2
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номерной, я спросил не у тебя, и совсем не о том, что ты ответил.
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Це ти просто обісцявся, зебіл )) чи то пак пробач - Пєтя тобі в штани надзюрив
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Лучше быть тихими, чем такими громкими, как Слуги Народа.
То у них ранний гон и драка из-за самки, то покупка проституток прямо в зале Рады, то "**й в ж*пу на весь экран".
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Виправдовується... Диму без вогню не буває.
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Конечно, отмазка про запланированность прокатит даже для концерта в Москве...))
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Глава парламентской фракции "Голос" Вакарчук полуголым скакал на корпоративе в Белоруси. Клоун - это не профессия - это состояние души.

Дело не в том, что кто-то его осуждает за концерт, а в том, что нужно или крестик снять или трусы одеть.
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Сявко так и сделал.Надел крестик на то,шо под трусами
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вы можете представить себе на минутку, чтобы это был конгрессмен или сенатор....))))))
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)) а он мог бы и на нынешнее кресло замахнуться.
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так то конгресмен, государственный муж, а это сявка вакарчук
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И дал там коммерческий концерт.
Ибо вырученную сумму адвокаты засекретили, как коммерческую тайну.

Снова душа Вакарчука рвется из ВР на свободу!
А это уже - рецидив.
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100000тысч евриков...))
На других ресурсах озвучили...)))
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У Шария озвучили. Другие подхватили. Ты читатель педофила?
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вот такие мы, сявка вакарчук, за копейку и путину без трусов спляшем
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Сопел себе.И сопел бы. Зачем во власть было лезть ?
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Скрип - это от тебя, когда пердишь в продавленный диван под рваными обями. А Вакарчук своим пением годами собирает стадионы
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Гандон тоже в законе, но гандон. Вот и Вакарчук, как то так выглядит с корпоративом.
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Можно узнать ваши предпочтения в музыке.Любимую группу назовете?
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Я почему то так и подумал.Хороший вкус.Водитель маршрутки?
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Знаешь, лучше быть хорошим водителем маршрутки, чем без голоса, да еще шепелявым певцом. Так что вкуса у тебя нету, 100 процентов, будь ты хоть доцентом.
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Не пойму, как увязали в одну новость неучастие Вакарчука в выборах в Украине и корпоратив в Минске?

Свое бабло ближе к телу?
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Та да... Все було вирішено раніше... І славік нічого не вирішував... Десь я щось таке чув...
І 100000 єврів тут ні до чого - то ж мистецтво...
А те, що розважав фєдєрастів, то ж не у маасквє - вєтошкою ж прикрилися???🙄
На#єра ти слявік вдруге поперся у ВР???
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Вытащи Шария. Он у тебя между гландами застрял.
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В народі про таке кажуть - "цирк на дроті"...
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Ляшко тоже у латарею бабло выиграл.Запланировано.
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Контакты с Россией прекратились еще задолго до оккупации Крыма.Источник: https://censor.net.ua/n3167377

Зачем так врать. Вакарчука не раз застукали когда он скакал на корпоративах перед российскими богачами после начала войны. Монако, Майами, есть видеоролики. Жадное до денег брехло этот ваш Вакарчук.
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Развлекать Бацьку - важнее выборов в Украине? Голос: Вакарчук поехал на корпоратив в Минск, а не поддерживал кандидатов на выборах, потому что концерт запланировали заранее - Цензор.НЕТ 1112
На рояле еще не играет?
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Славіка накрив чвертьвіковий ювілей його занять музичним поп-роком та альтернативним джазом. З іншого боку, скільки електронами в магнітному полі не рухай, а якщо партія «Голос» сидить в опозиції - суперсиметрією тут не тхне й навіть не пахне… А жити тоді як?! Точніше, за що?..
Саме для того, щоб трохи покращити свій матеріальний стан, наш Славік таки наважився на нетривіальний крок: в суботу, 21 грудня 2019 року разом зі своїм старим добрим музгуртом змотався на новорічний корпоратив до Мінська! Щоб ви зрозуміли деякі нюанси, дорогі мої малятка, любі хлопчики й дівчатка, змушений особливо підкреслити, що корпоратив цей зорганізувала компанія Wargaming - розробник знаменитої комп'ютерної гри World of Tanks.

Так-так, дорогі мої малятка: це розробник тих самих «танчиків», які створюються не тільки в Києві та Мінську, але й у Санкт-Петербурзі. Не знаю, скільки колишніх «комп'ютерних танкістів» прийшли з сусідньої Росії на нашу землю, щоб вбивати ваших батьків, дідів і старших братів… і навіть зазіхати, боронь Боже, на ваші безцінні життя, дорогі мої малята!.. Але саме перед тими, хто розробляв World of Tanks, співав наш Славік зі своїм гуртом! А вони заплатили йому «за труди тяжкії» повновісні 100 тисяч євриків…
Отака от чухня виходить, дорогі мої малятка, любі хлопчики й дівчатка: замість того, щоб займатися законотворчою роботою, як і належить голові політичної партії, наш Славік займається звичним ділом - передноворічним «чосом» на корпоративах. У теперішній Верховній Раді він відповідає за зовнішню політику і знов-таки за міжпарламентські зв'язки. Якщо дотримуватися традиції, то десь через рік наш Славік знов-таки дремене з парламенту… мабуть, вже для захисту докторської дисертації на тему чи то суперпозиції магнітних полів, чи то суперпропозиції коштовних металів і камінчиків в умовах асиметричного зовнішнього впливу.
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Ого, скільки буковок. Ти сама складала їх у текст, чи передерла у якогось дебілоїда?
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Сявик такой Сявик...Только бабло зашелестело - поедет куда угодно. В ВР, видно, платят мало, а там 100 000 баксов, как никак.
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Ну Славик не лидер нации, он просто певец. Не очаровуйтесь очередным Голобородько. 100.000 евро для него гуд бабло.
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Краще б твою маму викрали до того, як на ній погоцав твій татусь.
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штраф заплатил бы ...и не позорился
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Ну тогда другое дело! Тем более есть инфа, что у сявка на пять лет вперёд все корпоративы расписаны! Не придолбаешься)))
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А теперь подумайте: этот человек был вариантом номер 2. Конечно, на рояле он не играл, и немного образованней нынешнего, но по сути - то же самое. Ничего не знаю, ничего не интересно, бабло вне политики. Власть - хобби, основная профессия - превыше всего. Новые выборы, похоже, не за горами, не пора ли подумать о новых граблях?
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Ага, "виріб № 2". - Я ще й голосував за це гіVно о бгортці...
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Хто це там *образованей*??? вакар???? І в якій мірі,кацапчику,кондитерський технікум закінчив? "Голос": Вакарчук не агітувати за кандидатів на виборах, а поїхав на корпоратив до Мінська, бо концерт запланували заздалегідь - Цензор.НЕТ 8935
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в очередной раз убеждаешься в продажности всякого рода артистов
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Ось в чому різниця між соєвою падалью і вибраним НАРОДОМ Президентом:вакар забив на виборців і рвонув бабло косить,замість приймати закони.А ЗЕ щось до роялю не ходить.А ну рвоніть дуплами,пальмомаслові! "Голос": Вакарчук не агітувати за кандидатів на виборах, а поїхав на корпоратив до Мінська, бо концерт запланували заздалегідь - Цензор.НЕТ 1207
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Былобы приятней прочитать=зеленский бросил политическую деятельность, взял папу и рояль и поехал на корпоратив в......=
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Страна выбирала в нардепы:
Кукол из телевертепа,
Фотографа,
Швею,
Бариста,
Таксиста,
Артиста,
Дантиста,
Певца,
Рекетира-подонка,
С большими губами девчонку,
Шоумена,
Спортсмена-кретина,
Далекой страны гражданина,
Бомжа,
Тамаду,
Гитариста,
Известного афериста, Расиста,
Бармена,
Буддиста,
Повара,
Контрабандиста,
Титушку,
Качка-культуриста
И главного сепаратиста
Как жаль, что за время пути
Страна не смогла подрасти
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От чого не розумію - навіщо Славіку депутатство?
Ну сколотив партію, ну пропхнув її у парламент, а самому то навіщо лізти?
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не вийшло з сявіка політика! краще нехай голосить по корпоративах!
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