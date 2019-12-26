 "Голос": Вакарчук не агітувати за кандидатів на виборах, а поїхав на корпоратив до Мінська, бо концерт запланували заздалегідь

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Чому Святослав Вакарчук не брав участі в агітації в ОТГ, а поїхав до Мінська? Ми в процесі децентралізації. Якщо вибори в ОТГ виграватимуться шляхом запрошення зірок з Києва чи області, то і відповідальність за результат буде на Києві чи області. Тому я ще раз дякую нашій тернопільській та кіровоградській команді за відповідальність. Результат який вони показали повністю їхній, допомога з Києва надавалася за їхнім зверненням і в тому обсязі, який гарантував невтручання, а тільки допомогу", - написав він.
За словами Юрчишина, "концерт у Мінську був запланований набагато раніше, як і вересневий".
"Так, у вересні теж був концерт, і теж у Мінську. Чому його не помітили і хайп піднявся тільки зараз? Пояснень може бути багато: боротьба і не голосування "Голосу" за цементування недоторканності, реєстрація Славою законопроекту про заборону сепаратистських переговорів з Москвою, критика Мінських домовленостей ", - додав він.
Нардеп також підкреслив, що партія є чесною з виборцями, оскільки Вакарчук під час передвиборчої кампанії підкреслював, що "закон дозволяє йому займатися творчістю і він надалі нею буде займатися"
"І займається. Контакти з Росією припинилися ще задовго до окупації Криму. Звичайно, легше нападати на виступ на корпоративні в Мінську, ніж пояснити наявність бізнесу інших політичних лідерів у країні-агресора", - зазначив Юрчишин.
Як повідомлялося 23 грудня, лідер партії "Голос" музикант Святослав Вакарчук виступив у Мінську на корпоративі в IT-компанії.
Во-первых, Беларусь не воюет с Украиной.
А во-вторых, Вакарчук пел на корпоративе в какой-то IT компании, а не в Газпроме.
З порохом інакше. Він не заробляв сам, а керував бізнесом.
Закон не нарушает.
Хоть на диване можно сидеть.
То у них ранний гон и драка из-за самки, то покупка проституток прямо в зале Рады, то "**й в ж*пу на весь экран".
Дело не в том, что кто-то его осуждает за концерт, а в том, что нужно или крестик снять или трусы одеть.
Ибо вырученную сумму адвокаты засекретили, как коммерческую тайну.
Снова душа Вакарчука рвется из ВР на свободу!
А это уже - рецидив.
На других ресурсах озвучили...)))
Свое бабло ближе к телу?
І 100000 єврів тут ні до чого - то ж мистецтво...
А те, що розважав фєдєрастів, то ж не у маасквє - вєтошкою ж прикрилися???🙄
На#єра ти слявік вдруге поперся у ВР???
Зачем так врать. Вакарчука не раз застукали когда он скакал на корпоративах перед российскими богачами после начала войны. Монако, Майами, есть видеоролики. Жадное до денег брехло этот ваш Вакарчук.
На рояле еще не играет?
Саме для того, щоб трохи покращити свій матеріальний стан, наш Славік таки наважився на нетривіальний крок: в суботу, 21 грудня 2019 року разом зі своїм старим добрим музгуртом змотався на новорічний корпоратив до Мінська! Щоб ви зрозуміли деякі нюанси, дорогі мої малятка, любі хлопчики й дівчатка, змушений особливо підкреслити, що корпоратив цей зорганізувала компанія Wargaming - розробник знаменитої комп'ютерної гри World of Tanks.
Так-так, дорогі мої малятка: це розробник тих самих «танчиків», які створюються не тільки в Києві та Мінську, але й у Санкт-Петербурзі. Не знаю, скільки колишніх «комп'ютерних танкістів» прийшли з сусідньої Росії на нашу землю, щоб вбивати ваших батьків, дідів і старших братів… і навіть зазіхати, боронь Боже, на ваші безцінні життя, дорогі мої малята!.. Але саме перед тими, хто розробляв World of Tanks, співав наш Славік зі своїм гуртом! А вони заплатили йому «за труди тяжкії» повновісні 100 тисяч євриків…
Отака от чухня виходить, дорогі мої малятка, любі хлопчики й дівчатка: замість того, щоб займатися законотворчою роботою, як і належить голові політичної партії, наш Славік займається звичним ділом - передноворічним «чосом» на корпоративах. У теперішній Верховній Раді він відповідає за зовнішню політику і знов-таки за міжпарламентські зв'язки. Якщо дотримуватися традиції, то десь через рік наш Славік знов-таки дремене з парламенту… мабуть, вже для захисту докторської дисертації на тему чи то суперпозиції магнітних полів, чи то суперпропозиції коштовних металів і камінчиків в умовах асиметричного зовнішнього впливу.
Кукол из телевертепа,
Фотографа,
Швею,
Бариста,
Таксиста,
Артиста,
Дантиста,
Певца,
Рекетира-подонка,
С большими губами девчонку,
Шоумена,
Спортсмена-кретина,
Далекой страны гражданина,
Бомжа,
Тамаду,
Гитариста,
Известного афериста, Расиста,
Бармена,
Буддиста,
Повара,
Контрабандиста,
Титушку,
Качка-культуриста
И главного сепаратиста
Как жаль, что за время пути
Страна не смогла подрасти
Ну сколотив партію, ну пропхнув її у парламент, а самому то навіщо лізти?