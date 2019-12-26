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 Ворог від початку доби тричі обстрілював із гранатометів позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Від початку доби російсько-окупаційні війська на Донбасі тричі порушували режим тиші.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Із 04:35 ранку, протягом пів години, ворог обстрілював позиції наших захисників Невельського. Вогонь окупанти вели у напрямку від Старомихайлівки.

Після 07:15 від шахти Гагаріна окупованої Горлівки противник обстрілював з ручних протитанкових гранатометів позиції українських воїнів н.п. Південне.

З 10:30 протягом пів години ворог вів обстріл з СПГ по захисниках Красногорівки.

Воїни Об'єднаних сил вели адекватні оборонні дії вогневими засобами.

За наявною інформацією, внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ втрат серед наших героїв немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167376
 
 
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