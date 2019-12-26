 У листопаді падіння виробництва поглибилося до 7,5% і охопило вже майже всі види промисловості, - Милованов

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"У листопаді 2019 року у промисловості падіння виробництва поглибилось до 7,5% (р/р) ("мінус" 5,0% у жовтні 2019 року), з урахуванням ефекту календарних днів – на 6,9%. У листопаді 2019 року (р/р) виробництво "інвестиційних товарів" знизилося на 9,1%, "товарів проміжного споживання" – знизилося на 6,8%, "споживчих товарів короткострокового використання" – знизилося на 6,2% та "споживчих товарів тривалого використання" – знизилося на 4,5%. За січень-листопад 2019 року кумулятивний показник промислового виробництва скоротився на 1,2% п/п (за 10 місяців 2019 року – 0,6%)", - наголосив міністр.
Він зазначив, що на противагу очікуванням у листопаді погіршилася ситуація у добувній промисловості, машинобудуванні, постачанні електроенергії, газу та пари – види промислової діяльності з найбільшим негативним внеском.
"Якщо раніше падіння виробництва пояснювалось дією окремих факторів, таких як нестабільні замовлення на внутрішньому ринку, зупинка частини виробничих потужностей на окремих метпідприємствах через проведення ремонту, теплі погодні умови (енергетика), збереження логістичних проблем на залізничному транспорті (складнощі відвантаження продукції ГМК), несприятлива зовнішня кон’юнктура (металургія), то наразі поглиблення падіння, яке триває 6-й місяць поспіль, охопило вже майже всі види промисловості (позитивні результати продемонстрували лише хімічне виробництво та виробництво меблів та ремонт і монтаж устаткування). Це свідчить про дію системних факторів, таких як нестача попиту, що поєднується із негативним впливом зміцнення гривні на конкурентоспроможність вітчизняних виробників", - пояснив Милованов.
Міністр дійшов висновку, що падіння промисловості набуло системного характеру і потребує термінових дій держави.
"Мінекономіки працює над підписанням меморандуму з галуззю з першочергових кроків, стратегією та планом дій із захисту та розвитку промисловості; також починає працювати штаб з поточної ситуації з інфраструктурою, в який увійдуть представники промисловості, УЗ та портів. Вже розроблено 13 напрямків - векторів дій, які буде незабаром оприлюднено", - повідомив чиновник.
Міністр звернув увагу на те, що в будівництві в січні-листопаді зростання виробництва прискорилося до 21,3% (у січні-жовтні 2019 року воно становило 20,8%).
"Такі результати насамперед обумовлені значним збільшенням будівництва інженерних споруд ("плюс" 25,5% у січні-листопаді 2019 року) та нежитлових будівель ("плюс" 30,5% відповідно), яке активно фінансувалося за рахунок державного та місцевого бюджетів, коштів міжнародних донорів та власних коштів підприємств. Водночас у житловому будівництві зростання було досить незначним", - конкретизував він.
Неужели, обманул?
Ах да, при владі ж зєбіли.
как и следовало ожидать.
Ашо тепер не так?
Що сальдо, курва, тепер не таке?
Бабла, нє жалєть !
От тоді й порахуємо.
Гостріть зброю, доки час ще є. Велика дупа навесні наближається.
ги
патамуша гончарука вааще никада не попускает
Бо наші фігурі НЕ лишь розвівають логіку, а й піджівлюють мозок солоденькім та коріснім🍫
Правила Прості: виграє той, хто з'їсть более фігур.
Головне - втріматіся и не з'їсти Власні фігурі.
Что там Мосийчук, что на 1+1 предлагают на хлеб мазать?
Володимир Раппопорт:
Промышленность в ноябре упала на 7.5% к ноябрю прошлого года.
В октябре было падение в 5%
Рост в 2019г. был весной:
март - 2.1%
апрель - 5.2%
май - 1.6%
После этого эпоха роста кончилась 😞
июнь - -2.3%
июль - -0.2%
август - -1.7%
сентябрь - -1.1%
С октября падение ускорилось -5% и -7.5%
Перерабатывающая промышленность упала чуть меньше - на 6.4%
Упали все отрасли, кроме химической промышленности.
По химической выросли в основном производство ПВХ и лаков-красок, видимо, рост строительства дал результат.
По металлургии падение на 14.2% на все, включая трубы, но вот производство металлоконструкций и проволоки выросло.
Да, несмотря на рост строительства, производство стройматериалов - кирпича, цемента, асфальта - упало.
Совсем плохо с машиностроением - падение на 12.3%
Стиральные и сушильные машины - падение на 30.2%
Тракторы - падение более. чем в 2 раза
Бетоносмесители - падение более, чем в 2 раза
Отдельные позиции выросли, но их удельный вес небольшой на фоне падения производства абсолютного большинства продуктов.
И пищевая промышленность упала - на 4.7%
Серьезно уменьшилось производство всех видов мяса, включая куринного, овощей, масла сливочного.
Одна из немногих позиций, где был рост - это производство шоколадных конфет. Рост 18% Так что понятно, кто виноват
А "потребує швидких дій держави"-це до кого ? Хто в нас держава ? Це типу,як колгосп ?
Раз гривна растет то и доходы населения должны расти в гривневом эквиваленте.
А тут вдруг говорят, что сбыта товаров нет, потому что нет спроса.
Да еще 6 месяцев подряд.
Да не верю, не может быть такого.
Это все происки "врагов народа".
В итоге только из-за падения объемов внешней торговли бюджет недополучил 36 миллиардов гривен.
Не может быть такого, что если гривна укрепилась, то сбыта товаров, произведенных в Украине, в Украине нет.
Ведь народное благосостояние выросло, с крепкой гривной то, разве не так?
Вы там с Гончаруком покумекайте, ночью статистику подправьте - она к утру и улучшится, как результаты победы на выборах Слуги народа.
На 50% в самый раз будет.
P.S. Все это уже было. В Гитлеровской Германии, когда там выбрали "клоуна".
Прям все обрушил...
так что резервы неисчерпаемы
- Спите спокойно, дорогие товарищи. Кризис нас обойдет стороной. Это я вам говорю как лучший министр финансов Земли.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выругалось по матушке и побежало снимать деньги со сберкнижек.
На следующий день в телестудию пришел министр сельского хозяйства и по команде режиссёра радостно крикнул:
- Невиданный урожай! Закрома родины трещат! Огромный экспорт! Заграница в панике. Население возмущено дешевизной продуктов.
- Вот даже как! - ужаснулось население и побежало закупать соль, спички и сахар.
Министр промышленности и торговли для вящей убедительности станцевал с телеведущей гопак и объявил:
- Товаров первой необходимости хватит на ближайшие пять лет. Мы с уверенностью смотрим не только в будущее, но и в перспективу, и прогнозы нас радуют.
- Ой! - вскрикнуло население и побежало закупать керосин, свечи, дрова и уголь.
Министр регионального развития, оглядев телезрителей желчным взором, произвел настоящее потрясение умов:
- Цены на квартиры катастрофически падают. По тарифам ЖКХ мы переплюнули весь остальной мир и уже опустились ниже плинтуса. В ночь под Рождество многодетные матери получат бесплатные особняки. Скоро каждый гражданин старше 18 лет станет собственником пентхауза, таунхауса или чайнатауна.
- Да что ж это такое? - всплеснуло население руками и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Увольняемые в запас офицеры даже под пистолетом отказываются от квартир, - не моргнув глазом, выдал "на гора" министр обороны. - Потому что у каждого уже по три штуки, причем с новыми мебельными гарнитурами.
- Мама! - пискнуло население и кинулось копать землянки.
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Чи, наперкір ворогу?.
???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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..?????????????????????????.
Кабинет министров одобрил повышение тарифов на распределение газа для 44 операторов ГРС в течение I полугодия 2020 года в среднем на 75%
Зеленский всерьез задумался над отставкой премьер-министра. и соответственно всего правительства. Это вариант который позволит убрать наконец то Авакова без особых хлопот и найти крайнего в пиковой ситуации с бюджетом. Это очень беспокоит "группу Абромавичюса", которая через свои каналы запустила информацию об участии Коломойского, Ахметова и прочих в отставке Гончарука. Еще раз, для всех - Гончарук абсолютно декоративная фигура, ничего не решающая и ничего не значащая. Просто Зеленскому нужен очередной пиар-ход для выиграша времени.
Стали известны подробности переговоров трейд-сетей бензина и дизтоплива с Зеленским. Инициатором встречи были именно трейдеры и именно, сеть заправок АЗС "Укрнафта". Не присутствовал WOG.. Суть проблемы обсуждения. - резкое сокращение рынка бензина и дизтоплива по наплывом сжиженного газа и сети его заправок. Снижать цены на бензин и дизтопливо сети начали еще до встречи с Зеленким, но на встрече остро стал вопрос борьбы с "нелегальными" заправками газом. Зеленский обещал начать активные действия. в этой сфере.
Общая сумма не возврата НДС на 19.12. 2019 г. - 16.234 млрд. гривен. Объем продолжает увеличиваться.
Подробности операции по прекращению игорного бизнеса. Основная масса изъятой техники, около 90% приходится на одного оператора государственных лотерей - "М.С.Л." Остальные были предупреждены и вывезли технику до закрытия.
Продолжение следует!
ж: что ты там плюешься?!
я: читаю новости на Цензоре.
похоже, можно было и не читать. и так все ясно...
1. Прем'єр-міністр, який отримав економіку країни з профіцитом у 8 млрд. та динамічно ростучу, за ці чотири місяці зумів загнати її у дефіцит на 40 млрд., всього було просрано 48 млрд. , а для виконання бюджету вже здійснюються запозичення з наступного року у 10 млрд., звісно за рахунок платників податків, а саме - нас з вами. Підприємства Коломойського отримали всі мислимі та немислимі преференції, з чого видно , що фінансові вкладення цього персонажа були досить вдалими.
2. У законотворчій площині зелена команда показує небувалий успіх, підготовками законів про так звану децентралізацію, а саме ту саму ФЕДЕРАЛІЗАЦІЮ, яку вимагав від зе *****, ринок земля для хазяїна слуг, загалом так звані депутати почали приймати закони пачками, не читаючи їх, бо навіщо читати те, що не можеш зрозуміти? А пояснити нікому! Ви ж сдєлалі єто - розігнали розумних, а дурним букви ні до чого. Навчання у Трускавці пройшло досить вдало, тепер як у Фейсбуці ТАК, НІ, ЧИ ЯК! Показавою є бійка КІВИ та МОТОВИЛОВЦЯ на засіданні земельного комітету ВР, під час якої ківа пообіцяв розрізати на частини та з'їсти опонента. 73% веселих ідіотів - визробили не нас, ви зробили Себе.
https://bitter-onion.livejournal.com/2766953.html
як це, цiкаво, у Порошенко на все грошей вистачало, навiть пiд час гарячоi фази рашистськоi агресii та в набагато бiльш складних умовах?
Схоже на те, що цю шоблу трускавецьких квартальних спецiЯлicтiв та проФФесiоналiв треба гнати копняками на ростов, на паРашу.
Жаль, что сторонники Зеленского не в состоянии этого понять.
"Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам... меня никогда не интересовала особо Украина... меня интересовал парусной спорт и сальса";
"...я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой... я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать...";
це мiнiстр економiки з Зешобли, панове.
Ожидания зебилов- они такие: думают, что божья роса, а получается, что им ссут в глаза.
Источник: https://censor.net.ua/n3167375