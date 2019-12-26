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 Політика України, Економіка
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Все про:промисловість (58) Милованов Тимофій (114)

 У листопаді падіння виробництва поглибилося до 7,5% і охопило вже майже всі види промисловості, - Милованов

У листопаді 2019 року падіння промислового виробництва становить 7,5%, порівняно з листопадом 2018 року.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У листопаді 2019 року у промисловості падіння виробництва поглибилось до 7,5% (р/р) ("мінус" 5,0% у жовтні 2019 року), з урахуванням ефекту календарних днів – на 6,9%. У листопаді 2019 року (р/р) виробництво "інвестиційних товарів" знизилося на 9,1%, "товарів проміжного споживання" – знизилося на 6,8%, "споживчих товарів короткострокового використання" – знизилося на 6,2% та "споживчих товарів тривалого використання" – знизилося на 4,5%. За січень-листопад 2019 року кумулятивний показник промислового виробництва скоротився на 1,2% п/п (за 10 місяців 2019 року – 0,6%)", - наголосив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рік рівень безробіття в Україні знизився на 0,7%, - Милованов

Він зазначив, що на противагу очікуванням у листопаді погіршилася ситуація у добувній промисловості, машинобудуванні, постачанні електроенергії, газу та пари – види промислової діяльності з найбільшим негативним внеском.

"Якщо раніше падіння виробництва пояснювалось дією окремих факторів, таких як нестабільні замовлення на внутрішньому ринку, зупинка частини виробничих потужностей на окремих метпідприємствах через проведення ремонту, теплі погодні умови (енергетика), збереження логістичних проблем на залізничному транспорті (складнощі відвантаження продукції ГМК), несприятлива зовнішня кон’юнктура (металургія), то наразі поглиблення падіння, яке триває 6-й місяць поспіль, охопило вже майже всі види промисловості (позитивні результати продемонстрували лише хімічне виробництво та виробництво меблів та ремонт і монтаж устаткування). Це свідчить про дію системних факторів, таких як нестача попиту, що поєднується із негативним впливом зміцнення гривні на конкурентоспроможність вітчизняних виробників", - пояснив Милованов.

Міністр дійшов висновку, що падіння промисловості набуло системного характеру і потребує термінових дій держави.

"Мінекономіки працює над підписанням меморандуму з галуззю з першочергових кроків, стратегією та планом дій із захисту та розвитку промисловості; також починає працювати штаб з поточної ситуації з інфраструктурою, в який увійдуть представники промисловості, УЗ та портів. Вже розроблено 13 напрямків - векторів дій, які буде незабаром оприлюднено", - повідомив чиновник.

Також читайте: Мінекономіки перегляне макропрогноз на початку 2020 року, - Милованов

Міністр звернув увагу на те, що в будівництві в січні-листопаді зростання виробництва прискорилося до 21,3% (у січні-жовтні 2019 року воно становило 20,8%).

"Такі результати насамперед обумовлені значним збільшенням будівництва інженерних споруд ("плюс" 25,5% у січні-листопаді 2019 року) та нежитлових будівель ("плюс" 30,5% відповідно), яке активно фінансувалося за рахунок державного та місцевого бюджетів, коштів міжнародних донорів та власних коштів підприємств. Водночас у житловому будівництві зростання було досить незначним", - конкретизував він.

У листопаді падіння виробництва поглибилося до 7,5% і охопило вже майже всі види промисловості, - Милованов 01
У листопаді падіння виробництва поглибилося до 7,5% і охопило вже майже всі види промисловості, - Милованов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167375
 
 
 Топ коментарі
 
Ну шо, докерувались Трускавецькі проффесіонали?
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Статист, а за какой хер корпоратив с 35 штуками за вискарь? В честь победы над производством. ?
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А Беня ж говорил, расти будем по 40% в год.
Неужели, обманул?
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"шото" - это очень мягко сказано. Я бы сказал, что все пошло не так. И не туда
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Виробництво алкоголю зменшилося за цей рік на 17%, надходження від акцизу за сигарети становлять 69%. А може ви не тим шляхом йдете мудаки? Навіть Сталін міг давати задній хід.
Ах да, при владі ж зєбіли.
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ці невігласи не мають уяви як керувати країною ,тому де вмикається задній хід не знають
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так для них "дать задний ход" и "дать в задний ход" одно и тоже
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Всё идёт нормально,

как и следовало ожидать.
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Де там картинка со стадом баранов?)))
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Ті то, Мілованов-голубчику? А так "так дисали, так дисали" перед 21 квітням!
Ашо тепер не так? В ноябре падение производства углубилось до 7,5% и охватило уже почти все виды промышленности, - Милованов - Цензор.НЕТ 7517
Що сальдо, курва, тепер не таке?
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Може калькуляторов не купили? Пощитать не на чем? В ноябре падение производства углубилось до 7,5% и охватило уже почти все виды промышленности, - Милованов - Цензор.НЕТ 2856
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Нєобходімо подключіть єщйо больше тєлєканалов і журналістов, для разьяснєнія врєдітєльской работи Порошенка і порохоботов !!!
Бабла, нє жалєть !

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Ну шо, докерувались Трускавецькі проффесіонали?
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Статист, а за какой хер корпоратив с 35 штуками за вискарь? В честь победы над производством. ?
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Над здравым смыслом украинского избирателя.
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А в нього був той "здравый смысл"? Попередні 25 років доводять зворотнє.
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нафіга тільки вас зєжопників вибрали ваші зєбарани.....
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Херня, ще ось грудень завершиться, а там і 1-й квартал незабаром....
От тоді й порахуємо.
Гостріть зброю, доки час ще є. В ноябре падение производства углубилось до 7,5% и охватило уже почти все виды промышленности, - Милованов - Цензор.НЕТ 4048 Велика дупа навесні наближається.
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43% вважають цю владу краще за попереденю - цент разумкова
ги
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а ще зебіли вважають, що такий курс долара нам на користь. Частина падіння виробництва, як відомо пов'язана з курсом долара.
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зате зюзіки зможуть купити більше сиру у "Гудвайні" по 58 грн за кіло
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Головне що не Порох президент, хуженібудєт!
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Такое ощущение, что с Гончаруком они не общаются даже виртуально...
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может этот просто реже нюхает,

патамуша гончарука вааще никада не попускает
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Да с гончаруком и медвед кацапский связь потерял - недавно жалился)))
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а шо такоє? барига вже не краде, кругом прахвесіонали, карупцію і кумавство подолано, президент їздить на лісапєді...
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Нет никакого кризиса - они просто ****** наши деньги (с)
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Халявные дотации из бюджета закончились и частная промышленность села на жопу. При этом курс грн вырос по причине того, что нет гривны на скупку доллара на себя любимых.
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А зебилы радуются липовому укреплению гривни при таких же и дороже ценах,можна искуственно сделать и по 8 и пачка масла не подешевеет а будет стоить как стояла 40 грн то есть 5 долларов уже только цегы европейские сделали а зп такая же в гривнях
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Если досі НЕ вмієш играть в шахи, то пора навчітіся!
Бо наші фігурі НЕ лишь розвівають логіку, а й піджівлюють мозок солоденькім та коріснім🍫

Правила Прості: виграє той, хто з'їсть более фігур.

Головне - втріматіся и не з'їсти Власні фігурі. В ноябре падение производства углубилось до 7,5% и охватило уже почти все виды промышленности, - Милованов - Цензор.НЕТ 8399
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что-то нет у него фактора, как рост цен на энергоресурсы, вроде это не влияет, это тоже следствие
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Посчитали наконец-то цифры за ноябрь. Падение промышленности 7,5%. Ничего так динамика.
Что там Мосийчук, что на 1+1 предлагают на хлеб мазать?
Володимир Раппопорт:
Промышленность в ноябре упала на 7.5% к ноябрю прошлого года.
В октябре было падение в 5%
Рост в 2019г. был весной:
март - 2.1%
апрель - 5.2%
май - 1.6%
После этого эпоха роста кончилась 😞
июнь - -2.3%
июль - -0.2%
август - -1.7%
сентябрь - -1.1%
С октября падение ускорилось -5% и -7.5%
Перерабатывающая промышленность упала чуть меньше - на 6.4%
Упали все отрасли, кроме химической промышленности.
По химической выросли в основном производство ПВХ и лаков-красок, видимо, рост строительства дал результат.
По металлургии падение на 14.2% на все, включая трубы, но вот производство металлоконструкций и проволоки выросло.
Да, несмотря на рост строительства, производство стройматериалов - кирпича, цемента, асфальта - упало.
Совсем плохо с машиностроением - падение на 12.3%
Стиральные и сушильные машины - падение на 30.2%
Тракторы - падение более. чем в 2 раза
Бетоносмесители - падение более, чем в 2 раза
Отдельные позиции выросли, но их удельный вес небольшой на фоне падения производства абсолютного большинства продуктов.
И пищевая промышленность упала - на 4.7%
Серьезно уменьшилось производство всех видов мяса, включая куринного, овощей, масла сливочного.
Одна из немногих позиций, где был рост - это производство шоколадных конфет. Рост 18% Так что понятно, кто виноват В ноябре падение производства углубилось до 7,5% и охватило уже почти все виды промышленности, - Милованов - Цензор.НЕТ 3263
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"...падение промышленности приобрело системный характер и требует срочных действий государства..." ПОЭТОМУ "...Минэкономики работает над подписанием меморандума..."

В ноябре падение производства углубилось до 7,5% и охватило уже почти все виды промышленности, - Милованов - Цензор.НЕТ 2052

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Непонятно.Гончарук каже,що міцна гривня-то добре.Мілован-що хріново.(підозрюю,що для тих,на кого працює Гончарук-дуже добре).
А "потребує швидких дій держави"-це до кого ? Хто в нас держава ? Це типу,як колгосп ?
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Я вот тоже удивилась.
Раз гривна растет то и доходы населения должны расти в гривневом эквиваленте.
А тут вдруг говорят, что сбыта товаров нет, потому что нет спроса.
Да еще 6 месяцев подряд.
Да не верю, не может быть такого.
Это все происки "врагов народа".
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Гривна подорожала с 28 за доллар в начале января до 23,2 в конце декабря. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов указал, что искусственный рост национальной валюты, вызванный притоком спекулятивного капитала, привел к резкому снижению эффективности промышленного экспорта - производство продукции для продажи за рубеж стало убыточным.
В итоге только из-за падения объемов внешней торговли бюджет недополучил 36 миллиардов гривен.
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Да не может быть.
Не может быть такого, что если гривна укрепилась, то сбыта товаров, произведенных в Украине, в Украине нет.
Ведь народное благосостояние выросло, с крепкой гривной то, разве не так?
Вы там с Гончаруком покумекайте, ночью статистику подправьте - она к утру и улучшится, как результаты победы на выборах Слуги народа.
На 50% в самый раз будет.

P.S. Все это уже было. В Гитлеровской Германии, когда там выбрали "клоуна".
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А это уже конец эпохи бедности...или опять еще нет??? А может хотя бы предвестник этого конца?
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И контрольный выстрел от МВФ - Только в следующем году Украина должна перечислить кредиторам около 17 миллиардов долларов, потратив на это порядка 30% бюджета.
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ну ничо. ещё целых 2 (или 3?) рабочих дня! щас как начнётся экономический нарыв!!!
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Зебіли, не слухайте його. То порохобот. 😀
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Звідки %? Ні ОДНОГО завода не збудували ( не путать - розікрали(розібрали) - там порядок.)! Даже проекту НЕ ЗАМОВИЛИ ? В ФРН в кожній області (землі) працює автозавод!......, де авіа промисловість додихає, де масова переробка С/Г продукції на експорт?????? Таруту в Премєри! Єсть же розумні, досвідчені люди в Україні... Чому заслані правлять бал?
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Апофеоз Зелебизма! Вчера на Цензоре зам этого чувака печатает, шо падение промпроизвоюства-это все нормулек, главное, шо торговля растет. А его начальник -противоположное говорит! Это у Зеленского уже научились. В понедельник-одно, в среду -прямо противоположное.
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Раньше заправки Бени продавали литр топлива и зарабатывали 1,5-2 грн., сейчас их прибыль становит 6-8 грн. вот у них и таких как они все отлично))) вот за счет кого растет прибыль в торговле)))
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От шо всесильный Порошенко с маленькой Моникой Зеленски творит.
Прям все обрушил...
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ну не 73 же
так что резервы неисчерпаемы
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Вначале на экране появился невозмутимый министр финансов и бодро заявил:

- Спите спокойно, дорогие товарищи. Кризис нас обойдет стороной. Это я вам говорю как лучший министр финансов Земли.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выругалось по матушке и побежало снимать деньги со сберкнижек.

На следующий день в телестудию пришел министр сельского хозяйства и по команде режиссёра радостно крикнул:

- Невиданный урожай! Закрома родины трещат! Огромный экспорт! Заграница в панике. Население возмущено дешевизной продуктов.

- Вот даже как! - ужаснулось население и побежало закупать соль, спички и сахар.

Министр промышленности и торговли для вящей убедительности станцевал с телеведущей гопак и объявил:

- Товаров первой необходимости хватит на ближайшие пять лет. Мы с уверенностью смотрим не только в будущее, но и в перспективу, и прогнозы нас радуют.

- Ой! - вскрикнуло население и побежало закупать керосин, свечи, дрова и уголь.

Министр регионального развития, оглядев телезрителей желчным взором, произвел настоящее потрясение умов:

- Цены на квартиры катастрофически падают. По тарифам ЖКХ мы переплюнули весь остальной мир и уже опустились ниже плинтуса. В ночь под Рождество многодетные матери получат бесплатные особняки. Скоро каждый гражданин старше 18 лет станет собственником пентхауза, таунхауса или чайнатауна.

- Да что ж это такое? - всплеснуло население руками и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Увольняемые в запас офицеры даже под пистолетом отказываются от квартир, - не моргнув глазом, выдал "на гора" министр обороны. - Потому что у каждого уже по три штуки, причем с новыми мебельными гарнитурами.

- Мама! - пискнуло население и кинулось копать землянки.
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А ви ще більше понизьте штучно долар то і не таке побачите.
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это продажа долговых обязательств укрепляет курс гривни. попросят баксы взад - увидим курс за 60.
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Всего полгода у руля а уже такие достижения, я все жду когда они доруководят до того что не будет чем платить зарплаты и пенсии, вот тогда уж точно эпоха бидности закончится как и мечтали зебилы
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Вы видели что на все телеканалы, ЗЕ отправляет одну и ту же девочку, ГАЛЮ?симпатичное, смазливое личико, фигурка классная, умная, язык подвешен капитально. но на любые замечания, глазки стают стеклянные и хрен перепреш. их там зомбируют, что ли?
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без роста промышленности, рост в строительстве и торговле временные явления)) ибо только промышленность генерирует высокую добавленную стоимость и рост благосостояния рабочих... с начало должен быть рост промышленности экспорта, далее уровня зарплат и это должно способствовать росту уровня потребления-торговли и только как следсвие всего выше упомянутого укрепление национальной валюты...
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та ото не надо. им в Трускавце не зря дипломы выдавали.
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Кухарка ушла руководить государством и скоро стало нечего жрать.
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Пока не закончится игра "нужных людей" под видом иностранцев с ОВГЗ всё производство будет сворачиваться. А в 2020 году гривна станет по величине заложенном в бюджете, кто то хорошо на этом заработает, но может быть при этом и промышленность заработает.
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Выбрали самое безпринципное,лицемерное,трусливое,лживое,неграмотное оно,и назвали его "депутатским большинством".Взгляните на состав партии СН и вы вздрогнет от ужаса,при мысли,что ЭТО руководит нами...Поверьте более безпринципное и лживых людей Вы вряд-ли встретите...Большая половина депутатов СН это не "люмпен пролетарии"(те все таки работают)а именно приспособленцы-неудачники,не имеющие моральных принципов и каких-то критериев...Люди большинства готовы за малую мзду совершить любую подлость...Для них не существует понятия:чести уважения,элементарной порядочности...Это даже не зло,это гораздо хуже...Это очень страшные люди,очень...
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гривневые цены в массе соориентированы под 30 доллар.так что скоро будет . ***** конечно не догоним- девальвацию в 3 раза . но говнеца тоже хапнем .
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ну да, ну да. Бабломойский Приват чистил, а виноват снова "*****".
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Зеленский и его команда виноваты?????????? или еще рано?????????
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От блін... З чого бце??? Мабуть Порох винуватий...
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А Гончарук казав що 2020 буде лише підготовкою до "економічного стрибка". То ми вже стрибнули я так розумію. У листопаді падіння виробництва поглибилося до 7,5% і охопило вже майже всі види промисловості, - Милованов - Цензор.НЕТ 7220
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Вслед за тарифами на передачу электроэнергии которые повлекут рост цены на электроэнергию на 10% мы тут писали "Зеленскому нужны деньги. Ваши деньги"
Кабинет министров одобрил повышение тарифов на распределение газа для 44 операторов ГРС в течение I полугодия 2020 года в среднем на 75%

Зеленский всерьез задумался над отставкой премьер-министра. и соответственно всего правительства. Это вариант который позволит убрать наконец то Авакова без особых хлопот и найти крайнего в пиковой ситуации с бюджетом. Это очень беспокоит "группу Абромавичюса", которая через свои каналы запустила информацию об участии Коломойского, Ахметова и прочих в отставке Гончарука. Еще раз, для всех - Гончарук абсолютно декоративная фигура, ничего не решающая и ничего не значащая. Просто Зеленскому нужен очередной пиар-ход для выиграша времени.

Стали известны подробности переговоров трейд-сетей бензина и дизтоплива с Зеленским. Инициатором встречи были именно трейдеры и именно, сеть заправок АЗС "Укрнафта". Не присутствовал WOG.. Суть проблемы обсуждения. - резкое сокращение рынка бензина и дизтоплива по наплывом сжиженного газа и сети его заправок. Снижать цены на бензин и дизтопливо сети начали еще до встречи с Зеленким, но на встрече остро стал вопрос борьбы с "нелегальными" заправками газом. Зеленский обещал начать активные действия. в этой сфере.
Общая сумма не возврата НДС на 19.12. 2019 г. - 16.234 млрд. гривен. Объем продолжает увеличиваться.

Подробности операции по прекращению игорного бизнеса. Основная масса изъятой техники, около 90% приходится на одного оператора государственных лотерей - "М.С.Л." Остальные были предупреждены и вывезли технику до закрытия.

Продолжение следует!
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Докеровались бл*ди зебильные,идём в пике...
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я месяц был в отпуске на Канарах. океан, солнце, ветер, вино, фрукты, свежайшая рыба всех сортов, попугаи, неплохой отель... сижу вечером в гостинной, а жена в спальне свою виртуальную империю в планшете строит.

ж: что ты там плюешься?!
я: читаю новости на Цензоре.

похоже, можно было и не читать. и так все ясно...
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от создателей "как за 100 дней развалить экономику страны" и "ОВГЗ наше фсё"... У листопаді падіння виробництва поглибилося до 7,5% і охопило вже майже всі види промисловості, - Милованов - Цензор.НЕТ 4836
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За чотири місяця повнокровного керування країною зільона команда добилася наступних успіхів:

1. Прем'єр-міністр, який отримав економіку країни з профіцитом у 8 млрд. та динамічно ростучу, за ці чотири місяці зумів загнати її у дефіцит на 40 млрд., всього було просрано 48 млрд. , а для виконання бюджету вже здійснюються запозичення з наступного року у 10 млрд., звісно за рахунок платників податків, а саме - нас з вами. Підприємства Коломойського отримали всі мислимі та немислимі преференції, з чого видно , що фінансові вкладення цього персонажа були досить вдалими.

2. У законотворчій площині зелена команда показує небувалий успіх, підготовками законів про так звану децентралізацію, а саме ту саму ФЕДЕРАЛІЗАЦІЮ, яку вимагав від зе *****, ринок земля для хазяїна слуг, загалом так звані депутати почали приймати закони пачками, не читаючи їх, бо навіщо читати те, що не можеш зрозуміти? А пояснити нікому! Ви ж сдєлалі єто - розігнали розумних, а дурним букви ні до чого. Навчання у Трускавці пройшло досить вдало, тепер як у Фейсбуці ТАК, НІ, ЧИ ЯК! Показавою є бійка КІВИ та МОТОВИЛОВЦЯ на засіданні земельного комітету ВР, під час якої ківа пообіцяв розрізати на частини та з'їсти опонента. 73% веселих ідіотів - визробили не нас, ви зробили Себе.

https://bitter-onion.livejournal.com/2766953.html
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Монiка Янелох - королева дефолту.

як це, цiкаво, у Порошенко на все грошей вистачало, навiть пiд час гарячоi фази рашистськоi агресii та в набагато бiльш складних умовах?

Схоже на те, що цю шоблу трускавецьких квартальних спецiЯлicтiв та проФФесiоналiв треба гнати копняками на ростов, на паРашу.



У листопаді падіння виробництва поглибилося до 7,5% і охопило вже майже всі види промисловості, - Милованов - Цензор.НЕТ 9279





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Фуух-х ,, ну слава те Господи , хоть производство мебели увеличилось .. ! Урря-яяя !!! У листопаді падіння виробництва поглибилося до 7,5% і охопило вже майже всі види промисловості, - Милованов - Цензор.НЕТ 590 .
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Руководить государством и экономикой - это не дебильной кино, типа "Сватов", снимать.
Жаль, что сторонники Зеленского не в состоянии этого понять.
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Земiнiстр. проФФЕсiонал, спецiЯлicт!


"Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам... меня никогда не интересовала особо Украина... меня интересовал парусной спорт и сальса";
"...я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой... я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать...";

це мiнiстр економiки з Зешобли, панове.
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В общем, понадобилось всего пол-года, чтобы новая власть обосралась в экономике. Рекорд.
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"Он отметил, что в противовес ожиданиям в ноябре ухудшилась ситуация..."
Ожидания зебилов- они такие: думают, что божья роса, а получается, что им ссут в глаза. У листопаді падіння виробництва поглибилося до 7,5% і охопило вже майже всі види промисловості, - Милованов - Цензор.НЕТ 4339
Источник: https://censor.net.ua/n3167375
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