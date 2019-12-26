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 Політика України, Економіка
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Все про:промисловість (58) Милованов Тимофій (114)

 Кабмін створив штаб для боротьби з падінням промисловості, - Милованов

У листопаді 2019 року падіння промислового виробництва становить 7,5%, порівняно з листопадом 2018 року. Через це уряд створив штаб для боротьби з падінням промисловості.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У листопаді 2019 року у промисловості падіння виробництва поглибилось до 7,5% (р/р) ("мінус" 5,0% у жовтні 2019 року), з урахуванням ефекту календарних днів – на 6,9%. У листопаді 2019 року (р/р) виробництво "інвестиційних товарів" знизилося на 9,1%, "товарів проміжного споживання" – знизилося на 6,8%, "споживчих товарів короткострокового використання" – знизилося на 6,2% та "споживчих товарів тривалого використання" – знизилося на 4,5%. За січень-листопад 2019 року кумулятивний показник промислового виробництва скоротився на 1,2% п/п (за 10 місяців 2019 року – 0,6%)", - наголосив міністр.

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Він зазначив, що на противагу очікуванням у листопаді погіршилася ситуація у добувній промисловості, машинобудуванні, постачанні електроенергії, газу та пари – види промислової діяльності з найбільшим негативним внеском.

"Якщо раніше падіння виробництва пояснювалось дією окремих факторів, таких як нестабільні замовлення на внутрішньому ринку, зупинка частини виробничих потужностей на окремих метпідприємствах через проведення ремонту, теплі погодні умови (енергетика), збереження логістичних проблем на залізничному транспорті (складнощі відвантаження продукції ГМК), несприятлива зовнішня кон’юнктура (металургія), то наразі поглиблення падіння, яке триває 6-й місяць поспіль, охопило вже майже всі види промисловості (позитивні результати продемонстрували лише хімічне виробництво та виробництво меблів та ремонт і монтаж устаткування). Це свідчить про дію системних факторів, таких як нестача попиту, що поєднується із негативним впливом зміцнення гривні на конкурентоспроможність вітчизняних виробників", - пояснив Милованов.

Міністр дійшов висновку, що падіння промисловості набуло системного характеру і потребує термінових дій держави.

"Мінекономіки працює над підписанням меморандуму з галуззю з першочергових кроків, стратегією та планом дій із захисту та розвитку промисловості; також починає працювати штаб з поточної ситуації з інфраструктурою, в який увійдуть представники промисловості, УЗ та портів. Вже розроблено 13 напрямків - векторів дій, які буде незабаром оприлюднено", - повідомив чиновник.

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Міністр звернув увагу на те, що в будівництві в січні-листопаді зростання виробництва прискорилося до 21,3% (у січні-жовтні 2019 року воно становило 20,8%).

"Такі результати насамперед обумовлені значним збільшенням будівництва інженерних споруд ("плюс" 25,5% у січні-листопаді 2019 року) та нежитлових будівель ("плюс" 30,5% відповідно), яке активно фінансувалося за рахунок державного та місцевого бюджетів, коштів міжнародних донорів та власних коштів підприємств. Водночас у житловому будівництві зростання було досить незначним", - конкретизував він.

Кабмін створив штаб для боротьби з падінням промисловості, - Милованов 01
Кабмін створив штаб для боротьби з падінням промисловості, - Милованов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167375
 
 
 Топ коментарі
 
Статист, а за какой хер корпоратив с 35 штуками за вискарь? В честь победы над производством. ?
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Ну шо, докерувались Трускавецькі проффесіонали?
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"Он отметил, что в противовес ожиданиям в ноябре ухудшилась ситуация..."
Ожидания зебилов- они такие: думают, что божья роса, а получается, что им ссут в глаза. У листопаді падіння виробництва поглибилося до 7,5% і охопило вже майже всі види промисловості, - Милованов - Цензор.НЕТ 4339
Источник: https://censor.net.ua/n3167375
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Это говорит о том ,что Украина летит в пропасть со страшной скоростью ,осталось земельку продать и шансы на спасение станут практически нулевыми ,превратимся в колонию ,какими они были лет 100 назад .
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Стремительный рывок от эпохи бедности к эпохе нищеты😄
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Неожиданно- сначала по каналу Украина, потом по каналу г+г показали документальный фильмец о Сене кролике- о том, какой он неуе...й реформатор, демократ и защитник Родины, а весь расцвет последние 5 лет был только благодаря его таланту и воле!)))) Вангую, видно совсем херово у зеленогнойных, спишут на гончарука весь маразм, поставят Сеню разруливать этот балаган.
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Согласен с тобой!Тоже посетила эта мысль...когда Сеня в фильмице,идёт в обнимку с Аваковым!!!!Одно непонятно...как Сеня пойдёт на это?!Ведь именно в г+г его усиленно обхезывали и нынешний преЗЕдент лично его обкакывал и пародировал,сидя в белых женских колготках!
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Подготавливают информпространство под то, что так и будет. Стандартная тактика , регулярно применяют ее у нас. Подготовили народ,а потом "Рубанули с плеча".
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Я так понимаю, в свете обещанного экономического прыжка на 40% за 5 лет, это экономика перед ним приседает, чтобы с аккумулировать для него энергию и лучше от открыться.
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Міністр дійшов висновку, що падіння промисловості набуло системного характеру і потребує термінових дій держави - 95 квартал -> з України.
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"чудова" у нас влада, замість того, щоб розвивати бізнес, добиває його.. якщо доб'ють примисловість, то не поздоровиться всій економіці...
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Доводят до предбанкротного состояния чтобы потом можно было скупить за копейки.
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а що Зеленський і його команда артистів шарить в промисловості? це ж дилетанти, та ще й залежні від Коломойського, який веде себе, як хазяїн всієї країни
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так цеж було вже "я и моя молодая команда, что-то делает, важное..."
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Зато Бене за счет Украины очень даже хорошо - предприятия Коломойского продолжают закупать электроэнергию государственных ТЭС по заниженной цене, что приводит к миллиардным бюджетным потерям.
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"Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью относительно первоочередных шагов, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности... " Одно слово - зЕбилы из совка. Долбодятлы зеленые, всё еще обожаете свою бубачку?
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Да уж!Торговали -веселились!А подсчитали-прослезились!
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Министр экономики отчитался о том что уничтожил экономику. Ну что зе-билы требуйте наградить его орденом и выдать бесплатный билет на 95 квартал . Ведь этого вы от него хотели?
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Ну судя по всему зелибобики довольны всем, значит заслужил премию.
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так он хвастается или жалуется ? ... потому, что в другом своём заявлении этот керманыч утверждает . что безработица упала на 0.7 %... У листопаді падіння виробництва поглибилося до 7,5% і охопило вже майже всі види промисловості, - Милованов - Цензор.НЕТ 5781
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что бы промпроизводство не падало
Давид Арахамия.
"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы - от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн", - заявил он.
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Пусть будет не 450 а 45 депутатов,и можно делать зарплаты по 100 тысяч.
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О каких быстрых действиях государства идет речь, если они быстро делают только то,что надо Коломойскому?
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пипец, и это всего за полгода у власти.
про "+40% ввп за 5 лет" уже можно забыть, этого не будет
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Такой радостный релиз от пана министра.
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По Крылову --: " А Вы друзья как не садитесь, то в музыканты не годитесь"
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Це відповідь тим.хто вибирав клоуна в президенти і фотографів та безробітніх в депутати СН. Коли вже в нашому суспільстві будуть думати головою.а не дупою. З кожним роком Україну покидають грамотні і роботящі люди.а залишається тупе і продажне бидло. Біда в тому що свиня любить лежати вбагнюці,то і частині суспільства комфортно в такій бидлячій державі.
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Ошибки всех реформаторов

Все наши сегодняшние и прошлые реформаторы и псевдо-реформаторы делают одну и ту же ошибку - пытаются из больного раком 4-й стадии сделать олимпийского чемпиона, не понимая того что пока не избавишься от 28 лет рака коррупции, преступной бездеятельности и воровства, то никакого роста не будет. Это делается из своего невежества, переоценки своих сил и непонимания сути проблем приведшим к сегодняшней ситуации. Через 4-6 месяцев все их реформаторские фантазии рассыпаются в прах от реалий и не желании бороться с причинами болезни.
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Зеля на Банковой, Сивохо в СНБО, Юзик в Раде, наконец-то и лысому работа найдётся. В "штабе". Кабмін створив штаб для боротьби з падінням промисловості, - Милованов - Цензор.НЕТ 7146
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шо, зассали гривнепатриоты не боись, если надо нбу всё обратно сольёт - им теперь курс надо держать ато нерезы на выход ломануться...
23.35 -24.65 ! пружина разжимается или загон...
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Кабмин создал штаб для борьбы

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А мозги включить не пробовали?
Промышленность падает, а вы требуете повысить зарплаты!
Да вам за это надо понижать зарплаты, а не наоборот...
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Непонятно почему в стране война и кризис , а у чиновников на госпредприятиях? судей ,прокуроров , растут миллионные зарплаты из бюджета ?
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Штаб - это очень-очень хорошая идея - нечёсаный Миклован в исподнем и с бубном, а Козлобородый Цап (Гончарук), Облако в Штанах (Сивохо) и Юзик (а куда ж без него?) с кольями. Миклован будет камлать мантру «Промышленность, не падай!», а остальные долбодятлы будут её кольями подпирать...
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Дебил(которий Милованов), для вас лучший штаб борьбьі с падением економики находится в Ростове.

Спеши, козел. Успеют туда не все
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" - а куда пойдут народные средства, собранные штабом по борьбе с промышленным падением?
- на уменьшение значения ускорения свободного падения. ну чтобы падение не так быстро падало" (С) ))
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Разогнать этих клоунов поставить профессионалов и будем выгребать из зеленного болота
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