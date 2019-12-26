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 Сьогодні в Апеляційному суді можуть звільнити з-під варти беркутівців із "чорної роти" для обміну, - журналістка Худецька

У Святошинському суді Києва підтвердили, що сьогодні передають матеріали у справі беркутівців до Апеляційного суду.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала журналістка Ольга Худецька, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Апеляційному суді можуть звільнити з-під варти беркутівців із "чорної роти" для обміну. За інсайдерською інформацію, беркутівці, які обвинувачуються в розстрілі на вул. Інститутській, є в списках на обмін. Спроба зміни запобіжного заходу для них 19.12 провалилась у Святошинському суді", - розповіла вона.

"З джерел Інсайдеру стало відомо, що сьогодні планується екстрений розгляд в Апеляційному суді, де це рішення може бути переглянуте. У Святошинському суді підтвердили - передають матеріали сьогодні в Апеляційний суд не пізніше 13:00", - додала журналістка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд залишив під вартою 4 ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані. Наступне засідання призначено на 14 січня

"Справу беркутівців зараз розглядає суд і легального юридично способу виїзду закордон у них немає, окрім як повного зняття всіх запобіжних заходів з кожного обвинуваченого. В іншому випадку ті, хто сприятиме їхньому переміщенню за кордон, по суті будуть пособниками втечі підсудних", - зазначила Худецька.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що беркутівців, які проходять у справі про розстріл Майдану, готують до обміну.

Сьогодні в Апеляційному суді можуть звільнити з-під варти беркутівців із чорної роти для обміну, - журналістка Худецька 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167372
 
   
 Топ коментарі
 
как справедливо а военным и волонтерам тюрьмы
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5 лет мурыжат!!! Ежели не можете посадить,так обменивайте,хрена толку от исполнителей! Хоть польза будет по обмену!!
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А если эти достойные люди ещё до обмена сдристнут в кацапстан?
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5 лет мурыжат!!! Ежели не можете посадить,так обменивайте,хрена толку от исполнителей! Хоть польза будет по обмену!!
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как справедливо а военным и волонтерам тюрьмы
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Своего первого Шеремета я..., дальше по тексту))
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Ну смотри при Петьки мурыжили что Штепу что Ефремова,что и этих беркутню.И толку?!! Я б вообще Ефремова поменял на всех !!
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Чи має право Україна обмінювати своїх громадян на своїх же громадян, що взяти ворогом у заручники???
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Если часть ее граждан хотят идти на обмен и поехать в парашу на пмж и параша хочет этот "цвет нации" взять, а в замен мы освободим ребят еще с 2014 года то почему нет?
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Біда в тому, що фєдєрасти мають можливість набрати нових заручників за тиждень... От зараз знов киримлів пакують, а на запорєбріку достатньо дурнів - українців на заробітках, з яких «шпигуни» виникають на раз... І зовсім не факт, що в останній момент тих військових не привезуть на обмін... Якщо мати самоціллю лише повернення заручників та йти на поступки ворогу, можна втратити країну... Ми маємо право на емоції,а президент та головнокомандувач не має на це права - на йому лежить відповідальність за всю Україну і її мешканців...
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Ну в данном обмене речь идет про наших сидящих в подвалах днр\лнр и параши с 2014 года. Нам то от этих беркутовцев как с козла молока.
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це так зє бубочка бажає, а що вирішить путлєр - нікому не відомо...
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На стримах у Шария,прям героев делают с беркута) Мол настоящие герои страны,цвет нации!
А то что в беркутню набирали тех у кого мозгов не для работы и не для учебы!
Я помню к нам с грудами мышц приходили устраиваться на службу,тесты практически никто не прошел,сила есть ума не надо.Зато потом в беркуте половина оказалось)
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На х.............. нам прокуратура и суды? 5 лет беркотню, Ефремова 4, Пашинского 3 и всех остальных. Дарма трата денег. А потом удивляются, почему отпустили и ищут виновного, допустим ЗЕ, а каким он боком ко всему этому.? Нет доказательств - ГУЛЯЙ.
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Посмотри в каком году он стрелял и в первый класс.
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Пополнение к косюку. Теперь не только он будет 314дить москвабадских кацапов😷
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ху@ло вирішив виміняти свіже добриво для війни на даунбасі. Місцеві орки не мають бажання гнити в окопах, масковскія долбо@оби заканчуються, а де еща взять підготовлений розсходний матеріал.
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А який сенс їх тримати?
Все рівно ніхто вже не вірить в ті недолугі побрехеньки про розстріл "Беркутом".
Потрібно проводити справжнє розслідування і карати справжніх злочинців.
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Пусть тех кого в рашку отправят ,станут их соседями и лупашат потом на митингах
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