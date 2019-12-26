 43% українців вважають, що нинішня влада краща за попередню, - опитування Центру Разумкова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, 43% українців вважають, що нинішня влада краща за попередню, а 34% - нічим не відрізняється. Лише 13% вважають, що нинішня влада гірша за попередню.

Найближчим часом, на думку 16% опитаних, у їхніх містах можливі масові протести (3% у цьому впевнені і 13 - допускають таку можливість). Водночас таку перспективу малоймовірною вважають 40%, і ще 34% впевнені, що таких протестів не буде.

При цьому особисто готові брати участь у таких мітингах і демонстраціях 16% опитаних, із них 4% вважають свою участь обов'язковою в таких мітингах. Водночас не готові брати участь у таких мітингах і демонстраціях 71%. Соціологи зазначають, що майже такі ж результати були й наприкінці 2018 року.

Водночас 21% українців допускають, що у 2020 році може бути Майдан-3. 66% респондентів упевнені, що Майдан найближчим часом не відбудеться.

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Опитування проводилося із 13 по 18 грудня. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.