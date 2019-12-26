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 Політика України, Суспільство
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Все про:влада (74) опитування (453) Центр Разумкова (52)

 43% українців вважають, що нинішня влада краща за попередню, - опитування Центру Разумкова

Лише 13% громадян України не задоволені нинішньою владою і вважають її гіршою за попередню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, 43% українців вважають, що нинішня влада краща за попередню, а 34% - нічим не відрізняється. Лише 13% вважають, що нинішня влада гірша за попередню.

Найближчим часом, на думку 16% опитаних, у їхніх містах можливі масові протести (3% у цьому впевнені і 13 - допускають таку можливість). Водночас таку перспективу малоймовірною вважають 40%, і ще 34% впевнені, що таких протестів не буде.

При цьому особисто готові брати участь у таких мітингах і демонстраціях 16% опитаних, із них 4% вважають свою участь обов'язковою в таких мітингах. Водночас не готові брати участь у таких мітингах і демонстраціях 71%. Соціологи зазначають, що майже такі ж результати були й наприкінці 2018 року.

Водночас 21% українців допускають, що у 2020 році може бути Майдан-3. 66% респондентів упевнені, що Майдан найближчим часом не відбудеться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 47% українців вважають Зеленського політиком року, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Опитування проводилося із 13 по 18 грудня. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167370
 
 
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Бо живуть на напрацюваннях попередників по інерції. З Нового року інерційний рух закінчиться і "побачимо" наступить.
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та не. местные зедиоты никуда не пропадут. они не с бюджета кормятся. или с бюджета, но не этой страны. 43% українців вважають, що нинішня влада краща за попередню, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6707
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А чого б це їм бути невдоволеними та не радіти?
"экономика с резервами летят к чертям" - так не до них, а до чортів.

"международная политика просрана" - а ніяким боком вона їх не чіпає.
"предприятия закрываются и людей выгоняют на улицу" - так їх особисто на вулицю ще не вигнали.
Зате: Сватів показують, покращення обіцяють, ... (допиши омріяні обіцянки).
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да начнут подгорать пуканы у порохоскотов🤣🤣
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шо, в прігоженських срака вже давно вигоріла до кістки?
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🤣ты откуда эту фамилию там на хуторе знаешь?
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В спам,татаромордва падлючая , ласково по-мышебратски...
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опрос Центра Разумкова. Питань більше не має.
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У мене питання: якщо 43 відслюотки вважають, що сьогоднішня влада краща від попередньої, то логічно припустити, що решту 57 відсотків так не вважають? Нє, товариство? 😁
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У остальных уже инхфаркт микарда. Вооот такой рубец.
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опрос Центра разумкова , подсчитаешь неразумный проценты когда народ выйдет вас зелупонь каломойную драть на части
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Она такая же как предыдущая. Кое в чем лучше, кое в чем хуже, но в целом отстой.
Большой плюс - довольно слабый, но все же курс на либеральные реформы. Приватизация госпредприятий. Увольнение чиновников. Открытие рынка земли. Без этого мы рыночную экономику не построим. Так и будет жить при догнивающем социализме.
Большой минус - непонимание, что Россия враг и нелепые попытки с ней договориться. Это миролюбство Зеленского приведет нас к беде. Еще древние римляне говорили - хочешь мира, готовься к войне. А если будешь готовиться к миру - то закономерно получишь войну.
Общий большой минус прошлой и нынешней власти - нежелание бороться с коррупцией. Оно впрочем и понятно, на коррупции вся эта система построена. С коррупции красиво живут сотни тысяч чиновников, и без жестокой борьбы от своего образа жизни они не откажутся.
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В ноябре падение производства углубилось до 7,5% и охватило уже почти все виды промышленности, - Милованов

Лутьшая власть!
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Зкоро від тої влади лікування прийде у вигляді касторки зеленої
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Ага,але ж послали на МВФ,пробуємо жити без грязних грошей і вказівок жидовських ЄкспЄрдів.І газ не дорожчає,чи не так?Побачимо як воно з лютого буде.
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Об'єктивне опитування відбулось днями на виборах у ОТГ, де слуги з тріском програли у всіх областях Миколаївській, Житомирській Закарпатській.
Наочний приклад Миколаївщина:1. Результаты кандидатов от "Слуги народа" в селах новосозданной Мешково-Погореловской ОТГ:
Капустино: 26 за "слугу", 131 за самовыдвиженца.
Ташкент: 7 за "слугу", 467 за самовыдвиженца.
Коларово: 32 за "слугу", 224 за "самовыдвиженца".

Мешково-Погорелово: 19 за "слугу", 757 за "самовыдвиженца".
2. Результаты по Веснянской ОТГ:
Сливино: 35 за "слугу", 330 за самовыдвиженца.
Надбугское: 23 за "слугу", 293 за самовыдвиженца.
Весняное: 145 за "слугу", 473 за самовыдвиженца".

Многие источники в разных регионах утверждают, что сельские, поселковые, городские головы и другие влиятельные местные деятели не спешат или даже всячески избегают записываться в ряды "слуг народа". Они опасаются, что такая строка в биографии вскоре окажется компрометирующим обстоятельством.
СН сталкивается с этой проблемой не только при подборе выдвиженцев на посты председателей и депутатов в ОТГ, но и при поиске кандидатур на должности в местных госадминистрациях и в территориальных структурах центральных органов исполнительной власти. Многие потенциальные кандидаты попросту не верят в то, что СН выиграет будущие местные выборы (которые должны пройти в 2020 году), и не видят особого смысла трудоустраиваться на считанные месяцы.
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Самовисуванці - це звісно всі від пороха або від медвечука. Або ні, це все таки усі від ЮВТ.43% українців вважають, що нинішня влада краща за попередню, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6891
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опрос Центра Разумкова??????????????????

Вы это серьезно? Чёто ржунимагу

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Да,украинская социология к социологии и объективности имеет такое же отношение,как морская свинка к морю и свиньям,а то,что центр розумкова косвенно дает оценку розумкову,только придает пикантности.
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Даже в опросе уже другого центра показывается явное превосходство украинцев доверяющих власти Зе, чем Петюне. 43 процента версус 13. но соевые дегенераты все равно вопят о том, все верны великому и непогрешимому соевому хряку.
Мало того. тут отдельные личности начинают нести, что мнение меньшинства - априори лучше большинства 43% українців вважають, що нинішня влада краща за попередню, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7583 истинные демократы. Европейцы!
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Так ты же дегенерат ,срочно возвращайся в диспансер ,опять начал бредить...
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Мушу тебе розчарувати, ідіоте, в Україні крім ЗЕ і ПО проживає ще більше 42 мільйонів людей. Крім того, людське око крім білого і чорного здатне розрізняти ще біля 10 млн відтінків. Мало того, нормальна людина (не зебіл) розрізняє близько 500 відтінків лише сірого. Якщо в тебе не так, придурку, то це означає, що в тебе серйозні і фізіологічні і психічні розлади. Лікуйся, хоча, як показує досвід, зебілізм невиліковний.
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убогое, поменяй в своем высере что касается зебилов на сою - твой результат будет в разы удручающе выгдядеть. ВЫ -НИКТО. ВЫ СОЕВОЕ ГЭ. ПРОШЛОЕ. заруби себе на носу. и опросы показывают это как нельзя кстати. ну а если так болит дупа от правды - смажь ее соевым шоколадом. порохоботы говорят помогает.
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и че ты забыл упомянуть о лолите, мародере, вальцмане и др. эпитетах и россказнях ватной-ресеянской пропаганды?
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значит 57% считают прошлую власть лучше нынешней!
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Додик - там для идиотов написано - 13 процентов. Ты настолько лаптеногое, что читать не умеешь? в мацкве буквари не раздают?
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Докажите результатами и количественными данными! Пока по факту -только хуже и впереди замаячил экономический кризис.
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Думаю що ця цифра занижена.
Важко знайти щось гірше маріонеточного режиму кровавого бариги.
Таке можуть зробити лише порохосмоктальні петюнці.
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А это центр того самого крупно маслиноокого ,который спикер Рады? Тогда других результатов и быть не может
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слава Богу 30% поняли что ЗЕ и ПО вместе. пороха люди остались везде. и ЗЕ это устраивает. они же спецы по деребану.
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..
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
.
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Сам себя не похвалишь, никто не похвалит!
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Надо было в другой палате опрос проводить, там где тихие.
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А шо мало у ЗЕленых ублюдков уже было ватных зашкваров?
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любители рошенок вовсю пытаютя изобразить перемогу, но на выходе из штанов получается лишь жидкий низкопотребный шоколад
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Какой зедебильный центр, такой и брехливый опрос.
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Разумковский рейтинг рисует рейтинг Разумкову Прикольненько
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Значит правильной дорогой идём товарищи зебилы 73%процентники...
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Любая власть будет лучше , после соевого воришки-мародера
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Как видишь, нет.

Хотя, если тебя устроит и *****...
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