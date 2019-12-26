 43% українців вважають, що нинішня влада краща за попередню, - опитування Центру Разумкова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.
Так, 43% українців вважають, що нинішня влада краща за попередню, а 34% - нічим не відрізняється. Лише 13% вважають, що нинішня влада гірша за попередню.
Найближчим часом, на думку 16% опитаних, у їхніх містах можливі масові протести (3% у цьому впевнені і 13 - допускають таку можливість). Водночас таку перспективу малоймовірною вважають 40%, і ще 34% впевнені, що таких протестів не буде.
При цьому особисто готові брати участь у таких мітингах і демонстраціях 16% опитаних, із них 4% вважають свою участь обов'язковою в таких мітингах. Водночас не готові брати участь у таких мітингах і демонстраціях 71%. Соціологи зазначають, що майже такі ж результати були й наприкінці 2018 року.
Водночас 21% українців допускають, що у 2020 році може бути Майдан-3. 66% респондентів упевнені, що Майдан найближчим часом не відбудеться.
Опитування проводилося із 13 по 18 грудня. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.
"экономика с резервами летят к чертям" - так не до них, а до чортів.
"международная политика просрана" - а ніяким боком вона їх не чіпає.
"предприятия закрываются и людей выгоняют на улицу" - так їх особисто на вулицю ще не вигнали.
Зате: Сватів показують, покращення обіцяють, ... (допиши омріяні обіцянки).
Большой плюс - довольно слабый, но все же курс на либеральные реформы. Приватизация госпредприятий. Увольнение чиновников. Открытие рынка земли. Без этого мы рыночную экономику не построим. Так и будет жить при догнивающем социализме.
Большой минус - непонимание, что Россия враг и нелепые попытки с ней договориться. Это миролюбство Зеленского приведет нас к беде. Еще древние римляне говорили - хочешь мира, готовься к войне. А если будешь готовиться к миру - то закономерно получишь войну.
Общий большой минус прошлой и нынешней власти - нежелание бороться с коррупцией. Оно впрочем и понятно, на коррупции вся эта система построена. С коррупции красиво живут сотни тысяч чиновников, и без жестокой борьбы от своего образа жизни они не откажутся.
Лутьшая власть!
Наочний приклад Миколаївщина:1. Результаты кандидатов от "Слуги народа" в селах новосозданной Мешково-Погореловской ОТГ:
Капустино: 26 за "слугу", 131 за самовыдвиженца.
Ташкент: 7 за "слугу", 467 за самовыдвиженца.
Коларово: 32 за "слугу", 224 за "самовыдвиженца".
Мешково-Погорелово: 19 за "слугу", 757 за "самовыдвиженца".
2. Результаты по Веснянской ОТГ:
Сливино: 35 за "слугу", 330 за самовыдвиженца.
Надбугское: 23 за "слугу", 293 за самовыдвиженца.
Весняное: 145 за "слугу", 473 за самовыдвиженца".
Многие источники в разных регионах утверждают, что сельские, поселковые, городские головы и другие влиятельные местные деятели не спешат или даже всячески избегают записываться в ряды "слуг народа". Они опасаются, что такая строка в биографии вскоре окажется компрометирующим обстоятельством.
СН сталкивается с этой проблемой не только при подборе выдвиженцев на посты председателей и депутатов в ОТГ, но и при поиске кандидатур на должности в местных госадминистрациях и в территориальных структурах центральных органов исполнительной власти. Многие потенциальные кандидаты попросту не верят в то, что СН выиграет будущие местные выборы (которые должны пройти в 2020 году), и не видят особого смысла трудоустраиваться на считанные месяцы.
Вы это серьезно? Чёто ржунимагу
Мало того. тут отдельные личности начинают нести, что мнение меньшинства - априори лучше большинства истинные демократы. Европейцы!
Важко знайти щось гірше маріонеточного режиму кровавого бариги.
Таке можуть зробити лише порохосмоктальні петюнці.
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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Чи, наперкір ворогу?.
???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Хотя, если тебя устроит и *****...