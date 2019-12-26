 72 військовослужбовцям, які зазнали важких поранень у районі проведення ООС, призначили премії в розмірі 5 тис. грн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Управління морально-психологічного забезпечення Командування Сухопутних Військ ЗС України в Facebook.
Генерал-лейтенант Олександр Сірський прийняв рішення заохотити тих солдатів і офіцерів, які в 2019 році зазнали важких поранень і після лікування залишилися на військовій службі або перебувають у госпіталях.
Відповідний наказ уже підписаний. У ньому командувач Сухопутних Військ зазначив: "За сумлінне виконання військового обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя, хоробрість та відвагу, проявлені при виконанні бойових завдань з захисту державного суверенітету і територіальної цілісності в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей, заохотити особовий склад".
"Відтак, 72 військовослужбовці наприкінці цього року отримали премії у розмірі понад 5 тис. грн. від Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України, що стало гарним подарунком до Різдвяних та Новорічних свят", - сказано в повідомленні.
офигеть! эти 3 копейки не могут называться - премии за тяжелое ранение...
это может называться как угодно - помощь, на тебе Боже что мне не гоже... но только не "премии" (уже молчу про цифру - то ваще капец!!!)
(премия - одна из форм поощрения за выдающиеся результаты, достигнутые в какой-либо области деятельности либо поощрительная плата работнику за высокую квалификацию, перевыполнение норм выработки, за качество работы в дополнение к окладу.....)