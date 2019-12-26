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Все про:премія (151) військовослужбовці (2612) операція Об'єднаних сил (1901)

 72 військовослужбовцям, які зазнали важких поранень у районі проведення ООС, призначили премії в розмірі 5 тис. грн

Тяжкопоранені військовослужбовці в 2019 році в районі проведення операції Об'єднаних сил отримують премії від командувача Cухопутних військ Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Управління морально-психологічного забезпечення Командування Сухопутних Військ ЗС України в Facebook.

Генерал-лейтенант Олександр Сірський прийняв рішення заохотити тих солдатів і офіцерів, які в 2019 році зазнали важких поранень і після лікування залишилися на військовій службі або перебувають у госпіталях.

Відповідний наказ уже підписаний. У ньому командувач Сухопутних Військ зазначив: "За сумлінне виконання військового обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя, хоробрість та відвагу, проявлені при виконанні бойових завдань з захисту державного суверенітету і територіальної цілісності в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей, заохотити особовий склад".

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"Відтак, 72 військовослужбовці наприкінці цього року отримали премії у розмірі понад 5 тис. грн. від Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України, що стало гарним подарунком до Різдвяних та Новорічних свят", - сказано в повідомленні.

72 військовослужбовцям, які зазнали важких поранень у районі проведення ООС, призначили премії в розмірі 5 тис. грн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167366
 
 
 Топ коментарі
 
Депутатам на завтрак не хватит. Издёвка над людьми.
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Это пиз--ц! Депами министрам, за откормленные хари по сто-двести тысяч выписывают. Коболеву за работу совершенно других юристов миллионы баксов, а воину потерявшему здоровье аж 6 тыс.При том ,что вискарь жрут на корпоративе по 35 штук за бутыль.Ну и кто вы после этого?
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Дешево євреї оцінюють кров українців...
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Покупка лекарств на 1день тяжелым стоит в среднем больше тысячи гривен...
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Слуги урода за один раз в ресторане прожирают в 10 раз больше ! И 50 000 € мало
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Депутатам на завтрак не хватит. Издёвка над людьми.
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Это денежная помощь, а не поощрение. Поощряют что-то делать. Кто набухався? Или это уже дно?
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Ну где то так и была в прошлом году,что не так?
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28 т . в месяц в ООС . матрос. наводчик . морская пехота . другое дело . что примерно четверть уходит на обустройство быта в этом ООС.
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Пруф, будь ласка. І не забудьте уточнення, скільки саме воєнних отримали гроші
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Уявіть справжню вартість лікування важкохворих воїнів. Так чому їм премії 5 тис.грн, а високопосадовцям зарплати у сотні тисяч гривень?
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Это пиз--ц! Депами министрам, за откормленные хари по сто-двести тысяч выписывают. Коболеву за работу совершенно других юристов миллионы баксов, а воину потерявшему здоровье аж 6 тыс.При том ,что вискарь жрут на корпоративе по 35 штук за бутыль.Ну и кто вы после этого?
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какую компенсацию получат те кого обстреляли из района отведения? билеты на 95-й квартал?
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Дешево євреї оцінюють кров українців...
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Тим, що з контузіями??? Їх же ж не вважають пораненими й не включають у статистику поранених, щоби не псувати зє бубочкє настрій...
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Раскошелились всего на 360 000 Грн, а что мешало отменить многомиллионный корпоратив и деньги отдать пострадавшим ребятам!? Военный парад на отменили из экономии, а помпезный корпоратив нет!!! Или парад отменили ради корпоратива???
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5 тыс. за тяжёлые ранения?!!! Ну вы ***** и суки!!! Чтоб вы здохли, мрази паскудные!!
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+100 %.🤡🤢💩👊- мрази отправьте туда своих деток
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Ай, молодца этот хенерал! Эта копеечная компенсация взамен страховых выплат за тяжелое ранение, которое нередко приводит к инвалидности, позволит каракуленосцам сэкономить много народных денежек для новогоднего корпоратива т.н. минобороны!
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А лысый пуштун в оборонпроме за месяц 300к. Зебилы где крики про свинарчуков,полвареника, минималку?
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премии? в смысле - премии...
офигеть! эти 3 копейки не могут называться - премии за тяжелое ранение...
это может называться как угодно - помощь, на тебе Боже что мне не гоже... но только не "премии" (уже молчу про цифру - то ваще капец!!!)
(премия - одна из форм поощрения за выдающиеся результаты, достигнутые в какой-либо области деятельности либо поощрительная плата работнику за высокую квалификацию, перевыполнение норм выработки, за качество работы в дополнение к окладу.....)
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с бешенной собаки хоть клок шерсти, а вообще конечно ******
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Оцените цинизм зеленозадого ублю..а!На финансирование сепарских лднр выделяют в год,под видом разных выплат, 1,5млрд.долл.в год,а своим целых 350тыс.грн.Это реально КРУТО!Чтоб вы так жили как поддерживаете раненных.
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