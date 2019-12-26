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 Політика України
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Все про:Бахматюк (83) Богдан Андрій (232)

 Бахматюк: Мене "замовив" Богдан - голова Офісу Президента

Власник найбільшого українського агрохолдингу Ukrlandfarming Олег Бахматюк звинувачує голову Офісу Президента Андрія Богдана у "віджиманні" його бізнесу. А також у "замовленні" відновлення справи проти нього в НАБУ.

Про це бізнесмен розповів в інтерв'ю виданню Latifundist.com, коментуючи відновлену НАБУ справу про нібито нецільове використання рефінансування Нацбанку на суму 1,2 млрд грн, яке отримав VAB Банк, яка вже розслідувалася протягом декількох років різними силовими органами і була закрита у зв'язку з відсутністю складу злочину. Справа була відновлена зі звинуваченнями, які спростовуються офіційними звітами Фонду гарантування вкладів, заявами НБУ і даними офіційних експертиз, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

"Я вважаю, що мене "замовив" Андрій Богдан - голова Офісу Президента. Він диригував цими процесами і щодо Каська, і Ситника. Я зустрічався з ним особисто. Я чув саму риторику. Ми намагалися знайти конструктив. Богдан - диригент і оператор судового процесу проти мене. Джерела в пресі, які ми бачимо, підтверджують, що ці речі мають місце не тільки в відношенні мене, але і всюди. Я чітко розумію, що це - політично вмотивований процес", - прокоментував Бахматюк.

Він також не відкидає, що таким шляхом хочуть відібрати його бізнес. "У тому числі я не відкидаю, що є рейдерські моменти, тому що компанія велика. Ми розуміємо, що у нестабільній ситуації будуть під загрозою договори оренди, активи, закладені в зовнішніх кредиторів, будуть знецінюватися. Ви ж прекрасно розумієте, що вартість елеватора без землі в 10 разів менше, це стосується і будь-якого іншого активу. Не відкидаємо, що це також один з мотивів ухвалення рішень проти нашої компанії. Не хотілося б у цьому переконуватися і показувати, хто це зробив. Ми вважаємо це чинником привернення уваги, проявом популізму. Ви бачите, що генпрокурор говорить, що буде здійснювати посадки за результатами так званих соціологічних досліджень, це - нонсенс", - зазначив він.

За словами Олега Бахматюка, у відкритій НАБУ справі збіглися інтереси директора НАБУ Артема Ситника і генерального прокурора України Руслана Рябошапки. "Артема Ситника - цікавить тільки піар, Руслана Рябошапку - теж, адже він почав боротьбу з олігархами, до яких я не належу. Ви знаєте, що олігарх - це людина, яка має і політичний вплив, і медійний. У нас велика компанія, я - великий бізнесмен, але не олігарх. Вони підміняють ці поняття зараз", - розповів Бахматюк.

Раніше бізнесмен заявляв про конфлікт інтересів директора НАБУ Артема Ситника в цій справі. Суд визнав Ситника винним у корупції - елітному відпочинку за чужий рахунок на мисливській базі. Головним свідком обвинувачення у справі про корупцію Ситника був радник сестри Олега Бахматюка. Артема Ситника внесено до реєстру корупціонерів, зараз у парламенті порушується питання про його відставку. Члени Ради громадського контролю закликали Артема Ситника дати публічне пояснення своїм діям і прокоментувати своє перебування на посаді керівника антикорупційного органу в такій ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР розслідує можливе втручання детективів НАБУ в роботу експерта у справі Писарука-Бахматюка. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167365
 
 
 Топ коментарі
 
Тебя заказала твоя алчность и наглость и место твое в тюрьме, а за бизнес не переживай, достойные наследники всегда найдутся))))))))))))))))))
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Головне, що Бахматюк стибрив у держави 29 млрд не з політичних мотивів. Яскрава жертва беззаконня. Чому не зрозуміли і не простили ті нещасні мільярди такій душевній людині?
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Зекоманда - исключительно талантливая компания. Правда, их талант является узкоспециальным и односторонним: у них прекрасно развит только хватательный рефлекс.
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Зекоманда - исключительно талантливая компания. Правда, их талант является узкоспециальным и односторонним: у них прекрасно развит только хватательный рефлекс.
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Головне, що Бахматюк стибрив у держави 29 млрд не з політичних мотивів. Яскрава жертва беззаконня. Чому не зрозуміли і не простили ті нещасні мільярди такій душевній людині?
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И на каком банковском счету они хранятся ? 29 миллиардов - громадная сумма. Расскажи, как это было. Очень интересное дело. Нужны подробности.
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Так як і в твоїх панів. Всі вони одного поля ягоди.
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Для меня зеленский далеко не идеальный президент. Если сравнивать петю и его так петя чмо который даже яныка переплюнул, только янык подавал одни лозунги, а петя другие, а дела они делали одинаковые воровали, крышевали и т.д.. Вот если зеленский как петя под иловайском по сговору через муженко с кацапами положит кучу добровольцев, поскольку они реальная сила были и могли петю снести нафиг, тогда я скажу, что зеля такой же пи**д*ор как и петя.
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Вообще тебя полагается загнать в спам, но я этого делать не буду.
Просто natribu.org Бахматюк: Мене "замовив" Богдан - голова Офісу Президента - Цензор.НЕТ 4175
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Тебя заказала твоя алчность и наглость и место твое в тюрьме, а за бизнес не переживай, достойные наследники всегда найдутся))))))))))))))))))
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коментар відмічено як спам  
 
ну не могли слюги уродів цього зробити! вони ж білі і пухнасті!
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відсидиш... і на свободу з чистою совістю...
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как же эта гниль во власти достала уже всех.
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то есть вас не смущает Бахматюк, захапавший несколько тысяч гектаров земли?
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А "захапавший"-это что значит? Взял штурмом с применением артиллерии, а хозяев в крематории сжег?
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Ну вообще то он не захапал ,, он лишь арендует эти земли . Как и любой фермер ,, только в больших масштабах . Бахматюк: Меня "заказал" Андрей Богдан - глава Офиса Президента - Цензор.НЕТ 4031 .
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Арендодатели довольны? Или их нет в живых?
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Так арендодатель государство.
У Богдана и спросите, живо оно еще или уже нет.
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Основную часть наверняка арендует у державы , местных общин . Плюс людские паи + даже земли некоторых фермеров . Не знаю точно как с этим у Бахматюка , но сужу по похожей ситуации с одной аргофирмой в Полтавской области . Не думаю что между ними в чём то большая разница .
Платят за аренду как обычно , как и фермеры . Некоторые арендодатели не довольны , другие довольны ,, по разному . Всем всё равно не угодишь . А кого из владельцев паёв нет в живых , деньги получают их наследники . Бахматюк: Мене "замовив" Богдан - голова Офісу Президента - Цензор.НЕТ 6110 .
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Моля, якщо ти не на зарплаті, запитай краще у зекаманди про каламойшу.
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Что значит " захапал"? Он же их использует по прямому сельскохозяйственному назначению
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Он их использует... Дальше можно было не продолжать!
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Всюду мафия во власти и в бизнесе - все черти! Всех казнить!
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Если бы только Бахматюка. Эта свора "заказала" всю страну.
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Хорошо бы и тебя проверить, ботяра
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По крайней мере не споришь по поводу "заказали". Что означает признание тобой факта преступной деятельности со стороны властей. Уже неплохо.
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Богдан один из самых токсичных людей новой команды, пока он имеет отношение к власти ничего хорошего не будет.
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З цією новою командою "ничего хорошего не будет."

Інфа 100%
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Ну а как ещё в Украине можно обогатиться? Отжать бизнес либо у государства, либо кто уже отжал у государства. Покупательная способность у населения маленькая - даже трусы шить не выгодно. Остается только отжать у какого-то, кто уже наотжимал.
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Действительно.
Правда, можно еще население грабить.
Это по-маленькому, конечно, зато безопасно.
Да и стадо лохов большое, 73% населения.
Только и могут, что плакать, когда их бьют.
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И правильно сделал. Тот еще ворюга. Купил VAB-банк для того, чтобы уничтожить его.
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Не совсем понятно, зачем уничтожать то, что покупаешь. Вон Коломойский создал банк для отмывания денег, но не для самоуничтожения. Это я понимаю. А вот сжигать хату, которую сам же и купил...Тут не совсем понятна цель.
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А якщо в тебе їх дві чи три, чи ...
Ціль банальна - витиснення конкуруючої контори. А от засоби залежать від поточного стану та правил у банківській сфері. Іноді простіше купити і закрити, ніж бодатися - дешевше вийде.
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Это существо в двух банках кинуло вкладчиков и ещё о чём-то мычит
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Чего он так переживает - у него период первоначального накопления капитала закончился, а у других он только начинается...)
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Ну не мог же азаровский выкормыш и доверенное лицо Коломойского действовать, как рекетир и бандит с госполномочиями.

Да кто в это поверит???!!! кроме ФБР
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Один бандит жалуется на другого бандита.
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Только один из них просто мошенник, а второй бандюган с государственными полномочиями.
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оба одинаковые Бахматюк: Мене "замовив" Богдан - голова Офісу Президента - Цензор.НЕТ 9930 Бахматюк: Мене "замовив" Богдан - голова Офісу Президента - Цензор.НЕТ 9930 Бахматюк: Мене "замовив" Богдан - голова Офісу Президента - Цензор.НЕТ 9930 Бахматюк: Мене "замовив" Богдан - голова Офісу Президента - Цензор.НЕТ 9930
бахматюк просто вор мз из компании великого рошена
вор на доверии и подельник ))
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Петино ворье очень быстро перекрасилось в жертв палитических репрессий)))Вернитепетю,а то бахматюки разные истрадались без дотаций из госбюджета)))
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да вот интересно пецюшки-ворюшки-дякулы -- они так и будут кричать чо их забижают ))
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Главное, что не Порошенко.
Верно, олигархи украинские?
Ой, простите-извините, ошиблась, сейчас исправлю:
- Верно, крупные бизнесмены украинские?
Вы же сами, сами привели к власти эту голодную гопоту.
Так теперь сами и расхлебывайте!
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а ну да рошен и бахматюк гопота - я согласен Бахматюк: Мене "замовив" Богдан - голова Офісу Президента - Цензор.НЕТ 9558
и кто его в 14 году привел? на кацапские бабки видимо))) 2 вор подряд))) Бахматюк: Мене "замовив" Богдан - голова Офісу Президента - Цензор.НЕТ 59
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позвонил и сказал - я тебя заказал Бахматюк: Мене "замовив" Богдан - голова Офісу Президента - Цензор.НЕТ 7282
готовся дядя )) Бахматюк: Мене "замовив" Богдан - голова Офісу Президента - Цензор.НЕТ 8660 Бахматюк: Мене "замовив" Богдан - голова Офісу Президента - Цензор.НЕТ 8660
что он курнул? рошенки наверное Бахматюк: Мене "замовив" Богдан - голова Офісу Президента - Цензор.НЕТ 9226
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"Трубу прорвало" - прелюбопытнейший телеграмканла, там ну очень много записей разговоров на тему "кто кому звонил, кого заказывал" и пр. Коррупция в чистом виде и, вообще, ребятки срать хотели на Конституция с высокой колокольни.
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А кто-то ждал от зе-команды борьбы с коррупцией? Наивные вы люди, теперь коррупция только начинается...
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