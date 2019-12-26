 Боротимемося проти інфраструктурних атак агресора, - Криклій про запуск РФ залізничного сполучення через Керченську протоку

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури, передає Цензор.НЕТ.
"43 години в дорозі – попри здоровий глузд Росія хоче тотального впливу на людей в анексованому Криму, такий поїзд – суто ідеологічний хід. Тому нам так важливо боротися за кожного українця, який мешкає на анексованій території. Ми не можемо допустити ізоляції українців з окупованих територій, тому збудували за пару місяців КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". Засуджуємо та будемо боротися на міжнародній арені проти чергових інфраструктурних атак агресора", - сказав Криклій.
Як повідомлялося, 23 грудня президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченською мосту.
Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття повідомлення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.
Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за фактом незаконного перетину пасажирським поїздом РФ державного кордону України.
ловко переобуваетесь!
Надо подключить Тараса Березовца.Он поможет!Он все знает!
Мост не построят,мост развалится,Р.Ф,запретят пользоваться всеми проливами,мост смоет,мост поглотит вулкан.
Криклий вместо криклийчать,надо в идеологических целях достроить Подольско Воскресенский мост.Или просто достроить.
Все мост построен,Все выразили обеспокоенность,всем спасибо все свободны!
Кроме пускать газы,надо заняться инфраструктурой.
А с Керченским мостом,как в песне"Отпусти и забудь"!