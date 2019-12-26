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Все про:Крим (7028) Росія (14822) Керченський міст (136) Криклій (60)

 Боротимемося проти інфраструктурних атак агресора, - Криклій про запуск РФ залізничного сполучення через Керченську протоку

Незаконний запуск залізничного сполучення між Україною та Російською Федерацією і окупованим українським Кримом - чергове порушення Росією територіальної цілісності і суверенітету України і норм міжнародного права, заявив 25 грудня український міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

"43 години в дорозі – попри здоровий глузд Росія хоче тотального впливу на людей в анексованому Криму, такий поїзд – суто ідеологічний хід. Тому нам так важливо боротися за кожного українця, який мешкає на анексованій території. Ми не можемо допустити ізоляції українців з окупованих територій, тому збудували за пару місяців КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". Засуджуємо та будемо боротися на міжнародній арені проти чергових інфраструктурних атак агресора", - сказав Криклій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск поїздів РФ Керченським мостом: прокуратура АРК порушила кримінальне провадження

Як повідомлялося, 23 грудня президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченською мосту.

Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття повідомлення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за фактом незаконного перетину пасажирським поїздом РФ державного кордону України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167360
 
 
 Топ коментарі
 
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!
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ударим по инфраструктурныхм атакам мировым соглашением по газу! Зебилы хуле! Будем бороться против инфраструктурных атак агрессора, - Криклий о запуске РФ железнодорожного сообщения через Керченский пролив - Цензор.НЕТ 7651
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А как там борьба с автомобильным мостом? Ой ,виноват, его же нету, это все декорации
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Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!
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Ну что то сморозуть ведь надо, а ниче лучше не получается
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ударим по инфраструктурныхм атакам мировым соглашением по газу! Зебилы ****! Будем бороться против инфраструктурных атак агрессора, - Криклий о запуске РФ железнодорожного сообщения через Керченский пролив - Цензор.НЕТ 7651
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новая методичка соевых дегенератов: транзит газа - это плохо!
ловко переобуваетесь! Будем бороться против инфраструктурных атак агрессора, - Криклий о запуске РФ железнодорожного сообщения через Керченский пролив - Цензор.НЕТ 5177
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При других условиях не было бы транзита и следовательно денег у страны. И такие замечательные отношения с ЕС образовались, как у недоговороспособного транзитера.
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был бы, винторогим деваться некуда. с трубой их кинули через куй, а вазелиновая мразь подставила свое братское малоросское плечо.
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У нас должна быть дипломатия наступательная,а не декларативная Стали россиянцы паспорта свои выдавать на нашей территории, а мы им раз и визовый режим с ними...а так,это все болтавня.
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А как там борьба с автомобильным мостом? Ой ,виноват, его же нету, это все декорации
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А грамотно віражаться Кріклия не учили.
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Как бороться будем, постиками в ФБ?) Зеленский вроде даже заявления не сделал по этому поводу...
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Все про автомобильный мост забыли.Теперь новая тема для пиара.Поезд в Крым.
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Ой, не надААА!!! А то опять нас на 20 лярдов разведут! Как с газАми!
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Так вони хочуть боротися проти Керченського мосту надавши проїзд кримчанам через територію України?..
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Нада діяти на випередження, і відкривати ж/д і авіасполучення з Кримом і Ордло, ну і срочно воду нашим в Крим.
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Еще раз напишу.
Надо подключить Тараса Березовца.Он поможет!Он все знает!
Мост не построят,мост развалится,Р.Ф,запретят пользоваться всеми проливами,мост смоет,мост поглотит вулкан.
Криклий вместо криклийчать,надо в идеологических целях достроить Подольско Воскресенский мост.Или просто достроить.
Все мост построен,Все выразили обеспокоенность,всем спасибо все свободны!
Кроме пускать газы,надо заняться инфраструктурой.
А с Керченским мостом,как в песне"Отпусти и забудь"!
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