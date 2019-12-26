 Під час зимових канікул у Дніпрі введуть комендантську годину для дітей до 16 років

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відкритий із посиланням на групу "Освіта Дніпра - соціальна взаємодія, правозахист, обговорення" у Facebook.

Неповнолітні мають бути на вулиці або в закладі в супроводі одного з батьків або іншого опікуна.

Також поліція просить звернути увагу персонал кафе і ресторанів на дітей, які перебувають без нагляду дорослих, і вимагати у них документи.

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Порушникам комендантської години доведеться заплатити від 340 до 850 гривень, у разі повторного порушення - від 850 до 1700 гривень.

Рішення ухвалено з метою зменшити кількість злочинів, скоєних як ними, так і проти них.