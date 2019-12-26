 Під час зимових канікул у Дніпрі введуть комендантську годину для дітей до 16 років

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відкритий із посиланням на групу "Освіта Дніпра - соціальна взаємодія, правозахист, обговорення" у Facebook.
Неповнолітні мають бути на вулиці або в закладі в супроводі одного з батьків або іншого опікуна.
Також поліція просить звернути увагу персонал кафе і ресторанів на дітей, які перебувають без нагляду дорослих, і вимагати у них документи.
Порушникам комендантської години доведеться заплатити від 340 до 850 гривень, у разі повторного порушення - від 850 до 1700 гривень.
Рішення ухвалено з метою зменшити кількість злочинів, скоєних як ними, так і проти них.
Статья 20-1 Закона Украины «Об охране детства» поясняет особенности пребывания детей в заведениях, которые осуществляют деятельность в сфере развлечений, или заведениях общепита.
Дети до 16 лет с 22 до 6 часов могут находиться в таких заведениях только вместе с хотя бы одним из родителей или другим законным представителем, который несет ответственность за ребенка. Персонал должен следить за соблюдением этого закона и требовать у посетителей документы, удостоверяющие возраст.
Если ребенка обнаружат ночью в общественном месте (на улице или в помещении), родителей привлекут к административной ответственности по ст. 184 КУоАП (ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.
Статья 20-1. Особенности пребывания детей в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания
Дети до 16 лет с двадцати двух до шести часов могут находиться в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания только в присутствии хотя бы одного из родителей или иного законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за нее персональную ответственность.
Владельцы заведений, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведений общественного питания и уполномоченные ими лица обязаны принимать меры по недопущению в такие заведения с двадцати двух до шести часов детей до 16 лет без сопровождения лиц, указанных в части первой настоящей статьи.
Владельцы заведений, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведений общественного питания и уполномоченные ими лица вправе в период с двадцать второго до шести часов требовать у посетителей таких заведений документы, подтверждающие достижения ими 16-летнего возраста.
Подробнее: https://kodeksy.com.ua/ka/ob_ohrane_detstva/20-1.htm
у Филатова совсем туго с деньгами, да? - если предлагает детей брать в заложники...
Цирк какой то, за то потом жена филата с его дочкой будут рассказывать про европейские ценности и свободу в инстаграмме.
Напоминаю это было в июне 2011 года.
https://most-dnepr.info/news/press/40607_nuzhno_li_vvodit_komendantskiy_chas.htm
Только наказывать нужно не родителей а самих малолеток общественными работами, "Только так может появится что то новое с человеческим лицом"...
Почему только в Днепре. Здравое решение, надо по всей Украине!
Можливо, дійсно щось готують і поки відпрацьовують на школоті. Наприклад, режимне пересування громадян по вулицям, коли настане відверто тоталітарний державний будуй. Або привчають молоде покоління до життя в країні концтабірного типу.
"Стоять! Документ! Назвать имя и номер! Пройти на личный досмотр! Вперёд по красной разметке! Глаза вниз! Не разговаривать! По сторонам не смотреть!"
(і усе оце в режимні годинники, під контролем сміття зі стовбурами та собаками - а за будь-яке порушення гумовою довбнею по брунькам)...