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 Під час зимових канікул у Дніпрі введуть комендантську годину для дітей до 16 років

Під час зимових канікул у Дніпрі діятиме комендантська година для дітей до 16 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відкритий із посиланням на групу "Освіта Дніпра - соціальна взаємодія, правозахист, обговорення" у Facebook.

Неповнолітні мають бути на вулиці або в закладі в супроводі одного з батьків або іншого опікуна.

Також поліція просить звернути увагу персонал кафе і ресторанів на дітей, які перебувають без нагляду дорослих, і вимагати у них документи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу надійшло 8 повідомлень про зникнення дітей на Київщині, всіх повернули додому, - Нацполіція. ФОТО

Порушникам комендантської години доведеться заплатити від 340 до 850 гривень, у разі повторного порушення - від 850 до 1700 гривень.

Рішення ухвалено з метою зменшити кількість злочинів, скоєних як ними, так і проти них.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167358
 
   
 Топ коментарі
 
Порушення Конститції України.
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Чи воно перепило, чи шаурма отруйна в мізках застрягла.
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Что за бред? Вы что там пьяные все? Какой нах комендантский час???
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Чи воно перепило, чи шаурма отруйна в мізках застрягла.
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Что за бред? Вы что там пьяные все? Какой нах комендантский час???
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"Решение принято с целью уменьшить количество преступлений совершаемых как ими, так и против них." - онижедети уже терроризируют город?
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А що буде за порушення комендантської години?
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Яким законом передбачений штраф за порушення комендантської години?
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Статья 180-1 КУоАПП регламентирует пребывание несовершеннолетних в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания. За нарушение закона предусмотрен штраф в размере 20-50 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-850 грн ) для должностных лиц предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, граждан - владельцев предприятий или уполномоченных ими лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности.

Статья 20-1 Закона Украины «Об охране детства» поясняет особенности пребывания детей в заведениях, которые осуществляют деятельность в сфере развлечений, или заведениях общепита.
Дети до 16 лет с 22 до 6 часов могут находиться в таких заведениях только вместе с хотя бы одним из родителей или другим законным представителем, который несет ответственность за ребенка. Персонал должен следить за соблюдением этого закона и требовать у посетителей документы, удостоверяющие возраст.
Если ребенка обнаружат ночью в общественном месте (на улице или в помещении), родителей привлекут к административной ответственности по ст. 184 КУоАП (ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.
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Але у цих статтях жодного слова про комендантську годину, яка передбачає також інші заходи. Тим більше, що такий закон постійно діючий. Так для чого необхідна постанова про комендантську годину?
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Все вопросы к горадминистрации г. Днепр.
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Тобто є підозра, що вони перевищили свої повноваження
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Персонал не имеет права требовать документы, это не его полномочия! Не вводите людей в заблуждение! Проверять документы может только представитель полиции, "бармен" может только отказаться обслуживать!

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Персонал имеет права требовать от покупателя документально подтвердить его возраст. Під час зимових канікул у Дніпрі введуть комендантську годину для дітей до 16 років - Цензор.НЕТ 945 Для этого покупателю придется предъявить документы удостоверяющие его личность и возраст.
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У нас в законах конечно полный раздрай, но ни какой коммерческий персонал ,НЕ имеет права требовать предъявить документы. ЭТО полномочия полиции! Персонал может ПОПРОСИТЬ документы, и в случае отказа в свою очередь отказаться ОБСЛУЖИТЬ, и не более того!
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Об охране детства
Статья 20-1. Особенности пребывания детей в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания
Дети до 16 лет с двадцати двух до шести часов могут находиться в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания только в присутствии хотя бы одного из родителей или иного законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за нее персональную ответственность.
Владельцы заведений, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведений общественного питания и уполномоченные ими лица обязаны принимать меры по недопущению в такие заведения с двадцати двух до шести часов детей до 16 лет без сопровождения лиц, указанных в части первой настоящей статьи.
Владельцы заведений, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведений общественного питания и уполномоченные ими лица вправе в период с двадцать второго до шести часов требовать у посетителей таких заведений документы, подтверждающие достижения ими 16-летнего возраста.
Подробнее: https://kodeksy.com.ua/ka/ob_ohrane_detstva/20-1.htm
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Нарушителям комендантского часа придется заплатить от 340 до 850 гривен, при повторном нарушении от 850 до 1700 гривен.Источник: https://censor.net.ua/n3167358

у Филатова совсем туго с деньгами, да? - если предлагает детей брать в заложники...
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вас никак не напрягают дети, гуляющие в полночь без сопровождения родителей?
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На зимние каникулы пусть гуляют, меня больше напрягают гуляющие посреди белого дня гос чинуши в офис корбана.
Цирк какой то, за то потом жена филата с его дочкой будут рассказывать про европейские ценности и свободу в инстаграмме.
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Современные "дети" не только гуляют без сопровождения взрослых, но ещё и трахаются с такой частой, с которой не трахались и их родители в период воспроизводства потомства... Під час зимових канікул у Дніпрі введуть комендантську годину для дітей до 16 років - Цензор.НЕТ 1454
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Отже, треба всім поставити спеціальні пломби на статеві органи. Наприклад, шкуринку степлером до з@лупи...
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Нужно учитывать реалии и опираться на факти а не на фантазии, Оля Цибульская. (по её утверждению) вышла замуж в 24 года девственнецей Під час зимових канікул у Дніпрі введуть комендантську годину для дітей до 16 років - Цензор.НЕТ 798... Но она же и заявила что нынче это всё "пережитки старины"... Під час зимових канікул у Дніпрі введуть комендантську годину для дітей до 16 років - Цензор.НЕТ 9898
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Далі буде як в Донецьку - для всіх і повна амністія сепарам - пора на майдан!
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Комендантский час в Украине для детей в разное время в разных городах уже вводился. Это не новинка.
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Так это. Может детям до 16 вообще запретить на улицы выходить? А заодно и остальным людям тоже. Ну, в целях безопасности естественно. Нет людей - нет проблем.
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Якщо воно ніде не працює, звідки у нього гроші на штаф?
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теперь просто на праздники или в кафе надо брать еще документы, а то мало ли не поверят, что тебе больше 16 лет.
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Не брей письку, что бы было ЧТО, предъявить вместо документов...

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Начальник криминальной милиции по делам несовершеннолетних ГУ МВД Днепропетровской области, подполковник милиции Ирина Качинская сообщила, что в Симферополе, Житомире, Ялте, пгт Томаковка и Томаковском районе Днепропетровской области с 2009 года уже действует комендантский час для несовершеннолетних. «В Украине комендантский час для несовершеннолетних должен быть введен на законодательном уровне. Сегодня решение о данном ограничении передвижения для детей до 16 лет действует лишь в некоторых городах Украины, где оно было принято сессиями местных советов.

Напоминаю это было в июне 2011 года.
https://most-dnepr.info/news/press/40607_nuzhno_li_vvodit_komendantskiy_chas.htm



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ой, цензор забыл сказать, что после 22 часов. ну и правильно, какая разница, пусть сидят под домашним арестом.
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Ну так цензор это рупор порохоботский) Чему удивляться? Название цен зону давно пора менять )
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Всё это было бы смешно...
Только наказывать нужно не родителей а самих малолеток общественными работами, "Только так может появится что то новое с человеческим лицом"... Під час зимових канікул у Дніпрі введуть комендантську годину для дітей до 16 років - Цензор.НЕТ 801
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Это нарушение конституции, но филатову насрать он же царь.
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Во время зимних каникул в Днепре введут комендантский час для детей до 16 лет

Почему только в Днепре. Здравое решение, надо по всей Украине!
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І в порушників стріляти без попередження - пеніс душілін буде дуже задоволений.
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Эти возражения против решения вызывают удивление, когда то здесь, то там приходят сообщения, что подростки кого-то убили.
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Молодец Филатов. Это решение спасет жизни и здоровье нескольким людям. Подростковая преступность нарастает как снежный вал.
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Е-е-еее... Щось я не помічав в нашому місті якогось АУЄ-терору або "назгула оголтелой педофилии", щоб отак вводити комендантську годину для сосницьких.
Можливо, дійсно щось готують і поки відпрацьовують на школоті. Наприклад, режимне пересування громадян по вулицям, коли настане відверто тоталітарний державний будуй. Або привчають молоде покоління до життя в країні концтабірного типу.
"Стоять! Документ! Назвать имя и номер! Пройти на личный досмотр! Вперёд по красной разметке! Глаза вниз! Не разговаривать! По сторонам не смотреть!"
(і усе оце в режимні годинники, під контролем сміття зі стовбурами та собаками - а за будь-яке порушення гумовою довбнею по брунькам)...
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