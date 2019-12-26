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Все про:допит (545) ДБР (732) Звіробій Маруся (19)

 Маруся Звіробій прийшла на допит в ДБР. ФОТО

Волонтерка, громадська діячка Олена Самбул (Біленька), відома як Маруся Звіробій, прийшла в Державне бюро розслідувань на допит у справі про "погрози Зеленському".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

У коментарі журналістам Звіробій заявила, що слідчі ДБР можуть затримати її, повідомити про підозру і відправити до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Маруся Звіробій прийшла на допит в ДБР 01

На допит Звіробій прийшла у футболці "Я не вірю" з портретами підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Вона сказала, що не знає, чи зможе вільно вийти з будівлі ДБР.

Марусю Звіробій супроводжував адвокат. Підтримати її прийшли кілька десятків людей - зокрема, депутат Верховної Ради VIII скликання Оксана Корчинська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Питання національної безпеки", - волонтер Маруся Звіробій хоче зустрітися з Володимиром Зеленським

Маруся Звіробій - волонтерка, ветеран. ДБР підготувало їй підозру в погрозах президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вона разом із нардепом Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167355
 
 
 Топ коментарі
 
Слухав інтерв'ю Марусі перед допитом. Ох дарма зачепили цю жіночку...
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ГБР ЗАПЫТУЕ....так вы утверждаете Маруся что Зебубочка Бессмертный или навпаки ..?
ОТВЕТ МАРУСИ......как вам сказать... то то что он Бессмертно идиот да, а насчет как долго проживет зависит наверное от степени идиотии самого Бобубочки Маруся Звіробій прийшла на допит в ДБР - Цензор.НЕТ 3657
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зверобой)))) на лесоповал ёлки валить!!место этой порохоботке на шконке!!
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Маруся Звиробий пришла на допрос в ГБР

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Кто такая маруся зверобой?
Есть Ленка Самбул!
А зверобой,то такое-типа как верка сердючка...
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Написал какой-то "сэр ...."

Хоть бы не позорились уже со своими предъявами.
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Вочевидячки, з зеленого потекла юшка.
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Не було, немає і не буде нічого.
Від слова - зовсім.
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Слухав інтерв'ю Марусі перед допитом. Ох дарма зачепили цю жіночку...
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Українок взагалі чіпати не варто, якщо швидко бігати не вмієш або без броніка. Маруся Звіробій прийшла на допит в ДБР - Цензор.НЕТ 2616
(Не плутати українок з особами жіночої статі що мають пашпорта громадянки України)
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Она как принято у нее в селе под дверь прокуратуры навалит ?
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Гроші тільки витрачають дарма. Розтріляти і вся недовга. Егеж?
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Почему все думают, что Зеля должен на них лично обратить внимание? Это дело следственных органов и суда. Глупо требовать по каждому поводу внимания президента, даже если это преЗЕдент.
Я уж не говорю про официальную позицию интернет-штаба ЗЕ, там вообще их всех уже давно записали в террористы и ждут обвинительного приговора.
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Ты наивен, как баба Клава из Шапитовки...
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Потому, что "зеля", как раз и обращает на таких, как Маруся внимание. Не удивлюсь, что этот малорос иногда и на ЦН заходит комменты почитать.
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Сильно сомневаюсь. Он сейчас показывает, что это не его дело, а следователей и судей. Это же не переговоры по газу, где без преЗедента никак. Тут типа просто уголовное дело.
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ТП, маруся-вийськовослужбовець! Скока ж ещё таких ****** в этой бедной стране??!
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Желаю смерти зесопле и всей его родне.
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давай марусю защеми цим зелепупам яйця, та посильніше
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Вона Елена а не Маруся, сельская бабища молодованка. Хорошо хоть не в спортивках пришла
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Блть, у нас мало кацапської пропаганди? Срана.ua наказана? Зепутати і жоппоблоковці сєпари наказані за висловлювання і дії? Там не було "приб'ю", "уб'ємо", хоча за такі слова більшість теж не наказують, бо вони частіше звучать не як намір. Ці у#обки творили квартал 95 не тільки для інших, а й для себе. Вони так відірвались від дійсності, що створюють свою беззаконну, безпринципну, позасуспільну, позаукраїнську дійсність. В дурдом навіть на екскурсію не хочеться, а вони створюють дурдом навколо.
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Олеся Медведева (Страна.ua) даже в ВР недавно выступала. Т.е. ее официально туда пригласили как представителя прессы!
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Кто конкретно пригласил в ВР журнош... с помойки, которая распространяет фейки про Украину?
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Не знаю кто, но ее выступление в ВР я лично смотрел, можно найти в ютубе.
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Мне не интересны испражнения врагов Украины. Но некоторым приходится, в силу профессии, отслеживать их деятельность.

Як «Страна.ua» зображає Україну агресором.



https://ms.detector.media/monitoring/advocacy_and_influence/yak_stranaua_zobrazhae_ukrainu_agresorom/

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Мне уже давно понятно на кого этот ресурс Страна.ua работает.
Вопрос в том, что этот ресурс не только не запрещают, но и вызывают его представителя в ВР докладывать что-то нардепам.
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Ну сказала сгоряча ГЛУПОСТЬ - зачем упорствовать?
Бегать и кричать "убей Зелю!" - это признак вменяемости или патриотизма?
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Садо-мазо... А может внимания ей не хватает...
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два дебила - это сила! а три - это печальная статистика этой страны.
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Ты про тех, что на картинке?
Согласен с тобой.
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Назвала хама хамом незажаючи на те що він за сумісництвом президент хамів?
В цьому "ГЛУПОСТЬ" ?
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НЕ говори ерунды. Речь не о "назвала хама хамом".
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Чем больше баба страшная и безграмотная - тем она скандальнее и истеричнее. Или наоборот? Хронический недойб наложеный на климакс - это страшно. Хотя бывают и исключения. Есть довольно милые, приятные, женственные и обаятельные Женщины, которые совсем не блещут модельной красотой. Как сказал один небезызвестный влогер - воинствующая сиповка.
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До 10 см. Ти так розказуєш про жінок наче маєш до 10 см.
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Ольжик, ты реально хочешь это обсудить?) А ты где?
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Ти ж взявся малювати психологічний портрет жінки. То чому б мені не спробувати намалювати твій. Не ображайся, але в тебе є якась чоловіча вада.
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Я не обижаюсь. Мною сказанное в первой части относилось не ко всем женщинам, а персонально к этой хабалке по кличке Маруся Звиробий.
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Моє сказане теж не відноситься до всіх чоловіків. Маруся Звіробій прийшла на допит в ДБР - Цензор.НЕТ 941
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Так есть желание убедиться?) Я сейчас свободный мушчина!
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Какой она ***** ветеран!? Где она воевала? Какого *** она выступает от имени всех військовослужбовців???
Порохоботка чорнорота!
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Сначала статьи написано - волонтёр и общественный деятель. В конце - волонтёр и ветеран. Не хорошо присваивать себе и эксплуатировать такие звания. Волонтёр дословно с английского - доброволец. То есть она добровольно, по собственному желанию, бесплатно осуществляла какую-то деятельность. Например собирала и транспортировала для армейцев мыло и туалетную бумагу. Так это делали много разных людей. Кто-то жертвовал, кто-то собирал и организовывал доставку... И только упоротые ходят, подбухивают и кичатся этим.
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степа, ты в нике ошибку допустил, ты точно ВРыговский.))
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Ники начинают обсуждать, когда сказать нечего.
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ты его адвокат или что-то пытался поумничать?
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еще одна вульгарная злобная баба подрывница.
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Обыкновенная сельская быдло-баба, как и большинство поклонников соевого барыги
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" Кто людям помогает, тот тратит время зря..."
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Ображена й сциклива, мстлива зє бубочка...
Відповідати йому всеодно доведеться...
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Ого, скільки зеленої цвілі в коментах засвітилося.
Мабуть, добряче підпалило, що з під спідниць повилазила.
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у них приказ валить ветеранов и волонтёров. бо шо-то рейтинги бубочки к плинтусу подбираются.
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Особенно насмешило про наказание "страны.уа" и "сепаров из оппоблока"!, можно подумать что при шоколадном ничего такого не было?!, прям тока щас появились, на волне Зе??!)))
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"Было - не было" - то вже історія.
Зараз є - ось суть. І, здається, залишатиметься й далі.
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Я якраз таки хотів би почути докази її ветеранства. Який полк? Де вона воювала?
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Хм....как я и предполагал.))) А разве там сказано что она ветеран АТО? )) И еще, запомни, не всякий участник АТО является ветераном. Это тоже необходимо помнить.
Очень хотелось бы услышать твой членораздельный ответ по этому поводу.
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ну тоді якщо мається на увазі що вона ветеран ютьюба - треба так і писати. Якщо ветеран підготовки бійців в тилу - теж треба про це писати. Так шо нічого мені тут тикати, бо так-то кожен у чомусь ветеран.
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А я ведь ответ просил членораздельный )) как же вы, зефаны, предсказуемы и скучны. мыслите штампами, пишете штампами......и даже"українська мова" не в помощь))
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Странно как-то эта Маруся и говорит, и блог ведет.. Вiйськовi...Нет? Военние... Сорри, у меня планшет не имеет UA. Говорить или писать нужно правильно. Или так, или по-украински. ЧТО ЭТО?
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Янєлох так боїться Марусю, що може дійсно відправити її за грати. Воно сцикливе та мстиве, а такі чоловіки бояться жінок, бо їх мама ще з дитинства залякала.
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Уж по части "отомстить" куда ему до шоколадной скотынки?! ))
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"Політиком 2019 року однозначно визнано Володимира Зеленського - його назвали у відкритому питанні 46% населення"

Это к вопросу о рейтинге в районе "плинтуса"! )), шоколадный мог об этом только мечтать!, и то...- на мальдивах! ))
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....не нравится мне эта МОЛДОВАНКА , надо отправить ее в Дурлешты (нас.пункт в МОЛДОВЕ под г. Кишинеу )
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вася граздич, а ты зачем сбежал из пункта отлова нелегалов и сейчас палиш свои Дуралешты?
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С чего она Маруся да еще и Зверобий, если она Елена Самбул ? Это типа как Бендер Задунайский ? Можно вывезти бабу из села но нельзя вывести село из бабы. Колхозные понты
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диванным бобам сие превращение-недоступно врожденно
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Шото поуспокоилась маруся. Без скандала,без шоу, на допрос идет. Или об'яснили ей,что призывать военнослужащих на проверку "безсмертный президент или нет",это уже как бы преступление. Или поразилась своим "подругам",которые хотели детей ее выкрасть? Пафос поуменьшился. И это правильно.
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