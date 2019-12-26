 Маруся Звіробій прийшла на допит в ДБР. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

У коментарі журналістам Звіробій заявила, що слідчі ДБР можуть затримати її, повідомити про підозру і відправити до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.

На допит Звіробій прийшла у футболці "Я не вірю" з портретами підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Вона сказала, що не знає, чи зможе вільно вийти з будівлі ДБР.

Марусю Звіробій супроводжував адвокат. Підтримати її прийшли кілька десятків людей - зокрема, депутат Верховної Ради VIII скликання Оксана Корчинська.

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Маруся Звіробій - волонтерка, ветеран. ДБР підготувало їй підозру в погрозах президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вона разом із нардепом Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.