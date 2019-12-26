 Маруся Звіробій прийшла на допит в ДБР. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
У коментарі журналістам Звіробій заявила, що слідчі ДБР можуть затримати її, повідомити про підозру і відправити до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.
На допит Звіробій прийшла у футболці "Я не вірю" з портретами підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Вона сказала, що не знає, чи зможе вільно вийти з будівлі ДБР.
Марусю Звіробій супроводжував адвокат. Підтримати її прийшли кілька десятків людей - зокрема, депутат Верховної Ради VIII скликання Оксана Корчинська.
Маруся Звіробій - волонтерка, ветеран. ДБР підготувало їй підозру в погрозах президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вона разом із нардепом Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.
ОТВЕТ МАРУСИ......как вам сказать... то то что он Бессмертно идиот да, а насчет как долго проживет зависит наверное от степени идиотии самого Бобубочки
--------------------------------------------------------------------
Кто такая маруся зверобой?
Есть Ленка Самбул!
А зверобой,то такое-типа как верка сердючка...
Хоть бы не позорились уже со своими предъявами.
Від слова - зовсім.
(Не плутати українок з особами жіночої статі що мають пашпорта громадянки України)
Я уж не говорю про официальную позицию интернет-штаба ЗЕ, там вообще их всех уже давно записали в террористы и ждут обвинительного приговора.
Як «Страна.ua» зображає Україну агресором.
https://ms.detector.media/monitoring/advocacy_and_influence/yak_stranaua_zobrazhae_ukrainu_agresorom/
Вопрос в том, что этот ресурс не только не запрещают, но и вызывают его представителя в ВР докладывать что-то нардепам.
Бегать и кричать "убей Зелю!" - это признак вменяемости или патриотизма?
А может и ума.
Согласен с тобой.
В цьому "ГЛУПОСТЬ" ?
Порохоботка чорнорота!
ВРыговский.))
Відповідати йому всеодно доведеться...
Мабуть, добряче підпалило, що з під спідниць повилазила.
Зараз є - ось суть. І, здається, залишатиметься й далі.
Очень хотелось бы услышать твой членораздельный ответ по этому поводу.
Это к вопросу о рейтинге в районе "плинтуса"! )), шоколадный мог об этом только мечтать!, и то...- на мальдивах! ))