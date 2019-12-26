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Все про:діти (1768) житло (199) сироти (29) Юлія Соколовська (17)

 Понад 1700 дітей-сиріт будуть забезпечені житлом у 2019 році, - Соколовська

У 2019 році держава забезпечить житлом понад 1700 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з-поміж них.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це міністерка соціальної політики Юлія Соколовська заявила під час регіональної поїздки в Житомирську область.

"Цього року нам вдалося додатково виділити майже 126 млн грн на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це дозволить компенсувати вартість майже 350 помешкань. З урахуванням цих додаткових коштів, загалом у 2019 році держава забезпечить житлом понад 1700 осіб", - сказала міністерка.

У межах візиту міністерка соціальної політики відвідала одну квартиру, куплену цьогоріч для дитини-сироти, яка з 2007 року стояла на обліку осіб, що потребують житла. Загалом у 2019 році понад 50 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа отримають власне житло на Житомирщині. Сума компенсації за одне помешкання у середньому становить близько 300 тис. грн.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167354
 
 
 Топ коментарі
 
Дети-сироты конечно же плохо им тяжело и все такое... Ну постройте им общежитие... но квартиры... за чей счет? Вы бюджетникам ЗП за полгода уже должны!!!
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Скільки з тих квартир підуть сваім людям?
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Дети-сироты конечно же плохо им тяжело и все такое... Ну постройте им общежитие... но квартиры... за чей счет? Вы бюджетникам ЗП за полгода уже должны!!!
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за мой и твой счет..
и за счет моих и остальных детей...
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Какие квартиры!? Там написано ДОМОВ, на 300 квадратов, как у Богдана, ну того что Андрюша... ну тот который шепчет на ушко... *** ну ты тупой, тот который был Рыгом... ну наконец-то дошло!..
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бездомным собакам тоже квартиры выдать надо.
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вы лучше цифры дайте. сколько пошло денег на конкретное жилье и сколько на руководство и организазию. тогда все поймут что организация обошлась в 60% а жилье 40 от всей суммы. Украине такие схемы нахрен не нужны
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и сразу же наведу ример. просят люди у (завхоза) города 10 камазов щебня на усыпку улицы, стоимость щебня с доставкой 52000 грн. а он говорит а кошторис (СМЕТУ) 130000 грн кто оплатит? вот вам и арифметика
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Я не сирота, але у мене немає власного житла.
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