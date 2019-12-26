 Розмір призових за медалі Олімпійських ігор-2020 буде таким же, як і за медалі ігор у Ріо, - Міністерство культури, молоді та спорту

Заступник міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін заявив XSPORT, що призові за медалі на Олімпіаді-2020 будуть такими ж, як і на попередніх Іграх, передає Цензор.НЕТ.
"Призові за Олімпійські ігри поки такими ж і залишаються. Я прихильник не змінювати правила. Потрібно завершити цикл, а потім вже думати, що міняти. Ні, вони не збільшуються і не зменшуються", - заявив Шумілін .
Зазначимо, що на попередніх трьох Олімпіадах: у Пхьончхані, Ріо-де-Жанейро та Сочі сума призових за медалі була однакова:
- Золото - 125 тисяч доларів (у гривнях за курсом НБУ);
- Срібло - 80 тисяч доларів;
- Бронза - 55 тисяч доларів.
Зазначимо, що на початку 2015 року було ухвалено Стратегію 2020 року, де було закладено план завоювати 35 медалей на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. При цьому з Бразилії в 2016 році Україна привезла 11 нагород.
"Денег катастрофически мало": Дерюгина заявила об угрозе срыва подготовки гимнасток к Олимпиаде-2020.
На художественную гимнастику выделено почти в четыре раза меньше денег, чем необходимо.
Вице-президент федерации художественной гимнастики Украины и главный тренер национальной сборной Ирина Дерюгина сообщила о проблемах с финансированием перед подготовкой к Олимпиаде-2020.
Об этом Дерюгина сказала в интервью rbc.ua. "На последнем совещании в Министерстве дали понять, что по формуле, согласно которой будет финансироваться спорт, уже ничего невозможно изменить.
Для художественной гимнастики денег не то что хватает, их катастрофически мало. Нам надо хотя бы 16 млн гривен, а дают 4,9 млн.
Смешная сумма, тем более в олимпийский год. На эти деньги мы сможем поехать только на два-три старта в индивидуальных упражнениях. На подготовку девочек в групповых упражнениях нет ни одной копейки", - отметила Дерюгина.