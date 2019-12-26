 Розмір призових за медалі Олімпійських ігор-2020 буде таким же, як і за медалі ігор у Ріо, - Міністерство культури, молоді та спорту

Заступник міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін заявив XSPORT, що призові за медалі на Олімпіаді-2020 будуть такими ж, як і на попередніх Іграх, передає Цензор.НЕТ.

"Призові за Олімпійські ігри поки такими ж і залишаються. Я прихильник не змінювати правила. Потрібно завершити цикл, а потім вже думати, що міняти. Ні, вони не збільшуються і не зменшуються", - заявив Шумілін .

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Зазначимо, що на попередніх трьох Олімпіадах: у Пхьончхані, Ріо-де-Жанейро та Сочі сума призових за медалі була однакова:

Золото - 125 тисяч доларів (у гривнях за курсом НБУ);

Срібло - 80 тисяч доларів;

Бронза - 55 тисяч доларів.

Зазначимо, що на початку 2015 року було ухвалено Стратегію 2020 року, де було закладено план завоювати 35 медалей на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. При цьому з Бразилії в 2016 році Україна привезла 11 нагород.