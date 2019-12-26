EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  496  5
Все про:Держприкордонслужба (2351) нелегали (188) Туреччина (902)

 Держприкордонслужба перекрила канал незаконного переправлення в Україну громадян Туреччини

Співробітники Держприкордонслужби в Одеській області викрили канал організації незаконного переправлення громадян Туреччини на територію України через Молдову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

"Так, днями прикордонники у Роздільнянському районі Одеської області затримали трьох громадян Туреччини та громадянина Республіки Молдова, який організовував їхнє незаконне переправлення з Молдови на територію України поза встановленими пунктами пропуску", - повідомляє Держприкордонслужба.

Правоохоронці встановили, що кінцевою метою громадян Туреччини було потрапити, теж у незаконний спосіб, до країн Західної Європи.

Громадян Туреччини притягнуто до відповідальності, крім того, на підставі зібраних матеріалів за процесуальним керівництвом Роздільнянської місцевої прокуратури громадянину РМ оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Громадянин РФ намагався вивезти з України старовинні монети та Георгіївський хрест, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167352
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Просто турки заблудились в Дунайских плавнях.
 показати весь коментар
 
 
Та нє, вони тікають з бідної Турції в багату Україну.
 показати весь коментар
 
 
тому що нехер було крізь очерет ломитися... треба було якось інакше...тунель або шо...
 показати весь коментар
 
Цирк, ну зачем туркам въезжать незаконно в Украину, когда они могут сделать это без проблем законно?
 показати весь коментар
 
 
візму на поруки жителів Мармарісу або Бодруму...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору