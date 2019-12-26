 МЗС РФ у відповідь на санкції проти "Північного потоку-2" погрожує розширенням стоп-листів на в'їзд у країну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Відповідь на санкції проти газопроводу "буде не лише риторичною", - заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков
Він також стверджує, що відповідь точно буде, бо "про це вже заявили на рівні керівництва".
"Поспішати ми з цим не будемо, тут немає ніякої гонки, до якого терміну щось зробити, про щось оголосити", - додав Рябков.
Російський політик озвучив один із варіантів відповіді. За його словами, ті, хто мають стосунок до просування санкцій проти Росії, не зможуть в'їхати в країну вільно, як будь-який американець.
"Відповідь буде знайдено, вона може бути у формі розширення наших стоп-листів на в'їзд у Росію", - сказав він.
Рябков також зазначив, що Москва не має наміру вводити обмеження проти американського бізнесу, який працює на території Росії.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп схвалив затверджений Конгресом і Сенатом пакет санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".
Александр пожарил окрошку.
Петр Семенович снял трусы.
И выставил попу в окошко.
Олег сделал штопором дырку в губе,
Копаясь в проводке соседа.
Максим, на экране айфона себе
Ключом нацарапал "Победа".
Иван измазал тельняшку золой,
Евгений не мылся неделю.
Борис кричал: "Конгресменов долой!",
И начал курить в постели.
Анджела вставила в ноздри кольцо
И показала свекрови.
Павел засунул в духовку лицо,
И сжег ресницы и брови.
Руслан выбил палкой в больнице стекло,
Алексей разломал калитку.
Виктор навоза набрал пол кило
И в прихожей слепил пирамидку.
Михаил органично блевал в кусты,
Иннокентий устроил истерику.
А ты, как за дерзкие санкции, ты,
Наказал адекватно Америку?
"Спешить мы с этим не будем...", - добавил Рябков.
Рябков также отметил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, который работает на территории России.
Тихонечко булькнули из своего болотца и оглянулись, не заметил ли кто, не приведи господь.
вот эт то ссанкции будут - страшно до невозможности
челябинских пацановроссийских контрсанкций.
это и есть ее ответ
Должно быть это парализует экономику Америки.
стопэ! это что и на 9-е мая не пригласят ? )))))
Подготовка почвы для тех,кто ведет бизнес и имеет активы. Прислать письмо и отжать активы - это скрепно.