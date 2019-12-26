 Сьогодні Нацбанк вводить в обіг нові пам'ятні монети, присвячені військовослужбовцям. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Пам'ятна монета "На варті життя" присвячена військовим медикам - людям, чия професія поєднує в собі медичні та військові знання, які самовіддано служать Батьківщині, щодня рятуючи життя її захисників, роблять подвиг милосердя, мужності і стійкості.

Роздрібна ціна, грн: 10

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України (ліворуч), напис Україна (угорі півколом), рік карбування монети 2019 (праворуч), номінал десять гривень (півколом унизу); у центрі – стилізовану композицію: полум’я, на тлі якого – хрест, символ медицини, навколо – камуфльовані уламки, що символізують драматизм війни; унизу між уламками – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети розміщено стилізовану композицію: військовий медик надає допомогу пораненому бійцеві під час бойових дій, дзеркальні силуети гелікоптера та групи військових, які прямують до нього з ношами (ліворуч); напис "На варті життя" (унизу).

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Монета "Учасникам бойових дій на території інших держав" присвячена українським військовим фахівцям - учасникам багатьох миротворчих місій.

"З 1992 року в міжнародних миротворчих операціях взяли участь майже 40 тисяч українських військовослужбовців. Український бойовий резерв налічує майже 330 тисяч осіб, більшу частину якого складають ветерани війни в Афганістані. До окремого ешелону ветеранів бойових дій належать військові фахівці з досвідом ведення миротворчих операцій у В'єтнамі, Сирії, Анголі, Мозамбіку, Єгипті та інших країнах", - йдеться в повідомленні.

Роздрібна ціна, грн: 10



Фото: сайт НБУ

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, над яким напис Україна; на дзеркальному тлі – стилізовану композицію: на тлі моделі Землі зображено континенти та зазначено номінал 10/гривень (унизу); рік карбування монети 2019 (ліворуч); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч); напис "Учасникам бойових дій на території інших держав" (угорі півколом).

На реверсі монети в обрамленні рослинного орнаменту, на дзеркальному тлі написи: ОБОВ'ЯЗОК / МУЖНІСТЬ / ПАМ'ЯТЬ.