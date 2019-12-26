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Все про:монети (42) НБУ (494)

 Сьогодні Нацбанк вводить в обіг нові пам'ятні монети, присвячені військовослужбовцям. ФОТО

Сьогодні, 26 грудня, НБУ вводить в обіг пам'ятні монети номіналом 10 гривень "На варті життя" і "Учасникам бойових дій на території інших держав".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Пам'ятна монета "На варті життя" присвячена військовим медикам - людям, чия професія поєднує в собі медичні та військові знання, які самовіддано служать Батьківщині, щодня рятуючи життя її захисників, роблять подвиг милосердя, мужності і стійкості.

Роздрібна ціна, грн: 10

Сьогодні Нацбанк вводить в обіг нові памятні монети, присвячені військовослужбовцям 01

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України (ліворуч), напис Україна (угорі півколом), рік карбування монети 2019 (праворуч), номінал десять гривень (півколом унизу); у центрі – стилізовану композицію: полум’я, на тлі якого – хрест, символ медицини, навколо – камуфльовані уламки, що символізують драматизм війни; унизу між уламками – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети розміщено стилізовану композицію: військовий медик надає допомогу пораненому бійцеві під час бойових дій, дзеркальні силуети гелікоптера та групи військових, які прямують до нього з ношами (ліворуч); напис "На варті життя" (унизу).

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Монета "Учасникам бойових дій на території інших держав" присвячена українським військовим фахівцям - учасникам багатьох миротворчих місій.

"З 1992 року в міжнародних миротворчих операціях взяли участь майже 40 тисяч українських військовослужбовців. Український бойовий резерв налічує майже 330 тисяч осіб, більшу частину якого складають ветерани війни в Афганістані. До окремого ешелону ветеранів бойових дій належать військові фахівці з досвідом ведення миротворчих операцій у В'єтнамі, Сирії, Анголі, Мозамбіку, Єгипті та інших країнах", - йдеться в повідомленні.

Роздрібна ціна, грн: 10

Сьогодні Нацбанк вводить в обіг нові памятні монети, присвячені військовослужбовцям 02
Фото: сайт НБУ

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, над яким напис Україна; на дзеркальному тлі – стилізовану композицію: на тлі моделі Землі зображено континенти та зазначено номінал 10/гривень (унизу); рік карбування монети 2019 (ліворуч); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч); напис "Учасникам бойових дій на території інших держав" (угорі півколом).

На реверсі монети в обрамленні рослинного орнаменту, на дзеркальному тлі написи: ОБОВ'ЯЗОК / МУЖНІСТЬ / ПАМ'ЯТЬ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167348
 
   
 Топ коментарі
 
"Великое достижение" было напечатать монет по 1и 2 грн, размером со старой копейкой и из того же материала. Вот, где достижение, так достижение!
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а твоей мамке медаль за роды через жопу так и не выдали? Сегодня Нацбанк вводит в обращение новые памятные монеты, посвященные военнослужащим - Цензор.НЕТ 1873
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Очередное великое достижение
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"Великое достижение" было напечатать монет по 1и 2 грн, размером со старой копейкой и из того же материала. Вот, где достижение, так достижение!
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да, год назад один знакомый дядька собирался идти бастовать против выпуска этих никому ненужных копеек.
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Очередное великое достижение Зебилов
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я бы на монете про территории других государств мацковский кремль изобразил
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Та можно было бы ещё монету украинским космонавтам. Или украинским великим ученым. Хотя.. Есть одно известное достижение.
Монету памяти полтавским галушкам..
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а твоей мамке медаль за роды через жопу так и не выдали?
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главное, что твоей выдали. И как в жопе жилось, поведай.
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моей то на за что. а вам обоим за вклад в кацапонауку еще по именной грамоте именной нужно выписать. Сегодня Нацбанк вводит в обращение новые памятные монеты, посвященные военнослужащим - Цензор.НЕТ 7996
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ты её разорвал своей глупой головой. Посмертно выдали?
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паря, ты не кипишуй, и так всем видно, что ты из жопы вылез.
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тебя поп рпц хоть с мылом крестил, мокша набутылочная?
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а почему только медики? боитесь обидеть мокшанских ублюдков которые отпечатали медали за захват крыма?
Где монета арты? где пехота? где разведка? танкисты? где вся наша зубасто когтистая вооруженная сила?
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В Украине монеты всегда были на достойном уровне. Монетный двор еще имеет грамотных специалистов видать.
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"Участникам боевых действий на территории других государств", - Эта монета во вред Украине, это коммунистическая пропаганда, это напоминание, что украинцы участвовали в оккупации Чехии, Афганистана, Венгрии. Этой монеты не должно быть. НБУ должен иъять из обихода эту монету. Сьогодні Нацбанк вводить в обіг нові пам'ятні монети, присвячені військовослужбовцям - Цензор.НЕТ 871
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"Участникам боевых действий на территории других государств", - это как?

К каждой такой монете прилагается книжечка с разъяснениями, что собственно имеется в виду?
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