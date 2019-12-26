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 Політика України, Суспільство
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Все про:субсидія (332) Гончарук_Олексій (400)

 Правила надання субсидій не переглядатимуться, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук відкинув ймовірність того, що чинна влада переглядатиме правила надання субсидій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "24 каналу".

"У нас є параметри, за якими людині можуть призначити або не призначили субсидію. Звичайно, якщо людина стає такою, яка отримує право на оформлення субсидій", - підкреслив Гончарук.

За його словами, ті, кому призначено субсидію протягом цього сезону, її не втратять.

"Немає проблем з коштами державного бюджету для цього", - додав прем'єр.

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Нагадуємо, закон "Про верифікацію і моніторинг державних виплат" Верховна Рада прийняла в другому читанні 17 жовтня. Його метою є підвищення адресності державних виплат. 7 листопада закон повернутий із пропозиціями Президента.

Згідно з текстом законопроєкту, верифікацію держвиплат пропонується проводити на інформаційно-аналітичній платформі. Крім цього, документ надає можливість виявляти невідповідності даних в автоматизованих системах, реєстрах та базах даних. Наприклад, у разі звернення громадян по отримання держвиплат орган, який їх виплачує, спочатку повинен направити запит на таку платформу на предмет перевірки відповідності поданої інформації.

18 грудня Зеленський підписав закон про верифікацію та моніторинг виплат пенсій і субсидій.

3 грудня Рада прийняла закон про верифікації пенсій і субсидій з урахуванням пропозицій Зеленського

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167347
 
 
 Топ коментарі
 
А що ще переглядати? Все урізали до краю. Діло зроблене.
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Ну що поробиш, кожен народ заслуговує на власне керівництво, вибирають же стабільно або другого секретаря-комуняку, або взагалі парторга-пиятику, або бухгалтера-невдаху з шулерським оточенням, або двічи судимого урку, або мігранта з ішої країні з незакритими крімінальними справами, крадія, брехуна і російського агента, тепер от вибрали шпану з криворізької підворотні. Усе вибирається "стабільно" настільки, що зайвість і шкідливість посади президента в Україні з царськими повноваженнями і практичною неможливістю імпічмента вже не викликає жодного сумніву...
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а у меня субсидия есть, но в размере 0,00 грн. на отопительный сезон. кто в курсе, я в числе "счастливчиков"-получателей или нет?
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А що ще переглядати? Все урізали до краю. Діло зроблене.
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а что, субсидии еще не отменили?
пенсии жешь верифицировали Правила предоставления субсидий пересматриваться не будут, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4583
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Тобто "обрізання" продовжуватиметься. 😁
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Это называется инициатива. Вручите ему за это медаль. Можно в памятной монете ырку просверлить, и булавкой к пиджаку - чтоб не париться. Солдату от солдата.
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А почему не пересмотреть в сторону увеличения ? Ведь епоха зубожіння вже давно скінчилася . )))
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Та тих субсидій вже лишилась крапля в морі, майже усі її втратили, хто раніше отримував. Немає про що розмовляти. P.S. Субсидії взагалі не потрібні, вони безумовне зло, а от падіння економіки, яке призводить до збільшення частки злиденного населення, це якраз відповідальність Гончарука.
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Це відповідальність 73% які обрали у владу шпану з криворізької підворотні. Нехай радіють тепер.
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Ну що поробиш, кожен народ заслуговує на власне керівництво, вибирають же стабільно або другого секретаря-комуняку, або взагалі парторга-пиятику, або бухгалтера-невдаху з шулерським оточенням, або двічи судимого урку, або мігранта з ішої країні з незакритими крімінальними справами, крадія, брехуна і російського агента, тепер от вибрали шпану з криворізької підворотні. Усе вибирається "стабільно" настільки, що зайвість і шкідливість посади президента в Україні з царськими повноваженнями і практичною неможливістю імпічмента вже не викликає жодного сумніву...
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відповідально заявляю,що розмір моєї субсидії зменшився в 2,4 рази
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Мабуть збільшився доход і відповідно схудла субсидія. Шило на мило.
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Та ти жируєш. У мене з 1226 зменшили до 363 грн. Ще і норму споживання газу зменшили на 50 кубів. Поки морозів немає то якось вкладаємось .Що буде як зима прийде не уявляю. Пенсію правда підняли - мені на 83 грн., а дружині на цілих (держіться щоб не впасти) - 55 грн
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а у меня субсидия есть, но в размере 0,00 грн. на отопительный сезон. кто в курсе, я в числе "счастливчиков"-получателей или нет?
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как вы не бывали у парижу - грубо говоря не бывал)))
мы не в числе живущих по-новому с бпп )))
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не, ну я-то понимаю, что такое "ноль" и как его трудно снять в банкомате наличкой, но просто интересна сама методика подсчета получающих.
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ну значит копим долги
народ 80; не платит - будет 90% Правила надання субсидій не переглядатимуться, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7005
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Миха Чаплыга
13 ч. ·

ДОБРАНИЧ Секта! Правила надання субсидій не переглядатимуться, - Гончарук - Цензор.НЕТ 524
Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 34,860 миллиарда гривен, что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года...
Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-ноябрь 2019 года вырос в долларовом эквиваленте на 4,5 миллиарда долларов, или на 5,8%, до 82,8 миллиарда долларов.
Ой... на радость Министру Зеленского по экономике - промпроизводство упало на 7%...
Замминистра экономики Зеленского радуется этому... ПИСЬМЕННО!!!! (во дебил) и сообщает, что Зеленский обещал только смартфон, а не заводы и индустрию...
При этом восхваляет НБУ времен Порошенко и пирамиду долгов Маркаровой, приведшей к дефолту.
Сладких снов... Правила надання субсидій не переглядатимуться, - Гончарук - Цензор.НЕТ 524
Голосуйте за Зеленского, его Слуг и его Правительство... Дайте ж, @%ки, им шанс! )))))) ... угробить вас.
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