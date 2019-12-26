 Правила надання субсидій не переглядатимуться, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "24 каналу".
"У нас є параметри, за якими людині можуть призначити або не призначили субсидію. Звичайно, якщо людина стає такою, яка отримує право на оформлення субсидій", - підкреслив Гончарук.
За його словами, ті, кому призначено субсидію протягом цього сезону, її не втратять.
"Немає проблем з коштами державного бюджету для цього", - додав прем'єр.
Нагадуємо, закон "Про верифікацію і моніторинг державних виплат" Верховна Рада прийняла в другому читанні 17 жовтня. Його метою є підвищення адресності державних виплат. 7 листопада закон повернутий із пропозиціями Президента.
Згідно з текстом законопроєкту, верифікацію держвиплат пропонується проводити на інформаційно-аналітичній платформі. Крім цього, документ надає можливість виявляти невідповідності даних в автоматизованих системах, реєстрах та базах даних. Наприклад, у разі звернення громадян по отримання держвиплат орган, який їх виплачує, спочатку повинен направити запит на таку платформу на предмет перевірки відповідності поданої інформації.
18 грудня Зеленський підписав закон про верифікацію та моніторинг виплат пенсій і субсидій.
3 грудня Рада прийняла закон про верифікації пенсій і субсидій з урахуванням пропозицій Зеленського
пенсии жешь верифицировали
мы не в числе живущих по-новому с бпп )))
народ 80; не платит - будет 90%
13 ч. ·
ДОБРАНИЧ Секта!
Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 34,860 миллиарда гривен, что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года...
Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-ноябрь 2019 года вырос в долларовом эквиваленте на 4,5 миллиарда долларов, или на 5,8%, до 82,8 миллиарда долларов.
Ой... на радость Министру Зеленского по экономике - промпроизводство упало на 7%...
Замминистра экономики Зеленского радуется этому... ПИСЬМЕННО!!!! (во дебил) и сообщает, что Зеленский обещал только смартфон, а не заводы и индустрию...
При этом восхваляет НБУ времен Порошенко и пирамиду долгов Маркаровой, приведшей к дефолту.
Сладких снов...
Голосуйте за Зеленского, его Слуг и его Правительство... Дайте ж, @%ки, им шанс! )))))) ... угробить вас.