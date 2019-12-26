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 Політика України, Економіка
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Все про:гривня (80) Гончарук_Олексій (400)

 Я не сказав би, що зміцнення гривні - це негативне явище, - Гончарук

Зміцнення курсу гривні, що відбувається останнім часом, відображає зростання попиту на національну валюту, має свої плюси і мінуси, і не варто розцінювати його як негативне явище, заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Я не сказав би, що зміцнення гривні - це негативне явище... В Україні такі заходи показують нам, що якщо економіка зростатиме (а насправді це саме те, чого ми очікуємо, над чим працюватимемо), то, звісно, в нормальних умовах гривня зміцнюватиметься", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр назвав серед переваг підвищення курсу гривні, зокрема, зростання зарплат у доларовому вираженні, здешевлення інвестиційного імпорту, тоді як негативно подорожчання нацвалюти впливає на експортерів та бюджет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гривня обійшла всі валюти світу за темпами зміцнення в 2019-му, - Bloomberg

Гончарук не прогнозував курс у перші місяці нового року, зазначивши, що це більше прерогатива Національного банку.

Водночас він повідомив, що орієнтовно за підсумками лютого порушуватиметься питання про коригування макропрогнозу на 2020 рік і внесення відповідних змін до держбюджету.

"В умовах, коли активно змінюються макроекономічні умови, звісно, бюджет переглядатиметься. Це нормальний процес. Очевидно, що вже в перші місяці ми отримаємо новий макропрогноз. Сідатимемо з фахівцями Національного банку і плануватимемо, як нам реагувати на те, що відбувається", - сказав прем'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167345
 
 
 Топ коментарі
 
одаренный вы наш, назовите хотя бы одну причину, по которой гривна имеет основание укрепиться?
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Звідки ж діра в бюджеті? Що там Гончарук казав? "Бюджет погано складений попередниками"? Маємо станом на грудень:

суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ,

заборгованість МАУ перед держ. підприємством за аеронавігаційні послуги становить 1 млрд грн,

суд підтвердив скасування кредиторських вимог до «Дніпроавіа» Коломойського на суму 1.5 млрд грн,

у МАУ намагаються через суд домогтися компенсації 900 млн грн,

Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол (16.4 млрд грн) через банкрутство його компанії «Аеросвіт»,

суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд. грн., а НПК Галичина - на 326.9 млн грн,

колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко, що завдав державі збитків на 456 млн грн, знятий з розшуку,

Коломойський через суд позбувся боргів перед Приватбанком на 7.5 млрд грн,

суди зобов'язали ПриватБанк повернути гроші компаніям Коломойського: Акватера - 25 млн грн, а ПАО Толкачевський ГЗК - 8,15 млн грн,

суд відмовив державному Приватбанку у стягнені київської нерухомості Коломойського вартістю 564,3 млн грн в рахунок повернення боргів за кредитом,

Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12.5 мільйона доларів (293 млн грн),

суд скасував 1.4 млрд грн штрафу накладеного АМКУ на «Галнафту» з групи Приват за змову на аукціонах,

контрольована Коломойським «Укрнафта» заборговула бюджету понад 30 млрд грн,

суд встановив пільгові тарифи для заводів Коломойського в 6,3 раза менші, ніж платить вся Україна, що завдає збитків у 350 млн грн на місяць,

Запорізький завод феросплавів з групи «Приват» домігся скасування права НАБУ через суди відміняти сумнівні угоди. Держава втратила 7 млрд грн,

"Укрнафта" в січні-червні 2019 скоротила чистий прибуток у 113 разів у порівнянні з 2018 - з 2.06 мрд грн до 18.2 млн грн,

державна компанія Центренерго, де Бєня поставив свій менеджмент, з прибутку 439 млн грн перейшла в першому півріччі 2019 р. на 1.2 млрд грн збитків,

1.76 млрд грн неплатежів накопичили споживачі електроенергії перед «Укренерго», а найбільшим неплатником є підприємства групи «Приват»,

Центренерго, яке контролює Коломойський, підписала договір на поставку вугілля з Росії за ціною 2540 грн/т, що вища від ціни Ротердам+ (1740 грн/т) з ТОВ «Нафта Форс», засновник якої з групи «Приват»,

Україна програла суперечку з ВАТ "Татнефть" у міжнародному арбітражі на 100 млн дол у справі захоплення групою "Приват" акцій АТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ), тобто захоплював Бєня, а розплачуватися буде Україна,

наближається до завершення процес міноритаріїв "УкрНафти" Коломойського і Боголюбова проти України в Стокгольмському арбітражі, де вони вимагають від держави 5.4 млрд дол (127 млрд грн)

І це тільки те, що відомо. Ви не вірите?(c)
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Это самая зрадная зрада, а не "негативное явление"!. По крайней мере так тут твердят эксперды от Ахметова и им о том же поддакивают соевые идиоты.
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одаренный вы наш, назовите хотя бы одну причину, по которой гривна имеет основание укрепиться?
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обіцяний продаж УКРАЇНСЬКОЇ землі Я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление, - Гончарук - Цензор.НЕТ 389
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Приток спекулятивных денег надо стерилизовать, а не сказки втирать. Реальная сторона экономики страдает.
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так действует организована ОПГ по выкачке из Украины денег за счет сговора с спекулянтами. Дурачков там точно нет. Народ Украины к сожалению проиграл из-за своей инертности.
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продавай доллары пока можешь, а то скоро будет по 5.50!
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юую, в Україну заводять іноземці, які є "українцями" для купівлі землі Я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8593
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По 100 он будет, когда придет время расчетов по ОВГЗ, долгов по которым, нынешняя власть набралась как как собака блох. ОВГЗ напродавали под 19% годовых, вместо того, чтобы посадить Коломойшу, вина которого уже доказана в Британских судах и взять у МВФ под 3%
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А завтра все дружно рванут не в Ростов, а в святые места, где много палестинцев.
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Все правильно Дима написал. 5 миллиардов баксов только Беня должен.
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та,шо мелочиться дайош по 200!!!
Так пойдёт?
На счет бени-то ему считается.А вот если бы
барыгу посадили вовремя,то этой бы вони небыло.
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сергей сергеев 9******* по 100, по 200. Цены в магазинах, монополия держит такие, что голову поднять не получается. Купить дешевый доллар за счет казны могут только вкладчики ОВГЗ и олигархат. Рядовое население не в состоянии воспользоваться этим "чудо преимуществом" от "гениев Зеленского".

В результате золотовалютные резервы уйдут внешним вкладчикам бумаг ОВГЗ, поставив Украину перед фактом внутреннего дефолта либо цухцвангом в необходимости распродажи земель сельхозназначения.

Команда Зеленского, полностью поглощена Коломойским-Соросом и выполняет план ликвидации Украины из-за своей трусости и некомпетентности.
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Ой дурак!
Доллар скаканет и это точно, поскольку к власти пришли идиота, а до 100 или 200 это уже не столь суть важно.
Вина Бени, уже доказана в международных судах (а не в печерском суде), в Украине, на него даже дело не завели и того и гляди еще компенсируют из гос.бюджета сумму, которую он же и украл. Сумма не много немало составляет 5млрд.дол.
А ваш барыга так "наворовал", что владея активами на 1,6 млрд. дол. в 2014 так "разбогател" к 2019, что теперь у него 0,8 млрд.дол.
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Так "доллар по сто" уже был сразу после выборов, я и так неплохо поднялся. Я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8917
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Ты на Луне что ли живешь? Ирка Луценко еще весной обьявила, что к осени бакс по 100 грн будет без сывочолого гэтьмана. А я ей верю!Я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4707
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а потім по 100 за зелений після розпродажу землі
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Після розпродажу землі населення України не буде потрібне, тому такий сценарій цілком ймовірний.
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поддерживаю. Все доллары продать, гривню на год на депозит, через год можно будет долларов в 2 - 3 раза больше. Профит!!
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из дурдома вещаешь? Ахметов больше долларов может купить за продажу электроэнергии.
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Ну да,из дурдома. Для вас это новость? Он здесь своим "интеллектом" давно блещет.
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100%
если год назад при злочынной владе чел мог купить себе 80 м новостроя,то сейчас,при всенародной власти,за те же $ он может позволить себе уже двухкомнатный хрущ.. Я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4978
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бостууга, более чем полгода работы Зеленского, привели к тому, что негативно к нему относятся не только "соевые идиоты", так что не нужно обобщать тролебот.

К весне лови остатки рейтинга своего кумира, на@бавшего всю Украину и укравшего у нее последнее - надежду.
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это как человек в глубокой дипрессии резко заинтересовался альпинизмом...
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Звідки ж діра в бюджеті? Що там Гончарук казав? "Бюджет погано складений попередниками"? Маємо станом на грудень:

суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ,

заборгованість МАУ перед держ. підприємством за аеронавігаційні послуги становить 1 млрд грн,

суд підтвердив скасування кредиторських вимог до «Дніпроавіа» Коломойського на суму 1.5 млрд грн,

у МАУ намагаються через суд домогтися компенсації 900 млн грн,

Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол (16.4 млрд грн) через банкрутство його компанії «Аеросвіт»,

суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд. грн., а НПК Галичина - на 326.9 млн грн,

колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко, що завдав державі збитків на 456 млн грн, знятий з розшуку,

Коломойський через суд позбувся боргів перед Приватбанком на 7.5 млрд грн,

суди зобов'язали ПриватБанк повернути гроші компаніям Коломойського: Акватера - 25 млн грн, а ПАО Толкачевський ГЗК - 8,15 млн грн,

суд відмовив державному Приватбанку у стягнені київської нерухомості Коломойського вартістю 564,3 млн грн в рахунок повернення боргів за кредитом,

Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12.5 мільйона доларів (293 млн грн),

суд скасував 1.4 млрд грн штрафу накладеного АМКУ на «Галнафту» з групи Приват за змову на аукціонах,

контрольована Коломойським «Укрнафта» заборговула бюджету понад 30 млрд грн,

суд встановив пільгові тарифи для заводів Коломойського в 6,3 раза менші, ніж платить вся Україна, що завдає збитків у 350 млн грн на місяць,

Запорізький завод феросплавів з групи «Приват» домігся скасування права НАБУ через суди відміняти сумнівні угоди. Держава втратила 7 млрд грн,

"Укрнафта" в січні-червні 2019 скоротила чистий прибуток у 113 разів у порівнянні з 2018 - з 2.06 мрд грн до 18.2 млн грн,

державна компанія Центренерго, де Бєня поставив свій менеджмент, з прибутку 439 млн грн перейшла в першому півріччі 2019 р. на 1.2 млрд грн збитків,

1.76 млрд грн неплатежів накопичили споживачі електроенергії перед «Укренерго», а найбільшим неплатником є підприємства групи «Приват»,

Центренерго, яке контролює Коломойський, підписала договір на поставку вугілля з Росії за ціною 2540 грн/т, що вища від ціни Ротердам+ (1740 грн/т) з ТОВ «Нафта Форс», засновник якої з групи «Приват»,

Україна програла суперечку з ВАТ "Татнефть" у міжнародному арбітражі на 100 млн дол у справі захоплення групою "Приват" акцій АТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ), тобто захоплював Бєня, а розплачуватися буде Україна,

наближається до завершення процес міноритаріїв "УкрНафти" Коломойського і Боголюбова проти України в Стокгольмському арбітражі, де вони вимагають від держави 5.4 млрд дол (127 млрд грн)

І це тільки те, що відомо. Ви не вірите?(c)
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Министерство финансов тихо убрало 100-процентное гарантирование вкладов в государственном "Ощадбанке" и присоединило его гарантии к общей процедуре "Фонда гарантирования вкладов".
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Не ври, мразь. Гарантирование вкладов в "Ощадбанке" заложено в части второй статьи 57 Закона Украины "О банках и банковской деятельности". Министерство финансов оттуда ничего "убрать" и к чему-нибудь "присоединить" не может. Данная норма Закона действует и никаких изменений в ней нет. Но четверым идиотам твой высер понравился.
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мразью тебя внуки называть будут! Вазелиносой власти законы не писаны они на конституцию ложат то же чем на пианино играют!
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вот эта статья.
https://kodeksy.com.ua/ka/o_bankah_i_bankovskoj_dejatelnosti/statja-57.htm

где сказано, ПОЛНОСТЬЮ гарантируется, без лимита? там всего 2 предложения.
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Министр финансов Маркарова влипла в очередной коррупционный скандал Декабрь 26, 2019Без рубрикиКомментарии
Я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7360В Украине всплыла возможная связь между известной по обвинениям в отмывании средств экс-главой управления ГФС в столице Людмилой Демченко и действующей министром финансов Оксаной Маркаровой. Как оказалось, обе влиятельные женщины имеют отношение к банкиру Даниилу Волынцу.
Бывшая налоговая чиновница, как заявляют многочисленные источники, вероятно сотрудничала с Волынцом, а министр Маркарова - является его супругой.
Об этом говорится в сегодняшней статье «Обозревателя».
Главное: Оксана Маркарова вместе с семьей продолжает зарабатывать на ценных бумагах десятки миллионов, при этом возглавляя министерство финансов Украины;ее муж, как утверждают многочисленные источники, может быть замешан в схемах обнала;семья Маркаровой владеет банком, который зарабывает на украинском госдолге. При этом министр владеет инсайдерской информацией о ставках, датах размещения;Оксана Маркарова, как говорится в расследовании журналистов, уже попадалась на сомнительной операции с выводом имущества с банка накануне банкротства.
Муж и обнал
Даниил Волынец - один из собственников «Аккордбанка», мультимиллионер и муж министра финансов Украины Оксаны Маркаровой. Банкир известен в узких кругах благодаря тесной связи с власть имущими. И речь идет не только о ведомстве его супруги.

Сразу несколько несвязанных между собой источников говорят: Волынец тесно сотрудничал с бывшей начальницей Главного управления ГФС в Киеве Людмилой Демченко. Она в свою очередь, как уже писало издание, якобы проверяется правоохранителями на предмет причастия к созданию схемы отмывания «черного» заработка, который якобы приносил ей ежемесячно $5-7 млн.

В наше распоряжение попал целый список предприятий, услугами которых якобы пользовались Волынец и Демченко. Чиновница, как подозревают в НАБУ, могла регистрировать налоговые накладные без уплаты НДС, в то же время Волынец, как утверждают источники, обеспечивал «инфраструктуру» для отмывания незаконно заработанных средств.
«Предприятия, которыми пользовался Волынец, предоставляют услуги по документальному оформлению операций, связанных с формированием валовых расходов по покупке металлолома, для предприятий реального сектора экономики, и осуществляют перевод денежных средств с наличной в безналичную форму расчета», - рассказывает изданию высокопоставленный чиновник.
Мы также готовы опубликовать позицию министра и ее супруга, с этой целью редакция письменно обратится в министерство за комментарием.
Интересные операции и ОВГЗ
Оксана Маркарова и сама женщина не бедная. К примеру, в 2016-м, уже будучи первым заместителем министра финансов, она указала в своей декларации доход от продажи ценных бумаг в размере более 14 млн грн. До 2013-го она работала в группе компаний «ИВС», затем уволилась и пошла на госслужбу.
Но, несмотря на это, продолжила декларировать миллионные доходы от операций с участием своей бывшей компании. Источники ее доходов, помимо официальной заработной платы: ООО «Мультиброк», ООО «Мередиансити», ООО «Клен», ЗАО «Инвестиционная Компания «ITT-Инвест» и ОАО КИФНВЗТ «Титаниум-Инвест» ООО «УК-Центр».

Несколько раз в отношении Маркаровой, как утверждают источники в правоохранительных ведомствах, даже проводили проверку. Так, якобы 21.02.2013 года Маркарова, согласно договору купли-продажи ценных бумаг №ДД-02-05/13, продала акции «Днипроспецсильгоспмонтаж» подконтрольному предприятию «Инвестиционная компания» ИТТ-Инвест по завышенной в 40 раз стоимости. При этом, решением НКЦБФР запрещено внесение изменений в депозитарный учет эмитента ОАО «Днипроспецсильгоспмонтаж».

Но и это еще цветочки. Только за операции с облигациями внутренним госзаймом (ОВГЗ), к примеру, в США Маркарова бы уже давно лишилась должности или попала за решетку. Так, именно Минфин занимается выпуском ценным бумаг и устанавливает ставки по ним. Маркарова устанавливает, а ее муж на этом зарабатывает.

Так, банк Волынца в феврале 2019-го принял решение установить лимит вложений в облигации внутреннего государственного займа на общую сумму 1,5 млрд грн. Позже объем вложений достиг 2,3 млрд грн. В чем здесь подвох? Маркарова фактически владеет инсайдерской информацией. Она знает, что, когда и под какой процент будет размещаться. Поэтому ее семья фактически имеет «особое» положение на рынке.
Кстати, это далеко не первая возможная махинация со стороны министра. Как утверждают программы «Схемы», накануне банкротства своего «Актив-банка» она передала своей же компании недвижимость в исторический части Киева, которая была в залоге банка. По закону, когда банк закрывается, залоговая недвижимость по невыплаченным кредитам продается, а вырученные деньги идут на погашение гарантированной части депозитов.
Однако Маркарова, как предполагают журналисты, зная, что банк закроют, забрала недвижимость себе. Так, в 2013 году Маркарова вместе со своим мужем Даниилом Волынцом купила Актив-банк у братьев-«регионалов» Андрея и Сергея Клюевых. Через год - в 2014 году - НБУ признал этот банк неплатежеспособным, говорится в расследовании.

Незадолго до банкротства Актив-банка семья действующего министра успела продать банк, а вместе с ним и его ценный актив - элитную недвижимость на Подоле. Покупателем, по их данным, стала фирма Синоним, соучредителем которой была Маркарова.

Цена договора купли-продажи, согласно сюжету, оказалась вдвое ниже ее залоговой стоимости. Ранее этот элитный дом находился в ипотеке у государственного Укрэксимбанка, который в результате перехода права собственности от Актив-банка к фирме Синоним, потерял залог.
Фактически Оксана Маркарова вместе со своим супругом зарабатывает на украинском государственном долге, при этом сама же за него отвечает от имени государства. Более того, семья министра успела попасть в целый ряд мутных схем, которые еще предстоит проверить правоохранителям.
Продолжение следует…
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У упоротых порохоботов своя логика. Нормальным людям не понятная.
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Серед горбатих прямоходіння являється патологією. Це я про "нормальних людей". Я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1018
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Ти ніасіліл книжку з логіки нормальних людей? Невже у школі для дефективних тепер викладають логіку? Посидь у спамі, анацефале. Бажаю тобі голодного нового року.
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Ты бы вообще не говорил, если бы население чуть умнее было))
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Это потому, что у Гончарука есть самокат, а диплом колхозный.
При наличии нормального образования он бы предпочел сейчас отмолчаться и вовремя свалить, когда ахнет.
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В целом, в стране без экономики можно жить и без премьер-министра, как сейчас, например.
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Отскок будет такой...что у основной массы зебилов..мозг..или то что у них вместо него....разорвет на миллион частей...
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обидно, что и адекватных забрыгает из взрывом моСка
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Все цены на новострои по Украине в гривнах.
То есть то что происходит сейчас это удорожание квадратных метров в долларах.
Если был квадрат 500-1000 , будет 1500 и выше.
Зашебись зедебилы!
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дык ключевое тут - "укрепляется в нормальных условиях при росте экономики"... а то, что сейчас происходит - разве можно назвать таковыми?....
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Промышленность в ноябре упала на 7.5% к ноябрю прошлого года.
В октябре было падение в 5%
Рост в 2019г. был весной:
март - 2.1%
апрель - 5.2%
май - 1.6%
После этого эпоха роста кончилась 😞
июнь - -2.3%
июль - -0.2%
август - -1.7%
сентябрь - -1.1%
С октября падение ускорилось -5% и -7.5%
Перерабатывающая промышленность упала чуть меньше - на 6.4%
Упали все отрасли, кроме химической промышленности.
По химической выросли в основном производство ПВХ и лаков-красок, видимо, рост строительства дал результат.
По металлургии падение на 14.2% на все, включая трубы, но вот производство металлоконструкций и проволоки выросло.
Да, несмотря на рост строительства, производство стройматериалов - кирпича, цемента, асфальта - упало.
Совсем плохо с машиностроением - падение на 12.3%
Стиральные и сушильные машины - падение на 30.2%
Тракторы - падение более. чем в 2 раза
Бетоносмесители - падение более, чем в 2 раза
Отдельные позиции выросли, но их удельный вес небольшой на фоне падения производства абсолютного большинства продуктов.
И пищевая промышленность упала - на 4.7%
Серьезно уменьшилось производство всех видов мяса, включая куринного, овощей, масла сливочного.
Одна из немногих позиций, где был рост - это производство шоколадных конфет. Рост 18% Так что понятно, кто виноват
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зебилы в цифирах не понимают ничего..., да и текст для них слишком длинный.. Я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8151
"Зробимо їх разом!" - вот их уровень..
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Монiка Янелох - королева дефолту.

як це, цiкаво, у Порошенко на все грошей вистачало, навiть пiд час гарячоi фази рашистськоi агресii та в набагато бiльш складних умовах?

Схоже на те, що цю шоблу трускавецьких квартальних спецiЯлicтiв та проФФесiоналiв треба гнати копняками на ростов, на паРашу.

Я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6144
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Для бюджета невыгодно, меньше гривней будет, а для людей тоже не всегда, на цены никак особенно не влияет, так как рыночная экономика у нас практически часто не работает, а работает система договорняков
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За чотири місяця повнокровного керування країною зільона команда добилася наступних успіхів:

1. Прем'єр-міністр, який отримав економіку країни з профіцитом у 8 млрд. та динамічно ростучу, за ці чотири місяці зумів загнати її у дефіцит на 40 млрд., всього було просрано 48 млрд. , а для виконання бюджету вже здійснюються запозичення з наступного року у 10 млрд., звісно за рахунок платників податків, а саме - нас з вами. Підприємства Коломойського отримали всі мислимі та немислимі преференції, з чого видно , що фінансові вкладення цього персонажа були досить вдалими.

2. У законотворчій площині зелена команда показує небувалий успіх, підготовками законів про так звану децентралізацію, а саме ту саму ФЕДЕРАЛІЗАЦІЮ, яку вимагав від зе *****, ринок земля для хазяїна слуг, загалом так звані депутати почали приймати закони пачками, не читаючи їх, бо навіщо читати те, що не можеш зрозуміти? А пояснити нікому! Ви ж сдєлалі єто - розігнали розумних, а дурним букви ні до чого. Навчання у Трускавці пройшло досить вдало, тепер як у Фейсбуці ТАК, НІ, ЧИ ЯК! Показавою є бійка КІВИ та МОТОВИЛОВЦЯ на засіданні земельного комітету ВР, під час якої ківа пообіцяв розрізати на частини та з'їсти опонента. 73% веселих ідіотів - визробили не нас, ви зробили Себе.

https://bitter-onion.livejournal.com/2766953.html
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Повелитель самокатов вещает. Долги за коммуналку хоть отдал?
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А падіння промислового виробництва це плюс чи мінус?
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Во-первых это зависит от мировой конъюктуры и желания владельцев предприятий зарабатывать. Если даже Китай перешел на кислородный конвертор, а украинские олигархи быкуют, не хотят вкладывать деньги в модернизацию. Значит будут нести убытки или недополучать прибыль.
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Это не просто хорошее явление, это замечательная, правильная политика НБУ. Политика НБУ вызывает воодушевление и надежду уже тем, что резко сократился спрос на валюту 1 категории, а гривна потихоньку начинает выполнять функцию сокровища и в ней уже можно хранить свои деньги в краткосрочной и среднесрочной перспективе, она уже способна вызывать доверие! Цены снижаются и будут еще если вы будете идти в этом направлении. Снижается учетная ставка и проценты кредитования. Это супер! Все население от этого только в выигрыше. В выигрыше и гос. бюджет. Гончарук, полностью поддерживаю.
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***
молча вопрошаю матом
видя чудо с автоматом
что торчит из белых рук
это Леха Гончарук???
в цирке? может в оперетте?
в бабской шубе и берете
исполняет подняв брови
роль - я жажду чей-то крови ???
Я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9691
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Та ну. Згадав що може бути відповідальніст?
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tZE inform

@tZEinform

·
Зеленский всерьез задумался над отставкой премьер-министра. и соответственно всего правительства. Это вариант который позволит убрать наконец то Авакова без особых хлопот и найти крайнего в пиковой ситуации с бюджетом. Это очень беспокоит "группу Абромавичюса", которая через свои каналы запустила информацию об участии Коломойского, Ахметова и прочих в отставке Гончарука. Еще раз, для всех - Гончарук абсолютно декоративная фигура, ничего не решающая и ничего не значащая. Просто Зеленскому нужен очередной пиар-ход для выиграша времени. Хроника...
Вслед за тарифами на передачу электроэнергии которые повлекут рост цены на электроэнергию на 10% мы тут писали "Зеленскому нужны деньги. Ваши деньги" Кабинет министров одобрил повышение тарифов на распределение газа для 44 операторов ГРС в течение I полугодия 2020 года в среднем на 75% . Плюс к цене на газ около 8-12% Это дела. А это для болтовня для дураков "Тарифы на отопление могут снизиться на 30% уже в следующем месяце" - Гончарук.
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а чому тiльки прем'єра?

Монiка Зєлєнськi обiцяла, що якщо не буде справлятись, звiльнить мiсце через 100 днiв.
нехай збирає манатки та шурує на ростов зi своєю шоблою.
i бородату бабу каломойшу нехай забирає з собою.
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зеленский президент мусоров и бандитов
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"Я бы не стал говорить". Так лучше,дальше не надо
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Укрепление гривни, очередная игра для лохов . Это как в море сперва отлив , а потом цунами долар будет за 50 и ..... дальше пргнозировать страшно.Шо пытаемся удержать рейтинг зелупного .
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Укрепление гривни за счет падения ВВП ,это из разряда Горбачевских перлов -
"Экономика должна быть экономной "Я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5454 Можно добавить - масло должно быть масленым а тупой ещё тупее Я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5454 Рехфарматары хреновы Я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5454
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Покажите реальный рост экономики, производства, экспорта, поступления в бюджет, а уж потом укрепляйте гривну... брать деньги в долг ОВГЗ под 16-19% годовых и тем самым создавать искусственный дефицит гривны, это не рост экономики, это надувания пузыря который когда лопнет обесценит гривну до 40-60 грн. за доллар... как такие дебилы управляют страной)))
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Тепер ви знаєте, хто проїв діру в бюджеті України.

Так звідки ж діра в бюджеті? Що там Гончарук казав? "Бюджет погано складений попередниками"? Маємо станом на грудень:

суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ,

заборгованість МАУ перед держ. підприємством за аеронавігаційні послуги становить 1 млрд грн,

суд підтвердив скасування кредиторських вимог до «Дніпроавіа» Коломойського на суму 1.5 млрд грн,

у МАУ намагаються через суд домогтися компенсації 900 млн грн,

Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол (16.4 млрд грн) через банкрутство його компанії «Аеросвіт»,

суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд. грн., а НПК Галичина - на 326.9 млн грн,

колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко, що завдав державі збитків на 456 млн грн, знятий з розшуку,

Коломойський через суд позбувся боргів перед Приватбанком на 7.5 млрд грн,

суди зобов'язали ПриватБанк повернути гроші компаніям Коломойського: Акватера - 25 млн грн, а ПАО Толкачевський ГЗК - 8,15 млн грн,

суд відмовив державному Приватбанку у стягнені київської нерухомості Коломойського вартістю 564,3 млн грн в рахунок повернення боргів за кредитом,

Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12.5 мільйона доларів (293 млн грн),

суд скасував 1.4 млрд грн штрафу накладеного АМКУ на «Галнафту» з групи Приват за змову на аукціонах,

контрольована Коломойським «Укрнафта» заборговула бюджету понад 30 млрд грн,

суд встановив пільгові тарифи для заводів Коломойського в 6,3 раза менші, ніж платить вся Україна, що завдає збитків у 350 млн грн на місяць,

Запорізький завод феросплавів з групи «Приват» домігся скасування права НАБУ через суди відміняти сумнівні угоди. Держава втратила 7 млрд грн,

"Укрнафта" в січні-червні 2019 скоротила чистий прибуток у 113 разів у порівнянні з 2018 - з 2.06 мрд грн до 18.2 млн грн,

державна компанія Центренерго, де Бєня поставив свій менеджмент, з прибутку 439 млн грн перейшла в першому півріччі 2019 р. на 1.2 млрд грн збитків,

1.76 млрд грн неплатежів накопичили споживачі електроенергії перед «Укренерго», а найбільшим неплатником є підприємства групи «Приват»,

Центренерго, яке контролює Коломойський, підписала договір на поставку вугілля з Росії за ціною 2540 грн/т, що вища від ціни Ротердам+ (1740 грн/т) з ТОВ «Нафта Форс», засновник якої з групи «Приват»,

Україна програла суперечку з ВАТ "Татнефть" у міжнародному арбітражі на 100 млн дол у справі захоплення групою "Приват" акцій АТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ), тобто захоплював Бєня, а розплачуватися буде Україна,

наближається до завершення процес міноритаріїв "УкрНафти" Коломойського і Боголюбова проти України в Стокгольмському арбітражі, де вони вимагають від держави 5.4 млрд дол (127 млрд грн)

І це тільки те, що відомо. Ви не вірите? Тоді пригадайте:
Була у нього авіакомпанія «#АероСвіт» - стала банкрутом.

Був у нього футбольний клуб «#Дніпро» - став банкрутом.
Був у нього «#ПриватБанк» - він вивів з нього на власні рахунки 16 млрд. грн, і банк не впав лише завдяки державі.
Була у нього компанія «#МАУ» - стала б банкрутом, аби його агенти не прибрали конкурентів… Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" в 2018 році в порівнянні з 2017 роком, збільшила збиток в 8,9 рази - до 2,696 мільярда гривень. Згідно з даними Держреєстру, 100% авіакомпанії прямо або опосередковано контролює кіпрська "Онтобет Промоушинз Лімітед", одним з кінцевих бенефіціарів якої є Ігор Коломойський. А державі, контрагентам та персоналу авіакомпанії, по-факту, залишать лише борги.
А зараз він надув свою найбільшу бульбашку і чекає, аби її схопило якнаймога більше дурників.
Отже, "продаж мильних бульбашок" - це його стандартна цинічна бізнес-поведінка. Тому так само він зробить і з Україною - висмокче до нитки і сховається там, звідки його не видадуть. І не лише через гроші. А наші нащадки будуть приречені сплачувати зроблені ним борги...

Дмитро Судак
https://bitter-onion.livejournal.com/2782428.html
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Доллар падает, гривна растет.
Зебилье, почему цены растут?????

Давай, в Ростов валите зебобики!
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Здається, я вже десь чув про таке диво, як "отрицатєльньій рост"... От шо воно меле? Чи він під економікою країни має на увазі бізнеси Бєні? Якщо так - то тоді все сходиться
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Ну це такий "ріст", специфічний - на фоні абсолютно спекулятивного росту курсу гривні ціни на товари і послуги зростають, торгівельне сальдо стабільно негативне і погіршується, експорт летить у прірву, промисловість стагнує. Тож ТАКИЙ ріст курсу справді дуже негативне явище.
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Всё было бы неплохо, если бы цены не росли... при падающем долларе.
Вообщем, не знаю кто тут как, а я при малейшей возможности весь этот год доллары покупал.
В итоге в среднем по 25 вышло. Да сейчас 23, ну знал бы прикуп жил бы в Сочи )
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Абсолютно правильно. Ще у 1991 році стало ясно що всі тимчасово вільні гроші слід зберігати у твердій валюті. Тоді усі інфляції та дефолти сприймаются спокійніше.
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Хрен с ним, с курсом, если его не держат, когда он падает, но вот если его так же не будут держать, когда он растёт, то тогда поверю, что всё правильно. Интересы же ж торгашей всегда на первом месте.
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На месте НБУ, если бы хотел нагадить Зе и Ко так бы делал: крепкая гривна и высокая учётная ставка.
Кто-то хочет поспорить?
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Какой же он дебил, а еще бородку отпустил. Слушал интервью по телеку - ноль абсолютный, полная безнадега. НУ, такое и нужно БеЗе. Абы чего не вышло...
А экономика тем часом - в крутом пике!
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"отсрочка" яресько на три роки закінчилась. тепер треба починаючи з 2019 року платити відстрочені борги. вже в перший 2019 рік побудували собі піраміду овдз на 4 млрд доларів. ми ще маємо ці варанти яресько по яким повинні платити за ріст економіки до 2040 року. за президенства порошенка в нас на 10 млрд дол. виріс загальний борг і приблизно на стільки ж виросли звр. така собі "нічия".

тепер на нам потрібні гроші мвф яким ми і так вже винні. але гроші мвф треба як правило класти до звр. а щоб отримати гроші мвф нам треба продати землю і взагалі бути слухняними для наших "західних партнерів". а в нас ще доходи до бюджету знижуються.
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"Существующие тенденции показывают нам, что если экономика будет расти (а на самом деле это именно то, чего мы ожидаем, над чем будем работать), то, конечно, в нормальных условиях гривня будет укрепляться"

По зеленой логике, то и наоборот, удорожание нацвалюты приведет к расту экономики. Как в анекдоте про барана и 5 палок колбасы
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Ви хочете мати нормальну економiку з такими мiнiстрами?

Земiнiстр. проФФЕсiонал, спецiЯлicт!

"Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам... меня никогда не интересовала особо Украина... меня интересовал парусной спорт и сальса";
"...я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой... я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать...";

це мiнiстр економiки з Зешобли, панове.
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