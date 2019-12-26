 Я не сказав би, що зміцнення гривні - це негативне явище, - Гончарук

"Я не сказав би, що зміцнення гривні - це негативне явище... В Україні такі заходи показують нам, що якщо економіка зростатиме (а насправді це саме те, чого ми очікуємо, над чим працюватимемо), то, звісно, в нормальних умовах гривня зміцнюватиметься", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Прем'єр назвав серед переваг підвищення курсу гривні, зокрема, зростання зарплат у доларовому вираженні, здешевлення інвестиційного імпорту, тоді як негативно подорожчання нацвалюти впливає на експортерів та бюджет.
Гончарук не прогнозував курс у перші місяці нового року, зазначивши, що це більше прерогатива Національного банку.
Водночас він повідомив, що орієнтовно за підсумками лютого порушуватиметься питання про коригування макропрогнозу на 2020 рік і внесення відповідних змін до держбюджету.
"В умовах, коли активно змінюються макроекономічні умови, звісно, бюджет переглядатиметься. Це нормальний процес. Очевидно, що вже в перші місяці ми отримаємо новий макропрогноз. Сідатимемо з фахівцями Національного банку і плануватимемо, як нам реагувати на те, що відбувається", - сказав прем'єр.
Как обещали пэдроботы
Так пойдёт?
На счет бени-то ему считается.А вот если бы
барыгу посадили вовремя,то этой бы вони небыло.
В результате золотовалютные резервы уйдут внешним вкладчикам бумаг ОВГЗ, поставив Украину перед фактом внутреннего дефолта либо цухцвангом в необходимости распродажи земель сельхозназначения.
Команда Зеленского, полностью поглощена Коломойским-Соросом и выполняет план ликвидации Украины из-за своей трусости и некомпетентности.
Доллар скаканет и это точно, поскольку к власти пришли идиота, а до 100 или 200 это уже не столь суть важно.
Вина Бени, уже доказана в международных судах (а не в печерском суде), в Украине, на него даже дело не завели и того и гляди еще компенсируют из гос.бюджета сумму, которую он же и украл. Сумма не много немало составляет 5млрд.дол.
А ваш барыга так "наворовал", что владея активами на 1,6 млрд. дол. в 2014 так "разбогател" к 2019, что теперь у него 0,8 млрд.дол.
Отож...
если год назад при злочынной владе чел мог купить себе 80 м новостроя,то сейчас,при всенародной власти,за те же $ он может позволить себе уже двухкомнатный хрущ..
К весне лови остатки рейтинга своего кумира, на@бавшего всю Украину и укравшего у нее последнее - надежду.
суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ,
заборгованість МАУ перед держ. підприємством за аеронавігаційні послуги становить 1 млрд грн,
суд підтвердив скасування кредиторських вимог до «Дніпроавіа» Коломойського на суму 1.5 млрд грн,
у МАУ намагаються через суд домогтися компенсації 900 млн грн,
Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол (16.4 млрд грн) через банкрутство його компанії «Аеросвіт»,
суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд. грн., а НПК Галичина - на 326.9 млн грн,
колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко, що завдав державі збитків на 456 млн грн, знятий з розшуку,
Коломойський через суд позбувся боргів перед Приватбанком на 7.5 млрд грн,
суди зобов'язали ПриватБанк повернути гроші компаніям Коломойського: Акватера - 25 млн грн, а ПАО Толкачевський ГЗК - 8,15 млн грн,
суд відмовив державному Приватбанку у стягнені київської нерухомості Коломойського вартістю 564,3 млн грн в рахунок повернення боргів за кредитом,
Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12.5 мільйона доларів (293 млн грн),
суд скасував 1.4 млрд грн штрафу накладеного АМКУ на «Галнафту» з групи Приват за змову на аукціонах,
контрольована Коломойським «Укрнафта» заборговула бюджету понад 30 млрд грн,
суд встановив пільгові тарифи для заводів Коломойського в 6,3 раза менші, ніж платить вся Україна, що завдає збитків у 350 млн грн на місяць,
Запорізький завод феросплавів з групи «Приват» домігся скасування права НАБУ через суди відміняти сумнівні угоди. Держава втратила 7 млрд грн,
"Укрнафта" в січні-червні 2019 скоротила чистий прибуток у 113 разів у порівнянні з 2018 - з 2.06 мрд грн до 18.2 млн грн,
державна компанія Центренерго, де Бєня поставив свій менеджмент, з прибутку 439 млн грн перейшла в першому півріччі 2019 р. на 1.2 млрд грн збитків,
1.76 млрд грн неплатежів накопичили споживачі електроенергії перед «Укренерго», а найбільшим неплатником є підприємства групи «Приват»,
Центренерго, яке контролює Коломойський, підписала договір на поставку вугілля з Росії за ціною 2540 грн/т, що вища від ціни Ротердам+ (1740 грн/т) з ТОВ «Нафта Форс», засновник якої з групи «Приват»,
Україна програла суперечку з ВАТ "Татнефть" у міжнародному арбітражі на 100 млн дол у справі захоплення групою "Приват" акцій АТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ), тобто захоплював Бєня, а розплачуватися буде Україна,
наближається до завершення процес міноритаріїв "УкрНафти" Коломойського і Боголюбова проти України в Стокгольмському арбітражі, де вони вимагають від держави 5.4 млрд дол (127 млрд грн)
І це тільки те, що відомо. Ви не вірите?(c)
https://kodeksy.com.ua/ka/o_bankah_i_bankovskoj_dejatelnosti/statja-57.htm
где сказано, ПОЛНОСТЬЮ гарантируется, без лимита? там всего 2 предложения.
В Украине всплыла возможная связь между известной по обвинениям в отмывании средств экс-главой управления ГФС в столице Людмилой Демченко и действующей министром финансов Оксаной Маркаровой. Как оказалось, обе влиятельные женщины имеют отношение к банкиру Даниилу Волынцу.
Бывшая налоговая чиновница, как заявляют многочисленные источники, вероятно сотрудничала с Волынцом, а министр Маркарова - является его супругой.
Об этом говорится в сегодняшней статье «Обозревателя».
Главное: Оксана Маркарова вместе с семьей продолжает зарабатывать на ценных бумагах десятки миллионов, при этом возглавляя министерство финансов Украины;ее муж, как утверждают многочисленные источники, может быть замешан в схемах обнала;семья Маркаровой владеет банком, который зарабывает на украинском госдолге. При этом министр владеет инсайдерской информацией о ставках, датах размещения;Оксана Маркарова, как говорится в расследовании журналистов, уже попадалась на сомнительной операции с выводом имущества с банка накануне банкротства.
Муж и обнал
Даниил Волынец - один из собственников «Аккордбанка», мультимиллионер и муж министра финансов Украины Оксаны Маркаровой. Банкир известен в узких кругах благодаря тесной связи с власть имущими. И речь идет не только о ведомстве его супруги.
Сразу несколько несвязанных между собой источников говорят: Волынец тесно сотрудничал с бывшей начальницей Главного управления ГФС в Киеве Людмилой Демченко. Она в свою очередь, как уже писало издание, якобы проверяется правоохранителями на предмет причастия к созданию схемы отмывания «черного» заработка, который якобы приносил ей ежемесячно $5-7 млн.
В наше распоряжение попал целый список предприятий, услугами которых якобы пользовались Волынец и Демченко. Чиновница, как подозревают в НАБУ, могла регистрировать налоговые накладные без уплаты НДС, в то же время Волынец, как утверждают источники, обеспечивал «инфраструктуру» для отмывания незаконно заработанных средств.
«Предприятия, которыми пользовался Волынец, предоставляют услуги по документальному оформлению операций, связанных с формированием валовых расходов по покупке металлолома, для предприятий реального сектора экономики, и осуществляют перевод денежных средств с наличной в безналичную форму расчета», - рассказывает изданию высокопоставленный чиновник.
Мы также готовы опубликовать позицию министра и ее супруга, с этой целью редакция письменно обратится в министерство за комментарием.
Интересные операции и ОВГЗ
Оксана Маркарова и сама женщина не бедная. К примеру, в 2016-м, уже будучи первым заместителем министра финансов, она указала в своей декларации доход от продажи ценных бумаг в размере более 14 млн грн. До 2013-го она работала в группе компаний «ИВС», затем уволилась и пошла на госслужбу.
Но, несмотря на это, продолжила декларировать миллионные доходы от операций с участием своей бывшей компании. Источники ее доходов, помимо официальной заработной платы: ООО «Мультиброк», ООО «Мередиансити», ООО «Клен», ЗАО «Инвестиционная Компания «ITT-Инвест» и ОАО КИФНВЗТ «Титаниум-Инвест» ООО «УК-Центр».
Несколько раз в отношении Маркаровой, как утверждают источники в правоохранительных ведомствах, даже проводили проверку. Так, якобы 21.02.2013 года Маркарова, согласно договору купли-продажи ценных бумаг №ДД-02-05/13, продала акции «Днипроспецсильгоспмонтаж» подконтрольному предприятию «Инвестиционная компания» ИТТ-Инвест по завышенной в 40 раз стоимости. При этом, решением НКЦБФР запрещено внесение изменений в депозитарный учет эмитента ОАО «Днипроспецсильгоспмонтаж».
Но и это еще цветочки. Только за операции с облигациями внутренним госзаймом (ОВГЗ), к примеру, в США Маркарова бы уже давно лишилась должности или попала за решетку. Так, именно Минфин занимается выпуском ценным бумаг и устанавливает ставки по ним. Маркарова устанавливает, а ее муж на этом зарабатывает.
Так, банк Волынца в феврале 2019-го принял решение установить лимит вложений в облигации внутреннего государственного займа на общую сумму 1,5 млрд грн. Позже объем вложений достиг 2,3 млрд грн. В чем здесь подвох? Маркарова фактически владеет инсайдерской информацией. Она знает, что, когда и под какой процент будет размещаться. Поэтому ее семья фактически имеет «особое» положение на рынке.
Кстати, это далеко не первая возможная махинация со стороны министра. Как утверждают программы «Схемы», накануне банкротства своего «Актив-банка» она передала своей же компании недвижимость в исторический части Киева, которая была в залоге банка. По закону, когда банк закрывается, залоговая недвижимость по невыплаченным кредитам продается, а вырученные деньги идут на погашение гарантированной части депозитов.
Однако Маркарова, как предполагают журналисты, зная, что банк закроют, забрала недвижимость себе. Так, в 2013 году Маркарова вместе со своим мужем Даниилом Волынцом купила Актив-банк у братьев-«регионалов» Андрея и Сергея Клюевых. Через год - в 2014 году - НБУ признал этот банк неплатежеспособным, говорится в расследовании.
Незадолго до банкротства Актив-банка семья действующего министра успела продать банк, а вместе с ним и его ценный актив - элитную недвижимость на Подоле. Покупателем, по их данным, стала фирма Синоним, соучредителем которой была Маркарова.
Цена договора купли-продажи, согласно сюжету, оказалась вдвое ниже ее залоговой стоимости. Ранее этот элитный дом находился в ипотеке у государственного Укрэксимбанка, который в результате перехода права собственности от Актив-банка к фирме Синоним, потерял залог.
Фактически Оксана Маркарова вместе со своим супругом зарабатывает на украинском государственном долге, при этом сама же за него отвечает от имени государства. Более того, семья министра успела попасть в целый ряд мутных схем, которые еще предстоит проверить правоохранителям.
Продолжение следует…
При наличии нормального образования он бы предпочел сейчас отмолчаться и вовремя свалить, когда ахнет.
То есть то что происходит сейчас это удорожание квадратных метров в долларах.
Если был квадрат 500-1000 , будет 1500 и выше.
Зашебись зедебилы!
В октябре было падение в 5%
Рост в 2019г. был весной:
март - 2.1%
апрель - 5.2%
май - 1.6%
После этого эпоха роста кончилась 😞
июнь - -2.3%
июль - -0.2%
август - -1.7%
сентябрь - -1.1%
С октября падение ускорилось -5% и -7.5%
Перерабатывающая промышленность упала чуть меньше - на 6.4%
Упали все отрасли, кроме химической промышленности.
По химической выросли в основном производство ПВХ и лаков-красок, видимо, рост строительства дал результат.
По металлургии падение на 14.2% на все, включая трубы, но вот производство металлоконструкций и проволоки выросло.
Да, несмотря на рост строительства, производство стройматериалов - кирпича, цемента, асфальта - упало.
Совсем плохо с машиностроением - падение на 12.3%
Стиральные и сушильные машины - падение на 30.2%
Тракторы - падение более. чем в 2 раза
Бетоносмесители - падение более, чем в 2 раза
Отдельные позиции выросли, но их удельный вес небольшой на фоне падения производства абсолютного большинства продуктов.
И пищевая промышленность упала - на 4.7%
Серьезно уменьшилось производство всех видов мяса, включая куринного, овощей, масла сливочного.
Одна из немногих позиций, где был рост - это производство шоколадных конфет. Рост 18% Так что понятно, кто виноват
"Зробимо їх разом!" - вот их уровень..
як це, цiкаво, у Порошенко на все грошей вистачало, навiть пiд час гарячоi фази рашистськоi агресii та в набагато бiльш складних умовах?
Схоже на те, що цю шоблу трускавецьких квартальних спецiЯлicтiв та проФФесiоналiв треба гнати копняками на ростов, на паРашу.
1. Прем'єр-міністр, який отримав економіку країни з профіцитом у 8 млрд. та динамічно ростучу, за ці чотири місяці зумів загнати її у дефіцит на 40 млрд., всього було просрано 48 млрд. , а для виконання бюджету вже здійснюються запозичення з наступного року у 10 млрд., звісно за рахунок платників податків, а саме - нас з вами. Підприємства Коломойського отримали всі мислимі та немислимі преференції, з чого видно , що фінансові вкладення цього персонажа були досить вдалими.
2. У законотворчій площині зелена команда показує небувалий успіх, підготовками законів про так звану децентралізацію, а саме ту саму ФЕДЕРАЛІЗАЦІЮ, яку вимагав від зе *****, ринок земля для хазяїна слуг, загалом так звані депутати почали приймати закони пачками, не читаючи їх, бо навіщо читати те, що не можеш зрозуміти? А пояснити нікому! Ви ж сдєлалі єто - розігнали розумних, а дурним букви ні до чого. Навчання у Трускавці пройшло досить вдало, тепер як у Фейсбуці ТАК, НІ, ЧИ ЯК! Показавою є бійка КІВИ та МОТОВИЛОВЦЯ на засіданні земельного комітету ВР, під час якої ківа пообіцяв розрізати на частини та з'їсти опонента. 73% веселих ідіотів - визробили не нас, ви зробили Себе.
https://bitter-onion.livejournal.com/2766953.html
молча вопрошаю матом
видя чудо с автоматом
что торчит из белых рук
это Леха Гончарук???
в цирке? может в оперетте?
в бабской шубе и берете
исполняет подняв брови
роль - я жажду чей-то крови ???
tZE inform
@tZEinform
·
Зеленский всерьез задумался над отставкой премьер-министра. и соответственно всего правительства. Это вариант который позволит убрать наконец то Авакова без особых хлопот и найти крайнего в пиковой ситуации с бюджетом. Это очень беспокоит "группу Абромавичюса", которая через свои каналы запустила информацию об участии Коломойского, Ахметова и прочих в отставке Гончарука. Еще раз, для всех - Гончарук абсолютно декоративная фигура, ничего не решающая и ничего не значащая. Просто Зеленскому нужен очередной пиар-ход для выиграша времени. Хроника...
Вслед за тарифами на передачу электроэнергии которые повлекут рост цены на электроэнергию на 10% мы тут писали "Зеленскому нужны деньги. Ваши деньги" Кабинет министров одобрил повышение тарифов на распределение газа для 44 операторов ГРС в течение I полугодия 2020 года в среднем на 75% . Плюс к цене на газ около 8-12% Это дела. А это для болтовня для дураков "Тарифы на отопление могут снизиться на 30% уже в следующем месяце" - Гончарук.
Монiка Зєлєнськi обiцяла, що якщо не буде справлятись, звiльнить мiсце через 100 днiв.
нехай збирає манатки та шурує на ростов зi своєю шоблою.
i бородату бабу каломойшу нехай забирає з собою.
"Экономика должна быть экономной " Можно добавить - масло должно быть масленым а тупой ещё тупее Рехфарматары хреновы
Так звідки ж діра в бюджеті? Що там Гончарук казав? "Бюджет погано складений попередниками"? Маємо станом на грудень:
суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ,
заборгованість МАУ перед держ. підприємством за аеронавігаційні послуги становить 1 млрд грн,
суд підтвердив скасування кредиторських вимог до «Дніпроавіа» Коломойського на суму 1.5 млрд грн,
у МАУ намагаються через суд домогтися компенсації 900 млн грн,
Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол (16.4 млрд грн) через банкрутство його компанії «Аеросвіт»,
суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд. грн., а НПК Галичина - на 326.9 млн грн,
колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко, що завдав державі збитків на 456 млн грн, знятий з розшуку,
Коломойський через суд позбувся боргів перед Приватбанком на 7.5 млрд грн,
суди зобов'язали ПриватБанк повернути гроші компаніям Коломойського: Акватера - 25 млн грн, а ПАО Толкачевський ГЗК - 8,15 млн грн,
суд відмовив державному Приватбанку у стягнені київської нерухомості Коломойського вартістю 564,3 млн грн в рахунок повернення боргів за кредитом,
Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12.5 мільйона доларів (293 млн грн),
суд скасував 1.4 млрд грн штрафу накладеного АМКУ на «Галнафту» з групи Приват за змову на аукціонах,
контрольована Коломойським «Укрнафта» заборговула бюджету понад 30 млрд грн,
суд встановив пільгові тарифи для заводів Коломойського в 6,3 раза менші, ніж платить вся Україна, що завдає збитків у 350 млн грн на місяць,
Запорізький завод феросплавів з групи «Приват» домігся скасування права НАБУ через суди відміняти сумнівні угоди. Держава втратила 7 млрд грн,
"Укрнафта" в січні-червні 2019 скоротила чистий прибуток у 113 разів у порівнянні з 2018 - з 2.06 мрд грн до 18.2 млн грн,
державна компанія Центренерго, де Бєня поставив свій менеджмент, з прибутку 439 млн грн перейшла в першому півріччі 2019 р. на 1.2 млрд грн збитків,
1.76 млрд грн неплатежів накопичили споживачі електроенергії перед «Укренерго», а найбільшим неплатником є підприємства групи «Приват»,
Центренерго, яке контролює Коломойський, підписала договір на поставку вугілля з Росії за ціною 2540 грн/т, що вища від ціни Ротердам+ (1740 грн/т) з ТОВ «Нафта Форс», засновник якої з групи «Приват»,
Україна програла суперечку з ВАТ "Татнефть" у міжнародному арбітражі на 100 млн дол у справі захоплення групою "Приват" акцій АТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ), тобто захоплював Бєня, а розплачуватися буде Україна,
наближається до завершення процес міноритаріїв "УкрНафти" Коломойського і Боголюбова проти України в Стокгольмському арбітражі, де вони вимагають від держави 5.4 млрд дол (127 млрд грн)
І це тільки те, що відомо. Ви не вірите? Тоді пригадайте:
Була у нього авіакомпанія «#АероСвіт» - стала банкрутом.
Був у нього футбольний клуб «#Дніпро» - став банкрутом.
Був у нього «#ПриватБанк» - він вивів з нього на власні рахунки 16 млрд. грн, і банк не впав лише завдяки державі.
Була у нього компанія «#МАУ» - стала б банкрутом, аби його агенти не прибрали конкурентів… Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" в 2018 році в порівнянні з 2017 роком, збільшила збиток в 8,9 рази - до 2,696 мільярда гривень. Згідно з даними Держреєстру, 100% авіакомпанії прямо або опосередковано контролює кіпрська "Онтобет Промоушинз Лімітед", одним з кінцевих бенефіціарів якої є Ігор Коломойський. А державі, контрагентам та персоналу авіакомпанії, по-факту, залишать лише борги.
А зараз він надув свою найбільшу бульбашку і чекає, аби її схопило якнаймога більше дурників.
Отже, "продаж мильних бульбашок" - це його стандартна цинічна бізнес-поведінка. Тому так само він зробить і з Україною - висмокче до нитки і сховається там, звідки його не видадуть. І не лише через гроші. А наші нащадки будуть приречені сплачувати зроблені ним борги...
Дмитро Судак
https://bitter-onion.livejournal.com/2782428.html
Зебилье, почему цены растут?????
Давай, в Ростов валите зебобики!
Вообщем, не знаю кто тут как, а я при малейшей возможности весь этот год доллары покупал.
В итоге в среднем по 25 вышло. Да сейчас 23, ну знал бы прикуп жил бы в Сочи )
Кто-то хочет поспорить?
А экономика тем часом - в крутом пике!
тепер на нам потрібні гроші мвф яким ми і так вже винні. але гроші мвф треба як правило класти до звр. а щоб отримати гроші мвф нам треба продати землю і взагалі бути слухняними для наших "західних партнерів". а в нас ще доходи до бюджету знижуються.
По зеленой логике, то и наоборот, удорожание нацвалюты приведет к расту экономики. Как в анекдоте про барана и 5 палок колбасы
Земiнiстр. проФФЕсiонал, спецiЯлicт!
"Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам... меня никогда не интересовала особо Украина... меня интересовал парусной спорт и сальса";
"...я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой... я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать...";
це мiнiстр економiки з Зешобли, панове.