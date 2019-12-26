 Я не сказав би, що зміцнення гривні - це негативне явище, - Гончарук

"Я не сказав би, що зміцнення гривні - це негативне явище... В Україні такі заходи показують нам, що якщо економіка зростатиме (а насправді це саме те, чого ми очікуємо, над чим працюватимемо), то, звісно, в нормальних умовах гривня зміцнюватиметься", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр назвав серед переваг підвищення курсу гривні, зокрема, зростання зарплат у доларовому вираженні, здешевлення інвестиційного імпорту, тоді як негативно подорожчання нацвалюти впливає на експортерів та бюджет.

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Гончарук не прогнозував курс у перші місяці нового року, зазначивши, що це більше прерогатива Національного банку.

Водночас він повідомив, що орієнтовно за підсумками лютого порушуватиметься питання про коригування макропрогнозу на 2020 рік і внесення відповідних змін до держбюджету.

"В умовах, коли активно змінюються макроекономічні умови, звісно, бюджет переглядатиметься. Це нормальний процес. Очевидно, що вже в перші місяці ми отримаємо новий макропрогноз. Сідатимемо з фахівцями Національного банку і плануватимемо, як нам реагувати на те, що відбувається", - сказав прем'єр.