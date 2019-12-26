 Арахамія: Опозиція замість того, щоб вказувати нам на помилки, просто не погоджується з нашими ініціативами

Про це він заявив в інтерв'ю НВ, інформує Цензор.НЕТ.
Арахамія зазначив, що нардепів намагаються "втягнути в якісь скандали".
"Опозиція,замість того, щоб пропонувати альтернативу або вказувати на наші помилки, якщо вони є, в більшості випадків просто не погоджується з усім, що ми пропонуємо", - сказав він.
Водночас Арахамія наголосив, що Верховна Рада IX скликання випереджає попередній склад парламенту "за всіма показниками, крім кількості зареєстрованих законопроєктів".
"Ми не пропустили жодного робочого дня, і наш турборежим, як був запущений 29 серпня, так і не вимикався", - додав глава фракції.
Своєю метою "на наступний і на всі роки" він назвав організацію роботи фракції "Слуга народу" "так, щоб могли реалізувати всі зміни, втілити всі обіцянки, з якими йшли на вибори".
#газ Основные противоречия сторон.
Сторона Украина-"Нефтегаз"-Коболев-Витренко - непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.
Сторона Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус - подписываем как есть и побыстрее.
Вчера оказалось, что не так уж и тихо. А очень даже наоборот. Как я и предполагал, на их концерте в Николаеве было занято лишь чуть больше половины мест - неполный дешёвый балкон и полупустой дорогой партер (билеты до $100).
Организатором концерта, на этот раз, был не николаевский концертщик, который привозил их последние несколько лет, а херсонский. У николаевца нюх на провал оказался тоньше. Прикинув хер к носу (или наоборот), он понял, что гонорар "квартала" в $25 тыс - це занадто и николаевской зебильноватой публике явно не по карману.
А вот херсонец повёлся. И напрасно. Умнее нужно быть. И хоть изредка интересоваться ситуацией в стране - политической и, как следствие, экономической. По моим прикидкам, на этом говношоу он влетел где-то на десятку "зелени". А ведь впереди ещё концерт в Херсоне. И ситуация там, насколько я знаю, примерно такая же.
В дальнейшем планирую продолжать наблюдать за этим гастрольным туром "вк" и информировать вас, мои дорогие друзья. Очень уж мне по душе этот закат коломойского деградант-шоу. Хоть одно светлое пятно на общем фоне творящегося в стране пи*деца. И, кстати, очень существенный маркер отношения малоросов к своим вазеленским кумирам.
Даю 100%-ую гарантию, что это их последний тур. После нынешнего провала ни один вменяемый организатор концертов не свяжется с этими лузерами. Слишком уж они токсичны. И никакое переформатирование им уже не поможет, даже не сомневаюсь. Их время ушло безвозвратно.
Так что им остаётся лишь рассчитывать на то, что месье вазеленский пристроит их на какие-нибудь хлебные места в госаппарате. (До тех пор, пока его самого не выпрут с государевой службы). Либо дружно, всем коллективом, переквалифицироваться в управдомы.
p.s. Хотя, какие из них, между нами говоря, управдомы - так, бездарные куклы на ивэкашных верёвочках…(c)
и если в это время что-то случится, а клоун будет занят на корпоративе - имитацией игры на рояле.. то услышим "ой, всё, не беспокойте - у меня обязательства перед заказчиками и олигархами"
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала журналистам, что в новогоднюю ночь Владимир Зеленский не будет поздравлять жителей страны с телеэкранов, поскольку это не позволяет сделать плотный график корпоративных мероприятий, на которых он является ведущим. Как подчеркнула Мендель, контракты об их проведении были заключены ещё до избрания Зеленского президентом.
В администрации президента заверили, что украинцы не останутся без новогоднего поздравления. В настоящее время решается вопрос о том, кто обратится с праздничной речью к нации. Среди кандидатов - член партии «Слуга народа», борец Жан Беленюк, министр экономики Тимофей Милованов или посол США на Украине Уильям Тейлор. Кто именно появится на телеэкранах в новогоднюю ночь, станет сюрпризом для жителей страны.
«Мы считаем, что для президента важно исполнять контрактные обязательства. Владимир Александрович ещё в прошлом году пообещал ряду компаний провести для них праздничные новогодние корпоративы. Он тогда не знал, что будет баллотироваться на пост президента. Если бы он сейчас отказался от этих обязательств, это бы негативно сказалось на его имидже политика», - сказала Юлия Мендель.
"Да ч говорил что МЫ будем жить лучше, но я не говорил что ВЫ будете жить лучше"...
Знаменательно, что госбюджет был перевыполнен только в 2015 году. Все последующие годы уже по нарастающей пошло невыполнение плана по доходам.
Главной причиной снижения бюджетных доходов Гончарук считает "просадку промышленности". Действительно, производство в стране сокращается уже шесть месяцев подряд, причем в ноябре - сразу на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
По данным Госстата, серьезно замедлились почти все отрасли: перерабатывающая - на пять процентов, добывающая - на восемь, поставки электроэнергии и газа упали более чем на 12%. "Лидируют" Хмельницкая, Закарпатская, Черниговская, Житомирская и Волынская области. В некоторых регионах промышленный спад с января по ноябрь достигает 15%.
Гривна подорожала с 28 за доллар в начале января до 23,2 в конце декабря. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов указал, что искусственный рост национальной валюты, вызванный притоком спекулятивного капитала, привел к резкому снижению эффективности промышленного экспорта - производство продукции для продажи за рубеж стало убыточным.
В итоге только из-за падения объемов внешней торговли бюджет недополучил 36 миллиардов гривен.
И контрольный выстрел от МВФ - Только в следующем году Украина должна перечислить кредиторам около 17 миллиардов долларов, потратив на это порядка 30% бюджета.
Визуалы воспринимают бОльшую часть информации с помощью зрения, аудиалы - через слух, кинестетики - в основном, кожей и телом.
Выяснилось, что визуалов и аудиалов в Украине около 25%, остальные - преимущественно, кинестетики. Они, пока жизнь их по фейсу кадилом не начистит, ничего не видят, не слышат и не понимают.
лузеры сраные....
Завваж: те саме кричав лохокторат ригів у 2005-2010 роках. На щастя, того лохокторату поменшало. В тому числі внаслідок фізичного відмінусування.
Як можна ненавидіти щурів чи тарганів, наприклад?
Шукаєте тих хто буде шмарклі втирати?
Вы ведь уже не раз доказали что класть хотели на чужое мнение, если оно не совпадает с вашим!
Кто то референдум по земле обещал, и по луганде..... Не будем пальцем тыкать!
вазмутітєльна!
Андрій Смолій
1 год ·
НАСТУП НА МОВУ від Зе-команди.
Ось ще дві мовні норми, які законопроектом «Про медіа» намагаються вивести з-під дії мовного закону.
Перше. Це норма про кіноматографію. Наразі ця норма виглядає наступним чином:
«Розповсюдження державної та інших мов при розповсюдженні та демонструванні фільмів визначаються Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
У законопроекті від «слуг народу» пропонується регулювати питання кіноматографії лише законом про медіа, а не мовним законом де чітко вказано якою мовою мають бути фільми та серіали вироблені в Україні.
Друге. Ще більш ганебним є те, що у законопроекті фактично хочуть знову повернутися до російськомовної преси.
З 2022 року, згідно з мовним законом всі друковані ЗМІ повинні мати україномовний варіант.
Законопроект від «слуг народу» передбачає наступну норму:
«Друковані та онлайн-медіа в Україні видаються (виходять) державною мовою, а також іншими мовами, в порядку визначеному законами України" на противагу іншій нормі в мовному законі:
«Видання друкованих засобів масової інформації, зареєстрованих в Україні, здійснюється державною мовою.
Застосування мов у друкованих засобах масової інформації визначає Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Тобто формуться підґрунтя до вилучення норми про україномовну пресу.
З 2022 року, згідно з мовним законом всі друковані ЗМІ повинні мати україномовний варіант.
Законопроект від «слуг народу» передбачає наступну норму:
«Друковані та онлайн-медіа в Україні видаються (виходять) державною мовою, а також іншими мовами, в порядку визначеному законами України" на противагу іншій нормі в мовному законі:
«Видання друкованих засобів масової інформації, зареєстрованих в Україні, здійснюється державною мовою.
Застосування мов у друкованих засобах масової інформації визначає Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Тобто формуться підґрунтя до вилучення норми про україномовну пресу.
понабирали по об'яві невігласів...
дураков учить - только портить )))))
детсад, слов нет
Вчера на канале "24" был посвящен выпуск пороховнявой ботоферме,на кот.попрошенка тратил миллионы!!!!....сейчас продолжают гадить по инерции за копейки бо хозяива поиздержались.
А о продажных рабиновичах и вражеских мертветчуков ваще речи нет,все и так понятно.
Причем, оба эти человека имели отличное и что самое главное - профильное образование в той области деятельности, в которую они пошли. Но вот оба, заткнув нос, вылетели из этого клозета с выпученными глазами. Причем, один из них пояснил, что такой тупости, которую демонстрирует и главное - генерирует известный дуэт близнецов, он просто не встречал. Но зато есть стойкое ощущение того, что вся эта шобла плохо кончит и он не хочет пойти под раздачу за чужую тупость. А собственную бесполезность и бесполезность своих знаний для этой власти он осознал до спинного мозга.
Из этого следует два вывода. Те, кто могут реально оценивать свое место в окружающем мире, приходят к выводу, что вот этот социальный лифт, которым они воспользовались, оказался сортиром с дыркой, который поднимают веревкой. И потому любви к Пороху это не прибавило, но на слугах поставлен жирный крест. Причем - навсегда.
Второй вывод заключается в том, что свято место пусто не бывает и его займут квартальные, их родственники или другой мыслительный вакуум, который сидит на кортах, демонстрируя пацанский присест на министерском столе. Замещение идет только таким вот спецнабором. В общем, бестолковые романтики покидают это бригаду со страшной силой.Что это значит? Теперь будет чистая служанка. Звукорежиссеры, их жены, кумовья осветителей и дети гримерш. А еще это значит, что репертуар там закончится быстрее, ибо покинувшие это шапито подробно рассказывают о том, почему написали «по собственному». Как говорится - из первых рук, а не от порохоботов.
Два слуха... Линия обороны.
Или думаете, будете бабло пилить, за вас решать будут, а вы еще и обвинять будете всех вокруг????
Не можете принимать решения, пошли вон из Украины!!!
Обсуждать поезду в Маскву - вот млять ошибка!!!
Президент Грузии Зурабишвили обсудит с Зеленским, ехать ли ей в Москву на торжества по случаю Дня Победы
Манипуляция detected.
Еду в командировку во Львов.
Тут вдруг на трассе в 300 км от Киева посреди поля стоит камера телеканала Интер и снимает как 20 человек с флагами типа блокируют трассу Киев-Львов против продажи земли.
Журналист: Скажіть, що тут відбувається? Чому люди так обурені, що навіть блокують трасу?
Смотрящий за фермерами: Аграрії не дадуть продати українську землю. Будемо тут стояти до перемоги.
Младший фермер: Ну довго нам ще ходити?
Продюсер фермерів: Ще один дубль і потім перебівки.
Фермер з флагом: Холодно, ***. Поїхали.
Рядом тут же стоит автобус на котором этих фермеров привезли. Джипы смотрящих и продюсеров стоят подальше. Ну не на тракторах же им всем ехать сюда.
Блокировка трассы началась когда камеру включили, блокировка трассы закончилась через 5 минут - когда камеру выключили.
Всё ****.
Протест длился 5 минут.
А в вечерних новостях вся страна будет жрать это говно, что по всей стране бастуют фермеры и блокируют трассы выступая против рынка земли.
Когда через 5 минут трассу открыли, то один водитель фуры открыл окно и крикнул уходящим псевдо-фермерам:
- Пацани ви куди? Ми ж ще навіть сигналити не почали. А в планах ще було вас відпи....и.
(Хай пробачать адміни,так в оригиналі.)
ВИДЕО:
m.facebook.com/story.php?story_fbid=3263940120347681&id=100001951751209