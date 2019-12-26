 Кіберкомандування США розробляє стратегію захисту від втручання РФ у вибори-2020

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Washington Post із посиланням на нинішніх і колишніх чиновників, які говорили на умовах анонімності.

Один з варіантів, який розглядають у США, буде націлений на вище керівництво і російську еліту, зокрема, імовірно, деяких олігархів. За даними джерел, США готові будуть розкрити їхні конфіденційні особисті дані, якщо втручання не припиниться.

Зазначається, що з великою ймовірністю до президента Володимира Путіна ця тактика не застосовується, оскільки це буде вважатися занадто провокаційним.

Інша можлива стратегія пов'язана з дезінформацією, спрямованою на використання суперництва всередині російського уряду і владних еліт. У 2016 році помічники у Раді національної безпеки в адміністрації Обами розробили кіберкроки проти Росії, аналогічні тим, які зараз розглядаються кіберкомандуванням, але "ніхто не відчував до цього апетиту", сказав колишній високопоставлений чиновник.

Будь-яка операція буде розглядатися іншими установами, включно з Державним департаментом і ЦРУ, і потребуватиме схвалення міністра оборони. За словами офіційних осіб, це пов'язано з іншими потенційними зусиллями США запобігти втручанню, такими як санкції.

Серед речей, які обговорюють американські кіберчиновники, – операції, які викривають зловмисну поведінку супротивників. Сполучені Штати вже експериментували з такими розкриттями. У 2014 році вони опублікували супутникові знімки та іншу важливу інформацію, що показали, як Москва навчала і оснащувала проросійських бойовиків в Україні, відповідальних за збиття малайзійського Боїнга MH17, підкреслює видання.

Кібероперації, як правило, недостатньо для зміни поведінки противника, усвідомлюють американські чиновники, але в цілому вони можуть бути більш ефективними при використанні спільно з іншими інструментами, пише газета.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Боротьба України проти РФ - це і наша боротьба, їхня оборона - це оборона США, - конгресмен Шифф на дебатах щодо імпічменту Трампа. ВIДЕО