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Все про:вибори (4175) Росія (14822) США (5863)

 Кіберкомандування США розробляє стратегію захисту від втручання РФ у вибори-2020

Чиновники кіберкомандування США розробляють тактику інформаційної війни в разі, якщо Росія намагатиметься втручатися в американські вибори в 2020 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Washington Post із посиланням на нинішніх і колишніх чиновників, які говорили на умовах анонімності.

Один з варіантів, який розглядають у США, буде націлений на вище керівництво і російську еліту, зокрема, імовірно, деяких олігархів. За даними джерел, США готові будуть розкрити їхні конфіденційні особисті дані, якщо втручання не припиниться.

Зазначається, що з великою ймовірністю до президента Володимира Путіна ця тактика не застосовується, оскільки це буде вважатися занадто провокаційним.

Інша можлива стратегія пов'язана з дезінформацією, спрямованою на використання суперництва всередині російського уряду і владних еліт. У 2016 році помічники у Раді національної безпеки в адміністрації Обами розробили кіберкроки проти Росії, аналогічні тим, які зараз розглядаються кіберкомандуванням, але "ніхто не відчував до цього апетиту", сказав колишній високопоставлений чиновник.

Будь-яка операція буде розглядатися іншими установами, включно з Державним департаментом і ЦРУ, і потребуватиме схвалення міністра оборони. За словами офіційних осіб, це пов'язано з іншими потенційними зусиллями США запобігти втручанню, такими як санкції.

Серед речей, які обговорюють американські кіберчиновники, – операції, які викривають зловмисну поведінку супротивників. Сполучені Штати вже експериментували з такими розкриттями. У 2014 році вони опублікували супутникові знімки та іншу важливу інформацію, що показали, як Москва навчала і оснащувала проросійських бойовиків в Україні, відповідальних за збиття малайзійського Боїнга MH17, підкреслює видання.

Кібероперації, як правило, недостатньо для зміни поведінки противника, усвідомлюють американські чиновники, але в цілому вони можуть бути більш ефективними при використанні спільно з іншими інструментами, пише газета.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167342
 
 
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... молодцы.... все при деле ... киберкоманда США получает финансирование...
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Пyйло настойчиво предлагает всем русским выписать на
следующий год газету "единая рoсcия". "Зачем?!" -
возмущаются русские, - у нас же амepиканский интернет есть".
"Да?" - ухмыляется Пyйло, - А в туалет вы с клавиатурой ходить
будете, когда я интернет отключу?".
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Пусть и нам помогут и блокируют в интернете всех тролей и всю информацию психологических операций из РФ.
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гомэрыка сдыхает - китай, индия , турция да уже и гейропа (понемногу) ноги об нее вытирают
ставку на себя нужно делать
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Уже пол века сдыхает. Никак сдохнуть не может.
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