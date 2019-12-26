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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:багатство (25) майно (133) суддя (999) Слива Юрій (1) Фрич Тетяна (1) Мельник Володимир (1)

 Судді у справі Шеремета: подаровані мамою гроші на нову машину і будинок під Києвом площею 270 кв.м. за $22 тис. ДОКУМЕНТ

Апеляційну скаргу дитячого хірурга Юлії Кузьменко розглядали Юрій Слива, Тетяна Фрич і Володимир Мельник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Юрій Михайлович Слива, за інформацією "Чесно", під час Революції Гідності відзначився тим, що залишив без задоволення апеляційну скаргу громадянина, якого позбавили прав нібито через те, що він не зупинився на вимогу ДАІ – а насправді за участь у протестах "Автомайдану" біля резиденції Януковича у Межигір’ї.

Судді у справі Шеремета: подаровані мамою гроші на нову машину і будинок під Києвом площею 270 кв.м. за $22 тис 01

Пізніше, у вересні 2019, Юрій Слива став одним з суддів, які звільнили під особисте зобов’язання Володимира Цемаха. Разом з ним таке рішення прийняла Тетяна Фрич.

Згідно з останньою декларацією, Юрій Слива володів половиною квартири площею 60 кв.м. у Києві та трьома земельними ділянками у Свидовці Чернігівської області (площею 30497 кв.м., 9591 кв.м. та 480 кв.м., землю суддя здає в оренду). Також він вказав у декларації автомобіль Kia Sorento 2009 року випуску, яким він користувався. На банківських рахунках у судді було – у двох різних банках - 490 та 45 тис. грн.

Судді у справі Шеремета: подаровані мамою гроші на нову машину і будинок під Києвом площею 270 кв.м. за $22 тис 02

У декларації суддя не згадав жодного члена своєї родини, жодного родича не вписав чоловік і у декларацію родинних зв’язків.

Але, наприклад, з поданої 12 березня форми змін до останньої декларації можна дізнатися, що суддя отримав "подарунок у грошовій формі" - 2 млн грн від Уляни Сливи (власної 63-річної матері), а також ще 2 млн грн зайняв у громадянина Коваля, і у ті ж дні, 4 березня, придбав автомобіль Mitsubishi Pajero Sport 2018 року випуску за 1 млн 140 тис. грн.

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Судді у справі Шеремета: подаровані мамою гроші на нову машину і будинок під Києвом площею 270 кв.м. за $22 тис 03
Судді у справі Шеремета: подаровані мамою гроші на нову машину і будинок під Києвом площею 270 кв.м. за $22 тис 04

Мати Юрія Сливи, згідно з реєстром прав на нерухоме майно з 2017 року, володіє ділянкою землі площею 1,2 га у Бородянському районі Київської області, а також "тваринницьким комплексом" у тому ж районі. Також в неї є будинок площею 65 кв. м. у Свидовці (у тому ж місті, де розміщені ділянки, які суддя здає в оренду).

Судді у справі Шеремета: подаровані мамою гроші на нову машину і будинок під Києвом площею 270 кв.м. за $22 тис 05

Суддя Тетяна Фрич, яка разом із Юрієм Сливою відпустила під особисте зобов’язання терориста Володимира Цемаха, у 2011 році також входила до колегії суддів, які залишили без змін вирок про засудження Юлії Тимошенко. Згодом цю справу переглянув Верховний суд, вирок Печерського суду і ухвалу суду апеляційного було скасовано.

Судді у справі Шеремета: подаровані мамою гроші на нову машину і будинок під Києвом площею 270 кв.м. за $22 тис 06

У декларації, поданій у 2019, суддя Фрич вказала, що має у своїй власності "садовий будинок" у Гнідині (Бориспільській район Київської області) площею 271 кв.м. і дві земельні ділянки у тому ж місті. Також суддя записала, що на правах проживання з 2014 року користується квартирою у Києві площею 106 кв.м.

У декларації за 2018 рік Фрич не вказує членів своєї родини. Але їх, чоловіка та сина, можна знайти у попередніх деклараціях судді - наприклад, у декларації, поданій у 2014 році.

Судді у справі Шеремета: подаровані мамою гроші на нову машину і будинок під Києвом площею 270 кв.м. за $22 тис 07

У декларації, в якій вона ще вказує майно членів родини (оскільки вказує їх самих), фігурувала серед усього іншого і квартира площею 106 кв.м., що перебувала у власності родичів – імовірно, та сама, якою суддя зараз, згідно з декларацією, користується.

Судді у справі Шеремета: подаровані мамою гроші на нову машину і будинок під Києвом площею 270 кв.м. за $22 тис 08
Судді у справі Шеремета: подаровані мамою гроші на нову машину і будинок під Києвом площею 270 кв.м. за $22 тис 09

Будинок у Гнідині належить судді з лютого 2018 року згідно з "договором про поділ майна між подружжям" - відповідно, раніше він належав її чоловікові.

Судді у справі Шеремета: подаровані мамою гроші на нову машину і будинок під Києвом площею 270 кв.м. за $22 тис 10
Судді у справі Шеремета: подаровані мамою гроші на нову машину і будинок під Києвом площею 270 кв.м. за $22 тис 11
Судді у справі Шеремета: подаровані мамою гроші на нову машину і будинок під Києвом площею 270 кв.м. за $22 тис 12

Як вартість будинку на дату набуття права власності (а це, у її випадку, лютий 2018) у своїй декларації суддя вказує 584 тис. грн. За курсом на той час це становить близько $22 тис. Ця цифра неймовірно далека від ринкової вартості нерухомості у Гнідині, тим більше враховуючи площу будинку.

Варто зауважити, що під час проходження атестації влітку 2016 року суддя пояснювала, що з чоловіком розлучилася у 2012 році (однак чомусь він залишається записаним як її чоловік у поданій в 2014 декларації?) та розповідала про спільне з ним майно, зокрема "отриману за ордером квартиру", пізніше приватизовану, та декілька земельних ділянок. Про будинок у Гнідині не згадувалося.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд залишив Кузьменко під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Син судді, Віталій Фрич, серед іншого нерухомого майна, у тому числі понад 2 тис. кв. м. виробничо-технічних приміщень (фігурували як власність членів родини і у поданій суддею у 2014 році декларації), також володіє ще одним будинком у садовому товаристві "Дніпро" у Гнідині під Києвом. Номери двох будинків не збігаються.

Судді у справі Шеремета: подаровані мамою гроші на нову машину і будинок під Києвом площею 270 кв.м. за $22 тис 13

Третій суддя, який розглядав апеляції по справі Шеремета – Володимир Мельник. З цікавих рішень він відзначився тим, що перевезення готівки в опечатаних коробках з-під взуття вирішив не вважати  порушенням митного контролю.

Ніяких сюрпризів стосовно його нерухомості, щоправда, немає – як і зазначено у останній декларації, суддя спільно з дружиною та двома доньками володіє квартирою площею 157 кв.м. на Оболоні у Києві, також у нього є рушниця Beretta і автомобіль Volkswagen Passat.

Раніше Цензор.НЕТ вже писав про те, що дружині судді Вовка, який веде справу Шеремета, подарували будинок у столиці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167341
 
   
 Топ коментарі
 
*чесні* суди нової *пречесної влади*
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Какой взгляд. Вообще это взгляд свиньи. Среди судей люди остались?
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Реформирован Высший суд.
Когда Зе выгонит волчар и слив-фричей из судов нижних инстанций?
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Покази свідків треба перевірити.
Я можу заявити, що сидів на концерті Антоненка поряд з Дугар, а попереду від мене сиділа Кузьменко з сином. І концерт відбувався в день вбивства.
А після концерту я сфотографував Антоненко з сином Кузьменко.
Ви в це повірете?
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Перевірю, а потім за введення слідства в оману .... (що там за ККУ).
А взагалі то є відмінність між перевіркою і неприйняттям до уваги. Невже вам це невідомо?
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Після перевірки зразу вішати будете, чи після того як тебе призначать?
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Як призначать, звісно. Навіщо мені зайвий клопіт.
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От такі гниди і вершать долі багатьох українців. Не майдан потрібно було влаштовувати, а таких гнид вішати на площах різних міст України. Суддів, поліцейських, які беруть хабарі і не можуть пояснити звідки у них гроші і майно, лікарів, та інших чиновників.....
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А кого призначать, той і буде. Можу і я.
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Чесно кажучи, можна було призначати будь-яких суддів, вони у нашій корумповані на 100 відсотків суддівській та правохоронній системах усі однакові.
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Раньше говорили " Спасибо жителям Донбасса за президента ********" А сейчас кого благодарить? )))))
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Чому це "удаване, постановочне"? Різні клани борються за 1 приз з однією ціллю. Тільки й того, що ця ціль не відповідає бажанням виборців.
Хоча є варіянт - Петя умисно злився Зєлі.
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Про бвбу Йулю і не згадуй, я за неї і у 2010 не підписався (взагалі проігнорував 2-й тур).
Мені її прем'єрств вистачило. нічого їй у владі робити разом пецею (якщо хочеш).
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Задембав ти цієї старою відмою, у тебе що, на неї ерекція з'являється? Таке саме популістичне і брехливе лайно, як Зебіл чи Ляшко...
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як же ти, юлебібнуте на всю родину, задовбало своїми розумовими потугами...
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Та то тобі Іване Порошенко у мізки насрав, що ти за Зебіла тут місяць топив???
Ну то ти на майбутнє може перестанеш голову використовувати як дитячий горщик?
Пеця, привів... даааа, ти зміг мене здивувати... я аж при.їв якщо відверто.
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Спасибо жителям Украины, за то что НЕ выбирают националистов уже третий десяток лет!!!
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Ну тих націоналістів, що пнуться і я б не обрав. Чорновол старший - єдиний націоналіст без лапок, але його вже немає.
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В'ячеслав Максимович Чорновіл... Як же так спалитись?
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І в чому спалився, букву не ту поставив?
Не не цікавлять мене померлі, що поробиш. (синочка не згадуй, він помер коли до овоча перебіг)
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згідний, щодо вас- це не вдале слово... знизили сенс сказаного такою халатною помилкою.
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а Тараса я слухаю регулярно та з цікавістю, хоча все те, що він "натворив" йому вже не перекреслити (він це визнає). Та маю до нього повагу.
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А я, вибач, не маю. Щодо слухати, то іноді я і відвертих ворогів слухаю фоном (якщо не пропаганда відверта). Тож чому б і його не послухати якщо раптово натрапляю.
Мене, особисто, цікавлять справи (по ним суджу). А зі справами в нього ... як і в решти розмовників.
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Эти упыри и есть самый главный враг Украины. Суды у нас, - это преступный синдикат.
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Що у нас не злочинний синдикат? Лікарі? дрібний бізнес? В садочках і тих розводять батьків на акваріуми та телевізори...
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В сьогоднішніх умовах в Україні практично в верхніх ешелонах відсутні некорумповані чиновники, суді. Вся державна судова система побудована на хабарах і рух по кар'єрній драбині пов'язаний з дуже великими грошовими потоками по ліфтах влади відповідно "поверху" посади. Апріорі всі ці високопосадовці суді корупціонери, в противному разі вони просто не були на цих щаблях влади. Подивіться тільки на їх і їх родин реальні статки! Звідки у ЧЕСНОГО держслужбовця, суді такі багатства? Не заробили вони а вкрали. Розкрадання майна держави минулими владами було возведено в ранг закону. Треба запровадити майнову люстрацію. Розкрадене майно треба повернути державі. Фігурантами справи поступати гумано, хто добровільно повертає і спів працює в цьому напрямку - амністія, а хто ні то терміни ув'язнення відповідно сум вкраденого і конфіскація майна всієї родини.
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Що ви прискіпились до людей " крали, крали" Ні вкого вони нічого не крали.Їм самі заносили. В подяку за добрі діла.
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Я проти полуправди. Це не дозволяє зрозуміти проблему, а без цього її ніколи не вирішити.
Не державна судова система, а уся країна побудована на брехні. Усі 100% її мешканців або колись крали, або крадуть зараз, або будуть красти у майбутньому. Красти, це не тільки отримувати хабарі, це й давати їх. Це ухилятись від сплати податків, це обманювати із субсидіями. Іноді складається враження, читаючи ось такі пости, як ваш, Що мільйони дрібних злодіїв, не можуть пробачити більш вдалим і мріють зайняти їх місце, або у гіршому варіанті - розкулачити їх до власного рівня. Не бачу я у нашого народу бажання жити по Закону!!! Ми би хотіли щоби по ньому жили сусід, ворог, суддя, міністр, а коли питання становиться по усім, ми відразу чуємо. а я що? В мене важке життя, нехай вони спочатку, а потім я... Потім не буде ніколи.
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И там что-то ещё вякают про имущество Кузьменко? Наглости хватает?
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Это сироты! Тяжелое наследие царского режима!

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Панове все это следствие, ПРИЧИНА НАРОДОВЛАДДЯ- отзыв урырей, референдумы , вето на законы, перевыборы Если с этим разберемся остаольное дело техники.Будет совершено новая игра с новыми правилами, с нашими правилами. Или нас будут водить по порочному кругу как овец задуривая разными манивцями. Делай-те.
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У чому зміст статті? У нас є інші судді? Чи автор бажає бачити інших? а яких, нехай прізвища назве. Буде цікаво дізнатись хто ж там працюючи в апеляції бомжує?
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И что? Врачу, работающему за копейки в государственной больнице, можно иметь дом не соответствующий ее доходам, а судьям которые ее судят - нет?
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Ось тільки більшість тут не лікарі. Краще буде - вам можно за 200 євро хабара через митницю бус китайського лайна завезти і ухилитись від податків, а суддям ні?
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Резонансное заявление Игоря Мосийчука в «Свободном эфире» с Владом Сидоренко, о возможной причастности экс-президента Порошенко к убийству журналиста Павла Шеремета.
https://youtu.be/BA53Tfo3qAY
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Я ще тиждень тому писав, чому не Порошенко? Ну якщо ти шиєш справу білими нитками, то навіщо тобі волонтери? Давай тули головного свого ворога! І лохторат задоволений і Вовчику очко лизнуть...
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лахненко, можливо я з твоєю мамою спав, тому ти такий розумний вродився?!
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Глядя на это сливосвинорыло у кого-нибудь еще есть сомнения, что Антоненко, Кузьменко, Звиробий получат реальные длительные сроки ТЗ???
Я когда вижу подобный хабитус начинаю думать, что евгеника в принципе правильное учение, антиселекция реальна, а доктор Менгеле был не так уж неправ.
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очікували посадок олігархів і корупціонерів,реальність садять війскових патріотів і волонтерів
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Хто очікував? Я очікував на зраду, вона і прийшла.
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Взяти і просрати своє майбутнє , неймовірний вчинок цілого народу. Ось так і зникають нації і цивілізації.
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Ищут блох. Может судьи и не идеал. Но вся эта возня лично у меня вызывает подозрение вследствие давления на судей. И подозрение в невиновности обвиняеміх. Если невиновны, то зачем давить и устраивать истерики. Лучше дождаться судебного решения и потом оспорить решение, если в нем не все правильно. А обвиняемые, если виновны пусть несут ответ, если невиновны, то перед ними надо будет извиниться.
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не лукавьте, никто вам не верит,
какого суда, какое решение ?
бандиты в мантиях на страже закона ?
вы бредите ?
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От чомусь так і хочеться запитати: - А судді,*****,хто? Тільки ж от у кого питати, хз...
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Не поможет это подозреваемым по убийству Шеремета, а вот выглядит,как банальное давление на суд. Кто бы ни судил этих "замечательных,во всех отношениях людей",если и дальше прокуроры будут так убедительны, сидеть этим "невинным " не пересидеть. Не эти судьи, так другие осудят. Против доказательств не попрешь. Да еще с такой защитой. А публикацию проплатили,и хорошо.Видимо "серьезные" были заказчики убийства,и заваруху в Украине готовили нехилую
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Фото СУПЕР.
Глянув і не потрібно читати Судді у справі Шеремета: подаровані мамою гроші на нову машину і будинок під Києвом площею 270 кв.м. за $22 тис - Цензор.НЕТ 1214
Судді у справі Шеремета: подаровані мамою гроші на нову машину і будинок під Києвом площею 270 кв.м. за $22 тис - Цензор.НЕТ 1324
Заморений
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и где все эти антикор3,14здюки набЫ и так далее? мальдивскиий ушлепок, это ты **** офшорная этих тварей в мантиях реХВормировал!
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