 Поліцейські затримали в Білій Церкві організатора убивства учасника АТО впливового в кримінальному світі злочинця на прізвисько Лощ. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.
"Затриманим виявився 47-річний уродженець Кагарлика. Чоловік неодноразово відбував покарання за скоєні злочини в місцях позбавлення волі, мав вплив у кримінальному світі", - сказано в повідомленні.
За даними поліції, в 2017 році в місті Кагарлик сталося вбивство учасника АТО. Зловмисника, який завдав смертельні ножові поранення, поліція затримала відразу. Кримінальне провадження з обвинувальним вироком вже направлено до суду.
Його спільнику, який був організатором цього нападу, вдалося сховатися. Працівники Кагарлицького відділення поліції оголосили його в розшук і продовжували його пошуки.
"Перебуваючи в розшуку, зловмисник вів конспіративний спосіб життя, постійно переховувався. Однак весь цей час він примудрявся тримати в страху жителів району і "кришувати" гральний бізнес", - повідомили в поліції.
Поліцейські отримали відповідну оперативну інформацію про розшукуваного злодія і затримали його в Білій Церкві.
Вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Запобіжний захід для нього обере суд.
Про таке чули : Крук Круку очі не КЛЮЄ !!!!! , а тим паче коли воно пАдельнік хАвакова - читай СИСТЕМИ )))))
Пашинский на свободе: Что изменилось у Зеленского
В деле Сергея Пашинского никаких изменений не произошло, но теперь он на свободе. Эксперты полагают, что изменения претерпела политика Президента Зеленского - этап политической борьбы с прежней властью завершен. А партийного соратника Пашинского- Арсена Авакова уже прочат в премьеры.
«Борьба зашла в тупик»
Киевский апелляционный суд отпустил бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест. Ему заменили содержание в СИЗО на ношение электронного браслета, обязали сдать заграничный паспорт, не общаться со свидетелями и прибывать по первому требованию.
Политолог Кирилл Молчанов считает, что освобождение Пашинского под домашний арест означает окончание этапа политической борьбы. «Борьба с попередниками, коррупционерами и ворами эпохи Порошенко зашла в тупик»- написало он в Facebook.
Сергей Пашинский - экс- глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, бывший глава Администрации Президента (при и.о. президента Турчинове) и набсовета «Укроборонпрома». Его имя упоминалось в связи со скандалом вокруг закупки по завышенным ценам старых БМП у польской фирмы, звучало в контексте истории с рейдерским захватом житомирской кондитерской фабрики и пр.
Но арестован он был потому, что Госбюро расследований (ГБР) подозревает Пашинского в том, что в ходе случившегося еще в 2016 году уличного конфликта он нанес тяжелое умышленное телесное повреждение жителю Киевской области. Пашинский выстрелил мужчине в ногу из пистолета.
Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, но Адвокат Андрей Федур заявляет в СМИ, что состава преступления, которое инкриминируют Пашинскому, не существует в природе «Он этого преступления не совершал. Я уверен, что рано или поздно мы это докажем»- цитируют адвоката СМИ.
7 октября Сергея Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога. Тот заявил на суде, что арест является «подарком Путину на день рождения» (7 октября - день рождения президента РФ Владимира Путина). На суде его хотели взять на поуки 12 политиков. Присутствовали: Андрей Тетерук, Михаил Княжицкий, Александр Турчинов, Андрей Парубий, Виктория Сюмар, Игорь Луценко и др.
Однако, в преступлениях, связанных с причинением вреда здоровью, насильственных преступлениях, суд по своему усмотрению имеет право заключать под стражу не определяя залог или другую меру пресечения.
18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда. А 29 ноября суд продлил арест на два месяца до 29 января 2020 года. Но 18 декабря адвокаты успешно обжаловали решение Печерского райсуда Киева о продлении ареста.
Андрей Федур в ходе судебного заседания говорил то же что и прежде- что считает подозрение Пашинскому необоснованным, что инциденту, скоро исполнится три года, что он не видит в действиях Пашинского состава преступления. Адвокат так же заверил, что его подзащитный не намерен препятствовать следствию.
Сторона обвинения возражала против изменения меры пресечения на домашний арест. По их мнению, Пашинский может влиять на свидетелей по делу, а также уничтожить доказательства, которые пока до конца не собраны.
Судья задал вопрос прокурорам, почему до сих пор не завершено досудебное расследование. На это прокурор Владислав Фомченков заявил, что сейчас проводятся повторные экспертизы: баллистическая и фототехническая, Дескать, они должны завершиться в течение двух месяцев, «но это зависит от экспертов».
Суд принял сторону защиты Пашинского, постановил немедленно освободить экс-депутата из-под стражи и доставить домой.
«Пашинский связан с Турчиновым, Яценюком, а они - с Аваковым»
31 декабря 2016 года в Киевской области произошел конфликт между Пашинским и прохожим. В ходе конфликта Пашинский достал пистолет марки Glock и выстрелил мужчине в левую ногу. Тот в результате выстрела получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.
Против раненного тогда открыли статью за хулиганство. Однако, в декабре 2017 года Печерский районный суд обязал Генеральную прокуратуру возобновить расследование дела Пашинского.
Когда, в октябре этого года Пашинского арестовали политолог Валентин Гайдай связывал арест с давлением Офиса Президента на министра внутренних дел Арсена Авакова. Он припомнил инициативу Президента Владимира Зеленского переподчинить себе Нацгвардию и таким образом ослабить Авакова.
«Пашинский подходит идеально для роли козла отпущения из-за своей скандальной известности»- рассудил политолог. «Пашинский связан с Турчиновым, Яценюком, а они - с Аваковым. Есть все основания полагать, что у Зеленского хотят «подвинуть» Авакова из занимаемой им должности»- допускал политолог в октябре.
С тех пор позиции министра внутренних дел настолько укрепились, что ему уже прочат пост премьера. Злые языки принялись судачить о том, что на выход Пашинского из СИЗО оказал влияние рост авторитета министра внутренних дел. В грядущем премьерстве Авакова уверен, например, нардеп от «Слуги Народа» Александр Дубинский, который прочит министру пост главы правительства к маю.
Политтехнолог Михаил Подоляк сомневается, в том, что Арсен аваков захочет возглавить Кабмин. «Аваков сейчас масштабный распорядитель. Ключевой акционер. Он контролирует единственную по-настоящему действенную силовую вертикаль. Контролирует жестко. Он уже давно и уверенно сидит за большим игровым столом. Он теневой лидер с неограниченными возможностями, влиянием, связями»- рассудил он в Facebook.
«Ничем не отличаясь от старого стиля»
Кстати, освобождение Пашинского вызвало неоднозначную реакцию в лагере власти. Так, нардеп от президентской партии «Слуга Народа» Макс Бужанский иронизировал в Facebook: «Пашинского отправили под домашний арест. Круглосуточный. Полагаю, что избиратели потрясены той мощью, с которой мы обрушились на одиозные фигуры предыдущего режима».
Политолог Николай Давидюк увидел закономерность: «Политики приходят к власти на лозунгах удешевление газа и посадки старых политических элит. Но первое, что делает вновь назначенный политик высокого уровня - это увеличивает цены на газ, а второе - начинает покрывать прошлых политиков и их окружения».
Эксперты напомнили, что в последнее время были громкие задержания, а затем выход на свободу представителей правящей элиты. 21 октября, был освобожден под залог бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. 25 октября вышел под залог известный застройщик, экс-нардеп Максим Микитась. 8 ноября внем залог и был освобождекн народный депутат Ярослав Дубневич. Все они являются фигурантами коррупционных дел.
«Зеленский продолжает традиции своих предшественников ничем не отличаясь от старого стиля. Кого он посадил? Ни Кононенко, ни Порошенко, ни Грановский со Свинарчуком сегодня не несут ответственности. Даже Пашинский к которому было очень много вопросов по Укроборонпрому сегодня выходит под домашний арест, а это говорит о том, что дело более чем на 50% уже развалилась», - рассудил Николай Давидюк.