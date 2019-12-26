 "Не поспішайте, життя покаже": митрополит УПЦ МП Антоній сподівається, що процес визнання ПЦУ призупиниться

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Главкому".
За перший рік існування Помісної церкви України, окрім Вселенського патріархату, УПЦ визнали Олександрійська та Елладська церкви. Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній запевняє, що наступного року будуть наступні визнання.
"Ви не поспішайте, життя покаже. Адже залишається необхідність покаяння. Його не було, тож вони не визнали свій гріх розколу, ані Філарет (Денисенко), ані всі інші", - заявив у відповідь на це митрополит УПЦ МП Антоній.
Архієрей навів приклад, коли у 1998 році в Болгарії було зібрання глав помісних церков з метою врегулювати розколу в Болгарській Церкві. І туди на Собор прийшли місцеві розкольники – кожен зі своїм особистим покаянним листом.
"В Україні не було ні особистого, ні колективного покаяння. Це по-перше. По-друге, є питання до хіротоній, єпископських, священницьких і дияконських. Це друга наша претензія. Це претензія і всіх помісних церков. Про це кажуть глава Албанської церкви, архієпископ Тиранський Анастасій, Польської – митрополит Варшавський Савва, Кіпрської – Хризостом і Синод Кіпрської церкви. Третя претензія полягає в тому, що в одній державі має бути лише одна Церква, а не дві чи більше. У Болгарії розкольники приєдналися до Болгарської церкви, а не стали окремою структурою, як в Україні", - резюмував він.
Нагадаємо, у грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія.
На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж патріарх Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.
На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.
Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Руськая православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии). Но только после проведения Московией церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать мокшу как православных.
Напомним, что перед этим в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - 142 года население московского улуса жило в ереси! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной руськой веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление руськой и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
Он дело говорит: все признают, кроме МП и процесс приостоновится, а потом РФ распадется (вместе с МП) и процесс признания УПЦ завершится
И гундяю скажи что бы он тоже писал...
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11868
Кирил-Гундяев
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=1678
Владыка Павел
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=4053
Отец Гедеон
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11843
Украинские приходы МПЦ не переходят в ПЦУ, совсем. Если силой не выкинуть МПЦ из Украины, то так все и останется - 99% приходов за МПЦ.