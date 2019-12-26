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Все про:УПЦ МП (553) Філарет (250) ПЦУ (501)

 "Не поспішайте, життя покаже": митрополит УПЦ МП Антоній сподівається, що процес визнання ПЦУ призупиниться

Митрополит УПЦ МП Антоній вважає, що в Україні має бути одна церква, а не дві чи більше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Главкому".

За перший рік існування Помісної церкви України, окрім Вселенського патріархату, УПЦ визнали Олександрійська та Елладська церкви. Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній запевняє, що наступного року будуть наступні визнання.

"Ви не поспішайте, життя покаже. Адже залишається необхідність покаяння. Його не було, тож вони не визнали свій гріх розколу, ані Філарет (Денисенко), ані всі інші", - заявив у відповідь на це митрополит УПЦ МП Антоній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПЦ доведеться визнати автокефалію ПЦУ, - Епіфаній

Архієрей навів приклад, коли у 1998 році в Болгарії було зібрання глав помісних церков з метою врегулювати розколу в Болгарській Церкві. І туди на Собор прийшли місцеві розкольники – кожен зі своїм особистим покаянним листом.

"В Україні не було ні особистого, ні колективного покаяння. Це по-перше. По-друге, є питання до хіротоній, єпископських, священницьких і дияконських. Це друга наша претензія. Це претензія і всіх помісних церков. Про це кажуть глава Албанської церкви, архієпископ Тиранський Анастасій, Польської – митрополит Варшавський Савва, Кіпрської – Хризостом і Синод Кіпрської церкви. Третя претензія полягає в тому, що в одній державі має бути лише одна Церква, а не дві чи більше. У Болгарії розкольники приєдналися до Болгарської церкви, а не стали окремою структурою, як в Україні", - резюмував він.

Нагадаємо, у грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія.

На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж патріарх Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Також читайте: Процесу об'єднання з ПЦУ немає, - глава УГКЦ Святослав

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167337
 
 
 Топ коментарі
 
Татаро-монголы, которые в 1240-х годах установили свою власть в колонии Киевской Руси финском Залесье (будущей Московии), были вовсе не язычниками, а православными несторианами центр которого находился в Ктесифоне (современный Ирак), а каноническая территория была от Палестины до Дальнего Востока... Во всяком случае все верхушка Орды начиная с Батыя (крестный папа Александра Невского) его сына Сартака (кровный побратим Александра Невского) были несторианской веры, в которую охотно перешли все угро-финские князья со своей челядью и единственное что они взяли с собой от православной веры - была написанная на болгарском язык библия (от которой и произошел так называемый «русский» язык) так как у несторианцев к тому времени не было переведенной библии. Обожествление власти укрепляло их позиции и тешило тщеславие, ведь паства теперь молилась в храмах не только фрескам с изображениями царей Орды (которые выступали ровней Иисусу), но и фрескам с изображениями своих московских князьков.
Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Руськая православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии). Но только после проведения Московией церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать мокшу как православных.
Напомним, что перед этим в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - 142 года население московского улуса жило в ереси! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной руськой веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление руськой и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
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Думка кацапствующих нікого не цікавить. КАРАВАН йде, а підкацапчити виють "Не спешите, жизнь покажет": митрополит УПЦ МП Антоний надеется, что процесс признания ПЦУ приостановится - Цензор.НЕТ 9953
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Татаро-монголы, которые в 1240-х годах установили свою власть в колонии Киевской Руси финском Залесье (будущей Московии), были вовсе не язычниками, а православными несторианами центр которого находился в Ктесифоне (современный Ирак), а каноническая территория была от Палестины до Дальнего Востока... Во всяком случае все верхушка Орды начиная с Батыя (крестный папа Александра Невского) его сына Сартака (кровный побратим Александра Невского) были несторианской веры, в которую охотно перешли все угро-финские князья со своей челядью и единственное что они взяли с собой от православной веры - была написанная на болгарском язык библия (от которой и произошел так называемый «русский» язык) так как у несторианцев к тому времени не было переведенной библии. Обожествление власти укрепляло их позиции и тешило тщеславие, ведь паства теперь молилась в храмах не только фрескам с изображениями царей Орды (которые выступали ровней Иисусу), но и фрескам с изображениями своих московских князьков.
Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Руськая православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии). Но только после проведения Московией церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать мокшу как православных.
Напомним, что перед этим в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - 142 года население московского улуса жило в ереси! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной руськой веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление руськой и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
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Почему мечтать?!
Он дело говорит: все признают, кроме МП и процесс приостоновится, а потом РФ распадется (вместе с МП) и процесс признания УПЦ завершится
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Пиши свое личное покаянное письмо.. козел...и будет тебя счастье...
И гундяю скажи что бы он тоже писал...
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Думка кацапствующих нікого не цікавить. КАРАВАН йде, а підкацапчити виють "Не спешите, жизнь покажет": митрополит УПЦ МП Антоний надеется, что процесс признания ПЦУ приостановится - Цензор.НЕТ 9953
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Вчора в Луцьку вперше в Україні ПЦУ святкувала Різдво. Гадаю, що в наступному році приєднаються десятки міст.
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поки буде в Україні мацковський сатанат - це буде проблематично.... будуть каламутити воду, що в православних свято забирають...... хоча Різдво, за старим стилем, святкують дуже мало країн
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краснознаменная ордена дзержинского сета кремлевских православных сатанистов негодует "Не спешите, жизнь покажет": митрополит УПЦ МП Антоний надеется, что процесс признания ПЦУ приостановится - Цензор.НЕТ 6905
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Что еще остается говорить гундяевскому смердюку?!
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РПЦ давно в политическую партию превратилась, обслуживающую интересы российской власти, а где это видано, что бы перед политиками каялись, да еще чужого враждебного государства
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Время работает на Украину .Через поколение не будет и воспоминаний о МП.Воспитывайте своих детей,приучайте и будет Украине счастье.Надо в школах и общественных местах указным порядком самосвятам Мацковским запретить появляться. И тут стесняться не стоит. Они преследуют у себя ИЕГОВ,ПЦУ ,а мы -рыжие?
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Так и будет одна церковь - ПЦУ. Не скоро. Но будет. В церковных делах сто лет туда, сто лет сюда это не срок. Нефтегазовое спонсорское бабло заканчивается и скоро совсем иссякнет. Главное что создали, а там дело пойдет. Тут пороху плюс. При зелени ничего подобного не будет. . Очередные 5 лет коту под хвост.
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Никакого "процесса признания ПЦУ" и не было.
Украинские приходы МПЦ не переходят в ПЦУ, совсем. Если силой не выкинуть МПЦ из Украины, то так все и останется - 99% приходов за МПЦ.
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это если ******* не вмешаеться в это вопрос
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Шо це за грязна,підла,церковна гнида?Мафія гюндяевського шобла,яка втратила великі гроші в Украіні,ніяк не успоГоіться.Ти відкіля виповзло,гидота?Залізь в дупу фсбешне лайно,яке своіх скрепних кацапів,довели до маразму,і в Украіні хочуть залишити своє бандитське,преступне кубло,під назвою мацковський **********,яке повинно ліквідуватись назавжди.ПАРАЗИТИ В УКРАІНІ,це єпідемія російських сатаністів-попів,які за гроші,все зніщуть.Сдохни падлюго мацьковське!Геть з Украіни,мафія кровавих попів,сатаністів,і церковних націстів рашинського **********у,які святили іхтамнетів на вбивство УКРАІНЦІВ,і освящали іх крівавий металобруд.Не тобі мудло рішать що,і як буде в Украіні.************ підлий!"Цинічна,лжива криса!Пішов на х...й!
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Кацапы знают, что говорят. У власти в Украине сейчас тот, на кого они делали все ставки.
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МП-мафія підорасів!Геть з Украіни,позорне,брудне сміття!
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Да какая тебе, постороннему человеку, разница.
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Фуууууу)))))))гидота смердюча,брудна,тупа і підла,це гомосяче "величіє"па-раші,кирюша -гюндяєв.Як таке може бути в наш час?Вірити в оце падлюче мудло?Хто воно таке?Хто йому надав такі "полномочія"?ЖАХ!ЖАХ!ЖАХ!Дуже сумно дивиться на цей Цирк-Овний Жах.Очі цієі мразоти дуже хитрі,мерзотні!**** продажне!
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погоджуюсь, одна. і це має бути українська церква а не гундяївська.
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Слуга сатаны антоний-присядь на бутылку.
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Ще ж не хватало вас тут,мацковські педофіли-попи,щоб кожне криваве,попярське гівно,смерділо,і пинділо в нашій Украіні.Ти хто таке?Що у такой гниди,як ти,і тобі подібніх "попярських смердів" є спільного с БОГОМ?Нічого! Брудна брехня,цинізм,повний піндець-це ваш головний месседж для лохів.!Нечість кремлядська!Навіщо ви здались,в Украіні,і яка с вас користь?Жити за рахунок Украінців,і нашого бюджету,це дуже затягнуло всю цю педофілью,але все колись закінчується.Не Х....й шастать в Украіні!
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Рожа такая подлая.... Сразу видно гэбня недоделанная....
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ублюдок и мразь момковско/поповская
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