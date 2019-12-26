 "Не поспішайте, життя покаже": митрополит УПЦ МП Антоній сподівається, що процес визнання ПЦУ призупиниться

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Главкому".

За перший рік існування Помісної церкви України, окрім Вселенського патріархату, УПЦ визнали Олександрійська та Елладська церкви. Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній запевняє, що наступного року будуть наступні визнання.



"Ви не поспішайте, життя покаже. Адже залишається необхідність покаяння. Його не було, тож вони не визнали свій гріх розколу, ані Філарет (Денисенко), ані всі інші", - заявив у відповідь на це митрополит УПЦ МП Антоній.

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Архієрей навів приклад, коли у 1998 році в Болгарії було зібрання глав помісних церков з метою врегулювати розколу в Болгарській Церкві. І туди на Собор прийшли місцеві розкольники – кожен зі своїм особистим покаянним листом.



"В Україні не було ні особистого, ні колективного покаяння. Це по-перше. По-друге, є питання до хіротоній, єпископських, священницьких і дияконських. Це друга наша претензія. Це претензія і всіх помісних церков. Про це кажуть глава Албанської церкви, архієпископ Тиранський Анастасій, Польської – митрополит Варшавський Савва, Кіпрської – Хризостом і Синод Кіпрської церкви. Третя претензія полягає в тому, що в одній державі має бути лише одна Церква, а не дві чи більше. У Болгарії розкольники приєдналися до Болгарської церкви, а не стали окремою структурою, як в Україні", - резюмував він.

Нагадаємо, у грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія.

На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж патріарх Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

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