 Росія сподівається на врегулювання ситуації на Донбасі за президентства Зеленського, - Лавров

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю ТАСС за підсумками року.
"На жаль, конфлікт на сході України триває, - зазначив російський міністр. - На лінії зіткнення як і раніше стріляють. Блокаду регіону не знімають".
"Разом з тим, надії на досягнення прогресу у врегулюванні залишаються, - зауважив Лавров. - Зеленський називає якнайшвидше припинення війни на південному сході країни одним з найважливіших пріоритетів свого президентства. За п'ять місяців він зумів зробити те, що його попередник роками вперто відмовлявся виконувати".
Як сказав російський міністр, "йдеться про реалізацію зобов'язань з розведення сил і засобів сторін у трьох "пілотних" районах на лінії зіткнення, а також письмову фіксацію тексту "формули Штайнмаєра", якою визначається порядок набуття чинності на постійній основі особливого статусу Донбасу".
"Завдяки цьому стало можливим проведення в Парижі 9 грудня чергового саміту "нормандського формату". Його підсумки відомі. Передовсім, була підтверджена безальтернативність мінського комплексу заходів як основи врегулювання, а також дані рекомендації для Контактної групи. Тепер важливо забезпечити їхню реалізацію. Але зробити це буде не так просто, про що свідчить засідання контактної групи 18 грудня, - констатував глава МЗС РФ. - Проте, ми зберігаємо надію на краще".
Лавров укотре заявив, що досягнення прогресу у врегулюванні можливо "тільки через прямий діалог між Києвом, Донецьком і Луганськом".
"Ми готові цьому всіляко сприяти. Встановлення міцного миру в Україні відповідає нашим інтересам і позитивно позначиться на відносинах між двома країнами", - резюмував російський міністр.
Нагадаємо, раніше в МЗС України заявили, що залучення "Л/ДНР" до переговорів у "нормандському форматі" неприпустимо.
Навіть не сподівайся на договорняки зі злиденським, нічого у вас не вийде.
Это у них такая редакционная политика.
Хоть бы звездочку (*) в названии поставили с примечанием, что цензуры нет для порохоботов, с советом остальным держать свое мнение при себе.
Вылет в баню восприниму как подтверждение своей правоты.
Бляха мушиная, хто ж этим безобразием занимается?
Фільм "незламні" 2019
https://www.youtube.com/watch?v=38*********&feature=share&fbclid=IwAR35XjU3k_zqM_aX4bEmCxxEjHuHbIXbUAhdA9xlVkwmrEaGg77aosUxaic
тобто ніхто не надіється
"прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском"
.Источник: https://censor.net.ua/n3167336
Не вздумай, роялист...
Совпаденіє?
О, так! За 5 місяців просрать все на міжнародній арені і загнати в дупу економіку аби виконати вимоги московитів - то тре сильно постаратись! Але "узеленські" з радісними воплями пригають у прірву, бо це ж "нє Порох" і "хужє нє будєт"... Імбіцили...
моника из того же теста
і всі смерті будуть марними....
БлаЗЄнь, як і овоч до кінця строку не досидить.