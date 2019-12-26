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 Політика України
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 Росія сподівається на врегулювання ситуації на Донбасі за президентства Зеленського, - Лавров

Надії на досягнення прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі за президента України Володимира Зеленського залишаються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю ТАСС за підсумками року.

"На жаль, конфлікт на сході України триває, - зазначив російський міністр. - На лінії зіткнення як і раніше стріляють. Блокаду регіону не знімають".

"Разом з тим, надії на досягнення прогресу у врегулюванні залишаються, - зауважив Лавров. - Зеленський називає якнайшвидше припинення війни на південному сході країни одним з найважливіших пріоритетів свого президентства. За п'ять місяців він зумів зробити те, що його попередник роками вперто відмовлявся виконувати".

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Як сказав російський міністр, "йдеться про реалізацію зобов'язань з розведення сил і засобів сторін у трьох "пілотних" районах на лінії зіткнення, а також письмову фіксацію тексту "формули Штайнмаєра", якою визначається порядок набуття чинності на постійній основі особливого статусу Донбасу".

"Завдяки цьому стало можливим проведення в Парижі 9 грудня чергового саміту "нормандського формату". Його підсумки відомі. Передовсім, була підтверджена безальтернативність мінського комплексу заходів як основи врегулювання, а також дані рекомендації для Контактної групи. Тепер важливо забезпечити їхню реалізацію. Але зробити це буде не так просто, про що свідчить засідання контактної групи 18 грудня, - констатував глава МЗС РФ. - Проте, ми зберігаємо надію на краще".

Лавров укотре заявив, що досягнення прогресу у врегулюванні можливо "тільки через прямий діалог між Києвом, Донецьком і Луганськом".

"Ми готові цьому всіляко сприяти. Встановлення міцного миру в Україні відповідає нашим інтересам і позитивно позначиться на відносинах між двома країнами", - резюмував російський міністр.

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Нагадаємо, раніше в МЗС України заявили, що залучення "Л/ДНР" до переговорів у "нормандському форматі" неприпустимо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167336
 
 
 Топ коментарі
 
Да уж...похвала врага это показатель....такими темпами зебилу скоро медаль на грудь повесят....херой паРаши...
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медаль "за отвєдєніє войск" дадуть точно
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За пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять (с) Лавров. Источник: https://censor.net.ua/n3167336

О, так! За 5 місяців просрать все на міжнародній арені і загнати в дупу економіку аби виконати вимоги московитів - то тре сильно постаратись! Але "узеленські" з радісними воплями пригають у прірву, бо це ж "нє Порох" і "хужє нє будєт"... Імбіцили...
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Думаю - не совсем... Надо бы еще лярдов 20 для мокшании поискать... тогда - помиримся. А иначе - не забудут, не простят...
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Пушилина - в вице-президенты, и вопрос закрыт...
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Дурень думкой багатіє, а коняка лавруша - коксом))
Навіть не сподівайся на договорняки зі злиденським, нічого у вас не вийде.
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ну, "...дурень - не дурень, а мыла не ест!". И 20 лярдов МЫ ему простили, а не ОН - НАМ!
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це не ми йому пробачили, це - злиденський за вказівкою бородатої бабусі *****
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Та да... Спасибо 73%% зе-банутых! Россия надеется на урегулирование ситуации на Донбассе при Зеленском, - Лавров - Цензор.НЕТ 4841
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Да уж...похвала врага это показатель....такими темпами зебилу скоро медаль на грудь повесят....херой паРаши...
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медаль "за отвєдєніє войск" дадуть точно
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А то чо зебил делает как надо воспринимать? Тоже с точностью до наоборот?
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Воспринимай как хочешь, ожидать от порохоботов на зарплате адекватности это то же самое как искать девственность у проститутки.
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А зебилы все о своем...о женском и своих зарплатах....
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Цензор Нет традиционно удаляет все, что касается ботофермы, которая здесь пасется.
Это у них такая редакционная политика.
Хоть бы звездочку (*) в названии поставили с примечанием, что цензуры нет для порохоботов, с советом остальным держать свое мнение при себе.
Вылет в баню восприниму как подтверждение своей правоты.
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Пытаюсь как-то представить подаренных зе-билами "унылой лошади" 20 лярдов - "наоборот" - получается лярдов 20. "Бальзама" не слушу, а вот чей-то бородатый бабушк на этих лярдов, думаю чресла погрел некисло, что "прямо", что "наоборот".
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По последним подсчетам выходит не 20 млрд, а все 43-45 млрд.
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На линии разграничения по прежнему стреляют, - отметил российский министр...
Бляха мушиная, хто ж этим безобразием занимается?
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Ну, до с рілянини у мене вже питань нема. У мене питаннаюя- а чому власне саме при Зєлєнском? Дуже цікаве питання. Дуже.
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Поскольку граница м/у Украиной и россией захвачена последней, то Прямой диалог возможен только м/у этими странами т.к. прослойка сотрудничает с россией. Лавров сам себе противоречит.
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Ни чего он не противоречит. Они выдумали картину мира и убеждают в ее правдивости других. Тем самым делая ее реальной. А Украина и ее граждане бегают со стороны в сторону. То ВСУ воюет против россиян то против местных, то там наши люди, то надо построить стену, то это наша земля, то пусть РФ её забирает себе и т.д.
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Ну таки да, выдумали. Можно называть белое черным, а черное белым и убеждать в этом других. Ну так можно и физические законы переписать, вот только они от этого выполнятся перестанут. Ну пусть они попробуют свой спутник по выдуманным законам физики запустить! Ведь правда ржака будет?
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Раньше у кацапов был слоган крымнаш , теперь между строк зелупанаш , все надежды на вовашку зеленского
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Опять это ж-ж-ж?
"прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском"
.Источник: https://censor.net.ua/n3167336

Не вздумай, роялист...
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Кацапи сподіваються що Зеля зрадить Україну.
Совпаденіє?
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Вони не полівпються, вони знають. Їх лише хвилює, що може не в тигнути.
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За пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять (с) Лавров. Источник: https://censor.net.ua/n3167336

О, так! За 5 місяців просрать все на міжнародній арені і загнати в дупу економіку аби виконати вимоги московитів - то тре сильно постаратись! Але "узеленські" з радісними воплями пригають у прірву, бо це ж "нє Порох" і "хужє нє будєт"... Імбіцили...
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наедятся, что Зеленский проиграет все и поднимет белый флаг. Народ его погонит, если начнет откровенно предавать Украину. Пусть РФ даже не наедятся, что Украина сдастся! 5 лет назад про Украину никто и не знал, а сейчас про Украину весь мир говорит и все помогают Украине.И все к России относятся, как к стране мировому агрессору! И в этой войне выиграет Украина ибо на ее стороне будет весь мир и все будут против РФ! РФ закончит, как закончил СССР! Скоро кризис мировой и он по РФ смачно ударит! США еще скоро признают РФ страной спонсором терроризма! Чтобы Украина сдалась за шаг от победы. ПФАХАХА тупая кляча, так бы и дал ей хай ких в ее лошадиную бороду! Чтобы больше не надеялся на капитуляцию Украины! Чем больше РФ будет воевать с Украиной, тем сильнее будет национализм в Украине и ненависть к врагу! Пусть себе так и прибьет записку на лбу!
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в сирии про асада тоже думали )))
моника из того же теста
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может коню отдать бубочку с зебиляками в постоянное время пользования
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У Кремлі очікують на прогрес при Зеленському щодо врегулювання ситуації на Донбасі , а в Киеве ожидают прогресса по возврату Крыма Украине и демонтажа вороватого моста московской Орды, через Керченский пролив. Росія сподівається на врегулювання ситуації на Донбасі за президентства Зеленського, - Лавров - Цензор.НЕТ 1956
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а точніше, сподіваються що дожмуть члєнограя і він зробить всеяк хочу пу!

і всі смерті будуть марними....
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Чому таких замалий строк )(уйлу напророчили, москалі?
БлаЗЄнь, як і овоч до кінця строку не досидить. Росія сподівається на врегулювання ситуації на Донбасі за президентства Зеленського, - Лавров - Цензор.НЕТ 4532
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а после зеленского на что она надеется ?
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Опять унылая лошадка из мидовского стойла перекушал прокисшего овса и ржёт не по делу... А кто начал эту войну? Кто её продолжает? Кто убивает наших граждан, кто сделал полтора миллионов беженцами? Кто разрушил инфрастуктуру части нашей страны, кто украл и вывез десятки заводов? Кто аннексировал Крым и превратил Донбасс в бандитский анклав, нищий, криминальный, унылый и беспросветный? Кто принес и несёт сегодня кошмарный руцкий мир на мою землю?!!!! Ассвабадители херовы... Кто врет и лицемерит, организовав совершенно беспрецендентную информационную войну против Украины по финансам и масштабам за всю историю человечества? Иди, конь лавруша, поваляй свою нечесанную машку захерову, может полегчает... Розги направо, целование ботинка налево
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