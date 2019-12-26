EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  1918  34
Матеріали за темою:
Все про:Газпром (493) Нафтогаз (668) Росія (14822) Новак Олександр (38)

 "Газпром" і "Нафтогаз" підпишуть мирову угоду до 29 грудня, - міністр енергетики РФ Новак

До 29 грудня буде підписано мирову угоду з "Нафтогазом", будуть відкликані всі позови, зняті всі арешти з майна "Газпрому" в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК" заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак.

"Це компромісне і взаємовигідне рішення, яке дозволить нам відкрити нову сторінку у взаєминах з українськими колегами", - зазначив він.

За його словами, мирову угоду між "Газпромом" і "Нафтогазом" буде підписано до 29 грудня.

"Будуть відкликані всі позови, зняті всі арешти з майна "Газпрому" в Європі. Таким чином, ми обнулили всі взаємні судові претензії, як і планували", - підкреслив Новак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погашення кредитів, збільшення видобутку газу і дивіденди для держави, - Герус розповів, на що підуть відсуджені у "Газпрому" $3 млрд

"В останні кілька тижнів "Газпром", "Нафтогаз" і "Оператор газотранспортної системи України" інтенсивно працювали, щоб підготувати міжоператорських угоду, де прописані всі умови взаємодії двох газотранспортних систем, і транспортний договір. Розраховуємо, що на цих вихідних наші компанії фіналізують ці документи", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель повідомив, що домовленості про відкликання позову "Нафтогазу" до "Газпрому" на $ 12,25 млрд сторони досягли під час тристоронніх переговорів по транзиту газу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167333
 
 
 Топ коментарі
 
зеля подарил кацапам 20 млрд. щедрая душа.
 показати весь коментар
 
Мокшани заживуть спокійно, а Україна заживе без грошей. Компроміс по зєбуїнськи.
 показати весь коментар
 
в будущем газпром уже может забить на все обязательства перед нафтогазом. европейские суды после такого поворота вряд ли второй раз будут что-то арестовывать и в чем-то разбираться.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А референдумгугняві з цього приводу вже провели, щоб кацапам все простити? "Газпром" и "Нафтогаз" подпишут мировое соглашение до 29 декабря, - министр энергетики РФ Новак - Цензор.НЕТ 7614
 показати весь коментар
 
 
Мокшани заживуть спокійно, а Україна заживе без грошей. Компроміс по зєбуїнськи.
 показати весь коментар
 
 
простими словами - на тому болті, на який Порох посадив педірашку, тепер буде сидіти Україна. Нам потрібно НЕГАЙНО робити Майдан, гнати ЗЕкремлядей та повертати Пороха, інакше Україна не вистоїть!
 показати весь коментар
 
 
навіщо зразу Майдан, Майдан!
Є інші методи тиску! "Газпром" і "Нафтогаз" підпишуть мирову угоду до 29 грудня, - міністр енергетики РФ Новак - Цензор.НЕТ 6461
 показати весь коментар
 
 
зеля подарил кацапам 20 млрд. щедрая душа.
 показати весь коментар
 
 
з позовів відкликаних та неподаних Нафтогазу. З офшорами англійці та американці розберуться. Будуть з бєнєй бігать по світу.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский нравится кацапам. Дали приказ все уладить чтобы он выглядел победителем.
 показати весь коментар
 
 
Зе-каманді далеко до цього.

«Я прийомів Ваш вирок смерти» ... Микола Посівнич

http://ukrnationalism.com/publications/3874-ya-pryimaiu-vash-vyrok-smerti.html
 показати весь коментар
 
зе, конечно, не похож внешне. но по всем повадкам и делам он копия хрущева - такой же строитель коммунизма в полицейской державе. посмещище - это самое мягкое определение.
 показати весь коментар
 
 
Слишком демонизируешь зелю. По факту, он никто и звать его никак. Делает то, на что кукловоды дают отмашку
 показати весь коментар
 
 
Клоуну, по интеллекту до Хрущева далеко (он был самостоятельной фигурой и довольно сильной в отличии от Клоуна), как и Хрущеву далеко до Клоуна по уровню беспредела который он может творить - Хрущев без согласования с ЦК КПСС делать мало что мог (например передача Крыма, которую козломордые называют "подарком Хрущева" прошла все необходимые согласования, голосования и ратификации)
 показати весь коментар
 
кстати, иницитиава исходила от ВС РФСР - несколько лет подряд канючили, что Крым им все "показатели" портит.
 показати весь коментар
 
Да, но про это предпочитают молчать, Хрущев лишь ускорил процесс, когда козломордые, которых позавозили в Крым, начали капать ему на мозги, что им нечего жрать ("картохи нет, мяса нет....")
 показати весь коментар
 
в будущем газпром уже может забить на все обязательства перед нафтогазом. европейские суды после такого поворота вряд ли второй раз будут что-то арестовывать и в чем-то разбираться.
 показати весь коментар
 
 
Осталось по Крыму подписать мировую - и заживём...
 показати весь коментар
 
 
Весной водичка туда потечет...может быть даже задаром....
 показати весь коментар
 
 
Первые шаги сделаны. Комфортные пункты пропуска с админцентрами, чтобы киысчансм было комфортно загранбиометиию оформлять...
 показати весь коментар
 
ну якщо побіжить туди вода, то побіжить і чиясь кров
 показати весь коментар
 
Бизнес по зебильному...простить 12 ярдов баксов....что иметь возможность заработать 12 ярдов баксов...может быть...и потом...
 показати весь коментар
 
 
Осталось подисать медвечуковский контракт с 25% оскидкой и с русни снимут все санкции.
 показати весь коментар
 
""Газпром" и "Нафтогаз" подпишут мировое соглашение до 29 декабря, - министр энергетики РФ Новак" - сколько РФ заплатила Каломойскому за это мировое соглашение с врагом?
 показати весь коментар
 
 
Ну а шо вы хотели, если враги Украины управляют Украиной?

Все это было понятно и очевидно еще до весны. Буквально все шаги ЗЕленых предателей были описаны еще до выборов 2019:
- пораженчество и колаборационизм в войне с Россией;
- медленные, но уверенные попытки замылить и затереть все, что связано с украинским самосознанием и культурой;
- откат судов и силового блока до состояния времен Януковича;
- преференции Коломойскому на энергетическом рынке и рынке нефтепродуктов (что рождает следующий пункт);
- возобновление зависимости от поставок энергоносителей из России;
- неизбежная война с сознательными украинцами;

- как итог - дыра в бюджете и невозможность отдавать долги;
- Запад в деньгах отказывает;
- Роися деньги протягивает;
...
- Тайожный союз.

Но ведь 70% думают, что они живут плохо не потому, что они ленивые дибилы, а потому, что их недооценивают. Дали врагам и дегенератам управлять страной. Жестокий эксперимент, но наверное нужный.
По крайней мере, когда придет жестокая расплата и чистка от них Украины, пенять они смогут только на себя. Как евреи после Веймарской республики...
 показати весь коментар
 
Ай, маладєц! Просрав на міжнародній арені все, що можна було, і навіть те, що здавалось не можливим просрать! Зате червоні трусєля, шаурма, відосіки, Баканов чортів ганяє, шалений принтер чавить обсягом паперів здоровий глузд, з під варти звільняють звинувачених у вбивстві майданівців та спонсорів сепаратюг, а саджают волонтерів та військовиків... "Хужє нє будєт", "зато нє Порох"... Жріть, тварюки, шоб вам очі повилазили... "Дефолт - то не страшно", як казала бабця Бєня... Тільки потім не скигліть "Зачто" та "Яжинизнал"... Цілком підійде "яженедумал"...
 показати весь коментар
 
 
Вот за "яжинизнал" надо клеймо на лбу выжигать.

Шоб до конца своих дней не мог расчитывать ни на что, кроме подсобных неквалифицированных работ. Потому что таким олигофренам реально ничего нельзя доверять.
 показати весь коментар
 
 
Якщо це не "ЗРАДА України", то я - балерина...
 показати весь коментар
 
 
Цивилизованный мир борется с газовым монополистом,а мы "плечо подставляем"-будто не на нас напали.окуеть. "Газпром" і "Нафтогаз" підпишуть мирову угоду до 29 грудня, - міністр енергетики РФ Новак - Цензор.НЕТ 3921
 показати весь коментар
 
Зебіли дружать з Московією і здають інтереси держави ворогу, працюють на нього. Виграшні справи по газу, по збитках від окупації Криму , Донбасу, а це більше 20 мільярдів доларів, агенти Кремля Єрмак, Оржель, Кулєба і президент Зе відверто зливають , дарують ворогу. Радіють що "великий " Пу і агенти Кремля Макроша, баба Ангела дозволили потиснули пацанчику Зе руку. Питання чому усунули Коболєва від переговорів по газу? Щоб зраджувати інтереси держави чи як?. Здобутки минулої влади по перемозі в газовому питанні цими перемовинами і нівелювали. Московії умови вигідні - проти неї закриють всі позови України (більше 20 мільярдів доларів), Європі начіхать на Україну бо вона добилась що транзит газу буде і в них не буде проблем. А Україна втратила свої переваги і назавжди завдяки позиції Зе команди - зрадників України. Тому вони не хочуть щоб українці знали дійсне положення справ, про їх зраду. Зебілам професіонали не потрібні, їм потрібні делітанти і колоборанти, пристосуванці, зрадники. ОТАК ПОСТУПОВО ЗДАЮТЬ УКРАЇНУ АГРЕСОРУ, ІСТОРІЯ З ЯНИКОМ НІЧОГО НЕ ВЧИТЬ.
 показати весь коментар
 
Еще один урод из «Слуги народа» заявил, что Россия напала из-за закона о языках Декабрь 26, 2019Без рубрикиКомментарии

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Максим Бужанский поддержал суть высказывания своего коллеги парламентария Алексея Устенко о том, что аннексию Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Крыма спровоцировала отмена Верховной Радой «языкового закона» Колесниченко-Кивалова в 2014 году.
Об этом Устенко заявил во время дискуссии с нардепом от Европейской солидарности Алексеем Гончаренко в эфире одного из телеканалов, напоминают сегодня «Українські Новини».

«Псевдопатриотическая шелупень набросилась на моего коллегу, народного депутата Алексея Устенко, который вчера в эфире одного из каналов заявил, что отмена закона Колечниченко-Кивалова вызвала волнения среди крымчан и дала Российской Федерации столь необходимый ей формальный повод для аннексии Крыма. Не пишу незаконной аннексии, потому что законной аннексии быть не может по определению», - отметил Максим Бужанский.
Он подчеркнул, что по его мнению все так и было.
Бужанский считает, что данный обстоятельство, в первую очередь, подтверждается хотя бы тем фактом, что закон этот Турчинов так и не подписал.
Таким образом, во фракции «Слуга народа», как видим, Леша Устенко - не единственный урод. Есть еще Бужанский…
Впрочем, там много таких. Например, всем известно, что в этой фракции существует целая «группа Коломойского».
Ну а что касается Бужанского, то было известно уже давно - что он был сторонником Януковича и противником Майдана.
Такую «шелупень» набрал Зеленский в свою фракцию и даже ни разу еще не извинился…
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору