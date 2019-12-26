 "Газпром" і "Нафтогаз" підпишуть мирову угоду до 29 грудня, - міністр енергетики РФ Новак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК" заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак.
"Це компромісне і взаємовигідне рішення, яке дозволить нам відкрити нову сторінку у взаєминах з українськими колегами", - зазначив він.
За його словами, мирову угоду між "Газпромом" і "Нафтогазом" буде підписано до 29 грудня.
"Будуть відкликані всі позови, зняті всі арешти з майна "Газпрому" в Європі. Таким чином, ми обнулили всі взаємні судові претензії, як і планували", - підкреслив Новак.
"В останні кілька тижнів "Газпром", "Нафтогаз" і "Оператор газотранспортної системи України" інтенсивно працювали, щоб підготувати міжоператорських угоду, де прописані всі умови взаємодії двох газотранспортних систем, і транспортний договір. Розраховуємо, що на цих вихідних наші компанії фіналізують ці документи", - додав він.
Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель повідомив, що домовленості про відкликання позову "Нафтогазу" до "Газпрому" на $ 12,25 млрд сторони досягли під час тристоронніх переговорів по транзиту газу.
Є інші методи тиску!
«Я прийомів Ваш вирок смерти» ... Микола Посівнич
http://ukrnationalism.com/publications/3874-ya-pryimaiu-vash-vyrok-smerti.html
Все это было понятно и очевидно еще до весны. Буквально все шаги ЗЕленых предателей были описаны еще до выборов 2019:
- пораженчество и колаборационизм в войне с Россией;
- медленные, но уверенные попытки замылить и затереть все, что связано с украинским самосознанием и культурой;
- откат судов и силового блока до состояния времен Януковича;
- преференции Коломойскому на энергетическом рынке и рынке нефтепродуктов (что рождает следующий пункт);
- возобновление зависимости от поставок энергоносителей из России;
- неизбежная война с сознательными украинцами;
- как итог - дыра в бюджете и невозможность отдавать долги;
- Запад в деньгах отказывает;
- Роися деньги протягивает;
...
- Тайожный союз.
Но ведь 70% думают, что они живут плохо не потому, что они ленивые дибилы, а потому, что их недооценивают. Дали врагам и дегенератам управлять страной. Жестокий эксперимент, но наверное нужный.
По крайней мере, когда придет жестокая расплата и чистка от них Украины, пенять они смогут только на себя. Как евреи после Веймарской республики...
Шоб до конца своих дней не мог расчитывать ни на что, кроме подсобных неквалифицированных работ. Потому что таким олигофренам реально ничего нельзя доверять.
Народный депутат из фракции «Слуга народа» Максим Бужанский поддержал суть высказывания своего коллеги парламентария Алексея Устенко о том, что аннексию Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Крыма спровоцировала отмена Верховной Радой «языкового закона» Колесниченко-Кивалова в 2014 году.
Об этом Устенко заявил во время дискуссии с нардепом от Европейской солидарности Алексеем Гончаренко в эфире одного из телеканалов, напоминают сегодня «Українські Новини».
«Псевдопатриотическая шелупень набросилась на моего коллегу, народного депутата Алексея Устенко, который вчера в эфире одного из каналов заявил, что отмена закона Колечниченко-Кивалова вызвала волнения среди крымчан и дала Российской Федерации столь необходимый ей формальный повод для аннексии Крыма. Не пишу незаконной аннексии, потому что законной аннексии быть не может по определению», - отметил Максим Бужанский.
Он подчеркнул, что по его мнению все так и было.
Бужанский считает, что данный обстоятельство, в первую очередь, подтверждается хотя бы тем фактом, что закон этот Турчинов так и не подписал.
Таким образом, во фракции «Слуга народа», как видим, Леша Устенко - не единственный урод. Есть еще Бужанский…
Впрочем, там много таких. Например, всем известно, что в этой фракции существует целая «группа Коломойского».
Ну а что касается Бужанского, то было известно уже давно - что он был сторонником Януковича и противником Майдана.
Такую «шелупень» набрал Зеленский в свою фракцию и даже ни разу еще не извинился…