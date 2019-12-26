 Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Зазначається, що на засіданні 24 грудня було ухвалено рішення підвищити тарифи на розподіл газу для 44 операторів ГРС протягом I півріччя 2020 року в середньому на 75% (на 30-200% залежно від компанії).
У затвердженому розрахунку передбачено поетапне зростання витрат на зарплати операторів ГРС протягом I кварталу 2020 року в середньому на 50%. Крім того, на фінансування капітальних витрат ГРС у тарифах планується передбачити 789 млн грн (без ПДВ).
частина кінцевої ціни газу - це ціна від "Нафтогазу", друга частина - це якраз за ГТС, тобто за трубу до облгазу, а третя частина -це вже націнка облгазу. фізично, труба ГТС -це труби до ГРС, тобто газопровод високого і середнього тиску. після ГРС йде газопровід низкого тиску, який уже йде до наших домівок. їх обслуговують облгази. наразі у облгазів свій окремий додатковий тариф (абонентська плата).
два месяца форточки не закрываю и хожу как Адам
кстати жду повышения зарплат у работноков газораспределения в полтора раза ребятки кто есть отттуда скиньте повысили или нет
Зараз вартість газу відокремлюють від експлуатаційно-транспортних витрат щоб ЗРОБИТИ ЕКОНОМІЧНО ОБГРУНТОВАНИМИ ціни та ПРИПИНИТИ перехрестні дотації промисловості пересічними споживачами.
Ти навіть і не підозрюєш що пересічні дотують ПІДПРИЄМСТВА... і тим пересічним на ті "дотування" ще й субсідії видають!!!
ПРАВИЛА ЗМЕНШИТИ ЩЕ НІКОМУ НЕ ВДАЛОСЬ!!
а те що ЦІНА на газ(як і на бензин-дізель та картоплю) мусить бути НИЖЧА коли оптові ціни ЗМЕНШИЛИСЬ ФАКт медичний.
НКРЭКУ продолжает работу против Украины и при новой власти.
продолжайте )))
с 700 грн. до 8000 грн..
возразишь?
Новым главой Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг избран Валерий Тарасюк.
Соответствующее решение было принято новоизбранными членами комиссии тайным голосованием в понедельник, 4 ноября. Об этом сказано на сайте НКРЕКП.
29 октября президент Владимир Зеленский назначил Алексея Магду,
ВАЛЕРИЯ ТАРАСЮКА, Ольгу Бабий и Руслана Кайдаша временными членами НКРЕКП.
это самозванец ))
да если всех разгонять безработица достигнет 90% - она и так немалая
Какая интересная логика..... гибридная.
оно само себя развалило - останки просто неимоверно ваняют!!!
суд её отменил
и все газовые выкрутасы пециных управленцев там - воров по совместительству ))
как снеговиков такие ручки такие ножки.. а что делать с тем что они уже "наворотили"?
и что делать с 2 воро-президентами которые все это накрутили:?
То шо они уже наворотили, это другой вопрос, которым должны заниматься ГБР, НАБУ и т.д. Что делать с этими двумя презами, пусть и займутся ими (как бы это смешно не звучало) ) ГБР, НАБУ и т.д.
і споживачі будуть платити на 30%-15% МЕНШЕ
Стали известны подробности переговоров трейд-сетей бензина и дизтоплива с Зеленским. Инициатором встречи были именно трейдеры и именно, сеть заправок АЗС "Укрнафта". Не присутствовал WOG.. Суть проблемы обсуждения. - резкое сокращение рынка бензина и дизтоплива по наплывом сжиженного газа и сети его заправок. Снижать цены на бензин и дизтопливо сети начали еще до встречи с Зеленким, но на встрече остро стал вопрос борьбы с "нелегальными" заправками газом. Зеленский обещал начать активные действия. в этой сфере.
роботу труби, яку ми прокладали за власні кошти ?
і яку передали на баланс облгазу
1)лише сота доля%% від вартості всієї"трубі"
2)витрати на експлуватацію це ж не тільки"труба"
Ничё-ничё, "весна покаже, хто де срав"©.
ЧИНОМ МОЖНО «ПІДНЯТИ ПРАВИЛА»?? може ти про ЦІНУ хотів бзднути?чи про ЗМІНУ ТАРИФІВ??
тупорилість та бичарство потвор вилазить через те як вони використовують СЛОВА та ПОНЯТТЯ сенс яких не розуміють. Саме тому побалакавши з таким декілько хвилин сміливо можно ставити попередній діагноз - ІДІЙОТ(шлємазл по їхньому..)
Это позволит построить в ближайшем будущем гораздо более конкурентоспособную экономику, но на пути к ней "будут свои победители и лузеры" Николайчук
Источник: https://censor.net.ua/n3167303