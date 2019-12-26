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Все про:тарифи (363) НКРЕКП (154) Тарифи на газ (157)

 Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення тарифів газорозподільних мереж (ГРМ) із 1 січня 2020 року на 40%, з 1 липня - ще на 20%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Зазначається, що на засіданні 24 грудня було ухвалено рішення підвищити тарифи на розподіл газу для 44 операторів ГРС протягом I півріччя 2020 року в середньому на 75% (на 30-200% залежно від компанії).

Також дивіться: Тарифи на опалення можуть знизитися на 30% вже наступного місяця, - Гончарук. ВIДЕО

У затвердженому розрахунку передбачено поетапне зростання витрат на зарплати операторів ГРС протягом I кварталу 2020 року в середньому на 50%. Крім того, на фінансування капітальних витрат ГРС у тарифах планується передбачити 789 млн грн (без ПДВ).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167331
 
 
 Топ коментарі
 
А зебіки чекали пакращення. С января тариф на распределение газа вырастет на 40%, а с июля - еще на 20%, - НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 7583
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Оце вже точно тарифи для населення зменшаться на 30%.
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бобіки, вітаю з черговою "перемогою"...... формула "бєнєвіддам +" С января тариф на распределение газа вырастет на 40%, а с июля - еще на 20%, - НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 4395
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Розподіл газу, і не тільки газу, завжди включався в тариф для споживача. Тільки називався інакше - "експлуатаційні витрати". Бізнесменам хочеться торгувати, а не хочеться працювати. Експлуатація - справа дуже клопітка, і відповідальна. Тут лапшу на вуха не навішаєш. Як відпрацюєш, те й отримаєш.
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ви трохи плутаєте. тут йде поетапна оплата.
частина кінцевої ціни газу - це ціна від "Нафтогазу", друга частина - це якраз за ГТС, тобто за трубу до облгазу, а третя частина -це вже націнка облгазу. фізично, труба ГТС -це труби до ГРС, тобто газопровод високого і середнього тиску. після ГРС йде газопровід низкого тиску, який уже йде до наших домівок. їх обслуговують облгази. наразі у облгазів свій окремий додатковий тариф (абонентська плата).
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а схема расчета такая ЗА 2018-2019 ГОД берут показания по газу или счетчик в квартире или сколько там вам рисовали по усредненному счетчику дома за год с 1 октября 2018 по 1 сентября 2019 года прмиеняют формулу и выводят сумму потом ее делят на 12 месяцев..я задал вопрос что у мня водной квратире по моему заявленю труба заглушена газовой конторой по Акту с оплатой услуги так мне ответа не дал даже НКРЕКП хотя я нашел сам Методику и там написали чтое если не хватает если нема газа то считать положено!!! по усредненному эфемерному нормативу т.е. по факту газа у меня уже второй год нет но типа у меня в квратире есть точка доступа и плати ля ля и это придумали при Зебубочке ублюдке ворвуют по страшному...
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Кстати, Вольво, ты таки прав. В магазин в моем доме привезли хлеб и я должен заплатить за его доставку!!! Хотя хлеб не покупал!!! Абсурд, но с газом именно так и выходит. "Все для людей".
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c теплом то же самое
два месяца форточки не закрываю и хожу как Адам

кстати жду повышения зарплат у работноков газораспределения в полтора раза ребятки кто есть отттуда скиньте повысили или нет
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Облгази належать шістці ***** фірташю, там бадяжать газ отримуючи щороку десятки млрд корупційних доходів - прямімок накарман кремлефюреру, про збереження цих фінансових інтересів ботоксного сцаря домовлявся свого часу у Відні вальцман, а тепер у мінську холопи каломойши добазарились.
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не ври. до мая его хотели депортировать в сша и судить там, после мая уже не хотят и тарифы на транспортировку подняли
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та не дуркуй! з точки зору платника ЦІНА складається з сукупності ВСІХ витрат та націнок. ПРАВИЛА та умови складання ЦІНИ для споживача НАЗИВАЮТЬСЯ ТАРИФОМ. Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 427
Зараз вартість газу відокремлюють від експлуатаційно-транспортних витрат щоб ЗРОБИТИ ЕКОНОМІЧНО ОБГРУНТОВАНИМИ ціни та ПРИПИНИТИ перехрестні дотації промисловості пересічними споживачами.
Ти навіть і не підозрюєш що пересічні дотують ПІДПРИЄМСТВА... і тим пересічним на ті "дотування" ще й субсідії видають!!!
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Оце вже точно тарифи для населення зменшаться на 30%.
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он просто не договорил. уменьшатся на 30 и увеличатся на 60.
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дебілятко!! агов!! тариф-ЦЕ ПРАВИЛО!!! а не гроші і не ціна!!
ПРАВИЛА ЗМЕНШИТИ ЩЕ НІКОМУ НЕ ВДАЛОСЬ!! Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 6732
а те що ЦІНА на газ(як і на бензин-дізель та картоплю) мусить бути НИЖЧА коли оптові ціни ЗМЕНШИЛИСЬ ФАКт медичний. Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 6907
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Один вопрос только. Схренали?
НКРЭКУ продолжает работу против Украины и при новой власти.
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Залежно, кого вважати Україною - зелену шоблу, чи українських громадян.
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Ярослав Сус не надо стыдиться своего выбора. Во втором туре между клептоманом Порошенко и темной лошадкой Зеленским, особого выхода не было. Тогда люди голосовали не столько за Зеленского, сколько против клептомана Порошенко. На сегодняшний день, Зеленский уже достаточно долго у власти, поэтому сейчас необходимо не убиваться, а адекватно оценить его работу (в том числе его команды как части Зеленского) и провести переоценку ценностей к следующим выборам.
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Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет??
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все залежить від того, будуть платити комуналку, чи ні
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Еще нет, просто "нада падаждать. Хуже все равно нибудит".
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а комп з якого пишете теж дровами заряджатимете? Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 2475 логіка понятна - робити енергоресурси для гоїв приблизно в одну ціну. за рік-два піднімуть е\е на гривню-півтори, знач "треба" й газ "підтягувати"
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бобіки, вітаю з черговою "перемогою"...... формула "бєнєвіддам +"
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Не успеет президент и премьер открыть рот, как соратники его им лихо затыкают. Ну ничо - хуже не будет
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Очікувано.Тільки чому про цю радісну новину ми дізнаємося не від Гєруса з Оржелем ?
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Вы сделали это вместе...так ведь зебилушка??
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после того, как подонок у мусоров подработал прокурором не верю ни одному его обещанию, бандиты и мусора получили ещё одного президента
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Предлагаю следующую тактику: чем больше повышают тарифы - тем меньше платить. Платить, например, регулярно определённую фиксированную сумму. Я себе вообще создал регулярные платежи за все эти "услуги". Назвал бы их медвежьими... Идеальный вариант - не платить вообще 100% населения! Ну что может быть проще? Даже на забастовку выходить не нужно, орать, плакаты рисовать - всё равно никто не услышит. Выдвинуть требования о снижении тарифа и перестать платить. Всем. Вот это они быстро, практически сразу прочувствуют.
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У Коболева мама в США не доедает, сами понимаете.
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При чем здесь Коболев? 3 лярда было выиграно при Порохе. А зебобики теперь все просрут, и прошлое и будущее.
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з млрд ЗБИТКІВ які пукін з юдькою завдали НАФТОГАЗУ по рішенню СУДА фєдєрастичний гаспром ЗАПЛАТИТЬ в 2020р. УГОДА ВЖЕ ПІДПИСАНА... а у тебе в методичці лахтинській такого нема?
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Коболева не трогай . У него песдюки кормятся или сосут , им виднее . За него горло перегрызут .
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ты шо не знаешь что на заправках с ценой как в Германии все изп получают как в Германии
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пс.. ціна бензину в США 13-15грн... а зарплати(середні) щомісячні без податків та страховок 50000грн.. і аренда житла з комуналкою середня 30000грн Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 9549( в великих містах ще БІЛЬШЕ)
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Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк был введен в ее состав преЗедентом Зеленским в октябре 2019 года.

Новым главой Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг избран Валерий Тарасюк.

Соответствующее решение было принято новоизбранными членами комиссии тайным голосованием в понедельник, 4 ноября. Об этом сказано на сайте НКРЕКП.

29 октября президент Владимир Зеленский назначил Алексея Магду,
ВАЛЕРИЯ ТАРАСЮКА, Ольгу Бабий и Руслана Кайдаша временными членами НКРЕКП.




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она судом отменена и анулировага Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 902 Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 902 Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 902 Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 902 Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 902
это самозванец ))
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Чому преЗедент не розжене їх, якщо вони самозванці, ще й піднімають тарифи всупереч заявам прЕзедента про його бажання їх знизити?
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а нахрена - он так рабочие места создает - что у нас мало дармоедов?
да если всех разгонять безработица достигнет 90% - она и так немалая
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Создает рабочие места для дармоедов, которые действуют ПРОТИВ преЗедента?
Какая интересная логика..... гибридная.
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то логика нашего госуправления
оно само себя развалило - останки просто неимоверно ваняют!!!
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цікаво яким боком тоді знизяться тарифи на газ для населення. Гончарук ж розказував що на 30% ціна на газ має знизитись
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а каким боком чтото решает контора которой в природе не существует Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 6889
суд её отменил Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 6682
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летом ещё
и все газовые выкрутасы пециных управленцев там - воров по совместительству ))
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Решение КС от 13.06.2019, там речь не о ликвидации, а о формировании членов комиссии, кому подчинятся должна, влияние других органов на ее работу и т.д., она не ликвидирована.
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формирование членов это как? Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 3149 Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 3149 Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 3149
как снеговиков такие ручки такие ножки.. а что делать с тем что они уже "наворотили"? Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 2379
и что делать с 2 воро-президентами которые все это накрутили:?
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Формирование - отбор, назначение и т.д. (КС отложил выполнения решения КС от 13.06.19, поэтому Зе продолжает назначать кого захочет)
То шо они уже наворотили, это другой вопрос, которым должны заниматься ГБР, НАБУ и т.д. Что делать с этими двумя презами, пусть и займутся ими (как бы это смешно не звучало) ) ГБР, НАБУ и т.д.
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Сейчас не январь 2020, поэтому можно бомбить и дальше цены.
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та дуже просто...ЦІНА ГАЗА знизиться на40% а транспортування підвищиться на 15-75%
і споживачі будуть платити на 30%-15% МЕНШЕ Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 2355
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При этом автор стыдливо умалчивает, что тариф на распределение газа составляет не более 5% стоимости газа для потребителя.
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там такое бардачело - они не знают базы клиентов - ее в природе не существует)))
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ДЕБІЛЯТОЧКО!! АГОВ!! тариф -це правило складання ЦІНИ як ти собі уявляєш 5% від ПРАВИЛА???
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та у кого як... як ди до свого палацу протягнув індівідуйну трубу 5км то дешевше буде зрідженим газом опалювати... чи взагалі ВСЕ ГЕТЬ СПАЛИТИ!! Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 9023
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А вчера нам обещали снижение тарифов. Фиг поймешь этих, в разных там Трускавцах обученных.
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Ще тільки вчора казали, що буду все дешево, що параша дає "дешевий" газ, ми відмовляємося від позовів в арбітражі по газу. Що знову перемога???
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Таке враження що пес,коли створював нкрекп заздалегідь знав що треба буде мстити народу України. Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 4835
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Как и обещали, стоимость газа не повысится. Повысится стоимость его распределения. А этого уже никто никому не обещал. Да, зебилоголовые?
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поздравляю все водил "нагазу":

Стали известны подробности переговоров трейд-сетей бензина и дизтоплива с Зеленским. Инициатором встречи были именно трейдеры и именно, сеть заправок АЗС "Укрнафта". Не присутствовал WOG.. Суть проблемы обсуждения. - резкое сокращение рынка бензина и дизтоплива по наплывом сжиженного газа и сети его заправок. Снижать цены на бензин и дизтопливо сети начали еще до встречи с Зеленким, но на встрече остро стал вопрос борьбы с "нелегальными" заправками газом. Зеленский обещал начать активные действия. в этой сфере.
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з якого бодуна я маю платити ще більше за
роботу труби, яку ми прокладали за власні кошти ?

і яку передали на баланс облгазу
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та "твоя"труба це
1)лише сота доля%% від вартості всієї"трубі" Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 1124
2)витрати на експлуватацію це ж не тільки"труба" Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 1435
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Так от токо-шо ж Козлобородый Цап Гончарук ванговал 30-процентное снижение цены на отопление и неповышение цены на газ и нате - добряче добавят за распределение. Типа в лоб давать не будем, зато влупашим по лбу - это ж разные понятия.
Ничё-ничё, "весна покаже, хто де срав"©.
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АГОВ!!! ІДІЙОТИ зеленодупі..!! ТАРИФ це система правил для створення ЦІНИ. ТАК ЯКИМ
ЧИНОМ МОЖНО «ПІДНЯТИ ПРАВИЛА»?? може ти про ЦІНУ хотів бзднути?чи про ЗМІНУ ТАРИФІВ?? Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 8823
тупорилість та бичарство потвор вилазить через те як вони використовують СЛОВА та ПОНЯТТЯ сенс яких не розуміють. Саме тому побалакавши з таким декілько хвилин сміливо можно ставити попередній діагноз - ІДІЙОТ(шлємазл по їхньому..)
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А правда, что цена на газ в трубопроводах высокого давления автоматически перекладывается на конечного потребителя без пересчета коэффициента падения давления по трубам низкого давления к потребителю? Это раз в 10 наверное разница...
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Мало, надо на все 200! И это радует! Поздравляю секты 47% квартальных зебилоидов! "Ви зробили це разом"!!! Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 987
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Продолжаем радоваться укрепляющейся гривне!
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Вам же вчера сказали будут свои лузеры..., лохи будут платить на дважды а трижды!!! гривна выросла на 30% и ещё поднять тарифы на распределение газа на 70%, за какой пуй? Із січня тариф на розподіл газу зросте на 40%, а з липня - ще на 20%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 8489
Это позволит построить в ближайшем будущем гораздо более конкурентоспособную экономику, но на пути к ней "будут свои победители и лузеры" Николайчук
Источник: https://censor.net.ua/n3167303
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Вы правы, украинский жырный ЛОХ, голосовавший за ЗЕ, спокойно заплатит трижды, без вопросов вытащит и отдаст, с улыбкой...
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Ой а как же это Гончарук так бодро заявлял отопление подешевеет короче брехло и мурло эта Зе плесень
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