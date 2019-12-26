EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  3000  74
Все про:Грузія (617) День Перемоги (232) Зеленський (3982) Зурабішвілі (22) Москва (575)

 Президент Грузії Зурабішвілі обговорить із Зеленським, чи їхати їй до Москви на урочистості з нагоди Дня Перемоги

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі поки не визначилася зі своєю участю в урочистостях з нагоди Дня Перемоги в Москві і має намір обговорити це питання на початку 2020 року під час офіційного візиту в Україну зі своїм колегою Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Грузия.online.

"Безсумнівно, це, а також багато інших питань будуть обговорені між нами в Україні. Зараз я не зможу так прямо відповісти на це питання", - сказала Зурабішвілі у вівторок в інтерв'ю Першому каналу Суспільного мовника Грузії.

Їй було поставлено запитання, чи варто представникам керівництва Грузії вирушити в Росію на урочистості з нагоди 75-річчя Перемоги у 2020 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хоче поїхати на 9 травня до Москви, - Reuters

"Я можу сказати лише одне: якщо якась країна і має повне моральне право святкувати, а точніше - згадувати жертв 9 травня, то це Грузія, оскільки наша роль і жертви в цій війні були величезними, порівняно з іншими", - додала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167329
 
 
 Топ коментарі
 
Президент Грузии Зурабишвили обсудит с Зеленским, ехать ли ей в Москву на торжества по случаю Дня Победы - Цензор.НЕТ 8557 .. в начале 2020 года в ходе официального визита на Украину...- ЦН, звільніть ватного редактора!
 показати весь коментар
 
Странно, что вообще возник такой вопро. Как можно ехать на торжества к оккупантам своей страны, пусть даже это будут торжества ко дню Победы во Второй мировой войне. Тем более, что фашизм не побежден, он проповедуется Московией в настоящее время. Московия сегодня продолжает вести захватнические войны, не признает международное право, суверенитет других государств.
 показати весь коментар
 
Госпожа Зурабишвили будет стоять на мавзолее рядом с хуйлом, а перед ней будет проходить военная техника, участвовавшая в нападении на ее страну.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Овечкин сделал Трампу рождественский подарок.
Два агента ГРУ чуть не спалились...
 показати весь коментар
 
 
Я могу сказать лишь одно: если какая-то страна и имеет полное моральное право праздновать, а точнее вспоминать жертв 9 мая, то это Грузия, так как наша роль и жертвы в этой войне былиИсточник: https://censor.net.ua/n3167329

Смотрите там не подеритесь за местечко у барского стола
 показати весь коментар
 
 
Це вона на Сталіна натякає? Який людей під час війни не рахував. Завалював, разом з Жуковим, німців трупами радянських солдат.
 показати весь коментар
 
 
У всех нормальных людей и день окончания Первой мировой, и день окончания Второй - день скорби по погибшим, день их поминовения... И только в СССР и теперь, в России - праздник... "День Победобесия"...
Ты предлагаешь ЕГО поддерживать?...
 показати весь коментар
 
 
Звичайно їхати! І знайти компроміс з Путлєром. В Грузії межу компромісу на турецькому кордоні, Зєлєпуті на угорскому. Обоє рябоє.
 показати весь коментар
 
 
Ну это чтоб реально не подумали что он подарил
Президент Грузии Зурабишвили обсудит с Зеленским, ехать ли ей в Москву на торжества по случаю Дня Победы - Цензор.НЕТ 7099
 показати весь коментар
 
 
.. в начале 2020 года в ходе официального визита на Украину...- ЦН, звільніть ватного редактора!
 показати весь коментар
 
 
Зловила бацилу сталінізму -так і скажи! А помянути полеглих у Тбілісі?!
 показати весь коментар
 
 
Подозреваю, что в этом или следующем году преЗЕдент будет на параде в паРашке... Президент Грузии Зурабишвили обсудит с Зеленским, ехать ли ей в Москву на торжества по случаю Дня Победы - Цензор.НЕТ 8840
 показати весь коментар
 
 
а то что порох проиграет зеле подозрения были ?
 показати весь коментар
 
 
не понятно тогда на что порох рассчитывал ...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А если не будет тогда ЧТО?
Тут перед выборами вся свиноферма уже визжала про доллар по сто, про первый визит за границу в Москву, про то что будет стоять на коленях перед Кадыровым и ****** и т.д.и т.п.

Что-то хреновые из вас пророки получаются.
 показати весь коментар
 
 
ПреЗЕдент плохо стоит на коленях перед Пукиным в "полном контакте"?... Президент Грузії Зурабішвілі обговорить із Зеленським, чи їхати їй до Москви на урочистості з нагоди Дня Перемоги - Цензор.НЕТ 8494 ПаРашка вполне преЗЕдентом довольна и не скрывает этого... Президент Грузії Зурабішвілі обговорить із Зеленським, чи їхати їй до Москви на урочистості з нагоди Дня Перемоги - Цензор.НЕТ 6218
 показати весь коментар
 
 
Странно, что вообще возник такой вопро. Как можно ехать на торжества к оккупантам своей страны, пусть даже это будут торжества ко дню Победы во Второй мировой войне. Тем более, что фашизм не побежден, он проповедуется Московией в настоящее время. Московия сегодня продолжает вести захватнические войны, не признает международное право, суверенитет других государств.
 показати весь коментар
 
 
єто пробніе камни для подготовки визита зебила в москву
 показати весь коментар
 
 
Россия "фашизм" не победила... Больше того - она его "усыновила"... (Хотя, и в этом - большие сомнения... Кто кого "усыновил"... Ведь СЛОН создали и развивать ГУЛаг начали ещё до прихода Гитлера к власти... И немцы ездили в СССР не только строительством заниматься... И не только учиться "военному делу настоящим образом" - кадры "люфтваффе" и танковых войск учились в Липецке, Оренбурге, и других местах. Они и перенимали и опыт организации концлагерей... Просто они, будучи более "продвинутым" в техническом плане, народом, его "развили более полно"... Даже "газваген", по наличествующей информации, был разработан ещё в 1929-м, в НКВД... (самое смешное - евреем. Поищи в Интернет... ). Ещё неизвестно, что было-бы, если-бы осуществился сталинский план "Гроза", по "освобождению Европы от фашизма... Хотя, пример Катыни, об этом, говорит прекрасно...
 показати весь коментар
 
 
Ой,***, они ещё думают- а ехать ли к оккупанту и агрессору на пропагандонский праздник *****. Надо быть конченным чтоб туда поехать, после десятков тысяч убитых наших граждан и захвата наших территорий к фашисту 21 века.
 показати весь коментар
 
 
круто. В страну, которая оттяпала часть Грузии , едет праздновать
 показати весь коментар
 
 
"Я могу сказать лишь одно: если какая-то страна и имеет полное моральное право праздновать, а точнее вспоминать жертв 9 мая, то это Грузия, так как наша роль и жертвы в этой войне были огромными по сравнению с другимиИсточник: https://censor.net.ua/n3167329

А вот другое мнение. Президент Грузии Зурабишвили обсудит с Зеленским, ехать ли ей в Москву на торжества по случаю Дня Победы - Цензор.НЕТ 2870

«Должен вам сказать, как историк, пусть не обидятся на меня другие народы, но я считаю, что белорусы и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны более любых народов. Мы больше, чем кто-либо, вместе с ленинградцами находились под оккупацией», - отметил Александр Лукашенко.
 показати весь коментар
 
 
Я так и не понял.
Сопля едет сама или Богдана пошлёт?
 показати весь коментар
 
 
Сама постановка питання, це вже дно рівня обох очільників держав. Чи їхати до людожера на святкування Дня вегана?
 показати весь коментар
 
 
Госпожа Зурабишвили будет стоять на мавзолее рядом с ******, а перед ней будет проходить военная техника, участвовавшая в нападении на ее страну.
 показати весь коментар
 
 
Странно ведут себя бывшие колонии Московии,мазохисты какие то,Московия их держала как буферные государства, а народ этих колоний использовался как обычные мешки с песком.для защиты своих границ ,народы бывших колоний Московии приобрели свободу .а теперь опять стремятся попасть в милость Московии
 показати весь коментар
 
 
ничего удивительного нации на пути становления.
 показати весь коментар
 
якщо в неї виникає таке питання, коли з моменту останнього вторгнення рашки у Грузію пройшло лишень 11 років, і кацапсини ще не повернули ні захоплених земель, не вибачились за тисячі вбивств, і не виплатили компенсації - то такий президент Грузії,- таке саме зелене довбойобисько як і наше чмо.
 показати весь коментар
 
 
Эта Ломази Гогона опилась палёной Хванчкары? Она там ничё не забыла? Лучше пусть обсудит свой Московский вояж с семьями погибших по ходу «принуждения к миру».
 показати весь коментар
 
 
Їдьта назавжди. Якщо поїдете, то там і залишайтеся. А з ким це воює наша армія на Донбасі? А хто забрав Крим? Ви що там, з дуба впали???
 показати весь коментар
 
 
ШО эта дура, шо моника...
мозги совсем выгорели
 показати весь коментар
 
 
Пуйло і підпуйловники, рано святкувати перемогу. Ви Україну ще не перемогли, хоча... СЬОГОДНІ В ДОНЕЦЬКУ, В ЦЕНТРІ ЄВРОПИ ЗНАХОДИТЬСЯ РОСІЙСЬКИЙ КОНЦТАБІР ДЛЯ УКРАЇНЦІВ. ******** ДАХАУ зветься "ИЗОЛЯЦИЯ". Де заяви української влади, де реакція на це політиків світу? Видання "Толстая политика" інформує: «Немного фактов о российском концлагере в Донецке. Факт существования российского концлагеря в Донецке на сегодня неоспорим. На территории оккупированного российско-бандитскими оккупационными корпусами Донецка находится действующий российский концлагерь. Адрес тюрьмы смерти - г.Донецк, ул. Светлого Пути №3. Да, это реальность, в 2019 году в восточной Европе есть русский "Освенцим", в нём на деньги российских нефтяных и газовых корпораций, а также на налоги граждан России держат и пытают "особо опасных" для оккупантов украинцев.
Опишу для непосвящённых более предметно, что такое "Изоляция" в оккупированном Россией Донецке, кто и как этот концлагерь охраняет. В СМИ про этот объект в Донецке после 2014 года писали мало, наиболее подробно о нем рассказал блогер Фашик Донецкий. Тем украинцам из Донецка, которые переживают сегодня российскую оккупацию, двухгодичная немецкая оккупация 1941-1943 годов представляется более лёгким приключением "дедов детей войны".
Тюрьма "Изоляция" - это секретно-режимный объект российских оккупантов на территории бывшего арт-центра. Расположена на промплощадке бывшего завода изоляционных материалов. "Изоляция" это концлагерь, секретная тюрьма ФСБ России одновременно». Детальніше, про свідчення тих хто пройшов катівні російської "Ізоляції", які жахають невмотивованою жорстокістю і садизмом методів допиту: https://thickpolicy.media/izolyatsiya-russkij-kontslager-dlya-ukraintsev-v-tsentre-evropy/
 показати весь коментар
 
 
Это сюр... если ты, идиотка, вообще об этом думаешь, то обсуждай хотя бы с мужем... Неет, этой надо и нашего кретина подбить(
 показати весь коментар
 
 
Макрон едет в Москву, а она как никак бывшая француженка.
 показати весь коментар
 
А есть сомнения?!... Конечно, езжайте! Вдвоём. И обязательно корзины цветов возьмите в знак благодарности "братскому" народу, который вас ещё недоубивал...
 показати весь коментар
 
 
Лучше езжайте на похороны *****, чтобы плюнуть в гроб.
Ну это конечно, когда время придет.
 показати весь коментар
 
 
Шашлычница едет отплясывать лезгинку перед кацапами. Тфу, яка гидота
 показати весь коментар
 
 
Странно: почему одним можно, а другим -- зась?

Президент Грузії Зурабішвілі обговорить із Зеленським, чи їхати їй до Москви на урочистості з нагоди Дня Перемоги - Цензор.НЕТ 3296

Президент Грузії Зурабішвілі обговорить із Зеленським, чи їхати їй до Москви на урочистості з нагоди Дня Перемоги - Цензор.НЕТ 9726

Президент Грузії Зурабішвілі обговорить із Зеленським, чи їхати їй до Москви на урочистості з нагоди Дня Перемоги - Цензор.НЕТ 6600
 показати весь коментар
 
 
+ Де Вакарчук?
Президент Грузії Зурабішвілі обговорить із Зеленським, чи їхати їй до Москви на урочистості з нагоди Дня Перемоги - Цензор.НЕТ 2007

Я взагалі нічого не маю проти того, щоб український музикант співав на корпоративі білоруської айті-компанії. Це його професія, це його вибір.

Трохи бентежить те, що наступного дня інші українські музиканти грали на Майдані в підтримку свого колеги, українського музиканта, безпідставно ув'язненого українськими політиками в гонитві за дешевим рейтингом та з метою збереження своєї влади.

Але це його вибір. Між корпоративом і політичною акцією він вибрав корпоратив. Це не злочин. Українські музиканти мають право залишатися осторонь політики, якщо тільки "поза політикою" не використовується, як виправдання колаборації з РФ.

Трохи бентежить, що український музикант, який вирішив скористатися правом бути поза політикою - одночасно український політик, голова парламентської партії.

Але це його вибір.

Ну і трохи ще вибір його виборців.

Alex Noinets
 показати весь коментар
 
 
Якщо вона не знає , їхати їй чи ні , то їй точно треба їхати .
Було б добре , якби її там одразу й арештували . А як наш поїде , то й його заодно .
 показати весь коментар
 
 
Президент Грузии Зурабишвили обсудит с Зеленским, идиотка хочет ехать на победобесие и прикрыться зелупой. Конечно моника скажет надо ехать, если ты и хочешь совет , тогда советуйся с умными людьми такими как Даля Грибаускайте
 показати весь коментар
 
 
А что наш нелох, засобирался уже, или ещё думает?
 показати весь коментар
 
 
Tut mnogije strani poteriali liudej.No pocemu Maskva vybrana kak plocad pobedy,jesli imeno oni s nemcami naciali vojnu protiv Polsi.Vet idealogija do 1941 goda Germaniji i sssr byla odna to jest borba protiv kapitalizma.Daze obcy parad Breste ustrojili.Pocti ne slova pro vojnu sto im amerikansi pomogli bez nix ruskije proigrali vojnu.Tolko nacialas vojna amerikansy ruskim dali kredit 140 miliradov dolarov kotoryje do six por nevernuli.Za nix kupili tanki,masiny,produkti,samolioty i t.d.U ruskix uze za pervuju nedeliu vojni so svojimi sojuznikami nemcami neostalos iz armiji pocti nicego iz texniki.
 показати весь коментар
 
Если бубочка поедет на парад победобесия, то лучше пусть не возвращается.
 показати весь коментар
 
 
если кто пишет "день победы" с больших букв, то сразу понятно - ватник.
Не было никакой "пабеды", тем более для Украины. Драка двух оккупантов на украинской территории.
Пусть москали идут в дупу со своей "пабедой".
 показати весь коментар
 
 
Потролила? Ну тогда, если потролила, лучше бы она ему рояль привезла... а то грузины, в силу темперамента, могут вообще не понять
 показати весь коментар
 
Ермак на ушко скажет, что Пу пообещал обменять пленных( в очередной раз), Зе проведет опрос в соцсетях , позвонит Пу и уже потом примет решение.
 показати весь коментар
 
Едь конечно ,грузины ведь уже забыли за войну . за погибших , за потерянные территории , лишь бы Параша покупала Боржоми , вина и туристы приезжали . Деградация полным ходом . нас украинцев это скоро тоже ждет , простят -братушек - .
 показати весь коментар
 
 
додон уже дал согласие... а эти типа балованные -сначала обсудят, перед тем как облить свои многострадальные страны помоями...
 показати весь коментар
 
 
Мож для русни война закончилась в 45 году, победой Сталина...Так как москали - правоприемники кровавого усача..... Но для украинцев (как и для большинства стран восточной Европы) 2 мировая фактически закончилась только с развалом СССР, в 1991...... С падением Берлинской стены, провозглашением независимости Украины... и т.д....
 показати весь коментар
 
 
Торжество в нынешней россии по случаю дня победы - это шествие,
в котором потомки поcoбников Гитлepa, пришедшие к власти в россии в результате
вооруженного гoсyдарcтвенного пepевоpoта, ведут под кoнвoем фaшиcтcких
влacoвскиx тpикoлopов людей с портретами сoветcкиx солдат.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору