 Президент Грузії Зурабішвілі обговорить із Зеленським, чи їхати їй до Москви на урочистості з нагоди Дня Перемоги

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Грузия.online.
"Безсумнівно, це, а також багато інших питань будуть обговорені між нами в Україні. Зараз я не зможу так прямо відповісти на це питання", - сказала Зурабішвілі у вівторок в інтерв'ю Першому каналу Суспільного мовника Грузії.
Їй було поставлено запитання, чи варто представникам керівництва Грузії вирушити в Росію на урочистості з нагоди 75-річчя Перемоги у 2020 році.
"Я можу сказати лише одне: якщо якась країна і має повне моральне право святкувати, а точніше - згадувати жертв 9 травня, то це Грузія, оскільки наша роль і жертви в цій війні були величезними, порівняно з іншими", - додала вона.
Два агента ГРУ чуть не спалились...
Смотрите там не подеритесь за местечко у барского стола
Ты предлагаешь ЕГО поддерживать?...
Тут перед выборами вся свиноферма уже визжала про доллар по сто, про первый визит за границу в Москву, про то что будет стоять на коленях перед Кадыровым и ****** и т.д.и т.п.
Что-то хреновые из вас пророки получаются.
А вот другое мнение.
«Должен вам сказать, как историк, пусть не обидятся на меня другие народы, но я считаю, что белорусы и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны более любых народов. Мы больше, чем кто-либо, вместе с ленинградцами находились под оккупацией», - отметил Александр Лукашенко.
Сопля едет сама или Богдана пошлёт?
мозги совсем выгорели
Опишу для непосвящённых более предметно, что такое "Изоляция" в оккупированном Россией Донецке, кто и как этот концлагерь охраняет. В СМИ про этот объект в Донецке после 2014 года писали мало, наиболее подробно о нем рассказал блогер Фашик Донецкий. Тем украинцам из Донецка, которые переживают сегодня российскую оккупацию, двухгодичная немецкая оккупация 1941-1943 годов представляется более лёгким приключением "дедов детей войны".
Тюрьма "Изоляция" - это секретно-режимный объект российских оккупантов на территории бывшего арт-центра. Расположена на промплощадке бывшего завода изоляционных материалов. "Изоляция" это концлагерь, секретная тюрьма ФСБ России одновременно». Детальніше, про свідчення тих хто пройшов катівні російської "Ізоляції", які жахають невмотивованою жорстокістю і садизмом методів допиту: https://thickpolicy.media/izolyatsiya-russkij-kontslager-dlya-ukraintsev-v-tsentre-evropy/
Ну это конечно, когда время придет.
Я взагалі нічого не маю проти того, щоб український музикант співав на корпоративі білоруської айті-компанії. Це його професія, це його вибір.
Трохи бентежить те, що наступного дня інші українські музиканти грали на Майдані в підтримку свого колеги, українського музиканта, безпідставно ув'язненого українськими політиками в гонитві за дешевим рейтингом та з метою збереження своєї влади.
Але це його вибір. Між корпоративом і політичною акцією він вибрав корпоратив. Це не злочин. Українські музиканти мають право залишатися осторонь політики, якщо тільки "поза політикою" не використовується, як виправдання колаборації з РФ.
Трохи бентежить, що український музикант, який вирішив скористатися правом бути поза політикою - одночасно український політик, голова парламентської партії.
Але це його вибір.
Ну і трохи ще вибір його виборців.
Alex Noinets
Було б добре , якби її там одразу й арештували . А як наш поїде , то й його заодно .
Не было никакой "пабеды", тем более для Украины. Драка двух оккупантов на украинской территории.
Пусть москали идут в дупу со своей "пабедой".
в котором потомки поcoбников Гитлepa, пришедшие к власти в россии в результате
вооруженного гoсyдарcтвенного пepевоpoта, ведут под кoнвoем фaшиcтcких
влacoвскиx тpикoлopов людей с портретами сoветcкиx солдат.