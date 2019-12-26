EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  2795  23
Матеріали за темою:
Все про:бюджет (696) держбюджет (259) дороги (801) Зеленський (3982) Дорожній фонд (4) Гончарук_Олексій (400)

 Президента і прем'єра закликали зупинити колапс у дорожній галузі. ДОКУМЕНТ

Дорожня галузь країни на межі колапсу. Державний дорожній фонд зупинив розрахунки з підрядниками за ремонт і будівництво автодоріг. Борг перевищив 2,7 млрд грн, з яких понад 1,1 млрд грн - заборгованість із зарплат.

Про це йдеться в зверненні Національної дорожньої асоціації України (НАДУ) до президента і прем'єр-міністра, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дорожники зазначають, що 17 грудня прем'єр-міністр доручив Мінфіну і Держказначейству припинити здійснення платежів і реєстрації зобов'язань загального фонду державного бюджету. Цей крок викликаний необхідністю з урахуванням дотримання меж обсяг дефіциту держбюджету. Але чиновники зупинили виплати зі спеціального фонду, в тому числі за захищеними статтями Державного дорожнього фонду, надходження до якого перевиконують планові показники і мають конкретне і незмінне призначення.

Уже місяць, відзначають у НАДУ, в Мінфіні залишаються без розгляду документи, що унеможливлює реєстрацію зобов'язань та сплату коштів за своєчасно і якісно виконану роботу дорожніми організаціями.

"Загальна сума заборгованості держави перед дорожниками 2 733 970 750 грн, серед іншого пряма зарплата у підрядників 820 191 230 грн, а зарплата у субпідрядників - 328 076 490 грн. Практично нас повернули в 2013-2015 роки, коли це було за правило. Станом на 24.12.2019 р. не здійснена оплата підрядним організаціям за виконані роботи на найважливіших дорогах країни, в тому числі: Н-08 Запоріжжя-Маріуполь, Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, Н-11 Дніпро -Кривий Ріг-Миколаїв, Н-09 Мукачево-Мукачево-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів, Р-51 Мерефа-Лозова-Павлоград, Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михайлівка, Т-14- 25 Миколаїв-Городок-Жовква-Кам'янка-Бузька-Бібрка та багатьох інших дорогах, майже у всіх регіонах України", - наголошується в зверненні.

Читайте також: "Ми вас просили на зустрічі неодноразово нишком не ділити кошти соцеконому", - мажоритарник Гузь запитав Гончарука, чи перерозподілив він 1,8 млрд

У НАДУ стверджують, що підрядники, яким заборгувала держава, не мають коштів для виплати зарплат. Під загрозою зимове утримання доріг.

"Ситуація, яка склалася з фактичною зупинкою бюджетних платежів, не дозволяє дорожнім компаніям виплатити заробітну плату тисячам працівників, здійснити оплату всіх податків і зборів, провести взаєморозрахунок з постачальниками матеріалів і послуг, а також ставить під загрозу здійснення робіт із зимового утримання автомобільних доріг і підготовку до нового будівельного сезону", - стверджують у дорожньої асоціації.

НАДУ закликає президента і прем'єр-міністра дати доручення Міністерству фінансів та Державній казначейській службі відновити розрахунки з дорожниками.

"Для недопущення соціального вибуху серед робітників дорожньої галузі, фактичний зрив програми будівництва автомобільних доріг наступного року і загрози зимового колапсу на автомобільних дорогах, просимо Вас посприяти в проведенні повної оплати підрядним організаціям за виконані роботи і дати відповідні доручення Міністерству фінансів та Державній казначейській службі", - резюмується в зверненні.

Нагадаємо, 17 грудня за результатами наради уряд доручив Мінфіну не виплачувати так звані незахищені видатки (видатки розвитку, на ремонт і будівництво). "Забезпечити тимчасове, до кінця року, припинення проведення Казначейством платежів і реєстрації бюджетних зобов'язань за видатками та надання кредитів загального фонду держбюджету (крім захищених видатків бюджету)", - сказано в документі.

Також дивіться: Усі захищені статті держбюджету-2019 профінансують у повному обсязі, - Гончарук. ВIДЕО

Президента і премєра закликали зупинити колапс у дорожній галузі 01
Президента і премєра закликали зупинити колапс у дорожній галузі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167326
 
 
 Топ коментарі
 
А Зєлєнскому до "фєні". До його хатинки дорогу вже проклали. Приватну.
 показати весь коментар
 
Отличная идея, и тебя тоже за одно!
спросишь, - за что?
Потом разберемся!
 показати весь коментар
 
Президента і прем'єра закликали зупинити колапс у дорожній галузі - Цензор.НЕТ 4292 И когда уже клятый Порошенко бюджет деребанить прекратит..........
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Чудеса, ассоциация дорог есть, а самих дорог нет.
За что вам деньги платить, ироды?
 показати весь коментар
 
 
За какие дороги должны?! Которых практически нет?!
 показати весь коментар
 
 
А Зєлєнскому до "фєні". До його хатинки дорогу вже проклали. Приватну.
 показати весь коментар
 
 
То все фігня. Економічний успіх вимірюється курсом валют. Так що, заспокойтеся, порохоботи.
 показати весь коментар
 
А може просто взять и закатать в асфальт. Обоих. Тем более, к тому идёт...
И Пороха заодно туда же. Шоб нескучно было...
 показати весь коментар
 
Отличная идея, и тебя тоже за одно!
спросишь, - за что?
Потом разберемся!
 показати весь коментар
 
 
Меня твои сношения с собакой не интересуют я таким не занимаюсь ты адресом ошибся!
 показати весь коментар
 
 
А меня в принципе не интересуешь ни ты, ни твоё дурацкое мнение. Лучше прибереги его для своей любимой бабушки. Но если настаиваешь, то пожалуйста:
Пішов ти в сраку!
 показати весь коментар
 
Меня твои сношения с собакой не интересуют я таким не занимаюсь ты адресом ошибся!
 показати весь коментар
 
Если собака ниже твоего достоинства - no problems - иди в зоопарк, там поцелуешь слонячу дупу. Будет, чё внукам рассказать - целовал в дупу элефанта.
 показати весь коментар
 
Где этот зебил который говорил что они "Охмадет" колоны красят и у них работы полно????
 показати весь коментар
 
Проблема зебилоидов в том что они видят только то что перед ними и то только одним глазом и тот -10.
 показати весь коментар
 
И когда уже клятый Порошенко бюджет деребанить прекратит..........
 показати весь коментар
 
 
Понабежали, понимаешь, металлурги всякие, дорожники и другие бездельники... У приЗедента елки на носу, а тут эти со своей галиматьей, отвалите, не с руки ему...
 показати весь коментар
 
 
Если зебилам станет легче, то Гончарука уже назначили главным виновником всего и вся. Со всеми вытекающими для него последствиями. В лучшем случае просто уволят. Правда к принятию решений он никакого отношения не имеет, но в качестве стрелочника сойдет. Некто Абромявичус(знакомая фамилия, не так ли) очень против. Возражает и шибко шумит через разных людей. Его ведь это тоже касается. Да и другим тоже скучать не придется. Про Найема и остальных шлюх в разных советах и говорить нечего. Так что им сейчас не до спасения дорог. Им до спасения своих кошельков. Точнее счетов. Банковских.
 показати весь коментар
 
Автодор є, а доріг нема. А як зробити навпаки?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору