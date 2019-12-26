 Одягу з принтом, який показало МВС, у гардеробі Антоненка знайдено не було, - ексчлен ГРД Маслов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив ексчлен Громадської ради доброчесності, юрист, старший розвідник 92-ї ОМБр (тепер у резерві) Леонід Маслов.
"Нам показують пана Антоненка і розповідають, що він нібито живе неподалік місця вбивства (хоча це, як ми бачили - брехня) і показують його 2 світлини з фейсбуку, де на ньому чорний одяг з білими емблемами рок-гуртів , і чомусь зіставляють ці емблеми з раніше показаною "Орландо" в Херсоні. Також показують фрагмент відео вбивці зі схожим принтом", - розповідає Маслов.
Пізніше у шоу Савіка Шустера принт із Херсонщини "Орландо" прозвучить в обвинувальному ролику, де диктор загробним голосом назве її "символікою heavy-metal групи".
"Це теж маніпулятивна підводка під музиканта Ріффмайстра, адже принт відтворює символику футбольної команди і не має жодного стосунку до heavy metal і принтів пана Антоненка в соцмережах", - наголосив Маслов.
За його словами, одягу з емблемою, подібною на відео вбивці, в гардеробі Антоненка не було знайдено.
"До речі, одяг вбивці ми ретельно не аналізували, але це куртка з капюшоном, якщо вірити розслідуванню Гнапа 2017. Немає подібних емблем і на світлинах пана Антоненка, які наведені з соцмереж - це видно неозброєним оком", - повідомив Маслов.
"Який сенс глибоко законспірованому ультранаціоналісту Антоненку, саме коли він йшов "на дєло", начіплювати одяг з назвою улюбленого рок-гурту?" - пояснює Маслов.
Він зазначає, що ймовірний організатор убивства, не виключено, міг би прибути на місце вранці і поцікавитися, як усе пройшло. Розслідування Гнапа показує, що в об'єктиви камер вранці на місці вбивства потрапила людина в куртці з капюшоном і принтом на спині. Вона перебуває біля будинку жертви і в момент виїзду машини Шеремета перетинає дорогу, імовірно подаючи сигнал спільникам.
"На ранковій камері - принт на спині, куртка, капюшон, у пана Антоненка - футболка, принт на грудях. На ранковій камері - особа, що починає рух разом з автівкою жертви перед вибухом. А пан Антоненко - один з ~100 тисяч осіб, що проживають у радіусі 2 км від місця злочину. Якщо вночі і вранці на камерах одна особа - то це не пан Антоненко. Якщо різні - це неймовірна випадковість", - наголосив Маслов.
Він вважає, що історія про збіг з підривом опор на Херсонщині є повною фальсифікацією, а збіг куртки вбивці з футболкою Антоненка менш імовірний, ніж збіг куртки вбивці з курткою людини, яка перебігає дорогу Шеремету за кілька секунд до смерті журналіста.
Фільм "незламні" 2019
https://www.youtube.com/watch?v=38*********&feature=share&fbclid=IwAR35XjU3k_zqM_aX4bEmCxxEjHuHbIXbUAhdA9xlVkwmrEaGg77aosUxaic
Который давал взятку календариками?
Так же и сидит хотя состава преступления нет.
Спрашивается....чего пыжиться?
И так ясно что дело это заказное и сидеть они будут пока украинцы не поумнеют.
А возможно и не поумнеют никогда.
Може саме тому, що українці не тупі, як би там хтось не хотів запевнити їх у протилежному.
Вони розмовляли про сакральну жертву. Ви не замислювались, що може саме вони зараз виступають в цій ролі? Вони може навіть не просто розуміють це, але ще й згодні на те.
Тому що явно несправедливий і жорстокий вирок зможе мобілізувати громадськість не гірше побиття студентів на Майдані.
"-- С позволения Вашего Величества, -- сказал он, -- тут есть еще улики. Только что был найден один документ. -- А что в нем? -- спросила Королева. -- Я его еще не читал,--ответил Белый Кролик,--но, по-моему, это письмо от обвиняемого... кому-то... -- Конечно, кому-то, -- сказал Король. -- Вряд ли он писал письмо никому. Такое обычно не делается. -- Кому оно адресовано? -- спросил кто-то из присяжных. -- Никому, -- ответил Белый Кролик. -- Во всяком случае, на обороте ничего не написано. С этими словами он развернул письмо и прибавил: -- Это даже и не письмо, а стихи. -- Почерк обвиняемого? -- спросил другой присяжный. -- Нет, -- отвечал Белый Кролик. -- И это всего подозрительней. (Присяжные растерялись). -- Значит, подделал почерк, -- заметил Король. (Присяжные просветлели). -- С позволения Вашего Величества,--сказал Валет,--я этого письма не писал, и они этого не докажут. Там нет подписи. -- Тем хуже, -- сказал Король. -- Значит, ты что-то дурное задумал, а не то подписался бы, как все честные люди".
"-- Пусть присяжные решают, виновен он или нет, -- произнес Король в двадцатый раз за этот день. -- Нет! -- сказала Королева. -- Пусть выносят приговор! А виновен он или нет--потом разберемся!"
Когда увидим остальные 95 - обхохочемся.
"-- С позволения Вашего Величества, -- сказал он, -- тут есть еще улики......"
26.12.2019 09:40
как там в зазеркалье?
На что рассчитывает этот клоун не понятно... На Ростов?
Хуже только то, что народ верит в сериалы и прочую хрень. Это говорит об уровне восприятия реальности. Хотя, надеюсь, доля тех кто перестал эту туфту смотреть резко выросла. А это была больная но прививка.
- скільки років Ви відслужили (не пропрацювали!) в КР
- скільки злочинів розкрили ( особисто і в групі)
- скільки "протопали ножками" (опера мене зрозуміють)
- скільки " відказняків" відстояли у прокурора
- чи знаєте Ви іншу "інфу" (90%) бо міністр МВД ,за згодою зі слідчим, "злив" за його словами, менше 10%
- чи можете Ви уявити об"єм робти оперів за три роки!!! резонансного злочину
З повагою не НПГ, опер на "землі " 10 роківю. (хоч питання до справи у мене теж Є!)
І да,Кур Валерій Степанович, вам у поміч !!!!
Это конечно офигительное доказательство!!! Так все 100% убийц можно оправдать, потому что никто не оставляет дома на диване орудие убийства. Зарубил соседа - топор выкинул.. Не найден топор!! Свободен!
В дурдомі псіхіатори-дохтури теж вступають у "наукову дискусію "з пацієнтами ,а потім напів-свідомі"коллєги" витягують з них всі дані цього "наукового експерименту"!