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 Одягу з принтом, який показало МВС, у гардеробі Антоненка знайдено не було, - ексчлен ГРД Маслов

На відеозаписах, які опублікувало МВС, у чоловіка, що був на місці вбивства Павла Шеремета, принт на спині, куртка і капюшон. А в Антоненка - футболка і принт на грудях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив ексчлен Громадської ради доброчесності, юрист, старший розвідник 92-ї ОМБр (тепер у резерві) Леонід Маслов.

"Нам показують пана Антоненка і розповідають, що він нібито живе неподалік місця вбивства (хоча це, як ми бачили - брехня) і показують його 2 світлини з фейсбуку, де на ньому чорний одяг з білими емблемами рок-гуртів , і чомусь зіставляють ці емблеми з раніше показаною "Орландо" в Херсоні. Також показують фрагмент відео вбивці зі схожим принтом", - розповідає Маслов.

Пізніше у шоу Савіка Шустера принт із Херсонщини "Орландо" прозвучить в обвинувальному ролику, де диктор загробним голосом назве її "символікою heavy-metal групи".

"Це теж маніпулятивна підводка під музиканта Ріффмайстра, адже принт відтворює символику футбольної команди і не має жодного стосунку до heavy metal і принтів пана Антоненка в соцмережах", - наголосив Маслов.

За його словами, одягу з емблемою, подібною на відео вбивці, в гардеробі Антоненка не було знайдено.

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"До речі, одяг вбивці ми ретельно не аналізували, але це куртка з капюшоном, якщо вірити розслідуванню Гнапа 2017. Немає подібних емблем і на світлинах пана Антоненка, які наведені з соцмереж - це видно неозброєним оком", - повідомив Маслов.

"Який сенс глибоко законспірованому ультранаціоналісту Антоненку, саме коли він йшов "на дєло", начіплювати одяг з назвою улюбленого рок-гурту?" - пояснює Маслов.

Він зазначає, що ймовірний організатор убивства, не виключено, міг би прибути на місце вранці і поцікавитися, як усе пройшло. Розслідування Гнапа показує, що в об'єктиви камер вранці на місці вбивства потрапила людина в куртці з капюшоном і принтом на спині. Вона перебуває біля будинку жертви і в момент виїзду машини Шеремета перетинає дорогу, імовірно подаючи сигнал спільникам.

"На ранковій камері - принт на спині, куртка, капюшон, у пана Антоненка - футболка, принт на грудях. На ранковій камері - особа, що починає рух разом з автівкою жертви перед вибухом. А пан Антоненко - один з ~100 тисяч осіб, що проживають у радіусі 2 км від місця злочину. Якщо вночі і вранці на камерах одна особа - то це не пан Антоненко. Якщо різні - це неймовірна випадковість", - наголосив Маслов.

Він вважає, що історія про збіг з підривом опор на Херсонщині є повною фальсифікацією, а збіг куртки вбивці з футболкою Антоненка менш імовірний, ніж збіг куртки вбивці з курткою людини, яка перебігає дорогу Шеремету за кілька секунд до смерті журналіста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експерти-криміналісти стверджують, що аналіз ходи можна застосовувати лише як допоміжний доказ, та й то із застереженням, - ексчлен ГРД Маслов

Одягу з принтом, який показало МВС, у гардеробі Антоненка знайдено не було, - ексчлен ГРД Маслов 01
Одягу з принтом, який показало МВС, у гардеробі Антоненка знайдено не було, - ексчлен ГРД Маслов 02
Одягу з принтом, який показало МВС, у гардеробі Антоненка знайдено не було, - ексчлен ГРД Маслов 03
Одягу з принтом, який показало МВС, у гардеробі Антоненка знайдено не було, - ексчлен ГРД Маслов 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167325
 
   
 Топ коментарі
 
И это только 5% доказательств.
Когда увидим остальные 95 - обхохочемся.
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Ну в ГПУ працюють і дебіли. Всі нестиковки вилазять на поверхню. Кого там Гітлєр звинуватив у підпалі рейстагу в 1933 році? І як все виявилося пшиком. Так і в цій справі. А до речі, чому візиток Правого сектору не підклали. Дедопрацювали зєбуїни.
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Ну в ГПУ працюють і дебіли. Всі нестиковки вилазять на поверхню. Кого там Гітлєр звинуватив у підпалі рейстагу в 1933 році? І як все виявилося пшиком. Так і в цій справі. А до речі, чому візиток Правого сектору не підклали. Дедопрацювали зєбуїни.
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Ну якщо Зєлєнського, то "чого", без варіянтів.
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А как там самый первый посаженый зе коррупционер?
Который давал взятку календариками?
Так же и сидит хотя состава преступления нет.
Спрашивается....чего пыжиться?
И так ясно что дело это заказное и сидеть они будут пока украинцы не поумнеют.
А возможно и не поумнеют никогда.
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Ну, вони ще не сіли. Вірогідно і не сядуть, як би там кому не хотілося.
Може саме тому, що українці не тупі, як би там хтось не хотів запевнити їх у протилежному.
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не сіли, але за гратами. така собі відмазка.
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До чого тут відмазки? Так, за гратами. Боротьба почалася давно і досі продовжується, і, нажаль, це її невід'ємний елемент.
Вони розмовляли про сакральну жертву. Ви не замислювались, що може саме вони зараз виступають в цій ролі? Вони може навіть не просто розуміють це, але ще й згодні на те.
Тому що явно несправедливий і жорстокий вирок зможе мобілізувати громадськість не гірше побиття студентів на Майдані.
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так може я це розумію, і свідомо пишу те, що пишу Одягу з принтом, який показало МВС, у гардеробі Антоненка знайдено не було, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 6180 а може це диктатура на дворі, хтозна
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Вспомнилась классика.
"-- С позволения Вашего Величества, -- сказал он, -- тут есть еще улики. Только что был найден один документ. -- А что в нем? -- спросила Королева. -- Я его еще не читал,--ответил Белый Кролик,--но, по-моему, это письмо от обвиняемого... кому-то... -- Конечно, кому-то, -- сказал Король. -- Вряд ли он писал письмо никому. Такое обычно не делается. -- Кому оно адресовано? -- спросил кто-то из присяжных. -- Никому, -- ответил Белый Кролик. -- Во всяком случае, на обороте ничего не написано. С этими словами он развернул письмо и прибавил: -- Это даже и не письмо, а стихи. -- Почерк обвиняемого? -- спросил другой присяжный. -- Нет, -- отвечал Белый Кролик. -- И это всего подозрительней. (Присяжные растерялись). -- Значит, подделал почерк, -- заметил Король. (Присяжные просветлели). -- С позволения Вашего Величества,--сказал Валет,--я этого письма не писал, и они этого не докажут. Там нет подписи. -- Тем хуже, -- сказал Король. -- Значит, ты что-то дурное задумал, а не то подписался бы, как все честные люди".
"-- Пусть присяжные решают, виновен он или нет, -- произнес Король в двадцатый раз за этот день. -- Нет! -- сказала Королева. -- Пусть выносят приговор! А виновен он или нет--потом разберемся!"
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Я думаю, выполняя пожелание величайшего лидера современности про розыск заказчиков, следствию сейчас необходимо срочно найти хоть какую-то запись, где Порошенко присутсвует при звучании музыки и вот так же "элегантно", как и всё остальное в этом деле прилепить его туда через железобетонную логическую цепь: слушает музыку - имеет отношение к рок-группам - значит любит и эту группу - исполнитель с принтом этой группы - заказчик найден
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Порох уже говорил, что песня "Тихо прийшов, тихо пішов" - его любимая песня.
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И это только 5% доказательств.
Когда увидим остальные 95 - обхохочемся.
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Аваков(кстати,чей он,не порошенковский ли?)продолжает покрывать настоящих убийц.Истина зарыта в июле 2016 года.
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Влада яка не замыкается на санкции народовладдя ( отзыв,референдум,вето на законы,досрочные выборы) в априори преступна. Такая Власть развращает абсолютно.Против природы не попрешь.
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Конечно не нашли так как на видео не он, и в херсонской области тоже не он. Тут уже выкладывали видео с херсонской области где видно лицо целовека с принтом, и то не Антоненко. Кстати удивительный факт если следовать версии следствия, получается что от кофты он избавился, а коробку с мины хранил дома?) Это же каким идиотом нужно быть чтобы хранить такую улику дома? Хранить он мог только в том случае если ни в чём не виновен. Да и вообще на основном видео когда взрывчатку закладывали там нет никакого принта на спине. Они потом или переоделись или то вообще не они.
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Замовлять в ательє і підкинуть. Нову. Як намальовану. Ніхто не підкопається.
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ХУЦПА, хуцпа, суцільна хуцпа. Хуцпа як ідеологія нинішньої української влади. "Хуцпа" - визначається як "особливо цинічна, підла, зухвала брехня", "верх цинізму і нахабства, що паралізує опонента".
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Не потрібно радіти. Бо на другому одязі можуть знайтися сліди вибухівки. Вже назначили винних разом із президентом, то доводити будуть різними способами.
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экс-член Общественного совета доброчестности... а почему экс, выгнали? и что это вообще за вброс? кто-то нанял альтернативных пинкертонов?
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"Вспомнилась классика.
"-- С позволения Вашего Величества, -- сказал он, -- тут есть еще улики......"
26.12.2019 09:40

как там в зазеркалье?
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точно. пеця любит шутить и играть куем по роялю, олигофренам-******** шутка нравится.
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Вы не понимаете, он майку задом наперёд спецом надел...
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Тем, кто в теме понятно, что "дело" это липовое. Народ только цели, для чего это делается, видит по разному, но одна явно доминирует - это развалить волонтерское движение изнутри т.к. именно оно останавливает путлера от прямого нападения. И домашнее задание, которое получил "клоун" среди прочих на нормадской встрече - запустить механизм дескридитации этого движения. Время совпадает, спешка при проведении "презентации" дела... Для подрыва изнутри страны очень кстати в турбо-режиме лоббировать продажу земли...
На что рассчитывает этот клоун не понятно... На Ростов?
Хуже только то, что народ верит в сериалы и прочую хрень. Это говорит об уровне восприятия реальности. Хотя, надеюсь, доля тех кто перестал эту туфту смотреть резко выросла. А это была больная но прививка.
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Люди празднуют и отдыхают. Порохоботы всегда на посту!
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Сабаков втягнув в цю авантюру зеленого своєю присутністю на брифінгу..тим самим підставив "не лоха")))
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мы живем во время, когда человеку могут предъявить обвинения на основании того, что он вероятно, скорее да, чем нет, теоретически мог быть предположительно тем, кто был неподалеку от места преступления..., на этом, увы, заканчивается правосудие...
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У мене кілька запитань до аффтора "вбивці улік ":
- скільки років Ви відслужили (не пропрацювали!) в КР
- скільки злочинів розкрили ( особисто і в групі)
- скільки "протопали ножками" (опера мене зрозуміють)
- скільки " відказняків" відстояли у прокурора
- чи знаєте Ви іншу "інфу" (90%) бо міністр МВД ,за згодою зі слідчим, "злив" за його словами, менше 10%
- чи можете Ви уявити об"єм робти оперів за три роки!!! резонансного злочину
З повагою не НПГ, опер на "землі " 10 роківю. (хоч питання до справи у мене теж Є!)
І да,Кур Валерій Степанович, вам у поміч !!!!
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Одежда с принтом, ... найдена не была..

Это конечно офигительное доказательство!!! Так все 100% убийц можно оправдать, потому что никто не оставляет дома на диване орудие убийства. Зарубил соседа - топор выкинул.. Не найден топор!! Свободен!
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Я тільки не розумію нахєра люди цю "мильну оперу" продовжують самі?
В дурдомі псіхіатори-дохтури теж вступають у "наукову дискусію "з пацієнтами ,а потім напів-свідомі"коллєги" витягують з них всі дані цього "наукового експерименту"! Одягу з принтом, який показало МВС, у гардеробі Антоненка знайдено не було, - ексчлен ГРД Маслов - Цензор.НЕТ 3013
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