 Зараз Путін почне на нас дуже інтенсивно тиснути, - Клімкін

Про це в інтерв'ю Сьогодні заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.

"Я не вважаю це успіхом, але вважаю це позитивом. І скажу чому. Я не є великим прихильником зустрічі заради зустрічі. Ми провели на міністерському рівні в "нормандському форматі" 15 зустрічей. У деяких випадках це допомогло. Ну, наприклад, у безпекових питаннях, у звільненні деяких з наших політичних в’язнів. Саме на міністерській зустрічі в Мюнхені почався процес звільнення декого з них. Але зустрічі заради зустрічей просто будуть використані Путіним для того, щоб зрозуміти нашу позицію і поставити нас у певний коридор. От після цієї емоційної воронки з обміном всі кажуть, що Париж – це нічия", - оцінив Клімкін "нормандський саміт" 9 грудня.

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"Умовно скажемо, що це нічия. Але зараз Путін почне на нас дуже інтенсивно тиснути. Ми вже це бачимо: обмін, мінський майданчик, увесь політичний трек, безпека… Звичайно, більшість українців хочуть від Зеленського, щоб він прямо розмовляв з Путіним. Він мав виконати це прагнення українців. Він погодився на низку умов Путіна і поставив на карту частину свого політичного капіталу. Це заслуговує на повагу. Але ми дійшли до цієї "нормандської зустрічі". Говорити краще, ніж не говорити, оскільки у нас війна. Але що далі? Результат поновлення розмови є. Результат домовленості про новий обмін? Дуже важливо, якщо він відбудеться. Можливість 21-ї домовленості про припинення вогню? Якщо це працюватиме – супер. Але політичну позицію ви бачите. З іншого боку, українці не хочуть, щоб окуповані території були інкорпоровані в Україну. Подивіться будь-які опитування. Українці хочуть припинення військових дій, хочуть обміну, хочуть, щоб українці поверталися додому", - акцентував ексглава МЗС.

"Я вважаю, що компроміс можливий тільки за умов, коли Путін прийде до якоїсь домовленості зі США і ЄС, і тоді Донбас стане частиною цього. Інших варіантів з точки зору російської політики просто немає", - резюмував Клімкін.

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