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 Політика України
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Все про:Зеленський (3982) Путін (4992) Клімкін (1515) нормандська четвірка (955)

 Зараз Путін почне на нас дуже інтенсивно тиснути, - Клімкін

Після проведення нормандського саміту в Парижі 9 грудня президент Росії Володимир Путін почне на Україну "дуже інтенсивно тиснути".

Про це в інтерв'ю Сьогодні заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.

"Я не вважаю це успіхом, але вважаю це позитивом. І скажу чому. Я не є великим прихильником зустрічі заради зустрічі. Ми провели на міністерському рівні в "нормандському форматі" 15 зустрічей. У деяких випадках це допомогло. Ну, наприклад, у безпекових питаннях, у звільненні деяких з наших політичних в’язнів. Саме на міністерській зустрічі в Мюнхені почався процес звільнення декого з них. Але зустрічі заради зустрічей просто будуть використані Путіним для того, щоб зрозуміти нашу позицію і поставити нас у певний коридор. От після цієї емоційної воронки з обміном всі кажуть, що Париж – це нічия", - оцінив Клімкін "нормандський саміт" 9 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки все настільки прогнозовано і щодо Донбасу, і щодо газу, що стає дуже тривожно, - Клімкін

"Умовно скажемо, що це нічия. Але зараз Путін почне на нас дуже інтенсивно тиснути. Ми вже це бачимо: обмін, мінський майданчик, увесь політичний трек, безпека… Звичайно, більшість українців хочуть від Зеленського, щоб він прямо розмовляв з Путіним. Він мав виконати це прагнення українців. Він погодився на низку умов Путіна і поставив на карту частину свого політичного капіталу. Це заслуговує на повагу. Але ми дійшли до цієї "нормандської зустрічі". Говорити краще, ніж не говорити, оскільки у нас війна. Але що далі? Результат поновлення розмови є. Результат домовленості про новий обмін? Дуже важливо, якщо він відбудеться. Можливість 21-ї домовленості про припинення вогню? Якщо це працюватиме – супер. Але політичну позицію ви бачите. З іншого боку, українці не хочуть, щоб окуповані території були інкорпоровані в Україну. Подивіться будь-які опитування. Українці хочуть припинення військових дій, хочуть обміну, хочуть, щоб українці поверталися додому", - акцентував ексглава МЗС.

"Я вважаю, що компроміс можливий тільки за умов, коли Путін прийде до якоїсь домовленості зі США і ЄС, і тоді Донбас стане частиною цього. Інших варіантів з точки зору російської політики просто немає", - резюмував Клімкін.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами, как это предусмотрено итогами нормандского саммита, - Олифер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167322
 
   
 Топ коментарі
 
Павло як завжди все розклав по своiх полках...бо профi (!)
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он уже напал,еще в 2014 или тебе это неизвестно
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Пуцин постійно тисне, тому не в пуцин проблема. Промлема в тому, чи є бажання і воля опиратися тиску. Схоже, у зелених немає ні того, ні іншого.
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И в очередной раз соевая публика начала нанять зраду!Сейчас Путин начнет на нас очень интенсивно давить, - Климкин - Цензор.НЕТ 6082
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Павло як завжди все розклав по своiх полках...бо профi (!)
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Пуцин постійно тисне, тому не в пуцин проблема. Промлема в тому, чи є бажання і воля опиратися тиску. Схоже, у зелених немає ні того, ні іншого.
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Правильно! ТЫ ТРОЛЬ КРЕМЛЕВСКАЯ! пытающаяся срать на украинскую власть
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Все про сокровенне розмірковуєш? Влада, кремль, срати? 😁 Матрьошки позб рай, щаправ уюаосоворотку у кальсони і поправ кокошник на голові, мордвин племінний! 🤣
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очень ожидаемо от порохоботов. сейчас путин нападет....
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он уже напал,еще в 2014 или тебе это неизвестно
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Что вы хотите от зелебота?
На него петя напал.
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Сейчас Климкин начнет очень интенсивно пи*деть. )))
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Старая песня от порохни.Мы все знали,теперь ***** нападет)))
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Странный типок этот павлуша. Против встреч ради встреч, но провел их аж 15.
Шел бы ты, пашаня, тестю медальку полировал, деятель
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Зате нелох подивився ***** "в глаза" і... нічого не зрозумів.
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Обмін заложників. Це добре, але не в цьому випадку. Що можна віддавати за наших громадян? Віддали те, що наловила раніше "барижна" влада попередників. А де улови цієї влади? А це хіба правильно? За одну годину кацапи наберуть сотні тисяч заложників, бо вони окупували весь Крим і частину Донбасу. А там громадяни з нашими паспортами, та ще і сотнями тисяч лізуть в московію і на окуповані території, бо частина громадян прості малороси,і не розуміють з ким мають справу, а потім за них приходиться щось віддавати. Але нова влада дійшла до того, що йде на все. Велика дірка в бюджеті, земля не продається, займів уже набралися на внутрішньому ринку за великі проценти і в 2020 році стільки, що впав долар, потрібно віддавати з процентами і долар поповзе стрімко вверх. А за доларом поповзе все. А купляли облігації наші олігархи і всі вони нам відомі. То ж йдуть наші молоді, завзяті професіонали на успупки, щоб отримати ті 3 млрд. доларів за газ, які для них виграли попередніки? А що далі?
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Климкин это авторитет ? Херня из под ногтей. К тому же родня - враги Украины.
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Так. Тільки по пому оприділено, що він ворог? Ось не ворог із молодих, який приймає закони і зовсім не орієнтується в політиці.https://censor.net.ua/video_news/3167267/sluga_naroda_ustenko_zayavil_chto_rossiya_napala_na_ukrainu_izza_zakona_o_yazyke_video Видно, що він дивиться тільки російські пропагандистські канали. А чому він не пішов захищати Україну, а пішов у парламент її зневажати? Відповід очевидна - як і їх лідер. Вони є просто малороси. Вони руйнують нашу державність, вони гадять на свідомість людей і на дух військових.
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То ли дело какой-нить Сивоха, правда, Игорек?
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Но сейчас Путин начнет на нас очень интенсивно давить. Источник: https://censor.net.ua/n3167322
Мало того что напал, так еще и давить будет, скотыняка якась
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а шо тут давіть? Зє!льона плєсєнь аж гопки скаче шоп вислужитись перед москвою
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ага, і тому Зеленський заборонив купувати електроенергію у кацапів
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О,клямку відірвали,а вона ще й намагнічена-до чобота чіпляється!
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Хочу "погані" речі написати про обмін полоненими. Насамперед одразу скажу різку фразу : Я ставлю себе на місце полонених та їх рідних! Давайте відверто казати - так, у полоні небезпечно та погано але це не лежати без рук та ніг ! Є ще гірші ситуації .Будемо для початку виходити з цього. Це зафіксували..Тепер далі..
Кацапська мафія має просто необмежений ресурс для накопичення наших полонених. Україна ж віддає тих хто не "схоплений на вулиці з "авоськами" , як це роблять кацапи. До того ж ще невідомо чи всі там у списках "наших" - реально наші а не приховані колоборанти та замасковані агенти кремля адже там не тільки ті хто воював.! Україна за у тому числі і частину невідомих людей з вулиці віддає реальних вбивць та криміналітет якому світить дуже серйозно. Як працює ФСБшна фішка? Кацапи дають родині людини гроші та гарантії, людину готують , вона потім відкрито виступає проти росії - її хапають - "український заручник" готовий до переправки в Україну в обмін на покидьків ,які вже міцно на гачку і яких можна застосовувати де завгодно навіть багато не сплачуючи. А ця дурна влада просто навіть не розбирає кого і за кого вона віддає . Зелене "беееее..." хоче піару. І пішли - беркутівці з хорошим довічним, харківські підривники з хорошим довічним, цемаха до цих пір всі згадують а тепер ще й ми з наших карманів будемо по рішенню суда платити Штепі -цій суці кацапській тупій як двері та ще й цемаху бо наші рукосракі слідчі не можуть довести що його вивезли й утримували не просто так а за щось..За те зелена ***** продовжує робити дурниці та глум державі за для театру. А тому обміни які по умовам або не рівні або з віддачею тих хто повинен 100 відсотків здохнути у камері або бути страченим, або з віддачею тих хто по міжнародним законам є злочинцем і потрівен для Гааги, або коштують великими політичними та іншими збитками включаючи суверенітет країни - треба просто припиняти та притягати до відповідальності тих хто таке практикує насамперед для свого гівняного рейтингу,..чи це зеленман чи мародерська свиня - без різниці. Воїни повинні усвідомлювати одну річ..Полон - це не "гібридна подія" і Україна не може полоненого витягувати за всяку ціну як нам тут вішають оцю локшину..тому що деякі речі можуть наразити на позбавлення свободи та життя десятки, сотні та тисячі українців. Правило метелика..Тому як що може обміняти по -рівному - робить. Не може - будь готовий просто не повернутися. До тортур, до знущань..Це війна. Я знаю багато прикладів уже з ******** війн коли бійці розуміли що полон - це полон и за інтереси країни їх не витягнуть і підривали себе з ворогами. Треба мати реальне уявлення про полон а не про гру у гібридній війні " це ж не сомалійці.." Тому засуджувати країну або кого небудь за те что не витягують полонених за усяку ціну - це практично злочин..І навпаки- тей хто розривае тельбухи волаючи що " людина насамперед..! " і "..чого б не вартувало!" хай віддасть замість - себе, або свою дружину або дитину. Ні ?? Так з цього треба починати. Хитросракі приводять як приклад - Ізраїль . Та тільки кого Ізраїль віддає тисячу за одну людину? Це газівські мавпи яких треба добре годувати та утримувати і які не хочуть додому бо там ще гірше. Серйозних терористів вони "випадково" знищують. Це зовсім інше. До того ж оборона Ізраїлю - це не оборона Украіни. Це потужніше у 100500 разів так на хвилинку. А у випадку того що коїться у нас - це злочин - як що йдеться про кримінал по відношенню до країни. І шмарклі ( або що ймовірніше - державна диверсія ) тут коштують просто неймовірну ціну з кров'ю ..але потім...А зараз - буде рейтинг та накопичення краденого для "нацарювати 100 карбованців та втікнути".
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"С другой стороны, украинцы не хотят, чтобы оккупированные территории были инкорпорированы в УкраинуИсточник: https://censor.net.ua/n3167322"
они хотят присоединения украины к ордло )))
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Климкину стало гораздо сутужнее. Раньше-то как было(?) - забугорные коллеги по цеху нет-нет да и подгонят аглицкое, гишпанское али левонское средство по уходу за изделиями из цветных металлов. А теперича чем-попало приходится чистить тестюхину российскую медаль «За возвращение Крыма».
🏅💥🐈🥚🥚
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