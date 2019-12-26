 "Укравтодор" попереджає водіїв про мокрі дороги і туман у більшості областей України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

Середня температура повітря в західних областях +1+4°С, у центральних +4+6°С, у східних -1+2°С і південних +3+10°С.

Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей мокре.

На більшості перевальних ділянок доріг без опадів, у Львівській області невеликий дощ. Температура повітря -2+1°С. Покриття мокре, на Ужоцькому перевалі місцями утворився сніговий накат.

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів у русі не зафіксовано.

На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок тощо.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 25 одиниць техніки та 34 робітники.

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За добу на "гарячу лінію" "Укравтодору" від водіїв щодо зимового утримання доріг звернень не надходило.

За повідомленням Укргідрометцентру, 26 грудня хмарно з проясненнями. Вдень невеликий, у північних, більшості центральних областей помірних дощ, у західних областях місцями з мокрим снігом.

Вітер переважно східний, на заході північно-західний 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с, на Лівобережжі 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень +2+7°С, на півдні до +10° тепла.

У Карпатах сніг, хуртовина, ожеледь, температура протягом доби 2-7°С морозу.